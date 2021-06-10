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Новини Політика України
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Резніков: Поняття "корінні народи" закріплено в Конституції ще 25 років тому, заяви про дискримінацію - маніпуляція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков: Поняття

У Росії закон про корінні народи було ухвалено ще в 1999 році.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, заяви про те, що законопроєкт "Про корінні народи України" веде до дискримінації, позбавлені здорового глузду і є маніпуляціями.

"Поняття "корінні народи" було закріплено у Конституції України 28 червня 1996 року. Рівно 25 років тому. У статтях 11, 92 та 119 Конституції ще чверть століття тому було зафіксовано, що поняття "корінні народи" та "національні меншини" не є тотожними. При цьому статтею 92 прямо передбачено, що права корінних народів і національних меншин визначаються виключно законами України", - сказав він, додавши, що внесення цього законопроєкту повністю відповідає Конституції.

У Росії, за словами Резнікова, схожий закон ухвалили ще в 1999 році.

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"Було ухвалено федеральний закон "Про гарантії прав корінних малочисельних народів Російської Федерації", а наступного року затверджено перелік цих народів, який наразі включає 47 назв. Тобто поняття корінного народу у російському законодавстві присутнє понад 20 років, але у цьому переліку немає не тільки українців, білорусів, татар чи якутів, але й самих росіян. І російська влада не вважає свій закон дискримінаційним чи таким, що "ділить на сорти". Навпаки – це подається як політика забезпечення прав та інтересів, які потребують особливого захисту держави", - сказав Резніков.

Він нагадав, що Україна в 2014 році постановою ВР підтримала Декларацію ООН про права корінних народів. І роз'яснив, у чому різниця між корінними народами та національними меншинами.

"Корінним народом вважається етнічна спільнота, яка складає меншість у структурі населення країни, тісно пов’язана своїм походженням з певною територією і головне - на відміну від національної меншини немає етнічно спорідненого державного утворення. Тобто немає власної держави", - пояснив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримські татари, караїми і кримчаки - це корінні народи України, - законопроєкт Зеленського

"Скажімо, немає іншої держави, крім України, яка повинна опікуватися збереженням та розвитком кримськотатарської мови. Тому кримські татари, караїми і кримчаки – це корінні народи, а, скажімо, шведи, серби чи калмики, які живуть на території України кілька століть, це національні меншини", - додав він.

За словами віцепрем'єра, в Україні проживають представники понад 100 різних національностей, і всі вони мають свої національні держави.

"А своїми заявами найвищі посадові особи Російської Федерації фактично підставили під сумнів, що у етнічних росіян є своя держава. З їхніх слів виходить, що Росія не є такою державою. Я глибоко стурбований такою позицією, адже це створює небезпеку порушення прав та нехтування законними інтересами етнічних росіян у Росії. Це кричущий прецедент, на який має відреагувати міжнародна спільнота", - додав Резніков.

Нагадаємо, Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроект про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

