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Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба до журналіста медіагрупи "1+1": "Здохнеш, як паскудна собака"

Власник

Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба погрожує ведучому програми "Гроші" на телеканалі "2+2" Олександру Преподобному фізичною розправою після виходу критичного сюжету про нього та його компанію.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на медіагрупу"1+1".

Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба надіслав погрози фізичної розправи ведучому програми "Гроші" на телеканалі "2+2" Олександру Преподобному. Це сталося після сюжету "Як деякі українські олігархи розбагатіли на смертях українців і підробленому паливі для ваших авто", в якому фігурує Біба.

"Ти живеш як гнида продажна, здохнеш як паскудна собака, дивуюся твоїй безтурботності", - пише Біба в повідомленні до Преподобного.

В медіагрупі"1+1" зазначають, що повідомлення з погрозами та образами надходили на особистий телефон ведучого одразу після трансляції програми.

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"Компанія переймається за здоров’я та життя співробітника, а також його близьких, і сприймає погрози від фігуранта сюжету як цілком реальні. Наразі компанія робить все можливе для гарантування безпеки Олександра, проте ми сподіваємось на швидке вирішення ситуації з боку правоохоронних органів і просимо прийняти та розглянути заяву про кримінальне правопорушення", - йдеться в заяві медіагрупи.

У вищезазначеному сюжеті програми "Гроші" розповідається про те як втікши до Італії після вибухів на Васильківській нафтобазі БРСМ Андрій Біба продовжує "керувати бізнесом, бадяжити бензин із небезпечними розчинниками, виводити готівку через чеки на заправках та заробляти мільйони".

Автор: 

бензин (1217) погрози (487) паливо (892) БРСМ-Нафта (56)


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Топ коментарі
+20
и медиа-группа "Г+Г" - тоже...
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10.06.2021 19:11
+16
І бензин гі-но і власник гнида.
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10.06.2021 19:06
+14
А чому б Італії не посадити цього Бібу за грати за міжнародний тероризм? Проти власників та бенефіціарів БРСМ-нафти мають бути введені санкції РНБОУ і ця мережа АЗС має бути націоналізована!
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10.06.2021 19:01
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смелый гавкать из Италии...
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10.06.2021 18:57 Відповісти
А чому б Італії не посадити цього Бібу за грати за міжнародний тероризм? Проти власників та бенефіціарів БРСМ-нафти мають бути введені санкції РНБОУ і ця мережа АЗС має бути націоналізована!
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10.06.2021 19:01 Відповісти
Міжнародний тероризм?)) Лол, ти хворий?)
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10.06.2021 19:52 Відповісти
погроза журналісту вбивством
не підходить, нє ?

суд-вирок-розшук
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10.06.2021 20:29 Відповісти
"Основними цілями міжнародного тероризму є дезорганізація державного управління, нанесення економічного і політичного збитку, порушення засад суспільного устрою, які повинні спонукати, за задумом терористів, уряд до зміни політики"
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10.06.2021 20:39 Відповісти
Почитай сегодняшние заголовки - сейчас с Италией будет дружба и увеличенный товарооборот. Погугли, чьё вино "Кавалинери"...
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10.06.2021 19:02 Відповісти
Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба до журналіста медіагрупи"1+1": "Здохнеш як паскудна собака" - Цензор.НЕТ 2943
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10.06.2021 19:40 Відповісти
Головне на кого. На Гав+Гав.
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11.06.2021 10:29 Відповісти
пусть Биба объяснит почему у него газ и бенз к нам из Беларуси заходят, а еще лучше откуда они попадают в Беларусь
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10.06.2021 18:59 Відповісти
А ведь правду про Бибу сказал, хоть и живет где-то там у Берлускони (а он кстати еще жив?)
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10.06.2021 18:59 Відповісти
журналюга думал,что сбежавших нефтевладельцев чмырить безопаснее,чем укрнафту. .мабуть просчитался...
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10.06.2021 19:00 Відповісти
беня vs биба: зе-снбо в пятницу все "порешает"..
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10.06.2021 19:17 Відповісти
Ой не копай другому яму, само в ней же и закопают.
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10.06.2021 19:00 Відповісти
что-то про жабу и гадюку
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10.06.2021 19:03 Відповісти
І бензин гі-но і власник гнида.
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10.06.2021 19:06 Відповісти
и медиа-группа "Г+Г" - тоже...
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10.06.2021 19:11 Відповісти
Падла не позорь имя и фамилию Великого футболиста киевского Динамо 60-70гг!!!!!!
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10.06.2021 19:09 Відповісти
биба уже срок заработал, если по закону пойти. но это сейчас не в трэде - ждем пятницы и цирка снбо.
Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба до журналіста медіагрупи"1+1": "Здохнеш як паскудна собака" - Цензор.НЕТ 7395
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10.06.2021 19:10 Відповісти
Цензор вирішив влізти в старі розбірки між Бібою й Коломойським ?
На боці медіакіллерів Коломойського ?
Допомогти Бєні монополізувати бензинову галузь абсолютно ?
Але ж Біба правий.Працівники медіаімперії Бєні-Медведчука,-і є продажні гниди і собаки.
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10.06.2021 19:11 Відповісти
У нас в країні гавкати може лише Гав+Гав.
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11.06.2021 10:31 Відповісти
Монополізувати?

