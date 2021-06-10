У день саміту Байдена і Путіна жителів Женеви закликають працювати з дому й обмежити пересування містом, - місцеві ЗМІ
16 червня, в день саміту президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, місцева влада просить жителів Женеви працювати з дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання The Local.
Влада закликала мешканців міста працювати з дому, а також за можливості утриматися від поїздок.
"Державна рада закликає всіх до відповідальності і розуміння, щоб ця важлива подія могла минути в прекрасних умовах, у женевських традиціях поваги, вітання та діалогу", - йдеться в заяві державної ради Женеви.
Крім того, влада вже опублікувала інформацію і карту, на якій вказана закрита для пересування автомобілів і людей зона безпеки. До неї увійшов весь парк Ла Гранж, парк О-Вів, однойменний пляж. Закрито також розташовані поблизу місця проведення саміту набережні Женеви, частина акваторії Женевського озера.
Будь ласка, зачекайте...
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І так само, як у фіналі, якийсь боєць героїчно розкурив би сигару, дивлячись на труп *****...
политической траекториейушной раковиной.
Це все повна геополітична перемога москалів.Гидко дивитися і читати наших політологів лизосраків.
В стратегии ракетно-ядерной войны есть такие понятия, как "ответный удар", "ответно-встречный удар" и "упреждающий удар". Что такое "ответный", я думаю, всем понятно. "Ответно-встречный" - это когда противник по вам запустил ракеты, вы это обнаружили и успели запустить в ответ свои до того, как их пусковые установки уничтожил удар противника. А вот "упреждающий удар" - это особая история, его наносят, когда решено: война неизбежна, противник обязательно нападет, но ещё не напал, и мы бьём первыми. Есть множество заявлений российских руководителей на тему о том, что Кремль не применит ядерное оружие первым. Смею заверить: они имеют в виду совсем другое. Они все имеют в виду, что Россия не ударит безо всякой причины, а вот "упреждающий удар" - это же совсем другое, мы же по сути обороняемся! Ведь если бы мы не ударили, они бы напали на нас точно и нанесли бы нам огромный ущерб!
В некоторых кругах, к которым, как говорят, были в юности близки некоторые нынешние руководители России, жил и живет принцип: если видишь, что драка неизбежна, бей первым!
А если вы вдруг говорите: "Ну а если ты ошибся, и драки бы не было, а ты человеку зубы выбил ни за что?! Или драку ты первый затеваешь?!" Ответ на это прост и бесхитростен: зубы выбивают вам. Чтобы не приставали с идиотскими вопросами. - https://www.svoboda.org/a/uprezhdayuschiy-udar-vladimir-bekish-o-gotovnosti-voevatj/31288776.html