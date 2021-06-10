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ОП про форму футболістів: "Ці словосполучення записані в душі кожного українця"

ОП про форму футболістів:

В Офісі Президента вважають абсолютно правильними написи на формі українських футболістів до Євро-2020.

Про це йдеться в коментарі Офісу Президента, який є в розпорядженні УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші футболісти на полях Європи намагатимуться прославити свою країну. Тому гасло "Слава Україні!" на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень". І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує "Слава Україні!", то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь "Героям Слава!". Ці словосполучення записані в душі кожного українця", - повідомили в Офісі Президента.

На Банковій наголосили, що Україна поважає принципи і рішення УЄФА, які повинні прийматися без будь-якого політичного впливу або втручання.

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1581) Євро-2020 (99) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+22
Моніка, тобі личить саме цей дизайн!

ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 5727
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10.06.2021 16:32
+12
Краще би Зюзя туди не ліз.
В його душі точно таких слів не писали.
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10.06.2021 16:37
+10
Ну а пока клоун усмехается, 37 нардепов из разных фракций и групп зарегистрировали в Раде проект постановления, предусматривающий подготовку плана неотложных мер по реструктуризации внешнего госдолга Украины перед МВФ. Это дефолт.
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10.06.2021 16:30
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Ну а пока клоун усмехается, 37 нардепов из разных фракций и групп зарегистрировали в Раде проект постановления, предусматривающий подготовку плана неотложных мер по реструктуризации внешнего госдолга Украины перед МВФ. Это дефолт.
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10.06.2021 16:30 Відповісти
Реструктуризация госдолга это дефолт? Да вы экономист от Бога.
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10.06.2021 16:32 Відповісти
МВФ на реструктуризацию, скорее всего, не согласится, как не идет он на перекредитовку. Дальше два возможных пути:
1. Расплакаться и забыть (но тогда зачем всё это?)
2. Сказать: "ну раз вы с нами так - то мы ВЫНУЖДЕНЫ вот так!" - и объявить одностороннюю реструктуризацию (дефолт)
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10.06.2021 16:35 Відповісти
без согласия МВФ, - да дефолт.
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10.06.2021 16:36 Відповісти
Сегодня наш(?) Кабмин решил погасить $6 миллионов просроченного долга СУДАНА (страна в Африке) перед МВФ в рамках инициативы для бедных стран с крупной задолженностью. Деньги будут выделены путем уменьшения на четверть средств Украины в МВФ (сейчас - $24 млн)

ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 2657
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10.06.2021 16:37 Відповісти
Если они без понятия об экономике и вообще о здравом смысле, то нас ждёт дефолт.
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10.06.2021 16:42 Відповісти
не надо быть экономистом, чтобы понимать ситуацию. простого здравого смысла хватит, для осознания того факта, что все идет туда, куда идет. Это неизбежно с этой властью.
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10.06.2021 16:54 Відповісти
Та ладно! По видосикам все зашибись! И даже лишние бабосы есть, чтоб Судану помочь
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10.06.2021 16:35 Відповісти
Не мели чушь.
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10.06.2021 16:54 Відповісти
Если это чушь, то мелют ее те, кто подал это постановление. БОльшая часть - это слуги.
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10.06.2021 16:57 Відповісти
Моніка, тобі личить саме цей дизайн!

ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 5727
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10.06.2021 16:32 Відповісти
тут він правий!
кожен українець, і навіть кацап (!!!) знають що треба відповідати на "Слава Україні !"
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10.06.2021 16:33 Відповісти
Украинские фанаты "атаковали" соцсети УЕФА после решения о лозунге "Героям слава"Решение организации вызвало бурю негатива и непринятия среди украинцев.
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10.06.2021 16:34 Відповісти
Ну что-же ,остаётся выступать со слоганом СМЕРТЬ ВОРОГАМ ну если уж кому-то не по душе ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.06.2021 16:34 Відповісти
с коллегами по палате, на входе в свой родной дурдом, напишите - смерть санитарам, сделайте друг другу на ужин клизму, и верните врачу телефон.
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10.06.2021 16:48 Відповісти
Ну если для тебя дурака ,путин-***** по совместительству убийца и его банда это санитары ,то тебе надо собрать чУмодан ,купить билет до ближайшего ватного населённого пункта и там рассказать ,как ты чудом спасся от бАндеровцев или вообще расскажешь ,что ты и есть распятый мальчик .
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10.06.2021 16:54 Відповісти
Это Зе еще и футболист??? Теперь мяч квадратный будет.
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10.06.2021 16:36 Відповісти
Поки Моніка Зеленські хизувався іменною футболкою наче у збірної України з футболу, користувачі соцмереж помітили, що препізедент ніяк не визначиться, як саме пишеться його прізвище.

