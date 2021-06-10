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Нацрада з ТРМ призначила перевірки телеканалу "НАШ" за розпалювання національної ворожнечі та ненависті

Нацрада з ТРМ призначила перевірки телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірки телеканалу "Наш".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради.

Зазначається, що до Національної ради надійшов лист СБУ з інформацією про зміст прямої трансляції передачі "П'ятниця. Вечір" 7 травня 2021 в ефірі телеканалу "НАШ". Гостем студії був Андрій Пальчевський, який висловлював твердження, що містять елементи розпалювання національної ворожнечі і ненависті.

У регуляторі заявили, що численні висловлювання, зокрема ведучого Максима Назарова, під час телепередачі також мали ознаки дискримінації за етнічним походженням і місцем проживання. Також у програмі були зафіксовані затвердження з ознаками дезінформації, які озвучувалися без посилання на джерела інформації.

"З вуст Андрія Пальчевського звучали етнофілізми, менталізми, образливі ярлики: "сільський блазень", "типа такой дурник", "историю придурковатую", "бидло по-польски", "не превратили в скот", "Бесагон", "эсэсофилами и любами", "прекратить безумную Конституцию" та інші", - сказано в повідомленні.

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Нацрада в період з 29 червня по 9 липня 2021 проведе невиїзну перевірку ТОВ "НАШ 365" на дотримання Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Закону України "Про інформацію". Мовник має надати до 1 липня цього року документи і матеріали, необхідні для проведення перевірки.

Крім того, як передає регулятор, в іншому ефірі, гість студії Олена Лукаш висловлювала твердження, що містять мову ворожнечі.

"У висловлюваннях Олени Лукаш неодноразово звучали оцінки, що політичне керівництво України, її союзники у боротьбі з російською агресією становлять загрозу і небезпеку, їм приписувалися мотивовані дії й агресивні наміри: "для влади неймовірно зручно, щоб військові дії тривали. Це знімає з неї відповідальність за те, що відбувається в країні, це дає можливість спокійно наживатися, грабувати і затикати рота всім опонентам...". Ці та інші її висловлювання спрямовані на компрометацію політичного керівництва України, здатні продемонструвати рівень його агресивності, мають на меті посіяти страх і ненависть, як до держави загалом, так і до окремих громадян України і розпалити національну ворожнечу", - зазначили в Нацраді.

У мові Лукаш зафіксовано неоднозначні твердження, що містять окремі ознаки прихованого призову до агресивних дій і зміни конституційного ладу: "От підіть, спробуйте, знайдіть якийсь пам'ятник і спробуйте його пошкодити. Будь-хто, будь-який у Києві. Вже не залишилося тут практично нічого нормального... ", "Я не бачу іншого правового способу, як, можливо, не федерація, можливо інше...".

Нацрада 10 червня застосувала до телеканалу "НАШ" дві санкції "стягнення штрафу" за подібні порушення і призначила перевірку за висловлювання в ефірі Олени Лукаш, а також перевірка призначена телеканалу "Максі-ТВ", який також транслює програми "НАШ" за мову ворожнечі і ненависті у висловлюваннях ще одного гостя - Петра Симоненка.

Автор: 

