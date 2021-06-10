Резніков: Поняття "корінні народи" закріплено в Конституції ще 25 років тому, заяви про дискримінацію - маніпуляція

У Росії закон про корінні народи було ухвалено ще в 1999 році.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, заяви про те, що законопроєкт "Про корінні народи України" веде до дискримінації, позбавлені здорового глузду і є маніпуляціями.

"Поняття "корінні народи" було закріплено у Конституції України 28 червня 1996 року. Рівно 25 років тому. У статтях 11, 92 та 119 Конституції ще чверть століття тому було зафіксовано, що поняття "корінні народи" та "національні меншини" не є тотожними. При цьому статтею 92 прямо передбачено, що права корінних народів і національних меншин визначаються виключно законами України", - сказав він, додавши, що внесення цього законопроєкту повністю відповідає Конституції.

У Росії, за словами Резнікова, схожий закон ухвалили ще в 1999 році.

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"Було ухвалено федеральний закон "Про гарантії прав корінних малочисельних народів Російської Федерації", а наступного року затверджено перелік цих народів, який наразі включає 47 назв. Тобто поняття корінного народу у російському законодавстві присутнє понад 20 років, але у цьому переліку немає не тільки українців, білорусів, татар чи якутів, але й самих росіян. І російська влада не вважає свій закон дискримінаційним чи таким, що "ділить на сорти". Навпаки – це подається як політика забезпечення прав та інтересів, які потребують особливого захисту держави", - сказав Резніков.

Він нагадав, що Україна в 2014 році постановою ВР підтримала Декларацію ООН про права корінних народів. І роз'яснив, у чому різниця між корінними народами та національними меншинами.

"Корінним народом вважається етнічна спільнота, яка складає меншість у структурі населення країни, тісно пов’язана своїм походженням з певною територією і головне - на відміну від національної меншини немає етнічно спорідненого державного утворення. Тобто немає власної держави", - пояснив Резніков.

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"Скажімо, немає іншої держави, крім України, яка повинна опікуватися збереженням та розвитком кримськотатарської мови. Тому кримські татари, караїми і кримчаки – це корінні народи, а, скажімо, шведи, серби чи калмики, які живуть на території України кілька століть, це національні меншини", - додав він.

За словами віцепрем'єра, в Україні проживають представники понад 100 різних національностей, і всі вони мають свої національні держави.

"А своїми заявами найвищі посадові особи Російської Федерації фактично підставили під сумнів, що у етнічних росіян є своя держава. З їхніх слів виходить, що Росія не є такою державою. Я глибоко стурбований такою позицією, адже це створює небезпеку порушення прав та нехтування законними інтересами етнічних росіян у Росії. Це кричущий прецедент, на який має відреагувати міжнародна спільнота", - додав Резніков.

Нагадаємо, Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроект про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

У Держдумі РФ вважають законопроект Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті". Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що законопроект повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і Конституції України.