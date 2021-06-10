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"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом

Українські інтернет-користувачі відреагували на рішення УЄФА зобов'язати Україну прибрати з футбольної форми збірної фразу "Героям слава!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, коментатори під постами UEFA в Facebook пишуть "Слава Україні!", "Героям слава!", а також відповідні фрази англійською мовою.

ПТН ПНХ і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом 01
ПТН ПНХ і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом 02
ПТН ПНХ і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом 03

Крім того, українські інтернет-користувачі запропонували свої варіанти форми збірної, на яких написали "ПТН ПНХ" і додали Україні територію Краснодарського краю РФ. Дехто запропонував замість "Героям слава!" написати на формі "Смерть ворогам".

Також читайте: Павелко терміново полетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України: Це гасло - футбольне

ПТН ПНХ і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом 04
ПТН ПНХ і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом 05

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

збірна з футболу (224) Збірна України (144) УЄФА (151) футбол (1581)


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"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 8128
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10.06.2021 16:47
+58
Кубань наш получается
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10.06.2021 16:22
+49
Історичний факт.
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7100
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10.06.2021 16:29
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Кубань наш получается
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10.06.2021 16:22 Відповісти
Історичний факт.
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7100
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10.06.2021 16:29 Відповісти
В каком периоде истории?
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10.06.2021 17:18 Відповісти
ruskij, um uskij ...
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10.06.2021 17:44 Відповісти
До 1954, когда был проведен обмен, Крым и Кубань.
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10.06.2021 19:31 Відповісти
північна слобожанщина також
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10.06.2021 19:32 Відповісти
Історично так. І не тільки Кубань. До складу УНР, яку більшовики заграбастали, входила і курщина, і брянщина., і чималий кусок ростовської.

Пригадую, ще десь на початку 90-х краснодарська машина біля нас ремонтувалась, так водій дуже дивувався, що в нас так само балакають, як в них. А сусідка була з брянщини, так взагалі ніякої різниці.
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10.06.2021 16:32 Відповісти
Колись показали док. фільм про голодомор. Москальня стверджувала, що й вони постраждали.
Кубань. Беруть інтерв'ю у старого дідуся, який розмовляє старою козацькою говіркою ( твердження журналіста). І старенький, рідною солов'їною розповідає, про те, які ж багаті двори були, як розкуркулюівали, скількох загубили.
"Говірка кубанська- козача"
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10.06.2021 16:42 Відповісти
В настоящее время язык общения на Кубани (среди старожилов) называется БАЛАЧКА.
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10.06.2021 19:28 Відповісти
А. Чехов:«Я родился в живописном украинском городе Таганроге»
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10.06.2021 16:35 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV

"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 8128
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10.06.2021 16:47 Відповісти
О тож...
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10.06.2021 16:48 Відповісти
и ни одного зеленского в косоворотке
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10.06.2021 16:54 Відповісти
Один хлопчина приїхав в Україну з Ростовської області в кінці 80-х. Все питав "А чому це ви наші пісні співаєте?"
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10.06.2021 17:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tXK2xkn-SDM

"строєвая кАзачья песня"

