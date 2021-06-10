Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 10 червня, поблизу населеного пункту Старогнатівка, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав вогнепального поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

"Стан здоров'я - середньої тяжкості. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Про дії збройних формувань Російської Федерації і її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.

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