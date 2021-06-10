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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ "Схід"

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ

Сьогодні, 10 червня, поблизу населеного пункту Старогнатівка, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

"Стан здоров'я - середньої тяжкості. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

бойовик (3414) обстріл (28303) поранення (2798) тероризм (2865) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Одужання хлопцю……
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10.06.2021 16:33 Відповісти
Очікувано , на жаль , так як вчора Зепотерпілий заявив , що обстріли зменшилися в рази !
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10.06.2021 16:55 Відповісти
///
Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 820 Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1111

«Вчора, під час виконання службових обов'язків, трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце... Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загибла народилась 15 лютого 1999 року, дівчині було 22 роки.
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10.06.2021 17:06 Відповісти
Що з нею сталося?? Чому не пишуть офіційно нічого?!?
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10.06.2021 18:58 Відповісти
невідомо...
і це насторожує
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10.06.2021 19:10 Відповісти
кто в теме- парни с 128 гшбр..- пролейте свет...)
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11.06.2021 01:59 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8311
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10.06.2021 21:04 Відповісти
 
 