"Розпрягайте хлопці коней".
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10.06.2021 17:35 Відповісти
а загляните на кладбища в Таганроге - там одни украинские фамилии - туда Путин еще не добрался. аналогично и в Белгородской, Воронежской области, некоторых районах Курской, Ростовской и Брянской обл. В Белгородской обл. даже школы и библиотеки были с укр. мовою еще в 90 годы . Пришел геноцидник Путин - и все уничтожил и закрыл, а также библиотеку укр. литературы в Москве.
ОНи добрались даже до Татарстана и другие национальные автономии - закрывают всё национальное- школы, газеты, Тв, книги. Идет полным ходом ЯЗЫКОВЫЙ и культурный ГЕНОЦИД.
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10.06.2021 22:04 Відповісти
Тебе Донбасса мало, еще Кубани хочется?
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10.06.2021 17:17 Відповісти
!!!!!!!!!!!!
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10.06.2021 16:22 Відповісти
...і Стародубщина, і Саратів теж
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10.06.2021 16:23 Відповісти
нє, сара-тау -
це вже білорусь
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10.06.2021 16:32 Відповісти
Смілянщина і берестещина, може? Так, тепер то ********* і Білорусь, а колись...
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10.06.2021 16:37 Відповісти
круто!!!
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10.06.2021 16:24 Відповісти
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
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10.06.2021 16:24 Відповісти
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7817
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10.06.2021 16:27 Відповісти
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 8079
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10.06.2021 16:27 Відповісти
Обратите внимание, КТО это написал...
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10.06.2021 16:27 Відповісти
кожен українець знає із чого цей салют.
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 3210"
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10.06.2021 16:38 Відповісти
Glory to Ukraine! Смерть парашці!
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10.06.2021 16:27 Відповісти
За умов побудови міцної та багатої держави можемо з часом повернути не лише Кубань, а і Стародубщину з Берестейщиною. Але поки нам хочаб повернутись у кордони 2014.
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10.06.2021 16:27 Відповісти
Мацковия,созданная Ханом Батыем и его внуком Менгу - Тимуром построившим дяревню Мацковия в 1272 году,явно перестарались,ибо во времена Батыя национальности рюсский значит глаз юзкий не существовало....,были чудь,меря,мордва,мурома и прочие марийцы фино-угорцы говорящие на непонятном наречии...
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10.06.2021 16:30 Відповісти
По настоящие дни национальности русский не существует.Есть россиянин(житель расеи), а дальше ......................................................................................................................................
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10.06.2021 19:22 Відповісти
харьковские фанаты, сочинившие песнь про #уйла, всего за две минуты, сделали для консолидации страны больше, чем ишак за 2 года.
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10.06.2021 16:30 Відповісти
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7142
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10.06.2021 16:34 Відповісти
Я би порадила УЄФА не долучати до змагань прокажених з росії.
Тоді все стане чесніше і чистіше.
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10.06.2021 16:34 Відповісти
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 8637
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10.06.2021 16:42 Відповісти
Невже ?
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10.06.2021 16:54 Відповісти
ПУСТЬ НА ВСЕХ СТАДИОНАХ ЗВУЧИТ ХИТ ПУТИН - ***** ...тем более что это ПРАВДА !!!
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10.06.2021 16:35 Відповісти
51 государство Мира подписало в Сан-Франциско 26 июня 1945 года Устав ООН,который сегодняшняя РАБссия его нарушила 100 раз,напав на Суверенные Грузию и Украину...,тогда в 1945 году среди подписантов была Украина и Белоруссия,РАБссии и РСФСР не было в природе...,дохлый СССр не в счет,поскольку дохляк СССр не был государством, а именно Союзом ...
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10.06.2021 16:36 Відповісти
УЄФА також підтверджує, що слоган "Слава Україні" на зовнішньому боці футболки був затверджений у 2018 році. УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпірування. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути присутнім на футболці збірної України. ЧОГО ПАРАШКА ТОДІ НЕ ОБЄСПАКАЮВАЛАСЬ? А ЛИШЕ КОЛИ путіна НАЗВАЛИ КІЛЕРОМ І ПОЧАЛИ СРАТЬ НА "іх там нет" і визнавати "іх там єсть".
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10.06.2021 16:42 Відповісти
РАБссия на Евро-2020 будет выступать без флага и гимна...,позорище Мильдониевое...
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10.06.2021 16:37 Відповісти
москалі так розвонялися, наче українці написали "путін-кілер"
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7563"
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10.06.2021 16:43 Відповісти
Триколор генерала Власова воевавшего на стороне нацистов не должен быть на полях футбольной Европы... А союз МОЛОТОВ-Риббентроп то ваще позорище на столетия Про Бандеру блин ЗаХерова вспомнила...
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10.06.2021 16:44 Відповісти
Машку теперь буду называть Машка Риббентроп... типа Аблигацыя...
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10.06.2021 16:46 Відповісти
побанять на раз, вже був такий глорі мобфлеш 3-4 роки тому, мене
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10.06.2021 16:50 Відповісти
ОУН-0УПа еще не было в природе и на Свете,а Союз НКВД-ГЕСТАПО был подписан в Москве 11 ноября 1938 года Генрихом Мюллером шефом ГЕСТАПО и Первым замом НКВД Лаврением Берия...,назначение это Беря получил 22 августа 1938 года...
Псы позорные...
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10.06.2021 16:52 Відповісти
И это неопровержимый факт.К сожалению мало кто знает об этом.
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10.06.2021 19:13 Відповісти
разрывом кацапских пердаков удовлетворён !- лишь бы у павелков ничего не подгорело..
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10.06.2021 16:52 Відповісти
Мапа України 1919 року"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 5124
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10.06.2021 17:10 Відповісти
тут не все вмістилось
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10.06.2021 17:20 Відповісти
Подібну мапу УЕФА 100% забракували б.
Бо вони визнають держави тільки у реальних кордонах, у яких їх визнають в ООН.
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11.06.2021 11:22 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/10/petro-poroshenko-u-soczmerezhah-zaklykav-pidtrymaty-zbirnu-********-i-vitannya-slava-********-geroyam-slava/ Петро Порошенко у соцмережах закликав підтримати збірну України і вітання «Слава Україні! Героям Слава!»
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
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10.06.2021 17:12 Відповісти
За Порошенка так і було. На вулицях Києва люди, навіть незнайомі, вітались "Слава Україні", "Героям слава", а прийшли клоуни і вітання зникло. Можливо тому, що вітати зебобиків "Слава Україні" язик не повертається.
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10.06.2021 17:53 Відповісти
даже Эрдоган, когда приезжал в Киев, сказал в конце своей речи "Слава Украине!" так Зеля чуть не ********** и что-то промямлил.
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10.06.2021 21:53 Відповісти
Прозріли, слава Богу...
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11.06.2021 00:58 Відповісти
Дуже хороша ідея! підтримую! Ну і " Путін -ху#ло " ніхто не відміняв!
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10.06.2021 17:35 Відповісти
Треба брати карту не тільки з Краснодарським краєм, але і з Брестом.

