Школярка застрелила свого 16-річного товариша з пневматичної рушниці в Бучі, - Нєбитов. ФОТО

У Бучі Київської області школярка з необережності застрелила свого 16-річного товариша з пневматичної рушниці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Бучі після проходження ЗНО четверо школярів пішли у приватний будинок одного з друзів, знайшли пневматичну рушницю і почали фотографуватися зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілила в груди товариша. Юнак загинув на місці", - написав Нєбитов.

За попередніми даними, батько вбитого хлопця планував подарувати йому пневматичну рушницю на одне зі свят.

Зараз поліція Київщини з'ясовує всі обставини цієї трагічної події, за цим фактом порушено кримінальне провадження - вбивство з необережності.

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