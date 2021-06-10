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У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата

Запропонований урядом законопроєкт щодо податкових змін (№5600) містить неприйнятні для бізнесу норми. У представників асоціації є суттєві зауваження до кожного розділу.

Про це заявив співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков.

"Переважна частина запропонованих змін є неприйнятними для бізнес-середовища. У нас є зауваження до кожного розділу цього законопроєкту, зокрема адміністрування податків, порушення конституційних прав людей на виїзд, керівників підприємств, у разі, якщо є неузгоджена заборгованість. Також у нас є застереження і зауваження щодо податку на прибуток", - розповів Поляков.

Він також зауважив, що законопроєкт порушує принцип стабільності податкового законодавства, адже пропонується запровадити зміни не з початку бюджетного року, а з 1 липня.

"Ми зараз бачимо, що Міністерство фінансів анонсує, що воно переходить до середньострокового бюджетного планування на 3 роки і т.д. Водночас подається законопроєкт 2 червня, а термін набрання чинності норм - 1 липня. Звичайно, що ми отримали як компанії-члени дуже багато запитань від наших штаб-квартир", - пояснив Поляков.

За його словами, зважаючи на численні зауваження бізнесу, законопроєкт має бути відхилений.

"У нас є дуже ґрунтовні аргументи з приводу того, що взагалі в цілому цей законопроєкт має бути відхилений", - зазначив Поляков.

Нагадаємо, раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.

Водночас лідер"Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.

12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.
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Топ коментарі
+3
Кто-нибудь объяснит этим зеленым тупицам, что поднимать налоги во время сильнейшего экономического кризиса в стране -- это убийство экономики.
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10.06.2021 17:49
+3
Вот и все, что нужно знать о "эффективной" экономической политике зеленой пошести

У бизнеса есть многочисленные замечания к налоговому законопроекту, - Американская торговая палата - Цензор.НЕТ 9804
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10.06.2021 17:50
+3
И ЧТО было построено на эти "инвестиции"?
Собрали спекулянтов со всего мира, и позаводили свое бабло с оффшоров напечатав ОВГЗ в валюте под 12% годовых, вот это гении экономики!
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10.06.2021 18:02
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Кто-нибудь объяснит этим зеленым тупицам, что поднимать налоги во время сильнейшего экономического кризиса в стране -- это убийство экономики.
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10.06.2021 17:49 Відповісти
Вот и все, что нужно знать о "эффективной" экономической политике зеленой пошести

У бизнеса есть многочисленные замечания к налоговому законопроекту, - Американская торговая палата - Цензор.НЕТ 9804
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10.06.2021 17:50 Відповісти
И ЧТО было построено на эти "инвестиции"?
Собрали спекулянтов со всего мира, и позаводили свое бабло с оффшоров напечатав ОВГЗ в валюте под 12% годовых, вот это гении экономики!
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10.06.2021 18:02 Відповісти
Ага, почти. Только в тупой голове зебилов. А в реальности за 2015-2018 было построено более 260 новых производств и почти столько-же восстановлено. Только зебилам по Г+Г об этом "забыли" рассказать

У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 8143
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10.06.2021 19:29 Відповісти
https://ain.ua/2018/08/22/interaktivnaya-karta-predpriyatiy-ukrainu/
https://itc.ua/news/predpriyatiya-kotoryie-otkryilis-v-ukraine-s-2015-goda-interaktivnaya-karta/

".... На момент написания этих строк ( 23.08.2018 в 07:52) на карте имеется 504 объекта. И наверняка это не все предприятия, которые были открыты с 2015 года. ..."
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10.06.2021 19:34 Відповісти
Это насчет магазинов Рошен, ну тогда ДА
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10.06.2021 21:59 Відповісти
Ну если в твоей тупой голове зебила смогли поместиться только магазины Рошен, то тогда действительно да.
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10.06.2021 22:03 Відповісти
Видел я тот "технопарк", в Павлограде, которым ты тут кичишься - ТАМ НЕТ НЕ-ХРЕ-НА!!!!!!
Тупо - поле-свалка!

Напихали солнечных панелей под закон Порошенко об отмене ввозных пошлин на оборудование, попутно гробя традиционную энергетику - теперь радости полные штаны, не знают как за нее рассчитываться будут, а Рыжий партнер Порошенко бабло не знает куда девать от такого гешефта.
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10.06.2021 22:10 Відповісти
Ага. Та видел я в жизни подобного зебила. Там мозгов НЕТ НЕ-ХРЕ-НА!!!! Одна тонюсенькая ниточка между ушами.

У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 7312

В Виннице открыли самый масштабный в Украине завод солнечных панелей (фото)
https://tech.liga.net/technology/article/gigant-iz-vinnitsy-glavnoe-o-krupneyshem-zavode-solnechnyh-paneley
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10.06.2021 22:18 Відповісти
Ну и где печь для выращивания кристаллов кремния?
А ну да ее НЕТ, в статье написано Панель украинская, детали китайские.
Тупая сборка типа китайских автомобилей.
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10.06.2021 22:38 Відповісти
Можешь на Али-экспрессе заказать себе кремниевые пластинки и наклеить их на стекло, а потом подпаять провода и получишь "СУПЕР-СБОРКУ не имеющую аналогов"
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10.06.2021 22:41 Відповісти
Молодчина. Своим высером, ты только подтвердил мой тезис о своей ниточке между ушами. На все 1000% Так и Apple тоже китайский. Сборка в Сингапуре из китайских комплектующих. Тупая сборка типа американских телефонов. Жги дальше, зебил. Позорься до конца

У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 5032
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10.06.2021 22:59 Відповісти
Бізнес просто зажрався, і то їм не так, і те не до вподоби. Що, при Сталіні краще було? Все націоналізувати, а не задоволених у Сибір. Путін підтримає цю ініціативу.
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10.06.2021 17:55 Відповісти
Конечно будут у Рыжего замечания, хотят увеличить рентную плату за добычу руды и ввести акциз на "зеленую" энергетику, за что он тогда будет покупать бразильских обезьян для Шахтера.
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10.06.2021 18:11 Відповісти
А хдє дєньгі брать? А на посадку? Не злочинців, а дерев! А на прєзідєнтскій інститут будущєго? А на Бальшую стройку? МВФ же послав? Вот ви гаварітє... А хдє дєньгі брать?
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10.06.2021 18:11 Відповісти
Если бы это законопроэкт написали ученики 9-го класса было бы простительно. Но когда люди 40 летнего возраста не имеют понятия в экономике- это печально.
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10.06.2021 19:14 Відповісти
Раздутый госаппарат,бешенно высокие налоги,безответственная законотворческая деятельность,взяточники на каждом шагу,разгул казнокрадства,все это нужно вычищать и уничтожать.
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10.06.2021 19:23 Відповісти
 
 