Військовослужбовця затримано на Закарпатті під час одержання 3 тис. дол. хабаря за звільнення від призову на строкову службу, - прокуратура. ФОТО

10 червня в Закарпатській області на хабарі затримано військовослужбовця Іршавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець отримав 3000 доларів хабаря від батька двох призовників. Кошти призначались за відстрочку призову на строкову військову службу синів і подальше їх звільнення від призову за станом здоров'я.

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Вирішуються питання повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Також вивчається питання причетності до скоєння вказаного злочину інших осіб районного військкомату, а також правоохоронних органів.