"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 9639
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10.06.2021 17:44 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Українська етнічна територія

На північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганська українсько-російська етнічна межа повертала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83 Ростова-на-Дону , йшла уздовж Дону на північний схід і через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA Тихорєцьк та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 Краснодар (на схід від міста) тяглася на південь, а західніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF Майкопа повертала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорного моря (південно-західніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA Геленджика ).

Білорусько-українська етнічна межа не збігається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD державним кордоном через наявність за межами України українських етнічних земель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F Підляшшя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Берестейщина .
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10.06.2021 17:49 Відповісти
птнпнх
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10.06.2021 18:49 Відповісти
Моя бабушка была УКРАИНКА! Родилась в 1905 в Воронеже. Это факт.
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10.06.2021 19:10 Відповісти
И Брежнев в Воронеже , тогда это была Украина
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10.06.2021 19:41 Відповісти
Гідною відповіддю має стати поява грошової купюри з портретом С.А.Бандери . А на всіх грошових купюрах має з'явитись : СЛАВА УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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10.06.2021 20:13 Відповісти
Я предлагаю эту форму сделать специальной, для дружного стеба мокшандии) И проводить это мероприятие регулярно))
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10.06.2021 21:24 Відповісти
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 5969
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10.06.2021 21:47 Відповісти
Йой! То буде ґепічне видовище навіть при погляді з космосу! Особливо, коли одна смєхдєржава знаходиться на неосвітленій стороні Землі! Як на расії вибухатимуть дупами лаптєноги...
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10.06.2021 23:01 Відповісти
ПТН ПНХ
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10.06.2021 23:04 Відповісти
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 1330
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10.06.2021 23:24 Відповісти
Брест большевики после раздела Польши с гитлером, передали смирным беларусам чтоб не переживать за стратегическую трассу на запад и постоянные восстания украинцев. Но старики там украинский помнят по сей день. А Стародубщину москали отжали референдумом на штыках в 1918 году после оккупации Украинской Народной Республики. Украинцы там знатно отмудохали красных но силы были не равны. Совок в отместку постарался чтоб любое упоминание об украинцах за 100 лет исчезлоиз этой части исторической Украины. До 1918 года Стародубщина во все времена была на картах частью Черниговской земли, немало известных отаманов и известных фамилий козацкой шляхты произошло именно оттуда. Это как если бы сейчас кусок Полтавщины или Киевщины у нас отобрали.
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10.06.2021 23:49 Відповісти
Только что федерация страны-участницы А подала в уефа жалобу на цвет резинки от трусов сборной команды B. Уефа приняло мудрое решение : команде B разрешено играть в трусах. Но - без резинки... А что до Украины, герои которой действуют на больных дурдома, как полнолуние, ей велено носить футболки шиворот-навыворот. Чтоб всем было видно, что надписи "героям слава " не видно...
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11.06.2021 06:24 Відповісти
 
 