Я щось пропустив? Найбільші мережі заправок в Україні: ОККО, WOG, KLO - хіба вони Коломойскому належать?
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11.06.2021 17:39 Відповісти
Пропустив.Найбільша мережа АЗС в Україні належить групі Приват.«Авіас», «Авіас плюс», «УкрНафта», «Укртатнафта», «ANP», «Мавекс», «Мавекс плюс», «Sentosa Oil», «ЮКОН», «ЮКОН сервіс», «GLORIUS», «Балу», «Rubix», «ЗНП», «Інтерфорвард», «Львів Петрол», «КНПС», «Альфанафтопродукт», «Чернівцінафтопродукт»...
Десь біля 1600 АЗС.
Й не задумувався,звідки береться бензин на ОККО, WOG, KLO (особливо в разі введення обмежень на пальне з Білорусі) ?
Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба до журналіста медіагрупи "1+1": "Здохнеш, як паскудна собака" - Цензор.НЕТ 169
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11.06.2021 18:52 Відповісти
"Й не задумувався,звідки береться бензин на ОККО, WOG, KLO (особливо в разі введення обмежень на пальне з Білорусі) ?"

Вони стверджують, що з Литви.
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11.06.2021 19:44 Відповісти
от блин!
я на БРСМ всегда заправлялась
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10.06.2021 19:12 Відповісти
Так там гавно льют и разбавляют ослиной мочей бензин. Не знала ?
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10.06.2021 19:24 Відповісти
Повівся на казки, які розповсюджуює окко?
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10.06.2021 19:53 Відповісти
вот интересно
У КОГО БЫ Я ПРО МОЧУ УЗНАЛА ? у заправщика или заправочного шланга?
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10.06.2021 19:56 Відповісти
Та кого ви слухаєте, я 5 років заправлявся на БРСМ, жодної проблеми з авто не було.
Чутки про мочу розповсюджує ОККО, інакше як вони пояснять, чому у них дорожче ніж в інших.
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10.06.2021 20:40 Відповісти
ті ж - телка! як це - "я - запрвлявся"???????????? пісець... а казала, що в Джермані живешь...
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10.06.2021 22:09 Відповісти
В тої зебілки нік пишеться якось не так зовсім. В мене нік - приспів з пісеньких про пуйла, я - він.
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10.06.2021 23:31 Відповісти
Та точнісенько так!! Доведи - шо то є не правда про нік! тьолочкі - такі брехливі...
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11.06.2021 00:38 Відповісти
хлопче, я не гей, йди приставай до своїх
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11.06.2021 11:12 Відповісти
Та мені все одно - хто є ти. Але - повідінка - однакова, та також кацапію та зелених виславляла. Своїх ти сам тут вже знайшов? )
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14.06.2021 23:50 Відповісти
Тебе глючить? Де я прославляв кацапію та залених?
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15.06.2021 00:16 Відповісти
Трохи охолонь, та перечитай свої коменти..
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15.06.2021 00:22 Відповісти
Про нормальний бензин на БРСМ і хитрожопе ОККО?
До чого тут зебіли і кацапи?
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15.06.2021 16:40 Відповісти
Щария поважаэшь?
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18.06.2021 03:48 Відповісти
1. Ти про те, що типу БРСМ фінансує його? Брехливому бігусу не вірю ні на 1%
2. Вся Україна фінансує кацапів і їхні війни, купуючи їхній газ і ще безліч товарів.
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18.06.2021 11:37 Відповісти
Вона теж казала, що з нашої харьківськоі пісеньки, а була - какцапка - мокшанка..
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11.06.2021 00:40 Відповісти
Только капиталка двигателя и расход сумасшедший. На баке газа заправке на БРСМ - 190км пробега, на Shell - 230.
Продолжай заправляться на брсм)
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11.06.2021 00:13 Відповісти
Окко одна із самих якісних заправок,звідси і ціна відповідна.
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11.06.2021 10:44 Відповісти
Все тому, що вони % заробітку витрачають на піар, замовлені статті про нібито особливу якість)) А ви самі оплачуєте цей піар) Нічим їх бенз не відрізняється крім ціни.
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11.06.2021 11:11 Відповісти
Недавно независимые эксперты взяли для анализа топливо с двенадцати сетей АЗС.
На ОККО топливо по качеству выше нормативов.
На Укрнафте полностью соответствуют нормативам по качеству.
На БРСМ октановое число ниже нормы, а в топливе очень много вредных примесей и грязи.
АЗС условно были разделены на три категории6 зеленую, синюю и красную. Какие остальные сети, из числа проверяемых, куда попали, я не помню. Но вот WOGа в числе проверяемых не было.
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11.06.2021 16:46 Відповісти
Вот о таком пиаре я и говорю)
В Украине все эксперды, особенно "независимые" покупаются и продаются и даже если их поймают, им за это ничего не будет.
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11.06.2021 22:35 Відповісти
https://biz.liga.net/all/tek/novosti/ukrainskie-azs-proverili-na-kachestvo-topliva-dve-seti-proverku-provalili Вот вроде бы честная экспертиза, речи о БРСМ там нет

https://biz.liga.net/all/tek/novosti/ukrainskie-azs-proverili-na-kachestvo-topliva-dve-seti-proverku-provalili

