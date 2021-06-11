Зеленський обговорив з головою МЗС Італії Ді Майо майбутні саміти G7, НАТО і Кримської платформи. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Окрема увага під час зустрічі була приділена питанням євроатлантичної та європейської інтеграції України. Сторони також обговорили розвиток політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема участь керівництва Італійської Республіки в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Зеленський поінформував голову МЗС Італії про ситуацію з безпекою на Донбасі і вздовж українських кордонів, наголосивши на важливості посилення подальшого міжнародного тиску на РФ, а також підкреслив, що реалізація проєкту "Північний потік - 2" є викликом для Європи. Зі свого боку Луїджі Ді Майо запевнив у повній підтримці з боку Італії суверенітету і територіальної цілісності України.

Глава МЗС Італії подякував президенту України за надання важливої ​​допомоги його країні під час боротьби з наслідками пандемії COVID-19 в 2020 році.