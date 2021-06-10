Розраховуємо на вплив Польщі та Литви в питанні отримання Україною ПДЧ в НАТО, - Стефанчук

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує на допомогу Польщі та Литви в питанні отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це він заявив під час зустрічі з віцемаршалом сейму Польщі Малгожатою Госевською і віцеспікером сейму Литви Паулюсом Саударгасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я розраховую на залучення Польщею і Литвою інструментарію впливу в рамках Північноатлантичного альянсу, зокрема парламентської асамблеї НАТО, на користь отримання Україною Плану дій щодо членства в альянсі", - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що сьогодні це не лише питання безпеки України, а й питання цивілізаційного вибору та безпеки Європи.

Стефанчук також висловив необхідність у формуванні ширшої коаліції для стримування російської агресії та зазначив, що до Литви та Польщі, які завжди підтримували Україну в боротьбі за свій суверенітет, приєднаються і інші держави.

"Я хотів би попросити вас про збереження санкційного списку проти Російської Федерації. Як свідчить практика, він надзвичайно продуктивний", - наголосив перший заступник голови Верховної Ради.

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