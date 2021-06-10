1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Водяного і Старогнатівки, - пресцентр ОС
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Від початку доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Недалеко від населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Причепилівки ворог зробив обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Поблизу Старогнатівки окупаційні війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.
"На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь", - сказано в повідомленні.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Будь ласка, зачекайте...
Швидкого одужання нашому захиснику.
Два роки тому, українську землю звільняли від кацапів, скільки зараз звільнили, "тихушники"?
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!