Лукаш Олена (68) Нацрада ТРМ (458) Симоненко (568) телебачення (1170) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+28
Анал неНАШ - рупор руSSo-фашизма.
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10.06.2021 17:44
+20
Закрыть и забыть...
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10.06.2021 17:46
+13
правильно - клопов надо давить
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10.06.2021 17:46
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Анал неНАШ - рупор руSSo-фашизма.
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10.06.2021 17:44 Відповісти
Закрыть и забыть...
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10.06.2021 17:46 Відповісти
ногами
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10.06.2021 18:03 Відповісти
Но Зеленского избрать на второй президентский срок за закрытие вражеского канала . Так все будет в равновесии и справедливо. Вовчик! Рули еще 5 лет! Нарид тебе страшно любыть...
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10.06.2021 18:19 Відповісти
А ты предлагаешь вернуть Медведчуку все каналы?
Думаешь что тогда изберут Порошенко?
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10.06.2021 18:33 Відповісти
Неа, я за то чтобы пожизненно правил Зеленский, символ украинской национальной идеи и наш верховный Генералиссимус
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10.06.2021 18:36 Відповісти
Даааа... большой у вас выбор...
Либо "95-й квартал" - либо "шоколадная фабрика"...
если честно то со стороны разница не большая,
слава богу - хотя бы оба против *****...
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10.06.2021 18:44 Відповісти
Так а больше и нету реальных кандидатов, одни технические фунты. Юля, Смешко, Бойко...короче один непроходной нафталин
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10.06.2021 18:53 Відповісти
...я так и написал)
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10.06.2021 19:03 Відповісти
правильно - клопов надо давить
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10.06.2021 17:46 Відповісти
НА ТЮРМУ УКРАЇНОФОБІВ
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10.06.2021 17:54 Відповісти
Чё скулишь мокша?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
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10.06.2021 18:22 Відповісти
Смешно когда сепары - пытаются троллить на украинском...
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10.06.2021 18:46 Відповісти
Смешной мокша... рвёшь тут дупу за сепарских канал,
который финансируется из бюджета Мокшандии через ФСБ...
и на котором тусуются исключительно враги Украины,
распространяя пропаганду оккупантов - и после этого ты не сепар?
ты серьёзно думаешь что если будешь писать с ошибками на ломаном украинском
то сможешь замаскироваться под правый сектор?
Пиши лучше на родном финно-монгольском диалекте болгарского языка - мы поймём)))
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10.06.2021 19:11 Відповісти
а зачем ты мокшанское насекомое - защищаешь канал Мурава?
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10.06.2021 19:22 Відповісти
А кто нибудь смотрит первый национальный?
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10.06.2021 17:57 Відповісти
Давно пора закрыть эту ватную клоаку !
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10.06.2021 17:57 Відповісти
думаєш, не перевіряли?
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10.06.2021 18:03 Відповісти
Украинцы - нация, а россия всего лишь сторона.. какое она имеет отношение к нации ? спортсмены этой отсосиии не имеют не герба, ни флага, не формы, не гимна. Почувствуйте разницу!
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10.06.2021 18:04 Відповісти
перевірено , якщо в тебе палає дупа від Вата-шоу ти кацап !
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10.06.2021 18:42 Відповісти
https://prm.ua/povzuchyy-revansh-u-chornomorsku-vata-vymknula-5-y-ta-priamyy-kanal-roman-kuznetsov/ Як заявив в ефірі "Прямого" активіст Роман Кузнєцов, у місті Чорноморськ Одеської області другий тиждень поспіль не працюють 5-й та "Прямий" телеканали .
Він повідомив, що на його запит щодо мовлення телеканалу "Прямий" оператор-монополіст "Кльон" "нахабно збрехав, начебто телеканал не надав копію договору про співпрацю".
Однак Роман стверджує, що це є 100% брехня, оскільки у пресслужбі телеканалу "Прямий" є копія-відписка від оператора, що вони в односторонньому порядку припиняють трансляцію "Прямого" під вигаданим приводом.
Активіст https://www.facebook.com/roman.kuznetsov.ua звертається до Національної ради з питань мовлення і телебачення, патріотичних сил та міського голови Чорноморська з проханням звернути увагу на факт наступу на свободу слова і відновити трансляцію опозиційних каналів.
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10.06.2021 18:03 Відповісти
активист заявил, а Нацрада с Герасимьюк не знала об этом?
