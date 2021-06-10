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Військовослужбовця затримано на Закарпатті під час одержання 3 тис. дол. хабаря за звільнення від призову на строкову службу, - прокуратура. ФОТО

10 червня в Закарпатській області на хабарі затримано військовослужбовця Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Військовослужбовця затримано на Закарпатті під час одержання 3 тис. дол. хабаря за звільнення від призову на строкову службу, - прокуратура 01

За даними слідства, військовослужбовець отримав 3000 доларів хабаря від батька двох призовників. Кошти призначались за відстрочку призову на строкову військову службу синів і подальше їх звільнення від призову за станом здоров'я.

Військовослужбовця затримано на Закарпатті під час одержання 3 тис. дол. хабаря за звільнення від призову на строкову службу, - прокуратура 02

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Військовослужбовця затримано на Закарпатті під час одержання 3 тис. дол. хабаря за звільнення від призову на строкову службу, - прокуратура 03

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Вирішуються питання повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Також вивчається питання причетності до скоєння вказаного злочину інших осіб районного військкомату, а також правоохоронних органів.

Автор: 

хабар (4696) Військова прокуратура (722) військкомат (432) Закарпатська область (2045)


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А как они узнали? Я имею ввиду СБУ
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10.06.2021 17:00 Відповісти
Ну теперь то сыновья точно пойдут служить
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10.06.2021 17:03 Відповісти
ох и папа..- сам же отмазывал, а потом резко передумал
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11.06.2021 02:02 Відповісти
 
 