Переговори в ТКГ потребують перезавантаження, тому що РФ себе позиціонує як посередника, - член делегації Іванова

Член гуманітарної підгрупи української делегації в Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова заявила про необхідність перезавантаження переговорів стосовно Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це не перше засідання, коли російська сторона не промовляє жодного слова. У нас в гуманітарній групі було багато таких засідань, коли на початку представник російської сторони вітався, а в кінці казав "до побачення", і більше жодного слова. Тому це не новина, це не вперше. А поводиться Росія на переговорах таким чином – вони позиціонують себе не як сторона переговорів, а як посередник. І щоразу вони просувають ідею суб’єктивізації представників ОРДЛО. Я іноді кажу, жартуючи, що представникам ОРДЛО видали методичку, згідно з якою вони стільки-то разів мають повторити, що вони є "республіки Л/ДНР" тощо", - розповіла Іванова.

За її словами, переговори не просуваються саме тому, що Росія просуває таку суб'єктивізацію представників ОРДЛО.

"Я згодна з тим, що має бути перезавантаження - і не тільки на рівні міжнародного майданчика цих переговорів, а й на рівні відношення до цих переговорів модераторів, а саме представників ОБСЄ. Я дуже сподіваюся, що представники ОБСЄ, бачачи, що така поведінка представників ОРДЛО, які хочуть себе об'єктивізувати, заводить переговори в глухий кут - це повинно їх спонукати до того, що щось треба змінити в переговорному процесі", - підсумувала Іванова.

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