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Бутусов про скандал із формою: УЄФА під тиском Путіна втручається у внутрішні справи України

Бутусов про скандал із формою: УЄФА під тиском Путіна втручається у внутрішні справи України

Україна не повинна погоджуватися з рішенням УЄФА і прибирати гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" з форми футболістів на Євро-2020.

Такої думки дотримується головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Свою позицію він озвучив у фейсбуці.

""Слава Україні! Героям Слава!" - це офіційна державна символіка України, таким чином, заява УЄФА - це втручання у внутрішні справи України", - пише Бутусов.

Він нагадав, що українська символіка була затверджена УЄФА ще в грудні 2020 року, і її перегляд за два дні до початку турніру порушує правила самої УЄФА.

"УЄФА ухвалила рішення під відкритим тиском Росії та президента Путіна. Це суперечить спортивному принципу, що спорт завжди поза політикою, УЄФА політично стала в цьому питанні на боці РФ. Росія - основний порушник спортивних правил у світі, позбавлена права на свої державні символи за допінг на Олімпійських іграх, таким чином, УЄФА підтримує порушників", - вважає Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП про форму футболістів: "Ці словосполучення записані в душі кожного українця"

До того ж, додав журналіст, оголошення про заборону форми було зроблено неофіційно. Бутусов припускає, що причина цього - те, що таке рішення оголосити офіційно соромляться самі організатори.

"Переконаний, збірна Україна в будь-якому разі має виходити в формі з написом "Героям Слава!", навіть попри заборону УЄФА. Хай УЄФА спробує через таку причину відсторонити нашу команду - тоді весь світ побачить цю ганебну змову. Хай спробують оштрафувати - ми поборемось у суді. Відмовлятися від своєї форми за будь-яких обставин не можна. Це саме той випадок, коли заради принципів треба не погоджуватись, а сміливо йти на конфлікт", - вважає Бутусов.

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

Автор: 

УЄФА (151) футбол (1581) Євро-2020 (99) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+54
Згодні?!! Альтернативна версія! Аби було замість ГЕРОЯМ СЛАВА!

"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла - ла!" - і жодної політики

Бутусов о скандале с формой: УЕФА под давлением Путина вмешивается во внутренние дела Украины - Цензор.НЕТ 6702
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10.06.2021 16:58
+39
ПТН ПНХ! и УЕФА с собой возьми!
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10.06.2021 16:56
+38
а слідом оце закиньте їм - щоб "про героїв" не шпорталися

Бутусов про скандал із формою: УЄФА під тиском Путіна втручається у внутрішні справи України - Цензор.НЕТ 8216
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10.06.2021 17:22
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Слава Україні! Героям слава!
Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

https://www.facebook.com/EURO2020/?ref=page_internal
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10.06.2021 18:38 Відповісти
Зайду.Обов'язково. )
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10.06.2021 18:48 Відповісти
Європейці не хочуть Третьої Світової. Кожен німець згадує катастрофу 1945го і він віддасть останнє, щоб цей жах не відтворивсь. Сьогодні Третьою Світовою загрожує Раша. Бо що Раша ще може запропонувати світу???
Але навіщо українці випрошують у світу собі якусь допомогу, якщо в нас самих неміряно можливостей? Хочаб не обирати до влади цих пройдисвітів яників, пєць і зєль
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10.06.2021 19:00 Відповісти
Отже.Треба створити інститут людського вибору і набирати туди людей із села.
Нехай вчаться політесу. Тоді,при виборах, все буде так,як захочуть ппроголосувати люди.
Чи нє ?
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10.06.2021 19:13 Відповісти
не. ване надо, шоб голосовали за Вану.
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11.06.2021 08:47 Відповісти
а шо наша бубочка на це відповість?
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10.06.2021 19:03 Відповісти
Украинцы, не поддавайтесь решению продажных членов УЕФА. Выходите в этой форме. Бутусов прав. Сейчас устУпите, с вами потом уже эти путлеровские холуи из УЕФА считаться не будут. Это не в компетенции УЕФА решать за вас. Они боятся потерять миллионные взятки от путлера, которые он им всегда платил. Да благославит вас Бог !!! Идите с высоко поднятой головой и со словами "Героям слава" на футболках. Слава Украине !!!
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10.06.2021 19:17 Відповісти
Сейчас футбол спошная коррупция, я после чм-18, потерял к єтим постановкам интерес.
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10.06.2021 19:31 Відповісти
Спорт всегда был политизирован. Но.Нельзя идти на поводу кого-то. НЕ-ЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Особенно, если это касается имиджа страны.
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10.06.2021 19:47 Відповісти
Підтримую . Треба гнути свою лінію , і не дивлячись ні на що , виходити на ігри у формі з гаслом - Героям Слава .! Конфлікт УЄФА так конфлікт , суд так суд , але в таких принципових питаннях пасувати не можна . Інакше , бачитимуть що ти слабак , і в подальшому тільки й " буцатимуть " . Збірна повинна грати у тій формі , яку УЄФА , вже само ж , завердило раніше крапка Бутусов про скандал із формою: УЄФА під тиском Путіна втручається у внутрішні справи України - Цензор.НЕТ 4512 . Якщо знімуть зі змагань , підняти скандал на весь світ , подавати скарги у всі міжнародні суди і т.д . .
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10.06.2021 19:58 Відповісти
Погоджуюсь з Бутусовим. Можна взагалі зіслатись на те, що форму вже пошили і пізно щось міняти.
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10.06.2021 20:09 Відповісти
..."Слава нації!!Смерть ворогам"!!
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10.06.2021 20:10 Відповісти
Помните курьезное техническое поражение сборной Украины в Лиге наций, из-за которого Украина опустилась в лигу В, а Швейцария осталась в группе А. Тогда утерлись, цеж Европа, не устраивать же скандал и позориться перед цивилизованными. Думаю и сейчас будет то же самое.
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10.06.2021 20:10 Відповісти
Гідною відповіддю має стати поява грошової купюри з портретом С.А.Бандери . А на всіх грошових купюрах має з'явитись : СЛАВА УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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10.06.2021 20:14 Відповісти
Три дні тому назад, коли на Цензорі всі раділи новій формі, знаюча людина оце все передбачила, а саме: "Не радіймо завчасно, друзі, - ця інформація приємна, але не певна. Щоб не вийшов з того всього черговий великий пердь від великого патріота А. Павелка. А українцям - чергове велике розчарування. Ще такого не було, щоб УЄФА підтримало Україну всупереч росії. З часу колоскова у тих УЄФА-ФІФА все за кацапами, правдою чи неправдою."
https://censor.net/ua/comments/locate/3269811/0192144c-8e15-7166-be7c-fd3a23fa0611Відповісти
Мені подобається
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10.06.2021 20:19 Відповісти
Не прогинатись у такому принциповому питанні!!!
Насправді, це важливіше за матчі на чемпіонаті - відстояти свою гідність!
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10.06.2021 20:43 Відповісти
Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже есть политическим, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Вот вам и чушь о футболе без политики.
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10.06.2021 20:50 Відповісти
Если убрать Героям Слава, то заменить на путин *****! Без компромиссов.
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10.06.2021 21:32 Відповісти
Наша спортивная форма- лучшая в мире. Русню- в дупу- глубоко и надежно!
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11.06.2021 09:35 Відповісти
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