У Держдумі РФ вважають законопроект Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті". Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що законопроект повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і Конституції України.
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Топ коментарі
+5
Росєяне,це мутовані істоти кремлівської селекціі,зайвохромосомні потвори ,без роду та племені !!!))))
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10.06.2021 19:10
+3
Если в первой сотне слуг урода в ВР 76 представителей этого народа и только 9 украинцев, то является ли этот народ "коренным", или только "малочисленным"? Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 5922
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10.06.2021 19:10
+3
Кстати слово Шашлык крымско-татарское,РАБссиянцы срочно называйте шашлык Кебаб,как во всем Мире зовут это блюдо.. Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 20
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10.06.2021 19:23
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Если в первой сотне слуг урода в ВР 76 представителей этого народа и только 9 украинцев, то является ли этот народ "коренным", или только "малочисленным"? Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 5922
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10.06.2021 19:10 Відповісти
у СН нет столько русских в рядах, есть украинцьі из засраньіми русским язьіком мозгами.
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10.06.2021 19:13 Відповісти
Я не о москалях написал. Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 4393
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10.06.2021 19:16 Відповісти
а де в мене про москалів?
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10.06.2021 19:19 Відповісти
Украинцев с засранными мозгами 9, москалей чуть больше, и 76 "малочисленных". Так понятно? Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 9329
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10.06.2021 19:24 Відповісти
Наприклад - тут - "у СН нет столько русских в рядах"
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10.06.2021 21:53 Відповісти
Росєяне,це мутовані істоти кремлівської селекціі,зайвохромосомні потвори ,без роду та племені !!!))))
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10.06.2021 19:10 Відповісти
Коренной Украинский народ крымские татары и их Великий Хан Девлет-Гирей в 1571 году сжег Москву до тла,остальных выживших угнал в РАБство в столицу Бахчисчарай...,еще неизвестно кого рожали после этого москальские девки... Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 8058Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 6776
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10.06.2021 19:20 Відповісти
Я не фаталіст... але ще пройде досить мало часу і раша вже стане справжною стороною у розв'язанні 3-тьої світової війни... І от тоді Ватикан підніме всі історичні докумиенти стосовно Держави Україна і натовче по справжньому пику цим ордмнським виродкам.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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10.06.2021 19:22 Відповісти
Кстати слово Шашлык крымско-татарское,РАБссиянцы срочно называйте шашлык Кебаб,как во всем Мире зовут это блюдо.. Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 20
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10.06.2021 19:23 Відповісти
неувязочка получается
одрынцы не могут быть корреными народами Таврии
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10.06.2021 19:29 Відповісти
Та і греки і римляни і половці і так звані татари теж не корінне населення Криму... я вже не кажу про кацапів...
Може почнемо з князівства Феодора в Криму?
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10.06.2021 19:36 Відповісти
він про це князівство - вперший раз тут від тебе почув... Шо ти робиш? У нього зараз перенавантаження на мозок! може чи вибухне, чи потече щось...))))))
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10.06.2021 21:57 Відповісти
ординци обосновались в Криму вследствии татаро-монгольского нашествия, которое принесло жителям Киевской Руси много горя.
считать завоевателей уничтоживших коренной народ, коренним народом может только идиот
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10.06.2021 23:12 Відповісти
Мусульманізовані українці...
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10.06.2021 19:37 Відповісти
Беда для РАБссии в том,что национальность рюсский была придумана Йосей Сралиным в 1932 году,до этого в ксивах мавзолейных разного рода писали великоросс...,а рускими были Украинцы,потому и была Киевская Русь,а не моцкальское княжество... Резніков: Поняття "корінні народи" закріплено в Конституції ще 25 років тому, заяви про дискримінацію - маніпуляція - Цензор.НЕТ 6135я правильно изъясняю РАБссиянцы?если РАБссия знач РАБссиянцы голодранцы... Резніков: Поняття "корінні народи" закріплено в Конституції ще 25 років тому, заяви про дискримінацію - маніпуляція - Цензор.НЕТ 3428
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10.06.2021 19:41 Відповісти
Трошки не так. Це сталося в 1918 р. - заборонена в Росії реформа Луначарського, коли великоросів назвали рускімі, малоросів - українцями, а литвинів - білорусами. Литвини писали латиницею і їх перевели на кирилицю. Тоді ж зробили і мовну реформу і з'явилися ******* три мови. До 1918 ніхно жителів Російської Імперії рускімі не називав. В перекладі з багатьох іноземних мов раша - це Росія, а рашен - це росіянин, російскій, но не рускій. Рускій - це невідома нація, тому, що жителів Русі звали русичами.
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10.06.2021 20:10 Відповісти
Луначарський??... - "Етнонім «українці» вперше фіксується наприкінці XVI століття в документах, присвячених козацькому повстанню Наливайка. У першій половині XVII століття «українцями» називали послів на сеймах Речі Посполитої від Київського, Брацлавського і Чернігівського воєводств. В козацьку добу «українцями» позначали мешканців козацьких політій - Гетьманщини, Слобожанщини і Запорожжя. З другої половини XVII століття етнонім «українці», а особливо «народ український» вже широко використовувався гетьманами України і козацькою старшиною Війська Запорозького." (Вікіпедія)
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10.06.2021 20:57 Відповісти
географічні терміни Україна і Дніпро мають скіфо-сарматське походження - відповідно "верхня земля" та "дальня ріка" зі східно-перської - тобто ми були українцями навіть раніше ніж стали слов'янами
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10.06.2021 21:41 Відповісти
Тому й термін "давньоукраїнський" є на сьогодні фактично забороненим (не буду вже казати ким).
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10.06.2021 22:18 Відповісти
Вопрос в том, а кто такие этнические русские и когда они появились? На карте 1930(Этнографическая карта СССР. Малая советская энциклопедия, 1930 год) года под русскими подразумевались великорусы, украницы и белорусы, под романо-германцами румыны, немцы. Т.е. до 1930 такое понятие как русские, в смысле народ, не употреблялось.
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10.06.2021 20:28 Відповісти
Етнічєскій русскій, це те ж саме, що й етнічєскій савєцкій, а етнічний російськомовний є тим самим, що й етнічний есперантомовний. Російська мова, має статус ще нижчий за есперанто, бо навіть у есперанто є діалект ідо, а у російській мові жодного діалекту нема.
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10.06.2021 21:27 Відповісти
Как же не хочется русским быть в Украине национальным меньшинством. Резніков: Поняття "корінні народи" закріплено в Конституції ще 25 років тому, заяви про дискримінацію - маніпуляція - Цензор.НЕТ 4372
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10.06.2021 21:10 Відповісти
Толково все расписал... А главное - мокнул кацапов в их же дерьмо !
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10.06.2021 21:20 Відповісти
Согласно международному праву - Декларации ООН о коренных народах, они имеют право на самоопределение, а это - право на автономию и даже право на отделение. Поэтому по сути закон о коренных народах несет в себе определенные риски для любой страны: даже если законы этой страны не позволяют регионам ставить вопрос о выходе, коренные народы при желании могут апеллировать к ООН и добиваться такого признания. К слову, США и Канада голосовали против.
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10.06.2021 21:52 Відповісти
Рєзніков вирішив все наше законодавство гармонізувати з мордовським?
Це спєцом щоб інтеграція пройшло успішно?
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10.06.2021 22:23 Відповісти
Українці в цьому законі відзначені як титутльна нація, але титульна нація це не корінний народ, це просто народ якого більшість, це означає що всі наші намагання що до українізації можна ігнорувати як шовіністичні. Цим законом може маніпулювати Росія, мовляв, українці не корінний народ, а прийшлий на їхні землі. Дурнозелена влада як і дурнозелені виборці таких важливих моментів не розуміють.
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10.06.2021 22:36 Відповісти
Израиль - национальное государство еврейского народа (ивр. ‏חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי‏‎) - один из основных законов Государства Израиль[1], принятый 19 июля 2018 года.

