ОП про форму футболістів: "Ці словосполучення записані в душі кожного українця"

В Офісі Президента вважають абсолютно правильними написи на формі українських футболістів до Євро-2020.

Про це йдеться в коментарі Офісу Президента, який є в розпорядженні УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну. Тому гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень". І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні!", то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь "Героям Слава!". Ці словосполучення записані в душі кожного українця", - повідомили в Офісі Президента.

На Банковій наголосили, що Україна поважає принципи і рішення УЄФА, які повинні прийматися без будь-якого політичного впливу або втручання.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.