Ну так акакаяразніца

ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 6336 ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 578
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10.06.2021 16:39 Відповісти
то його зайва хромосома надрукована
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10.06.2021 16:43 Відповісти
Воно ж неписемне, вам же про це на початку виборчої кампанії сказали. Ото "зе" - то максимум, що може осилити без помилок. Хрестик би ставило, замість підпису, але суєверне до жуті. І відбитки пальців залишати відмовляється.

ZEBIL ось так правильно.
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10.06.2021 16:45 Відповісти
а говорит что "нелох"
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10.06.2021 16:55 Відповісти
и зелёный!
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10.06.2021 16:53 Відповісти
ОП про форму футболістів: "Ці словосполучення записані в душі кожного українця" - Цензор.НЕТ 4115
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10.06.2021 16:55 Відповісти
Краще би Зюзя туди не ліз.
В його душі точно таких слів не писали.
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10.06.2021 16:37 Відповісти
Я чувствовал что что-то должно случиться недоброе раз взял в руки бедоносец нашу форму так и случилось
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10.06.2021 16:41 Відповісти
Слава Нації!
Смерть уефам!
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10.06.2021 16:44 Відповісти
УЕФА помогает оккупанту решать его хотелки. Нужно не только отстоять, но и дать понять что эта тема навсегда должна быть закрыта. Эта самые правильные футболки.
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10.06.2021 16:45 Відповісти
ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 4348
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10.06.2021 16:45 Відповісти
ОП не розуміє,що те,що пишеться в душі ніколи не переноситься на футболку...
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10.06.2021 16:48 Відповісти
А ще в душі кожного українця записано, що українська земля не продається нікому, окрім українців. Але чомусь вас, жєвреїв, це не зупиняє.
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10.06.2021 16:51 Відповісти
Эти слова тоже.
ОП про форму футболістів: "Ці словосполучення записані в душі кожного українця" - Цензор.НЕТ 3865
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10.06.2021 16:57 Відповісти
Прогресс налицо,помнится на прошлом чемпионате сделали замечания хорватскому футболисту за крики Слава Украине и беева неделю кирпичами срала...теперь это можно на весь экран.
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10.06.2021 17:03 Відповісти
о, ***** таки нарисовали
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10.06.2021 19:08 Відповісти
я вам нелох! скоро побегу на поле
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10.06.2021 19:12 Відповісти
дайте лопату с моторчиком
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10.06.2021 19:13 Відповісти
лярд саженцев за 100
это, это..
нихуясебе!!!
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10.06.2021 19:15 Відповісти
косоворотку, ***, напяль, курва
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10.06.2021 19:22 Відповісти
пузо отожрал в качалке
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10.06.2021 19:25 Відповісти
садит-садит, а посадить не может
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10.06.2021 19:27 Відповісти
импотент в 42...
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10.06.2021 19:28 Відповісти
в 43... в 44... и ***** такого шинкаря
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10.06.2021 19:29 Відповісти
жид
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10.06.2021 19:39 Відповісти
Відповіддю на слова "Слава Україні" завжди було "Навіки Слава". Хто придумав : "Героям Слава"?
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10.06.2021 20:08 Відповісти
.."Смерть ворогам!!"
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10.06.2021 20:12 Відповісти
Гідною відповіддю має стати поява грошової купюри з портретом С.А.Бандери . А на всіх грошових купюрах має з'явитись : СЛАВА УКРАЇНІ !!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.06.2021 20:16 Відповісти
какао против слов Зе.
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11.06.2021 05:33 Відповісти
 
 