Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративні позови до міськради про визнання протиправним та скасування рішення, що передбачає повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Визнати протиправним і нечинним пункт 1 рішення Харківської міськради від 24.02.2021 "Про увічнення історичної пам'яті осіб, які брали участь у звільненні від окупантів України". В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити", - йдеться в резолютивній частині рішення, оголошеній у четвер суддею Катериною Севастьяненко.

Повний текст рішення буде складено впродовж 10 днів. На нього може бути подана апеляція.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В'їзд у Кропивницький "декомунізували", тепер там написано "Кіров гад". ФОТО

Суд скасовує перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова утретє.

Як повідомлялося, 24 лютого Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, 6 - утрималися.