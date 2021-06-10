Бутусов про скандал із формою: УЄФА під тиском Путіна втручається у внутрішні справи України

Україна не повинна погоджуватися з рішенням УЄФА і прибирати гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" з форми футболістів на Євро-2020.

Такої думки дотримується головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Свою позицію він озвучив у фейсбуці.

""Слава Україні! Героям Слава!" - це офіційна державна символіка України, таким чином, заява УЄФА - це втручання у внутрішні справи України", - пише Бутусов.

Він нагадав, що українська символіка була затверджена УЄФА ще в грудні 2020 року, і її перегляд за два дні до початку турніру порушує правила самої УЄФА.

"УЄФА ухвалила рішення під відкритим тиском Росії та президента Путіна. Це суперечить спортивному принципу, що спорт завжди поза політикою, УЄФА політично стала в цьому питанні на боці РФ. Росія - основний порушник спортивних правил у світі, позбавлена права на свої державні символи за допінг на Олімпійських іграх, таким чином, УЄФА підтримує порушників", - вважає Бутусов.

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До того ж, додав журналіст, оголошення про заборону форми було зроблено неофіційно. Бутусов припускає, що причина цього - те, що таке рішення оголосити офіційно соромляться самі організатори.

"Переконаний, збірна Україна в будь-якому разі має виходити в формі з написом "Героям Слава!", навіть попри заборону УЄФА. Хай УЄФА спробує через таку причину відсторонити нашу команду - тоді весь світ побачить цю ганебну змову. Хай спробують оштрафувати - ми поборемось у суді. Відмовлятися від своєї форми за будь-яких обставин не можна. Це саме той випадок, коли заради принципів треба не погоджуватись, а сміливо йти на конфлікт", - вважає Бутусов.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.