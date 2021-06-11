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Новини Політика України
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Зеленський (15871) Італія (935) Луїджі Ді Майо (32)

Зеленський обговорив з головою МЗС Італії Ді Майо майбутні саміти G7, НАТО і Кримської платформи. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив з головою МЗС Італії Ді Майо майбутні саміти G7, НАТО і Кримської платформи. ФОТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив з головою МЗС Італії Ді Майо майбутні саміти G7, НАТО і Кримської платформи 01

Окрема увага під час зустрічі була приділена питанням євроатлантичної та європейської інтеграції України. Сторони також обговорили розвиток політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема участь керівництва Італійської Республіки в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Зеленський обговорив з головою МЗС Італії Ді Майо майбутні саміти G7, НАТО і Кримської платформи 02

Зеленський поінформував голову МЗС Італії про ситуацію з безпекою на Донбасі і вздовж українських кордонів, наголосивши на важливості посилення подальшого міжнародного тиску на РФ, а також підкреслив, що реалізація проєкту "Північний потік - 2" є викликом для Європи. Зі свого боку Луїджі Ді Майо запевнив у повній підтримці з боку Італії суверенітету і територіальної цілісності України.

Глава МЗС Італії подякував президенту України за надання важливої ​​допомоги його країні під час боротьби з наслідками пандемії COVID-19 в 2020 році.
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Топ коментарі
+4
"Величайший геостратег", однако

Зеленский обсудил главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 9652
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10.06.2021 17:47
+2
Согласна,у свинособак перед нами одна обязанность-валить из Украины в кацапстан вперёд ногами
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10.06.2021 18:04
+2
Уральск 2021

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 8851
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10.06.2021 18:12
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Не видно ермака на фотках. Неужели отпустил своего песика зюзю так далеко с поводка?
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10.06.2021 17:47 Відповісти
"Величайший геостратег", однако

Зеленский обсудил главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 9652
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10.06.2021 17:47 Відповісти
"Усі всесвітні тоталітаризми - це хрестовий похід обдурених дітей"
як застрахувати майбутнє покоління, щоб його не перевербував супротивник
https://www.mixcloud.com/5books/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE-skovoroda/
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10.06.2021 17:59 Відповісти
Не забагато "обсуждений" для повного "0"? Щоб потім знову та "опять" не було соромно за цього юрІста з ідеєю "нада простА пєрєстать стрєлять" і "отвєсті войска" з української землі...
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10.06.2021 17:48 Відповісти
Когда,совсем в недалёком будущем,мы останемся без газа,грошей,нам не на что будет содержать Армию и жрать,то Украине таки придется повторить подвиг Румынии -"ничего личного",зекретин и зеленка)
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10.06.2021 17:57 Відповісти
Да обсудити треба , а шо делать.
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10.06.2021 17:58 Відповісти
Согласна,у свинособак перед нами одна обязанность-валить из Украины в кацапстан вперёд ногами
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10.06.2021 18:04 Відповісти
Ага

- Изя, а что это там в Раше за огни и шум?
- Рассеяне бульдозерами продукты давят.
- У них что, большой излишек продуктов?
- Нет, Сёма, у них просто большой недостаток мозгов.

Под Екатеринбургом, где в детских домах дают ОДИН стакан сока один раз в две недели, уничтожили 1,4 тонны фруктов.

За пять лет контрсанкций в России уничтожено более 21 тыс. тонн запрещенных продуктов. Представьте килограмм сыра или яблок. Умножьте на 21 миллион. Вот такое количество еды уничтожила страна, где десятки миллионов людей живут в нищете. Абзац. Страна дебилов
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10.06.2021 18:09 Відповісти
Уральск 2021

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 8851
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10.06.2021 18:12 Відповісти
Ага, так это не бездомным нечего уже жрать Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 653

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 7296
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10.06.2021 18:17 Відповісти
яка на росії мінімальна пенсія? назви цифру. Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 2229
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10.06.2021 18:22 Відповісти
все лица серьезные...вопросы серьезные...
один найсветлейший радесенький шо дурнесенький..
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10.06.2021 18:13 Відповісти
Ваві х ось сказав, щ Україна входить у клуб G-7? Обговорювати із Зєлєнскім майбутні засідання цього клубу все одно, що обговорювати рекспектабельній сім'ї із зубожілим сусідом-наркоманом свої майбутні витрати на Різдво.
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10.06.2021 18:16 Відповісти
А каким боком нерукопожатный ЗЕ ко всем эти мероприятиям?
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10.06.2021 21:26 Відповісти
 
 