Зеленський обговорив з головою МЗС Італії Ді Майо майбутні саміти G7, НАТО і Кримської платформи. ФОТО
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Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Окрема увага під час зустрічі була приділена питанням євроатлантичної та європейської інтеграції України. Сторони також обговорили розвиток політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема участь керівництва Італійської Республіки в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Зеленський поінформував голову МЗС Італії про ситуацію з безпекою на Донбасі і вздовж українських кордонів, наголосивши на важливості посилення подальшого міжнародного тиску на РФ, а також підкреслив, що реалізація проєкту "Північний потік - 2" є викликом для Європи. Зі свого боку Луїджі Ді Майо запевнив у повній підтримці з боку Італії суверенітету і територіальної цілісності України.
Глава МЗС Італії подякував президенту України за надання важливої допомоги його країні під час боротьби з наслідками пандемії COVID-19 в 2020 році.
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- Изя, а что это там в Раше за огни и шум?
- Рассеяне бульдозерами продукты давят.
- У них что, большой излишек продуктов?
- Нет, Сёма, у них просто большой недостаток мозгов.
Под Екатеринбургом, где в детских домах дают ОДИН стакан сока один раз в две недели, уничтожили 1,4 тонны фруктов.
За пять лет контрсанкций в России уничтожено более 21 тыс. тонн запрещенных продуктов. Представьте килограмм сыра или яблок. Умножьте на 21 миллион. Вот такое количество еды уничтожила страна, где десятки миллионов людей живут в нищете. Абзац. Страна дебилов
один найсветлейший радесенький шо дурнесенький..