"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом

Українські інтернет-користувачі відреагували на рішення УЄФА зобов'язати Україну прибрати з футбольної форми збірної фразу "Героям слава!".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, коментатори під постами UEFA в Facebook пишуть "Слава Україні!", "Героям слава!", а також відповідні фрази англійською мовою.







Крім того, українські інтернет-користувачі запропонували свої варіанти форми збірної, на яких написали "ПТН ПНХ" і додали Україні територію Краснодарського краю РФ. Дехто запропонував замість "Героям слава!" написати на формі "Смерть ворогам".

Також читайте: Павелко терміново полетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України: Це гасло - футбольне





Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.