Україна і Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та в.о. прем'єр-міністра, міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Аурелія Чокой домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 під час зустрічі в Києві 17 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"Сьогодні молдавське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнає свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19", - сказано в повідомленні.

Україна також визнаватиме свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, яке видається в Молдові. Підставою для визнання Україною молдовських свідоцтв є постанова Кабінету міністрів України №583 від 2 червня 2021 року.

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"Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати в Молдову. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, щоб перелік відкритих для українців країн збільшувався", - цитує слова Кулеби пресслужба МЗС України.

Згідно з правилами в'їзду на територію Молдови без свідоцтва про повну вакцинацію можна ознайомитися на сайті МЗС України. Дізнатися більше про свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 можна на сайті Міністерства охорони здоров'я України.