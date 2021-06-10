Школярка застрелила свого 16-річного товариша з пневматичної рушниці в Бучі, - Нєбитов. ФОТО
У Бучі Київської області школярка з необережності застрелила свого 16-річного товариша з пневматичної рушниці.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Бучі після проходження ЗНО четверо школярів пішли у приватний будинок одного з друзів, знайшли пневматичну рушницю і почали фотографуватися зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілила в груди товариша. Юнак загинув на місці", - написав Нєбитов.
За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.
Зараз поліція Київщини з'ясовує всі обставини цієї трагічної події, за цим фактом порушено кримінальне провадження - вбивство з необережності.
Будь ласка, зачекайте...
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оно должно было когда-то выстрелить...
щоб діти не мали доступу...
(і ще...хіба зброя не повинна зберігатися розрядженою?)
я о том что все опасные игрушки должны быть под контролем взрослых и не доступны детям в одиночестве...
вспоминая себя до сих пор удивляюсь - как выжили))) ибо наш учитель была улица а не компы и сбитые колени и поломанные руки, рогатки и самострелы.... не добавляли ответственности ))) они добавляли опыта...
наша дискуссия бессмыслена...любое оружие, даже кухонный нож - не игрушка для детей...
и отец должен был позаботится о недоступности пневмата (или хотя бы разрядить его)
более того, в современных реалиях их бы еще и наказали за несоблюдение своих родительских обязанностей))))
навіть якщо не прямо в сердце, а у шлунок, підшлункову, сонячне сплетіння (а там жеж.... жмуток нервів та судин ), у грудо-черевної діафрагму...тощо...
хоч і доказують що то не зброя а іграшка...але наслідки батьківської недбалості та дитячих пустощів жахливі і незворотні...
Про страйкболистов, коротые лет 15 назад отбивались от ментов, доказывая что их игрушки даже кожу пробить не в состоянии, несмотря на очень большую схожесть с огнестрелом вообще говорить не приходится, их игрушки - до сих пор вне нормативов(6мм против 4.5мм) что является нонсенсом. Т к закона об оружии и его обороте нет до сих пор.
вопрос...будет ли ребенку наказание за убийство другого ребенка из неоружия-игрушки? будет ли родителям наказание (кроме ужасного и непоправимого - смерти сына) за неправильное хранение игрушки, убившей их сына?
то что это неоружие в свободном доступе и не требуется никаких разрешений, регистраций и т.д еще не говорит о том что оно должно валятся в свободном доступе...
Строительный молоток убивает с одного удара по голове. Это оружие?
А о винтовках 5,5 и выше так там совсем другой вопрос, там на срезе ствола уже от 70-80 джойлей и выше для 5,5, а это реально опасно, потому на нее уже и надо разрешение.
Там очень мощная пружина и дальность стрельбы 800 метров.
что ты вообще несешь )
Сдрысни фуфлыжник голимый🤮🤮🤮
Вже ж не дітки.... такі тупі.
Ужасное совпадение. Соболезную.
Но история мутная. Охотничья воздушка, заряженная боевым патроном лежала как попало ...?