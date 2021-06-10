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Новини Агресія Росії проти України
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Переговори в ТКГ потребують перезавантаження, тому що РФ себе позиціонує як посередника, - член делегації Іванова

Переговори в ТКГ потребують перезавантаження, тому що РФ себе позиціонує як посередника, - член делегації Іванова

Член гуманітарної підгрупи української делегації в Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова заявила про необхідність перезавантаження переговорів стосовно Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це не перше засідання, коли російська сторона не промовляє жодного слова. У нас в гуманітарній групі було багато таких засідань, коли на початку представник російської сторони вітався, а в кінці казав "до побачення", і більше жодного слова. Тому це не новина, це не вперше. А поводиться Росія на переговорах таким чином – вони позиціонують себе не як сторона переговорів, а як посередник. І щоразу вони просувають ідею суб’єктивізації представників ОРДЛО. Я іноді кажу, жартуючи, що представникам ОРДЛО видали методичку, згідно з якою вони стільки-то разів мають повторити, що вони є "республіки Л/ДНР" тощо", - розповіла Іванова.

За її словами, переговори не просуваються саме тому, що Росія просуває таку суб'єктивізацію представників ОРДЛО.

"Я згодна з тим, що має бути перезавантаження - і не тільки на рівні міжнародного майданчика цих переговорів, а й на рівні відношення до цих переговорів модераторів, а саме представників ОБСЄ. Я дуже сподіваюся, що представники ОБСЄ, бачачи, що така поведінка представників ОРДЛО, які хочуть себе об'єктивізувати, заводить переговори в глухий кут - це повинно їх спонукати до того, що щось треба змінити в переговорному процесі", - підсумувала Іванова.

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Автор: 

Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Какие там перезагрузки вата не перезагружается она утилизируется
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10.06.2021 16:50 Відповісти
Ідеально!

Переговоры в ТКГ нуждаются в перезагрузке, потому что РФ себя позиционирует как посредника, - член делегации Иванова - Цензор.НЕТ 7025
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10.06.2021 16:51 Відповісти
С террористами не о чем разговаривать.
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10.06.2021 16:54 Відповісти
отрезайте кусок, там Украину уже никто не ждет. И всем лошадям это понятно.
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10.06.2021 16:55 Відповісти
Вообще то вся РФ нуждается в перезагрузке.
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10.06.2021 17:01 Відповісти
Срабсия перезагрузке не подлежит. У них везде скрепы. Только ограждение высоким забором до самого момента когда голова тупина через него перелетит.
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10.06.2021 17:07 Відповісти
После сноса системы и переформатирования с очисткой секторов никаких скреп уже не останется.
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10.06.2021 17:16 Відповісти
 
 