"Две сети АЗС имеют проблемы", - сказал он и добавил, что это SUNOIL и MOTTO."
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11.06.2021 22:38 Відповісти
Нехай біжать до Бубачки.
В нас купа правоохоронних органів. Є кому займатись.
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10.06.2021 19:16 Відповісти
в нас купа решал.... а ще "няні"..... хай Г+Г туди йдуть
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11.06.2021 13:01 Відповісти
Та после поддержки шария на этих заправках может заправляться только человек без мозга
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10.06.2021 19:18 Відповісти
Лох - это судьба)
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11.06.2021 00:14 Відповісти
Ахахаха)))))жаба гадюку,т е Биба Преподобного
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10.06.2021 19:25 Відповісти
Г+Г довіри немає абсоблютно.
5 років заправлявся на БРСМ біля будинку, все чудово з двигуном.
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10.06.2021 19:52 Відповісти
опасная професия или подкупЯт или грохнут..
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10.06.2021 19:55 Відповісти
Да же смешно читать ,журналист Г+Г!Разве там такие есть? Просто беня решил подмять помойку брсм. А гомнюки от Г+Г отрабатывают очередной заказ.
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10.06.2021 19:55 Відповісти
Это проблемные заправки, с плохим имиджем - они Бене не нужны.
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11.06.2021 16:48 Відповісти
За любой другой канал можно было бы и заступиться а за Бенину помойку Г+Г совсем нет никакого желания.
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10.06.2021 19:56 Відповісти
А биба попадёт в рай!
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10.06.2021 19:56 Відповісти
Ось там внизу і поговорять разом ))))))))))
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11.06.2021 10:35 Відповісти
он уже там....
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11.06.2021 13:01 Відповісти
Новость то должна начинаться не с этого. А с того, шо владелец Укрнафты и 1000 заправок по Украине, заслуженный олигарх Игорь Валерьч, в попытке прибратьк рукам еще одну сеть и установить полную монополию на бензиновом рынке, натравил Ге+Ге на менее заслуженного олигарха. В ответ менее заслуженный олигарх чего -то там нашкрябал в фисбуке. Теперь можно прочесть сообщение.
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10.06.2021 20:04 Відповісти
Реально на БРСМ бодяжат бензин. Мой товарищ с месяц назад заправился на БРСМ под Новыми Петровцами Киевской обл., машина еле ехала и из выхлопных труб валил густой белый дым. Больше на БРСМ мы заправляться никогда не будем.
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10.06.2021 20:10 Відповісти
ЛОЛ, може він дизель заправив замість бензу?)))
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10.06.2021 20:43 Відповісти
Я там тоже заправлялся и не только там. Отличный бенз
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11.06.2021 00:04 Відповісти
за бенз не скажу, но газ у них постоянно на 1-2л больше чем у Автотранса задували, звонил типа на горячую линию, говорят что у них все колонки самые точные
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11.06.2021 09:02 Відповісти
