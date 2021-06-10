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Новини
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Павелко терміново полетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України: Це гасло - футбольне

Павелко терміново полетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України: Це гасло - футбольне

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму для переговорів з УЄФА щодо форми національної збірної з футболу.

Про це Павелко написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу. Зранку, я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА. У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА", - зазначив він.

За словами Павелка, кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної.

Читайте також: Пояснення УЄФА про форму збірної України: "Поєднання слоганів "Слава Україні" і "Героям слава" - політичне, у нього історичний і військовий підтекст"

"УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи. Так було й цього разу, і буде надалі. Триматиму вас в курсі перебігу переговорів. Слава Україні! Героям слава!", - підсумував Павелко.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

збірна з футболу (224) УЄФА (151) футбол (1581) Євро-2020 (99) Андрій Павелко (53)


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Топ коментарі
+24
"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла - ла!" - і жодної політики

Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный - Цензор.НЕТ 1297
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10.06.2021 16:12
+19
Варіант!
Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный - Цензор.НЕТ 3829
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10.06.2021 16:11
+17
Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный - Цензор.НЕТ 1635
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10.06.2021 16:16
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Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный - Цензор.НЕТ 3829
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10.06.2021 16:11 Відповісти
все правильно !
это футбольская кричалка



Павелко дави их !!!
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10.06.2021 16:11 Відповісти
"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла - ла!" - і жодної політики

Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный - Цензор.НЕТ 1297
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10.06.2021 16:12 Відповісти
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10.06.2021 16:14 Відповісти
100% - тем боле, что это тоже ФУТБОЛЬНЫЙ ЛОЗУНГ ! )))
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10.06.2021 17:17 Відповісти
https://twitter.com/kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua/status/1402607996891508745 9 июн.

Футболка - це частина величної стратегії деокупації Криму, яку недавно так піарив кулєба. Після футболки буде ще один мощнєйший удар по окупанту: клоун переплатить окупантам за кримську квартиру і окупанти подавляться...
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10.06.2021 16:11 Відповісти
захлинуться...затопить...тектиме звідусіль
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10.06.2021 16:28 Відповісти
Как по мне, не очень уместный комментарий...
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10.06.2021 16:29 Відповісти
Конечно футбольный! Мяч х-йлу в ж@пу заколотить - это тоже чисто футбольная тема, а не политическая.
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10.06.2021 16:12 Відповісти
Вата купила УЕФА ,это организация одна из самых коррумпированных в Мире ,там бабки решают ВСЁ !!!
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10.06.2021 16:12 Відповісти
Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный - Цензор.НЕТ 1345
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10.06.2021 16:13 Відповісти
И так жопы дАрАгим расисянам подорвали своими футболочками, скабеева в соплях тонула, песков даже проснулся, так вообще хотите, чтобы они на Луну улетели? Павелко Астанавись, шо ты твАришь!1111
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10.06.2021 16:13 Відповісти
ну значит уефа получила первый транш от *****, по поводу формы ))
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10.06.2021 16:13 Відповісти
Треба не Героям Слава» прибрати з футбольної форми українців,а прибрати УЄФА разом з кацапами.
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10.06.2021 16:14 Відповісти
УЄФА це глобалісти-комуністи,як і інші покидьки.Вони ******* москалів.
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10.06.2021 16:15 Відповісти
Навіщо? Буде виглядати так само глупо як кацапи. Нормальне рішення в УЄФА винесли.
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10.06.2021 16:16 Відповісти
який все ж таки тупий народ у мукачєвому...
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10.06.2021 20:56 Відповісти
Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный - Цензор.НЕТ 1635
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10.06.2021 16:16 Відповісти
А хто забороняв нашій армії так вітатись? І до чого тут футбол і армія?
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10.06.2021 16:17 Відповісти
Ой, та наче ніхто не забороняв...
А взагалі підриваю зебілам сраки!
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10.06.2021 16:20 Відповісти
А на то заседание, где УЕФА решили убрать слоган, - кто летал? Портнов?
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10.06.2021 16:16 Відповісти
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020 і пишете https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4430727463656742 наступне :

Павелко терміново полетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України: Це гасло - футбольне - Цензор.НЕТ 3182
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10.06.2021 16:17 Відповісти
https://www.facebook.com/EURO2020/ Лінк на ФБ УЕФА для бажаючих пояснити шо вони неправі)
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10.06.2021 16:27 Відповісти
Написал покидькам в фес УЕФА.
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10.06.2021 18:11 Відповісти
Тільки не STOP TRUST, а STOP TRUSTING
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10.06.2021 20:16 Відповісти
З перемогою додому повертайся ! Запостити як сайт з фіфу гаслом Слава нації !
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10.06.2021 16:21 Відповісти
УЄФА - запроданці. Задню вімкнули - сволота. Треба було одразу читати https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-14#Text. Згоден з варіантом ПТН ПНХ
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10.06.2021 16:21 Відповісти
Если он поехал без чемодана денег то вряд ли что-то получится.
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10.06.2021 16:22 Відповісти
Лозунг Путин х#йло тоже футбольный,его всем стадионом поют.
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10.06.2021 16:22 Відповісти
и правильно. хоть шансов там нет, кацапов нужно тролить до последнего.
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10.06.2021 16:24 Відповісти
Я навіть не сумніваюсь , що ********* видавили це через шантаж, що тупо зірвуть матчи в СП ...

А ось в чому переконанний стовітсотково , це комерційний успіх продажу футболок з оригінальними надписами . Я не про Україну кажу (тут пророком не требо буди) , я про Європу . Контрабандисти наварять афігенне бабло !

