УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13246 відвідувачів онлайн
Новини Події
772 13
обстріл (16984) поранення (2574) Донбас (21711)

1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Водяного і Старогнатівки, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Водяного і Старогнатівки, - пресцентр ОС

Від початку доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Недалеко від населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Причепилівки ворог зробив обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Поблизу Старогнатівки окупаційні війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте також: Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Внаслідок ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.

"На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь", - сказано в повідомленні.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
"Зелена тиша".
Швидкого одужання нашому захиснику.
показати весь коментар
10.06.2021 18:29
+6
Така сама?
Два роки тому, українську землю звільняли від кацапів, скільки зараз звільнили, "тихушники"?
показати весь коментар
10.06.2021 18:41
+5
Может это по версии зеленского был ГРОМ?
показати весь коментар
10.06.2021 18:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Зелена тиша".
Швидкого одужання нашому захиснику.
показати весь коментар
10.06.2021 18:29 Відповісти
Така сама?
Два роки тому, українську землю звільняли від кацапів, скільки зараз звільнили, "тихушники"?
показати весь коментар
10.06.2021 18:41 Відповісти
Возьми карту оккупированной территории на май 2014 и на май 2019 годов, сравни, а потом расскажешь об освобождении
показати весь коментар
10.06.2021 21:08 Відповісти
Может это по версии зеленского был ГРОМ?
показати весь коментар
10.06.2021 18:31 Відповісти
нужна просто перестать греметь
показати весь коментар
10.06.2021 18:35 Відповісти
🤢🤡 клоун вчера , как всегда брехал про «гром»
показати весь коментар
10.06.2021 18:40 Відповісти
Это с той стороны раздавались раскаты грома, всем войскам с этой стороны укрыться в кукурузе. Оттуда грозно НАТО будем спрашивать "доколе нас в НАТО не пускают?"
показати весь коментар
10.06.2021 18:42 Відповісти
зеленорогие говорят что гром
показати весь коментар
10.06.2021 18:36 Відповісти
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Шумов, Новгородского, Причепиловки, Водяного и Старогнатовки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1038
показати весь коментар
10.06.2021 18:50 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Водяного і Старогнатівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4847
показати весь коментар
10.06.2021 21:02 Відповісти
 
 