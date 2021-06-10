Глава Харківської ОДА Тимчук "виділила" адвокату Кернеса 8 гектарів землі під Харковом

Айна Тимчук "виділила" адвокату Кернеса вісім гектарів землі під Харковом.

Про це сьогодні повідомили в Харківському антикорупційному центрі з посиланням на документ, опублікований на сайті ХОДА, передає Newsroom.

Глава Харківської ОДА Айна Тимчук 24 травня підписала розпорядження про надання Юлії Плетньовій дозволу на розробку документації із землеустрою та відновленню меж ділянки площею 8,14 гектара на території Циркунівської сільської ради.

За інформацією громадських діячів, ця ділянка належить до фонду для створення місць відпочинку, проведення культурно-оздоровчих заходів і знаходиться в оренді з осені 2003 року. У ХАЦ відзначають, що в минулому Юлія Плетньова захищала в суді інтереси Геннадія Кернеса, є адвокатом Михайла Добкіна у справі про "корпоративні схеми", голови адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник і заступник мера Харкова Семена Сироти.

Юлія Плетньова є донькою чинного депутата Харківської міської ради Володимира Плетньова - екссудді апеляційного суду Харківської області. За даними ХАЦ, підготовка технічної документації на земельну ділянку може свідчити про подальший продаж цієї землі її орендарю.

Нагадаємо, раніше харківські театрали звернулися до президента з проханням звільнити губернатора Айну Тимчук. Відповідну петицію опублікували на сайті президента України. Автор звернення Володимир Сорочинський заявив, що чиновниця "дискредитує театральну громадськість Харкова, а також поширює неправдиву інформацію".