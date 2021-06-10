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Глава Харківської ОДА Тимчук "виділила" адвокату Кернеса 8 гектарів землі під Харковом

Глава Харківської ОДА Тимчук

Айна Тимчук "виділила" адвокату Кернеса вісім гектарів землі під Харковом.

Про це сьогодні повідомили в Харківському антикорупційному центрі з посиланням на документ, опублікований на сайті ХОДА, передає Newsroom.

Глава Харківської ОДА Айна Тимчук 24 травня підписала розпорядження про надання Юлії Плетньовій дозволу на розробку документації із землеустрою та відновленню меж ділянки площею 8,14 гектара на території Циркунівської сільської ради.

За інформацією громадських діячів, ця ділянка належить до фонду для створення місць відпочинку, проведення культурно-оздоровчих заходів і знаходиться в оренді з осені 2003 року. У ХАЦ відзначають, що в минулому Юлія Плетньова захищала в суді інтереси Геннадія Кернеса, є адвокатом Михайла Добкіна у справі про "корпоративні схеми", голови адміністрації Новобаварського району Тетяни Цибульник і заступник мера Харкова Семена Сироти.

Юлія Плетньова є донькою чинного депутата Харківської міської ради Володимира Плетньова - екссудді апеляційного суду Харківської області. За даними ХАЦ, підготовка технічної документації на земельну ділянку може свідчити про подальший продаж цієї землі її орендарю.

Нагадаємо, раніше харківські театрали звернулися до президента з проханням звільнити губернатора Айну Тимчук. Відповідну петицію опублікували на сайті президента України. Автор звернення Володимир Сорочинський заявив, що чиновниця "дискредитує театральну громадськість Харкова, а також поширює неправдиву інформацію".

Автор: 

земля (1674) Тимчук Айна (6)


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Топ коментарі
+12
Зеленая мерзота у корыта.
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10.06.2021 15:51
+10
Пока СБУ занимается майнерами, а прокуратура вообще непонятно чем, ОПГ кернесса продолжает орудовать в многострадальном Харькове. Так-так
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10.06.2021 15:53
+6
Глава Харьковской ОГА Тимчук "выделила" адвокату Кернеса 8 гектаров земли под Харьковом - Цензор.НЕТ 1164.
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10.06.2021 16:08
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Зеленая мерзота у корыта.
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10.06.2021 15:51 Відповісти
не хрюкай на партнеров
"Киевщина станет вотчиной Порошенко": эксперт рассказал о коалиции "Слуг" и "ЕС" в Киевоблсовете
пэцьо не наложит тебе чьоколядный батончик
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10.06.2021 15:57 Відповісти
там сейчас - 25 ЕС и 22 Быдло Уроды. для большинства нужно 45. другой вариант - 22 Быдло Уроды + 14 За майбутне + 9 ОПЗЖ. тебе какой больше нравится?
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10.06.2021 16:40 Відповісти
эта чурка - рыговка недобитая...(((
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11.06.2021 01:55 Відповісти
Пока СБУ занимается майнерами, а прокуратура вообще непонятно чем, ОПГ кернесса продолжает орудовать в многострадальном Харькове. Так-так
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10.06.2021 15:53 Відповісти
ОГА це пряме підпорядкування ОП. Так шо "ОПГ кернеса" якесь зашироке)
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10.06.2021 15:57 Відповісти
"ОПГ кернесса" очень широкое, за пределы Харьковщины даже заходит и при ВСЕХ режимах. Вроде в Сети достаточно инфы, просто надо читать
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10.06.2021 16:02 Відповісти
Зеленський теж туди входить, - він же ОГА призначав?
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10.06.2021 16:05 Відповісти
с уходом Кернеса, на всех уровнях управления в Харькове, осталось только гламурное быдло дорвавшееся до денег. Добкин рвется в меры, но без Гепы, это голимый полупокер на понтах.
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10.06.2021 16:43 Відповісти
Побажаємо цій суці відправитися вслід за її підзахисним в пекло.І нехай Айну прихватить.
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10.06.2021 15:54 Відповісти
А хватило бы и 2 кв.м.
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10.06.2021 15:56 Відповісти
Глава Харьковской ОГА Тимчук "выделила" адвокату Кернеса 8 гектаров земли под Харьковом - Цензор.НЕТ 1164.
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10.06.2021 16:08 Відповісти
Не мешайте работать команде ЗЕреформаторов!
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10.06.2021 16:09 Відповісти
ну шо ватные херковчане , поставили вас на четыре кости - забывайте про Лесопарк "кернесовы дети"..
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10.06.2021 16:16 Відповісти
А я почему то не удивлён подобному. Ведь на местах остались остатки этих сволочей которые закладывают имущество громады невесь под что. Харьков это единственная жопа в которой пенсионерам ограничили количество поездок в электротранспорте. А речныця Рубанша мерии ещё и высказала дурацкую идею, что мол кому не хватает, значит он активный и работает, пускай за свои кровные ездит. Такое впечатление, что их собирали в рашке и прислали на наши головы. Всю эту срань давно пора выдворить из мерии и разобрать вопрос с их внезапно возникнувшим имуществом. Если это не сделает власть придёт к тому что их просто начнуть бить.
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10.06.2021 16:36 Відповісти
Пенсов ограничить в поездках это правильно. 95 процентов вкладываются в эти 50 поездок в месяц. Они половину поездок все равно не бьют в троллейбусах. Зато другим гораздо свободнее. Все без масок. Полные автобусы
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09.09.2021 04:25 Відповісти
Да успокойтесь он же будет как лох всего с 8 гектарами когда у остальных там по 500 )
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10.06.2021 16:37 Відповісти
Нікого не вчить приклад Кернеса,який все життя гріб під себе але нічого з собою не забрав.Невже не розуміють ті,які тепер безбожно крадуть що все оте майно і бабло приведе лишень до того,що на них звернуть увагу інші шакали,але більш молоді,голодні і нарвані...І підуть забирати,і не завжди то буде безболісно і мирно...
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10.06.2021 17:11 Відповісти
Этот недобитый пророссийский жидяра Кернес даже с того света продолжает воровать на Харьковщине!!
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10.06.2021 17:13 Відповісти
Вот же мразь!
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10.06.2021 17:22 Відповісти
А почему не 8 лет, с конфискацией всего имущества??? Ведь, явно скрывал факты преступлений гепы!!!
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10.06.2021 17:32 Відповісти
Крепкую команду посадил засеял гепуций! Верной дорогой идут ворюги закалённые---знают куда. знают как, и знают как закопать что бы не нашли тыреное с бюджета города! И в Киеве об это за этих все знают---и в МВД, и в Ген-прокуратуре и прочих конторах что придумали за эти годы боевые морей бескрайних трудовых!
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10.06.2021 17:51 Відповісти
Звісно! Він, мабуть, учасник війни та волонтер! Герой України! Що тут казати - ЗАРОБИВ!
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10.06.2021 19:07 Відповісти
агов - харьковчане ....- а вам лавочки поставят в парке и метро в 10 раз дороже их стоимости за ваши же деньги ....- лох он всегда лох....- но главное что бы "бандеровцы" не пришли ...
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10.06.2021 19:36 Відповісти
ЧТО МУЖЕНЕК МРАЗЬ, ЧТО ЖЕНА.
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10.06.2021 20:36 Відповісти
справа гепи живе .....мало йому землі.....щей приторговує чужим
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11.06.2021 00:03 Відповісти
 
 