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Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова

Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративні позови до міськради про визнання протиправним та скасування рішення, що передбачає повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Визнати протиправним і нечинним пункт 1 рішення Харківської міськради від 24.02.2021 "Про увічнення історичної пам'яті осіб, які брали участь у звільненні від окупантів України". В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити", - йдеться в резолютивній частині рішення, оголошеній у четвер суддею Катериною Севастьяненко.

Повний текст рішення буде складено впродовж 10 днів. На нього може бути подана апеляція.

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Суд скасовує перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова утретє.

Як повідомлялося, 24 лютого Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. За проголосували 57 депутатів, 16 - проти, 6 - утрималися.

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перейменування (584) суд (11664) Харків (5575) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+44
Декомунізували.
Змиріться, ватніки.
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10.06.2021 17:33
+26
КОЛИ ВЖЕ ЖУКОВА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ ОФІЦІЙНО НАЗВУТЬ

МАСОВИМ ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ ?

Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 3861
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10.06.2021 17:59
+22
Аж не верится, что харьковский суд принял проукраинское , антикремлёвское решение....Браво, харьковским патриотам и активистам, которые поставили на место колорадский, совковый горсовет и воровского гнуса терехова...
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10.06.2021 17:43
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Декомунізували.
Змиріться, ватніки.
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10.06.2021 17:33 Відповісти
В харькове есть еще московский проспект длинной в пол харькова. Тоже кандидат на декоммунизацию. Но очень дорогой кандидат.
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10.06.2021 17:36 Відповісти
Это старинное название, по имени тракта, который из Харькова вел на Москву. И то, что сейчас Москва для нас справедливо является олицетворением зла и агрессии, не должно мешать исторической памяти.
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10.06.2021 19:37 Відповісти
Харькову ( Харька) - 1600 лет
о какой Маскве ты бредишь?
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10.06.2021 20:44 Відповісти
Небывать Жуку колорадскому !
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10.06.2021 17:53 Відповісти
Чому скорочено?
Мабуть мається на увазі мудака Жукова.
Суд в Харькове в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 5644
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10.06.2021 17:41 Відповісти
Это уже тянется несколько лет и стало фарсом. Не уймутся совки торохканые! И полная тишина Генпрокуратуры эти годы!
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10.06.2021 17:41 Відповісти
боже... сколько еще апелляций может быть на это решение подано, не пора ли поставить точку Верховному Суду
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10.06.2021 17:42 Відповісти
або розігнати антидержавні суди у державі та створити народне Віче з виборних народом присяжних, котрих вибиратимуть щороку.
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10.06.2021 18:07 Відповісти
Аж не верится, что харьковский суд принял проукраинское , антикремлёвское решение....Браво, харьковским патриотам и активистам, которые поставили на место колорадский, совковый горсовет и воровского гнуса терехова...
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10.06.2021 17:43 Відповісти
Коаліція і так би німців перемогла.
Все до того йшло.
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10.06.2021 18:21 Відповісти
Долбанутые совки вместо истории, слушают скабеевых и киселевых или просто пропаганду. Удивляет лиш то, что это происходит в 2021 году. Дебилы
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10.06.2021 18:38 Відповісти
Казань брав, Астрахань брав, Берлін...
Харків - ні, не брав
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10.06.2021 17:56 Відповісти
Хлопці, це буде тривати до виборів, бо в нашому місті повно совкодрочерів. Тому Тєрєхову терба показати, що вони "не здають" Жукова. А Добкін буде кричати, що Тєрєхов не зміг відстояти Жукова, а я зможу.
Народ тупий. От наприклад, суд за поданням прокуратури скасував регіональний статус російської мови. Добкін заявив, що це зрада з боку Тєрєхова і купа балбесів його підтримала. Коли я пояснив, що закон, на який посилається рішення міськради вже 3,5 роки неконституційний - для електорату Допи це високі матерії
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10.06.2021 17:58 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ ЖУКОВА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ ОФІЦІЙНО НАЗВУТЬ

МАСОВИМ ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ ?

Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 3861
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10.06.2021 17:59 Відповісти
подіям депотух добре проявлена гнилість існуючої виборчої системи... ну, звісно. і кількість виплеканих совком мудаків...
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10.06.2021 18:01 Відповісти
Знаете, порой складывается впечатление, что Украину освобождали от фашистов не пусть и может быть одиозные, но солдаты и генералы Советской Армии, а УПА!. Или вообще - зачем освобождали?
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10.06.2021 18:09 Відповісти
млять!
сотни дел ждут приговоров, а эти размалёванные сучки и чмыри ТАКОЙ херней занимаются!
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10.06.2021 18:09 Відповісти
А слабо алкашу терехову, любителю гэпы и жукова сменить свою фамилию на гэпнэс или жуков?! Надоели твари со своим жопотрясом *дидываевали*! Кстати, колорадская лента и *дедываевали* - креатив допогэпы. Я все помню, мрази воровливые!
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10.06.2021 18:10 Відповісти
Итак ,Терехов проверил как дует ветер...... Стало быть на Банковой говорят шо сегодня выгоднее Григоренко.... Нет ,избирателям надо показать про наследственность и про преемственность ,мол он гепа № 2 и также крутит наперстки,но и на столичных надо ровняться. Скоро выборы....
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10.06.2021 18:11 Відповісти
Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 6051
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10.06.2021 18:12 Відповісти
убей колорада ,спаси урожай
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10.06.2021 20:41 Відповісти
элитным харьковским ватникам, кроме как "топить" за мясника жукова, палача Одессы, походу больше заниматься нечем..
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10.06.2021 18:25 Відповісти
Вы там в Харькове уймётесь наконец-то? Больше нечем заниматься, придурки?
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10.06.2021 18:29 Відповісти
История вещь скоротечная, все равно выкинут рано или поздно Григоренко и водрузят садиста Жукова на вечные времена. Харьков генетически советский город с извращенной отрыжкой еврейского счастья
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10.06.2021 18:34 Відповісти
Наверное мало этот ротмистр Жуков, отправил на верную смерть 28 млн лучших мужчин СССР!! Кому- то, это сильно нравиться!! Может таким евреям как ГЕПА-_Кернес, Добкин-попкин и другим еврем-приспособленцам из Росиии,.которые судя по всему, по своим деяниям в Харькове и вовсе не был истиными еврееми!!А так ЛАКЕЯМИ ПУТИНА, Януковича и КПСС!!
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10.06.2021 18:45 Відповісти
За період з початку війни на Донбасі по лютий 2019-го там загинуло 2945 українських військових. Їх хто відправив на вірну загибель?
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10.06.2021 23:48 Відповісти
Справа Гепи та Допи - живе та , як бачим - перемогає!! Але у нас до таких виродків -демократія! До волонтерів та вояків - Закон!
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10.06.2021 18:56 Відповісти
а зеля никому ничо не должен и усё, антракт
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10.06.2021 20:45 Відповісти
Смердючя цапосовкодроч ні як невгамується.
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10.06.2021 19:00 Відповісти
Почему называете этого бездаря маршалом,маршал он для московитских комуняк,для украинцев он шестерка джугашвили и тупой мясник.
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10.06.2021 19:28 Відповісти
не везет маршалу Жоре. Недавно в рейхе хотели обновить памятник "победоносцу" -ночью поменяли дарственные надписы, впаяли туда слова Путина. На другой день все начали смеятся с надписи,опять ночью,вернули старое назад, смеялись уже меньше. Медынского, уроженца Лубен, переместили в ВИО. А как повествуют очевидцы, в начале курского сражения, перед вторым освобождением Харькова маршал Жора "координировал" в штабе Рокосовского. Согласно плану, последний отдавал приказ о артподготовке при выдвиженние противника на исходные позици. Маршал Жора протестовал, Рокосовский настаивал, после этого Жуков уехал на другой фронт, где наступление началось через неделю.Это все описал сам Рокосовский. А Маршал Голованов, более прямой, прямо написал, что жуков не имел никакого отношения к Сталинграду,Курской битве, а все где он командовал неизменно заканчивались неудачей. Это Ржевское наступление, Корсунь-Шевченковская операция и т.д. А переименование - это идея покойного харьковского гангстера. Один гангстер "уважал" другого.
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10.06.2021 20:01 Відповісти
А прокацаплені совкодрочери ніяк не заспокояться. Їм жЮкАвА пАдавай і всьо
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10.06.2021 20:55 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ ЖУКОВА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ ОФІЦІЙНО НАЗВУТЬ
МАСОВИМ ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ ?

Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 5878
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10.06.2021 23:16 Відповісти
московська сволота і далі ковиряє в носі.....коли вже це бидло згине як роса на сонці
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10.06.2021 23:48 Відповісти
 
 