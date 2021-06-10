Нацрада з ТРМ призначила перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання національної ворожнечі та ненависті

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірки телеканалу "Наш".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Зазначається, що до Національної ради надійшов лист СБУ з інформацією про зміст прямої трансляції передачі "П'ятниця. Вечір" 7 травня 2021 в ефірі телеканалу "НАШ". Гостем студії був Андрій Пальчевський, який висловлював твердження, що містять елементи розпалювання національної ворожнечі і ненависті.

У регуляторі заявили, що численні висловлювання, зокрема ведучого Максима Назарова, під час телепередачі також мали ознаки дискримінації за етнічним походженням і місцем проживання. Також у програмі були зафіксовані затвердження з ознаками дезінформації, які озвучувалися без посилання на джерела інформації.

"З вуст Андрія Пальчевського звучали етнофілізми, менталізми, образливі ярлики: "сільський блазень", "типа такой дурник", "историю придурковатую", "бидло по-польски", "не превратили в скот", "Бесагон", "эсэсофилами и любами", "прекратить безумную Конституцию" та інші", - сказано в повідомленні.

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Нацрада в період з 29 червня по 9 липня 2021 проведе невиїзну перевірку ТОВ "НАШ 365" на дотримання Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Закону України "Про інформацію". Мовник має надати до 1 липня цього року документи і матеріали, необхідні для проведення перевірки.

Крім того, як передає регулятор, в іншому ефірі, гість студії Олена Лукаш висловлювала твердження, що містять мову ворожнечі.

"У висловлюваннях Олени Лукаш неодноразово звучали оцінки, що політичне керівництво України, її союзники у боротьбі з російською агресією становлять загрозу і небезпеку, їм приписувалися мотивовані дії й агресивні наміри: "для влади неймовірно зручно, щоб військові дії тривали. Це знімає з неї відповідальність за те, що відбувається в країні, це дає можливість спокійно наживатися, грабувати і затикати рота всім опонентам...". Ці та інші її висловлювання спрямовані на компрометацію політичного керівництва України, здатні продемонструвати рівень його агресивності, мають на меті посіяти страх і ненависть, як до держави загалом, так і до окремих громадян України і розпалити національну ворожнечу", - зазначили в Нацраді.

У мові Лукаш зафіксовано неоднозначні твердження, що містять окремі ознаки прихованого призову до агресивних дій і зміни конституційного ладу: "От підіть, спробуйте, знайдіть якийсь пам'ятник і спробуйте його пошкодити. Будь-хто, будь-який у Києві. Вже не залишилося тут практично нічого нормального... ", "Я не бачу іншого правового способу, як, можливо, не федерація, можливо інше...".

Нацрада 10 червня застосувала до телеканалу "НАШ" дві санкції "стягнення штрафу" за подібні порушення і призначила перевірку за висловлювання в ефірі Олени Лукаш, а також перевірка призначена телеканалу "Максі-ТВ", який також транслює програми "НАШ" за мову ворожнечі і ненависті у висловлюваннях ще одного гостя - Петра Симоненка.