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10.06.2021 21:37 Відповісти
Сто раз предлагал первым этот сральник заткнуть. А чугуевского умника владельца лишить гражданства. Идеальная форма наказания в период войны и боевых действий в любой стране и во все времена---проверено! Если враг не сдаётся---его уничтожают! Победителей не судят!
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10.06.2021 18:15 Відповісти
Лену Лукаш обязать варить борщи как дипломированного повара и запретить шляться по телепомойкам.
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10.06.2021 18:15 Відповісти
она уже не может без потока грязи из ее рта - это как наркотик. Когда-то она, луганская помойка провинциальная, вылила ведра грязи на Терехова и Уколова перед выборами, как будто они педофилы, - Терехова уничтожили морально, никто и не знает, то с ним случилось и где он. через полгода извинялись - видно были последствия тяжелые для его здоровья, был опозорен .
а грязная помойка Лукаш не успокоится никак. и не боится кармы для своих детей, бумерангом ей все вернется.
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10.06.2021 21:35 Відповісти
"и не боится кармы для своих детей, бумерангом ей все вернется." Зато Анна Герман - в курсе...
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10.06.2021 22:21 Відповісти
Этот канал сжечь надо за работу на врага и вместе со всеми агентами Кремля! Эти крысы уже всей стране в печенках сидят! Народ уже от них в такой злости, что если представить градусник накала, то он раскален до предела и скоро лопнет!
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10.06.2021 18:18 Відповісти
Опять дрочево с мизерными штрафами вместо того что один раз взять и закрыт эту рашоговнопомойку.
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10.06.2021 18:19 Відповісти
Скоро придет Янукович и все вернется как раньше только в тюрьму и на расстрэлы поведуть пламенных рэволюционэров майдану. Мэдленно но увэрэнно усё к тому идеть
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10.06.2021 18:23 Відповісти
один янукович вже в Байкалі плаває ! другий плаватиме в Либеді ! тож вчи мову бо можеш скласти їм компанію ...
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10.06.2021 18:39 Відповісти
Все, відразу й почав вчити мову країни що стала другою Батьківщиною після рідного Іроїлю, не хочу в Байкалі плавати. Але й не хочу як Сашко Білий бути пристреленим як собака скаженими патріотами Авакова. Ш куди тут бідному євреєві податися. Скрізь погроми, холокост і геноцид...
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10.06.2021 18:44 Відповісти
один маловідомий австрійський художник це питання давно вирішив...
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10.06.2021 18:52 Відповісти
То й нехай стане нашим президентом, все одно п-ць
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10.06.2021 18:54 Відповісти
ваш президент зараз Україну ганьбить
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10.06.2021 19:05 Відповісти
Як це так? А 73% народу України який обрав свого достойного керманича? З усіх президентів він виявився найпопулярнішим серед українського народу і цей вибір треба шанувати а не цькувати як Табакі
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10.06.2021 19:09 Відповісти
73 % не українського народу , а тих хто прийшов на вибори ! а це в більшості совкові динозаври з промитими Г+Г мізками ... країни Балтії відірвались від совка бо ввели паспорт не громадянина . а тут поки здохнуть совкодрочери виросло покоління пофігістів ... а шанують за діла ,я за два роки гарних справ не побачив , правда і не сподівався побачити ...
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10.06.2021 19:21 Відповісти
Ну тут уж шо маемо...Как говорил отец народов Сталин : " У меня для вас другого народа нет. Отака і Україна буде, не далеко від мокшанії гайнули, так шо не треба себе тішити в неіснуючій величі
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10.06.2021 19:37 Відповісти
там де є велич я про неї кажу ! а яку скелю ще лупати і лупати ! жалкуєш за сраліним ? так не відомо де б ти стояв під стінкою чи з гвинтівкою , бо ті що стояли з гвинтівкою потім стали під стінкою ...
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10.06.2021 19:51 Відповісти
Стосовно Сталіна- це просто історія, хоча і є середньовіччям. Мені більше імпонують молоді ******* керманичі, наприклад Кім Чен Ин. За ними -майбутнє. Європейська освіта, гуманізм, народовладдя
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10.06.2021 19:58 Відповісти
так народовладдя це про пухлого !
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10.06.2021 20:04 Відповісти
