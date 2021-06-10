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Новини
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Розраховуємо на вплив Польщі та Литви в питанні отримання Україною ПДЧ в НАТО, - Стефанчук

Розраховуємо на вплив Польщі та Литви в питанні отримання Україною ПДЧ в НАТО, - Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на допомогу Польщі та Литви в питанні отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це він заявив під час зустрічі з віцемаршалом сейму Польщі Малгожатою Госевською і віцеспікером сейму Литви Паулюсом Саударгасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я розраховую на залучення Польщею і Литвою інструментарію впливу в рамках Північноатлантичного альянсу, зокрема парламентської асамблеї НАТО, на користь отримання Україною Плану дій щодо членства в альянсі", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що сьогодні це не лише питання безпеки України, а й питання цивілізаційного вибору та безпеки Європи.

Стефанчук також висловив необхідність у формуванні ширшої коаліції для стримування російської агресії та зазначив, що до Литви та Польщі, які завжди підтримували Україну в боротьбі за свій суверенітет, приєднаються і інші держави.

"Я хотів би попросити вас про збереження санкційного списку проти Російської Федерації. Як свідчить практика, він надзвичайно продуктивний", - наголосив перший заступник голови Верховної Ради.

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Автор: 

Литва (2384) НАТО (6429) ПДЧ (102) Польща (8489) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+4
хрен вас знает на что вы там рассчитываете...
но все дела и делишки плюс звиздеж и отсебятина в важных вопросах, подрывают доверие даже давних друзей...не говоря уже про врагов и еще сомневающихся
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10.06.2021 17:15
+4
Ущербні, ви посла від України в НАТО вже призначили чи два роки лише трьопом займаєтесь?
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10.06.2021 17:19
+3
А что ещё зекретины умеют?
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10.06.2021 17:08
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Напрасно ждать от СН каких-то поступков. Одни договорняки. И часто с врагами Украины.
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10.06.2021 17:05 Відповісти
Зелень сдует, и можете рассчитывать.
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10.06.2021 17:06 Відповісти
не припомню, хоть какие то санкции вводились после 2019 года, по требованию Ишака и Ко, или все только по Порошенко - Яценюку остались?
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10.06.2021 17:32 Відповісти
А что ещё зекретины умеют?
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10.06.2021 17:08 Відповісти
Да не будет ПДЧ.
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10.06.2021 17:09 Відповісти
Возьмите нас в НАТО, возьмите нас в ЕС...Смотрите, мы хорошие... Несолидно, как-то, клянчить год за годом.
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10.06.2021 17:09 Відповісти
На недавней встрече президентов Турции и Польши Эрдоган заметил,Украина должна быть в НАТО,сегодня это одна из самых боеспособный армий Мира...,Эрдоганыч как всегда ПРАВ,а президент Польши Анджей Дудла похлопал в ладоши....
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10.06.2021 17:11 Відповісти
Хватит лгать народу, не будет никакого пдч и нато.
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10.06.2021 17:11 Відповісти
Громче орем..Крысы Мавзолейные...Палитесь крысы, пишите...
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10.06.2021 17:12 Відповісти
Украину Путлер уже просрал...,а знаете кто сказал? Игорь Марков...бывший обдроченец ДАУНбасса из Одессы...,уже даже этот олух понял,что вы Дерьмо Мавзолейное...
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10.06.2021 17:14 Відповісти
хрен вас знает на что вы там рассчитываете...
но все дела и делишки плюс звиздеж и отсебятина в важных вопросах, подрывают доверие даже давних друзей...не говоря уже про врагов и еще сомневающихся
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10.06.2021 17:15 Відповісти
Ущербні, ви посла від України в НАТО вже призначили чи два роки лише трьопом займаєтесь?
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10.06.2021 17:19 Відповісти
ФРГ там, влияние ФРГ важнее гораздо, а в ФРГ будет новая власть осенью.. вот кого надо уговаривать
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10.06.2021 17:33 Відповісти
Власть новая, поступки старые. Если и будет то только коалиция.
До выборов все языками молоть горазды, кто кого переврёт.
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10.06.2021 18:30 Відповісти
В Америке тоже дождались новой власти,и что.быстро достроили сп-2.а это очень серьезно.
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10.06.2021 21:29 Відповісти
Дело не в фрг, дело в том, что в прошлом году и Литва и Польша просили нас не покупать электроэнергию с белорусской аэс. Но наш говорун забил на это
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10.06.2021 22:37 Відповісти
Плісняво, судячи по справах, ви робите все від вас залежне, щоб Україна ніколи не потрапила в НАТО.
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10.06.2021 17:42 Відповісти
Зелена наволоч віддала владу колаборантам, які саботують проєвропейський рух, і при цьому мають наглість виставляти претензії нашим союзникам - США, Польщі, Литві та іншим нормальним країнам.
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10.06.2021 18:32 Відповісти
Цуко...

Своими руками закрыли дверь в НАТО и теперь сидят ждут и надеются.
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10.06.2021 21:36 Відповісти
 
 