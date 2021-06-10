Павелко терміново полетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України: Це гасло - футбольне
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму для переговорів з УЄФА щодо форми національної збірної з футболу.
Про це Павелко написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку, я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА. У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА", - зазначив він.
За словами Павелка, кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної.
"УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи. Так було й цього разу, і буде надалі. Триматиму вас в курсі перебігу переговорів. Слава Україні! Героям слава!", - підсумував Павелко.
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Будь ласка, зачекайте...
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это футбольская кричалка
Павелко дави их !!!
https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua/status/1402607996891508745 9 июн.
Футболка - це частина величної стратегії деокупації Криму, яку недавно так піарив кулєба. Після футболки буде ще один мощнєйший удар по окупанту: клоун переплатить окупантам за кримську квартиру і окупанти подавляться...
А взагалі підриваю зебілам сраки!
А ось в чому переконанний стовітсотково , це комерційний успіх продажу футболок з оригінальними надписами . Я не про Україну кажу (тут пророком не требо буди) , я про Європу . Контрабандисти наварять афігенне бабло !
********* мосфутболу зробила українцям добру справу , бо тепер багато хто в Европі добре запам"ятає , як пишеться "Героям Слава" й так думаю , що й як звучить .
Скабєєво-колоскови , зразу видно , ніколи не читали легенди древньої Греції про певного пана Герастрата ... Царів забули , а Герастрата пом"ятають вже 2500 років . Бо бігали по Афінах й роками волали , мовляв еліни забудьте скаженного Герастрата , що спалив Парфінон ...
Храм Артеміди спалив Герострат ...
И скажите, что убрать надпись с футболок - это муслимофобия и потакание России в угнетении и геноциде мусульманских общин Украины.
Там такой батхерт начнется...
"
Но это только начало.
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П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
УЕФА решение не изменит, ибо бабло не воняет,
а наши чмновники и не расстроятся, ибо: какая разница...