Молодцы конечно. И только в Украине украинцы не коренной народ как и в россии россияне.
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10.06.2021 23:12 Відповісти
"Был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", а в следующем году утвержден перечень народов, который сейчас включает 47 названий. То есть понятие коренного народа в российском законодательстве присутствует более 20 лет, но в этом списке нет не только украинцев, белорусов, татар или якутов, но и самих россиян (!!!).."

"А своими заявлениями высшие должностные лица Российской Федерации фактически подставили под сомнение, что у этнических русских есть свое государство. . Я глубоко обеспокоен такой позицией, ведь это создает опасность нарушения прав и пренебрежения законными интересами этнических русских в России. Это вопиющий прецедент, на который должен отреагировать международное сообщество", - добавил Резников.

в законе Зеленского о коренных народах Украины тоже нет украинцев (!!). Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского.

Выходит по словам Резникова У УКРАИНЦЕВ ТОЖЕ КАК И В РОССИИЯН НЕТ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА?!
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10.06.2021 22:59 Відповісти
русские опять ничего не поняли, но на всякий случай решили подать голос. хорошая дрессура. При слове "Украина" начинается коллективный вой Резніков: Поняття "корінні народи" закріплено в Конституції ще 25 років тому, заяви про дискримінацію - маніпуляція - Цензор.НЕТ 5242
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10.06.2021 23:26 Відповісти
Коренные народы, это народы которые жили на этой территории, а потом пришли европейцы и загнали их в резервации!
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11.06.2021 09:03 Відповісти
 
 