********* мосфутболу зробила українцям добру справу , бо тепер багато хто в Европі добре запам"ятає , як пишеться "Героям Слава" й так думаю , що й як звучить .

Скабєєво-колоскови , зразу видно , ніколи не читали легенди древньої Греції про певного пана Герастрата ... Царів забули , а Герастрата пом"ятають вже 2500 років . Бо бігали по Афінах й роками волали , мовляв еліни забудьте скаженного Герастрата , що спалив Парфінон ...
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10.06.2021 16:25 Відповісти
Очень показательно что помнят именно имя Герострата, даже не помня что он сделал. Вы это специально так в пост внесли?
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10.06.2021 16:57 Відповісти
Ви до кінця прочитали пост , що питаєте ?
Храм Артеміди спалив Герострат ...
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10.06.2021 21:08 Відповісти
Мне очень понравился ваш пост именно актуализацией феномена имени Герострата. Уже практически не помнят кто он и откуда и что он сделал, да это и не важно, но имя его помнят. И очень понравилась логически обоснованная ваша параллель с сочетанием Героям слава.
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11.06.2021 08:37 Відповісти
Дайте им послушать песню https://www.youtube.com/watch?v=-bxnmp2bteE&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Муслим Магомаев - Герои спорта.

И скажите, что убрать надпись с футболок - это муслимофобия и потакание России в угнетении и геноциде мусульманских общин Украины.
Там такой батхерт начнется...
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10.06.2021 16:27 Відповісти
Нафига ввязываться в скандал не понимаю. Главная цель достигнута. Мокнули винторогих картой у них подгорели пердаки в очередной раз. Цель достигнута! УЕФА продажная канторка на подсосе у Газпрома. Как и ФИФА. Все же знают. Это притча во языцех. Это бесполезно.
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10.06.2021 16:32 Відповісти
чесно кажучи, рашка визнає себе учасницею збройного конфлікту. бо у того, хто не бере участь. чогось так не пригорає. і коли у 2018 (УЕФА также подтверждает, что слоган "Слава Украине" на внешней стороне футболки был утвержден в 2018 году.Источник: https://censor.net/ru/n3270589) році було прийнято дозвіл на використання гасла у футболі, чогось парашка не воняла, хоча війна вже йшла, чим і легалізувала свій дозвіл на лозунг. а тут путіна почали називати убивцею і признавати лозунг "нас там нет" фуфлом, так одразу загорілось. Кацапи так озабочені, наче українці там написали "Путін - кілер"
Павелко терміново полетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України: Це гасло - футбольне - Цензор.НЕТ 2337"
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10.06.2021 16:33 Відповісти
Украинские фанаты "атаковали" соцсети УЕФА после решения о лозунге "Героям слава"Решение организации вызвало бурю негатива и непринятия среди украинцев.
Но это только начало.
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10.06.2021 16:35 Відповісти
Три дні тому назад, коли на Цензорі всі раділи новій формі, знаюча людина оце все передбачила, а саме: "Не радіймо завчасно, друзі, - ця інформація приємна, але не певна. Щоб не вийшов з того всього черговий великий пердь від великого патріота А. Павелка. А українцям - чергове велике розчарування. Ще такого не було, щоб УЄФА підтримало Україну всупереч росії. З часу колоскова у тих УЄФА-ФІФА все за кацапами, правдою чи неправдою."
https://censor.net/ua/comments/locate/3269811/0192144c-8e15-7166-be7c-fd3a23fa0611Відповісти
Мені подобається
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10.06.2021 16:41 Відповісти
та напишите на футболках " Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла-Ла ! "- всё чётко ясно и никакой политики..
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10.06.2021 16:47 Відповісти
Не мала баба клопоту, купила порося.
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10.06.2021 16:47 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/10/petro-poroshenko-u-soczmerezhah-zaklykav-pidtrymaty-zbirnu-********-i-vitannya-slava-********-geroyam-slava/ Петро Порошенко у соцмережах закликав підтримати збірну України і вітання «Слава Україні! Героям Слава!»
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
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10.06.2021 17:11 Відповісти
Повангую:
УЕФА решение не изменит, ибо бабло не воняет,
а наши чмновники и не расстроятся, ибо: какая разница...
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10.06.2021 17:41 Відповісти
Теперь самая главная задача не просрать жидким поносом со счетом 1-0 команде "фарерских островов"....как это делал доблестный ссср... и потом кричать "нас засудили"...когда 1/6часть суши обхезалась сборной Бельгии в 86-м ...
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10.06.2021 17:48 Відповісти
Мы верим твёрдо в героев спорта.
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10.06.2021 17:53 Відповісти
Чого одразу не до Папи Римського?? Павелко - то потужно, треба ще Коломойського, та на жаль невиїзний....
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10.06.2021 19:02 Відповісти
У УЕФА крыша поехала. Она утвердила вариант формы сборной Украины заранее. А теперь под влиянием Рашистана ( без флага, гимна и частично формы, погрязшая по самые уши в допинговых скандалах) за один день до начала чемпионата меняет свое предыдущее решение а пользу по сути одной какой то страны в ущерб другой. Они так что с ума сошли. Украина что мальчик на побегушках.. вчера можно, сегодня нельзя ( меняйте форму) это что за безобразие. ( по крайней мере УЕФА должно было это решать заранее на стадии утверждения образца формы, сейчас поезд уже ушел). Позор УЕФА, то форма не такая ( в последний момент, а вчера еще была такой), то в пользу ковид врачей одного швейцарского кантона присуждают Украине техническое поражение, то на Евро не засчитывают гол в ворота Англии который залетел в них на пол метра.. А может хватит уже...
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10.06.2021 19:52 Відповісти
 
 