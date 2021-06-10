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Новини
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Справа Василя Стуса ": Суд зобов'язав Медведчука виплатити видавництву "Віват" 300 тис. грн

Справа Василя Стуса

Апеляційний суд виніс додаткове рішення за позовом кума Путіна до історика Вахтанга Кіпіані, який видав книгу "Справа Василя Стуса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

Так, 15 квітня на адресу Київського апеляційного суду надійшла заява ТОВ "Видавництво "Віват" про ухвалення додаткового рішення. Зокрема, заявник просив стягнути з Віктора Медведчука на його користь судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 271,77 тис. грн. та витрати, пов`язані з явкою представників до суду у розмірі 56,8 тис. грн., а також витрати зі сплати судового збору за подачу апеляційної скарги.

19 травня Медведчук скерував до суду заяву, в якій просив відмовити видавництву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не став оскаржувати рішення суду щодо книги "Справа Василя Стуса", - Кіпіані

Водночас апеляційна інстанція дійшла висновків про часткове задоволення заяви ТОВ "Видавництво "Віват", оскільки "витрати на професійну правничу допомогу та витрати, пов`язані з явкою представників товариства до районного суду є співрозмірними зі складністю цієї справи".

Так, Медведчук повинен сплатити видавництву 295,7 тис. грн витрат на юридичну допомогу і 2,3 тис. грн судового збору за подання апеляційної скарги.

Додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття і може бути оскаржена у Верховному Суді протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

19 березня суд скасував заборону книги про Стуса.

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73) суд (11663)


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Топ коментарі
+8
Почти даром мертветчук назащищал Стуса. Теперь сам расплачивается. Сума подйомная для него но главное принцип. Любишь КГБ - плати спустя десятилетия.
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10.06.2021 15:32
+7
ЬІ-ы-ы)))) Вот так и наказывать фуфлометов. бигус следующий
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10.06.2021 15:31
+5
Я б еще расходы на такси приписал. И обеды)
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10.06.2021 15:33
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и 2,3 тыс. грн судебного сбора за подачу апелляционной жалобы

У нас же уже суд в смартфоне, какой нафиг еще сбор, если всего то и нужно что пару кнопок нажать
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10.06.2021 15:30 Відповісти
Я б еще расходы на такси приписал. И обеды)
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10.06.2021 15:33 Відповісти
а если кнопки надо нажимать в субботу? не кошерно получается. надо нанимать кнопкодава за 2,3 тыщи )))
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10.06.2021 15:37 Відповісти
ЬІ-ы-ы)))) Вот так и наказывать фуфлометов. бигус следующий
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10.06.2021 15:31 Відповісти
И хорошо. И даже не в сумме дело - многое в суммах компенсации не вычисляется
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10.06.2021 15:32 Відповісти
А в мене питанням. Ось апеляційний суд відмінив постанову суда попередньої інстанції. Це означає, що (за умови відсутності нових доказів, а саме так і є), що попередній суддя або за хабар чи ще з якоїсь мотивації прийняв неправосудне рішення, або некомпетентний. В першому випадку, треба його самого судити у другому переатестувати. В будь-якому випадку треба проводити службове розслідування. Чому у нас судді досі можуть приймати будь-які рішення і не нести ніякої відповідальності за це?
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10.06.2021 16:25 Відповісти
Мне кажется, что в судах всё не так просто и каждый судья имеет право на долю субъективности в выносе решения. Доказать заинтересованность судьи в выносе конкретного решения на основании самого решения или отмены этого решения другим судом - это юридический нонсенс. Это можно сделать только на основании конкретного обвинения с очень вескими доказательствами, что тоже почти невозможно. Такое по всему миру, думаю, не только в Украине.
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10.06.2021 17:09 Відповісти
Можливо. Але "доля суб'єктивності" в суддівських рішеннях має бути мінімізована. Це впливає на долі людей. Один суддя суб'єктивно визнав невинним, а інший суб'єктивно дав 5 років людині. А правда десь посередині - людина заслуговувала на 3 умовно. В тому і задача судді - в усьому розібратися і винести правосудний вирок. А якщо щось не зрозуміло - вимагати додаткових доказів, експертиз тощо.
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10.06.2021 19:42 Відповісти
Почти даром мертветчук назащищал Стуса. Теперь сам расплачивается. Сума подйомная для него но главное принцип. Любишь КГБ - плати спустя десятилетия.
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10.06.2021 15:32 Відповісти
чудово, тільки ж не забудьте з удовою Стуса Валентиною Попелюх трохи поділитися
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10.06.2021 15:53 Відповісти
Для этого нужно снять с него арест.
Ему, ведь, на работу ходить нужно, чтобы 300 000 заработать.
Он без работы сидит, впроголодь...
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10.06.2021 15:32 Відповісти
Медведчук получает з/п народного депутата.
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10.06.2021 15:34 Відповісти
Он на больничном?
Или арест не влияет на зарплату?
А премию получает?
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10.06.2021 15:38 Відповісти
не красиво считать чужие деньги
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10.06.2021 15:43 Відповісти
грошей лишилось півмішка
попереду - злидні
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10.06.2021 15:35 Відповісти
скажет, шо денег нет, а у ***** одалживать ему невдобно )))
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10.06.2021 15:35 Відповісти
Неподъёмная сумма для семьи медведчуков.
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10.06.2021 15:39 Відповісти
Та-дам-та-дам...та-дам, там-та-дам-там-та-дам!!! Тара-та-дам-тара-та-дам...тар-тадам-там-дам-там-дам!!!!!!!!!!!!!!!!!! хоть клок шерсти со старого козла!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2021 15:39 Відповісти
Ноги Медведя - в тазик, залить бетоном и в отстойник!
А 300 тысяч мы изданию за 5 минут насобираем....
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10.06.2021 15:43 Відповісти
"Виват" теперь должен выпустить "Нарциса" Дмитра Чобита. Даёшь!
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10.06.2021 15:50 Відповісти
карма наздогнала мертвечука
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11.06.2021 00:06 Відповісти
 
 