Все кремлевские каналы - это ящики Пандоры из которых вылетают - горе, беды, слезы, распри, война, ненависть, и смерть, и прочие напасти. Нужно Украину зачистить от Кремлевских ящиков Пандоры и власти должны послать письмо в главный офис Ютуб о запрете в Украине трансляций в Ютубе каналов с русской пропагандой. И если Украинец будет открывать ящик Пандоры в Ютубе - 60 минут или другие, то им будет высвечиваться сообщение, что трансляция запрещена для вашей страны! Это вопрос национальной безопасности Украины и это уже надо было сделать еще лет 7 назад, а то и раньше ибо если бы не было бы этих каналов, то РФ бы не провела Психологическую операцию и не подняла бы в Украине сепаратизм. То, что это не сделано, это не только слабость власти, а это предательское бездействие!!!
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10.06.2021 18:27 Відповісти
Этот ТВ канал НАШ тоже надо закрыть к херам как и три Медлведчуковские, потому , что вся эта пророссийкая журналисткая срань из закрытых каналов перекочевала - перебралась на этот канал НАШ и с ещё большим остервенением разжигают ненавистные темы про нищую Украину и могучую Россию,!! Приглашают таких тупых пророссийскмх экспертов, типа Спивака, пальчевского, недобитого Придурка Мураева, Бойко , пророссийского Пискуна, Тупого БУжанского , недалекого ума Лукаш и Королевску.ю и прочую пророссийкую шваль!!! А Шуфрич наверное там днюет и ночует!!! Каждый день и по несколько раз в день тренирует свой командирский голос, НАГЛО ВРЁТЮ искажает факты и статистику и лижет жопу путину до блеска!! И куда только смотрит наш РНБО и СБУ???
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10.06.2021 18:36 Відповісти
сразу же предлагал закрыть Наш и Порошенко - буквально на второй день, не послушались.
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10.06.2021 21:27 Відповісти
Якщо порахувати усю аудиторію проросійських онлайн-медіа до та після рішення РНБО по медведчуківським телеканалам, то вона зменшилася лише на чверть.
Основна аудиорія "сидить" на "Стране". Але її чіпати не можна. Бо фанати та захисники "Страны" сидять в Офісі президента.
От цікаво, якщо раптом у "Страны" почнуться проблеми, заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов знову надасть їм свої адвокатські послуги?
https://censor.net/ru/b3270554
Нацсовет по ТРВ назначил проверки телеканалу "НАШ" за разжигание национальной вражды и ненависти - Цензор.НЕТ 7044
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10.06.2021 18:43 Відповісти
Давно пора и Интер проверить на дебилизм сей...
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10.06.2021 18:50 Відповісти
Давите гадов.
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10.06.2021 18:52 Відповісти
Термін "Антиукраїнська діяльність" у лексиконі влади відсутній.
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10.06.2021 18:57 Відповісти
В седьмой год оккупации Украины пропагандистский канал оккупантов "Наш"ведет подрыв информационного поля внутри Украины.
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10.06.2021 19:04 Відповісти
К помойке "наш" нельзя прменять глагол "проверять", тут подходит один глагол: "ЗАКРЫВАТЬ"!
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10.06.2021 19:30 Відповісти
Его нужно было закрыть вместе с медведчуковскими одновременно. Это пропагандисткий канал оккупантов. и предателей.
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10.06.2021 19:54 Відповісти
Закрыть и забыть как https://www.youtube.com/c/ATVbroadcast телепомойку маркова АТВ
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10.06.2021 20:09 Відповісти
Давно пора.
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10.06.2021 20:22 Відповісти
Давно закрывать надо эту клоаку полную ненависти и злобы к Украине и украинскому народу! Надо расследовать финансирование этого канала и Мураева спецслужбами и гражданами РФ, так же как они финансировали Шария, что уже доказано.
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10.06.2021 20:41 Відповісти
Вся шваль із 112-го перекочувала на цей анал
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10.06.2021 20:53 Відповісти
Давно пора зрівняти з землею той ватний гадючник. А місце, де він розташований, гарненько обробити напалмом.
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10.06.2021 23:44 Відповісти
Ви представте,щоб такий Анал "Ненаш" працював в якій лібо цивілізованій країні та ще й з такими респондентами в програмах,як вороги державності України Симоненко, Добкін, Лукаш,Бондаренко,Медведведчук, Бойко і т.д. вели ці програми ортодокси "московського міра" Назаров та губасті "падружкі" з явною диверсійно-провокаційцною підготовкою. Ну,а Мураєв- це взагалі антидержавне Неконституційне трикольорове прапороносне ...лайно нашого життєвого простору. Канал цей - звичайний форпост диверсійної роботи проти Української Державності як по суті,так і реально. Закон про Колобораційний контингент частково міг би прибрати все це лайно з нашого життя,але у нас поки влада НЕ ТА.
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11.06.2021 04:53 Відповісти
 
 