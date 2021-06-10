Проводяться обшуки в лікарнях "Укрзалізниці" за фактом заволодіння 60 млн грн, виділених на лікування хворих на COVID-19, - НАБУ. ФОТО

НАБУ та САП здійснюють обшуки у приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра Філії "Центр охорони здоров’я" АТ "Українська залізниця", а також у самій Філії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Обшуки здійснюються у межах розслідування за фактом заволодіння службовими особами АТ "Укрзалізниця" бюджетними коштами в особливо великих розмірах за Програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2", у розмірі 59 933 926 гривень, отриманих від Національної служби здоров’я України", - говориться в повідомленні.

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з 1 квітня 2021 року.

Зазначається, що обшуки здійснюють в адміністративних приміщеннях, на надання медичних послуг пацієнтам слідчі дії у жодний спосіб не впливають.





В НАБУ просять звертатись осіб, які лікувалися у цих лікарнях від COVID-19 за власний кошт у період з 30 листопада 2020 року до 31 березня 2021 року.

Нагадуємо, в березні 2021 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що три лікарні "Укрзалізниці" не прийняли хворих на COVID-19, попри те, що починаючи з листопада отримали фактичних виплат 60 млн гривень. "Це неприпустимий випадок, і виникає питання: куди держава заплатила 60 млн? Цей прецедент дає нам повне право звертатися в правоохоронні органи", - заявив Степанов.

Після інциденту, який стався 24 березня 2021 в місті Києві, НСЗУ проводить перевірку в медичних залізничних установах Києва.

У пресслужбі філії "Центр охорони здоров'я" АТ "Укрзалізниця" зазначили, що ЦГЗ максимально сприяє і допомагає в проведенні перевірки.