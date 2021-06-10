У день саміту Байдена і Путіна жителів Женеви закликають працювати з дому й обмежити пересування містом, - місцеві ЗМІ

16 червня, в день саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, місцева влада просить жителів Женеви працювати з дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання The Local.

Влада закликала мешканців міста працювати з дому, а також за можливості утриматися від поїздок.

"Державна рада закликає всіх до відповідальності і розуміння, щоб ця важлива подія могла минути в прекрасних умовах, у женевських традиціях поваги, вітання та діалогу", - йдеться в заяві державної ради Женеви.

Крім того, влада вже опублікувала інформацію і карту, на якій вказана закрита для пересування автомобілів і людей зона безпеки. До неї увійшов весь парк Ла Гранж, парк О-Вів, однойменний пляж. Закрито також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви, частина акваторії Женевського озера.

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