программа гроші це ж дітище сашка, мама якого любить швидкість. А ведучий для понта взяв таку чудову клікуху, ну а біба не хоче пити кофе з валерьїчем. А Борис Філатов після наїзду грошей на нього, прямо сказав сашку (программі гроші) що він говоряща дупа Валерїча. Сашко не ображався.
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10.06.2021 20:19 Відповісти
Это не журналист, а дырявая шлюха, берущая за щеку у ублюдка Каломойского
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10.06.2021 20:32 Відповісти
да но принцип важнее
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11.06.2021 13:02 Відповісти
1+1 це пропагандистська група для цькування невгодних коломойському. робітники 1+1 то ніякі не журналісти а ********** за викликом, "проєкт" гроші це фабрика гандонів з якої вийшов зокрема сашаСобачийРотДубінський. Мене не цікавить наприклад те, що погрожують якомусь там соловйову чи скобєєвій, а вас ?
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10.06.2021 21:17 Відповісти
Шото я угрозы не увидел.
Есть пророчество и оно реально касается всех журнашлюх с канала Коломойского-Медведчука "Г+Г".
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10.06.2021 21:21 Відповісти
Мы помним самочувствие летом 2015, когда горели Васильковские резервуары.
Можно представить, из чего они бодяжат свой "бензин".
Пусть возьмут пробы почвы.
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10.06.2021 22:45 Відповісти
Не знаю хто такий Біба, але порядний журналіст на каломойшу працювати не піде. А враховуючи скільки лайна журнашлюхи Г+Г вилили на Порошенка і продовжують виливати за "Армію, Мову, Віру", то нехай вони всі, разом з мосійчучкою виздихають, як паскудні собаки.
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11.06.2021 00:05 Відповісти
Маєте рацію, там яке їхало таке здибало завдяки репутації "Г+Г", ще хтось ганьбить ім'я славного футболіста "Динамо" 1960-х років Андрія Біби.
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11.06.2021 00:42 Відповісти
Но тут полузащитник Биба сказал свое решающее слово. Он метров с 25 сильнейшим ударом направил мяч под перекладину. Бросок Маслаченко не спас ворота от гола. 1:1. Случилось это на 23-й минуте.
Это был матч "Динамо" в ранге чемпионов СССР 1961 года.
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11.06.2021 10:39 Відповісти
Біба - це беспосоредній спонсор Партії Шарія - той, хто їм гроші видає в Україні. Можливо, кацапи йому ці гроші повертають іншим шляхом, але факт є факт - в Україні шарікам гроші переводить БРСМ.
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11.06.2021 17:42 Відповісти
После ядовито оранжевого цвета на свечах послал их в топку.
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11.06.2021 07:19 Відповісти
эту шутку юмора надо привести в действие.
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11.06.2021 10:44 Відповісти
ну шо таки жаба с гадюкой.... присоединяюсь
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11.06.2021 13:04 Відповісти
о, впізнаю спонсорів червонопикого педофіла петуШарія, рюзьгємірних шанувальників москальскага сатанату.))
ні з ким не перепутаєш...
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11.06.2021 14:38 Відповісти
Спонсор партии педофила петушария...
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11.06.2021 16:30 Відповісти
 
 