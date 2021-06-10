1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Водяного і Старогнатівки, - пресцентр ОС

Від початку доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Недалеко від населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Причепилівки ворог зробив обстріл з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Поблизу Старогнатівки окупаційні війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості.

"На обстріли противника наші захисники відкривали у відповідь вогонь", - сказано в повідомленні.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.