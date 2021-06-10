Закон про корінні народи можуть ухвалити на цій сесії, - Корнієнко

Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити за основу та в цілому законопроєкт про корінні народи.

Про це в коментарі агентству Інтерфакс-Україна повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт про корінні народи потрібно до Кримської платформи ухвалити. Думаю, до кінця поточної сесії буде. Ми хотіли б за основу і в цілому. Начебто є консенсус, там всі не проти", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроект про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

У Держдумі РФ вважають законопроект Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті". Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що законопроект повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і Конституції України.