Справа Василя Стуса ": Суд зобов'язав Медведчука виплатити видавництву "Віват" 300 тис. грн

Апеляційний суд виніс додаткове рішення за позовом кума Путіна до історика Вахтанга Кіпіані, який видав книгу "Справа Василя Стуса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

Так, 15 квітня на адресу Київського апеляційного суду надійшла заява ТОВ "Видавництво "Віват" про ухвалення додаткового рішення. Зокрема, заявник просив стягнути з Віктора Медведчука на його користь судові витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 271,77 тис. грн. та витрати, пов`язані з явкою представників до суду у розмірі 56,8 тис. грн., а також витрати зі сплати судового збору за подачу апеляційної скарги.



19 травня Медведчук скерував до суду заяву, в якій просив відмовити видавництву.

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Водночас апеляційна інстанція дійшла висновків про часткове задоволення заяви ТОВ "Видавництво "Віват", оскільки "витрати на професійну правничу допомогу та витрати, пов`язані з явкою представників товариства до районного суду є співрозмірними зі складністю цієї справи".

Так, Медведчук повинен сплатити видавництву 295,7 тис. грн витрат на юридичну допомогу і 2,3 тис. грн судового збору за подання апеляційної скарги.

Додаткова постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття і може бути оскаржена у Верховному Суді протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

19 березня суд скасував заборону книги про Стуса.