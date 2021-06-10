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Закон про корінні народи можуть ухвалити на цій сесії, - Корнієнко

Закон про корінні народи можуть ухвалити на цій сесії, - Корнієнко

Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про корінні народи.

Про це в коментарі агентству Інтерфакс-Україна повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт про корінні народи потрібно до Кримської платформи ухвалити. Думаю, до кінця поточної сесії буде. Ми хотіли б за основу і в цілому. Начебто є консенсус, там всі не проти", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроект про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

У Держдумі РФ вважають законопроект Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті". Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що законопроект повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і Конституції України.

Автор: 

законопроєкт (3584) кримські татари (2004) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+1
у мадьяр є своя країна. у кримських татар немає. їх країна - частина України, і вони нарешті повинні мати свою країну законодавчо.
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10.06.2021 16:49
+1
тре ще знати, хто там ще у законі перерахований як корінний народ.
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10.06.2021 16:53
+1
всі, крім нас, українців
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10.06.2021 16:54
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це звісно класно, але що ж тоді він буде робити із мадярами Закарпаття, чи румунами?
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10.06.2021 16:26 Відповісти
а хоть бы и так:
Закон о коренных народах могут принять на этой сессии, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9770
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10.06.2021 16:28 Відповісти
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10.06.2021 17:10 Відповісти
у мадьяр є своя країна. у кримських татар немає. їх країна - частина України, і вони нарешті повинні мати свою країну законодавчо.
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10.06.2021 16:49 Відповісти
якщо підхід буде саме такий, то це гарний крок.
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10.06.2021 16:51 Відповісти
тре ще знати, хто там ще у законі перерахований як корінний народ.
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10.06.2021 16:53 Відповісти
всі, крім нас, українців
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10.06.2021 16:54 Відповісти
"У проєкті акта дається визначення поняттю "корінний народ України", згідно з яким - це автохтонне етнічне співтовариство, яке сформувалося на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України, становить етнічну меншину в складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. Згідно з цим визначенням проєктом акта пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки", - сказано в пояснювальній записці.Джерело: https://censor.net/ua/n3267065
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10.06.2021 16:56 Відповісти
а у русских теж немає своєї країни, бо рашка - то росіяни. так що ти там обережно з термінами.
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10.06.2021 16:57 Відповісти
Иншалла !
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10.06.2021 16:28 Відповісти
Украина также должна принять что-то типа "Закона об интеграции" о том, что иностранцы могут принят украинское гражданство или иметь вид на жительство в Украине, если их родители или прародители были гражданами Украины и были бынуждеными переселенцами (например, в результате репрессий на всякие северные болота, всяких там коммуняцких революций, или в результате захвата украинских земель), если они доказывают своё украинское происхождение и проходят интеграционный экзамен на знание истории Украины и украинского языка. Как это было с этническими немцами с совдеповских территорий в 80-х.
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10.06.2021 17:00 Відповісти
Украина никому ничего не должна. ( а я на пару дней в баню)
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10.06.2021 17:12 Відповісти
Ну там завжди можна сказати,що вони мають свою державу,а те що вони там завжди жили наполовину з русинами закрити очі.А от що робити з циганами,чи то пак з ромами,які своєї держави не мають і по тому вар"ятському закону є корінним населенням кожної країни?Коли якийсь обдертий циган скаже десь в Одесі якомусь москалю пашов нах...,я ту корєнной,а ти прішлий думаю що москаль дуже обідіца...От в цьому і причина появи закону...
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10.06.2021 17:00 Відповісти
 
 