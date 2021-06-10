Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба до журналіста медіагрупи "1+1": "Здохнеш, як паскудна собака"
Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба погрожує ведучому програми "Гроші" на телеканалі "2+2" Олександру Преподобному фізичною розправою після виходу критичного сюжету про нього та його компанію.
Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на медіагрупу"1+1".
Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба надіслав погрози фізичної розправи ведучому програми "Гроші" на телеканалі "2+2" Олександру Преподобному. Це сталося після сюжету "Як деякі українські олігархи розбагатіли на смертях українців і підробленому паливі для ваших авто", в якому фігурує Біба.
"Ти живеш як гнида продажна, здохнеш як паскудна собака, дивуюся твоїй безтурботності", - пише Біба в повідомленні до Преподобного.
В медіагрупі"1+1" зазначають, що повідомлення з погрозами та образами надходили на особистий телефон ведучого одразу після трансляції програми.
"Компанія переймається за здоров’я та життя співробітника, а також його близьких, і сприймає погрози від фігуранта сюжету як цілком реальні. Наразі компанія робить все можливе для гарантування безпеки Олександра, проте ми сподіваємось на швидке вирішення ситуації з боку правоохоронних органів і просимо прийняти та розглянути заяву про кримінальне правопорушення", - йдеться в заяві медіагрупи.
У вищезазначеному сюжеті програми "Гроші" розповідається про те як втікши до Італії після вибухів на Васильківській нафтобазі БРСМ Андрій Біба продовжує "керувати бізнесом, бадяжити бензин із небезпечними розчинниками, виводити готівку через чеки на заправках та заробляти мільйони".
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суд-вирок-розшук
На боці медіакіллерів Коломойського ?
Допомогти Бєні монополізувати бензинову галузь абсолютно ?
Але ж Біба правий.Працівники медіаімперії Бєні-Медведчука,-і є продажні гниди і собаки.
Я щось пропустив? Найбільші мережі заправок в Україні: ОККО, WOG, KLO - хіба вони Коломойскому належать?
Десь біля 1600 АЗС.
Й не задумувався,звідки береться бензин на ОККО, WOG, KLO (особливо в разі введення обмежень на пальне з Білорусі) ?
Вони стверджують, що з Литви.
я на БРСМ всегда заправлялась
У КОГО БЫ Я ПРО МОЧУ УЗНАЛА ? у заправщика или заправочного шланга?
Чутки про мочу розповсюджує ОККО, інакше як вони пояснять, чому у них дорожче ніж в інших.
До чого тут зебіли і кацапи?
2. Вся Україна фінансує кацапів і їхні війни, купуючи їхній газ і ще безліч товарів.
Продолжай заправляться на брсм)
На ОККО топливо по качеству выше нормативов.
На Укрнафте полностью соответствуют нормативам по качеству.
На БРСМ октановое число ниже нормы, а в топливе очень много вредных примесей и грязи.
АЗС условно были разделены на три категории6 зеленую, синюю и красную. Какие остальные сети, из числа проверяемых, куда попали, я не помню. Но вот WOGа в числе проверяемых не было.
В Украине все эксперды, особенно "независимые" покупаются и продаются и даже если их поймают, им за это ничего не будет.
https://biz.liga.net/all/tek/novosti/ukrainskie-azs-proverili-na-kachestvo-topliva-dve-seti-proverku-provalili
"Две сети АЗС имеют проблемы", - сказал он и добавил, что это SUNOIL и MOTTO."
В нас купа правоохоронних органів. Є кому займатись.
5 років заправлявся на БРСМ біля будинку, все чудово з двигуном.
Есть пророчество и оно реально касается всех журнашлюх с канала Коломойского-Медведчука "Г+Г".
Можно представить, из чего они бодяжат свой "бензин".
Пусть возьмут пробы почвы.
Это был матч "Динамо" в ранге чемпионов СССР 1961 года.
ні з ким не перепутаєш...