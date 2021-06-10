У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата
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Запропонований урядом законопроєкт щодо податкових змін (№5600) містить неприйнятні для бізнесу норми. У представників асоціації є суттєві зауваження до кожного розділу.
Про це заявив співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков.
"Переважна частина запропонованих змін є неприйнятними для бізнес-середовища. У нас є зауваження до кожного розділу цього законопроєкту, зокрема адміністрування податків, порушення конституційних прав людей на виїзд, керівників підприємств, у разі, якщо є неузгоджена заборгованість. Також у нас є застереження і зауваження щодо податку на прибуток", - розповів Поляков.
Він також зауважив, що законопроєкт порушує принцип стабільності податкового законодавства, адже пропонується запровадити зміни не з початку бюджетного року, а з 1 липня.
"Ми зараз бачимо, що Міністерство фінансів анонсує, що воно переходить до середньострокового бюджетного планування на 3 роки і т.д. Водночас подається законопроєкт 2 червня, а термін набрання чинності норм - 1 липня. Звичайно, що ми отримали як компанії-члени дуже багато запитань від наших штаб-квартир", - пояснив Поляков.
За його словами, зважаючи на численні зауваження бізнесу, законопроєкт має бути відхилений.
"У нас є дуже ґрунтовні аргументи з приводу того, що взагалі в цілому цей законопроєкт має бути відхилений", - зазначив Поляков.
Нагадаємо, раніше член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що Україна вже втратила мільярди інвестицій через безкінечні податкові ініціативи уряду, і зараз з країни йдуть останні інвестори.
Водночас лідер"Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.
12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.
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Собрали спекулянтов со всего мира, и позаводили свое бабло с оффшоров напечатав ОВГЗ в валюте под 12% годовых, вот это гении экономики!
https://itc.ua/news/predpriyatiya-kotoryie-otkryilis-v-ukraine-s-2015-goda-interaktivnaya-karta/
".... На момент написания этих строк ( 23.08.2018 в 07:52) на карте имеется 504 объекта. И наверняка это не все предприятия, которые были открыты с 2015 года. ..."
Тупо - поле-свалка!
Напихали солнечных панелей под закон Порошенко об отмене ввозных пошлин на оборудование, попутно гробя традиционную энергетику - теперь радости полные штаны, не знают как за нее рассчитываться будут, а Рыжий партнер Порошенко бабло не знает куда девать от такого гешефта.
В Виннице открыли самый масштабный в Украине завод солнечных панелей (фото)
https://tech.liga.net/technology/article/gigant-iz-vinnitsy-glavnoe-o-krupneyshem-zavode-solnechnyh-paneley
А ну да ее НЕТ, в статье написано Панель украинская, детали китайские.
Тупая сборка типа китайских автомобилей.