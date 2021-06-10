УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10085 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
10 709 26

Нова радіолокаційна станція від НПК "Іскра" успішно пройшла державні випробовування, - "Укроборонпром". ФОТО

Нова радіолокаційна станція від НПК

Розробка фахівців КП "НВК "Іскра" - радіолокаційна станція 80К6КС1 - успішно пройшла державні випробовування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Основне призначення нової радіолокаційної станції - виявлення і супровід повітряних об'єктів у зоні огляду, вимірювання їх координат і швидкості", - зазначили в "Укроборонпромі".

Нова радіолокаційна станція від НПК Іскра успішно пройшла державні випробовування, - Укроборонпром 01

Випробовування відбулися за програмою, затвердженою Міністерством оборони України, і тривали майже три місяці. За їх результатами станція підтвердила заявлені тактико-технічні характеристики. Комісія рекомендувала прийняти її на озброєння ЗСУ, а також організувати серійне виробництво цієї техніки.

Нова радіолокаційна станція від НПК Іскра успішно пройшла державні випробовування, - Укроборонпром 02

Зазначається, що ця РЛС є продовженням лінійки радарів типу 79К6 і 80К6 і здатна ефективно діяти в складі зенітних ракетних комплексів, що перебувають на озброєнні ЗСУ та низки іноземних армій.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) випробування (402) оборона (4775) РЛС (56) Укроборонпром (1732)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Слава Нації!
Смерть - москапям !
показати весь коментар
10.06.2021 19:52
+10
Все буде,коли в Україні буде українська державнв влада ,а не жалюгідна лялькова імітація !!!)))
показати весь коментар
10.06.2021 19:56
+8
украинские инженеры!
Кстати, аналогов у Рашки нет
показати весь коментар
10.06.2021 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Нації!
Смерть - москапям !
показати весь коментар
10.06.2021 19:52 Відповісти
Все буде,коли в Україні буде українська державнв влада ,а не жалюгідна лялькова імітація !!!)))
показати весь коментар
10.06.2021 19:56 Відповісти
Гіперзвукові цілі бачить чи як?
показати весь коментар
10.06.2021 19:54 Відповісти
Чи як...
показати весь коментар
10.06.2021 20:04 Відповісти
их видеть не обязательно)))) эти ракеты падают на старте
показати весь коментар
11.06.2021 10:39 Відповісти
Тай що??? Де ці Нептуни та Вільки на озброєнні ЗСУ???)))
показати весь коментар
10.06.2021 19:54 Відповісти
Тобі ще на карті показати де зберігаються?
показати весь коментар
10.06.2021 20:30 Відповісти
Спробуй показати те чого нема !! Хіба що випробувальні зразки !!))))
показати весь коментар
10.06.2021 20:33 Відповісти
Ну... нема так нема... Не нЄрвнічай
показати весь коментар
10.06.2021 20:56 Відповісти
Я за минулі 30 років вже звик до звіздьожа українських керманичів !!!)))
показати весь коментар
10.06.2021 21:10 Відповісти
Зберігай тоді спокій.
показати весь коментар
10.06.2021 21:48 Відповісти
Ну отож... А ти нєрвнічаєш так...
показати весь коментар
10.06.2021 22:32 Відповісти
/// Дмитрик ... 10.06.21 20 :30 Хех ...
Станцію прийняли ... Де ракети ???
Зроблять ракети ... Де винищувач 6 покоління ???
Винищувач зроблять ... Де авіаносець ???
Спустять авіаносець ... Чому "зірки смерті" нема ???

Цікаво, як це у психології називається ???
показати весь коментар
12.06.2021 16:13 Відповісти
Госпаде!!!
И кто же её скёпал при ТОЙ ЗАРПЛАТЕ что получают американские мусорщики
показати весь коментар
10.06.2021 20:06 Відповісти
украинские инженеры!
Кстати, аналогов у Рашки нет
показати весь коментар
10.06.2021 20:44 Відповісти
Тебе до того - шо? А втебе зп - менше, ніж у "американские мусорщики Новая радиолокационная станция от НПК "Искра" успешно прошла государственные испытания, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 898" чи дуже менше)
показати весь коментар
10.06.2021 21:50 Відповісти
Голиц, а ты, не иначе, представитель пофсоюзного картеля американских мусорщиков?!!
показати весь коментар
11.06.2021 09:16 Відповісти
Навоз, в место скромной поддержки, радость московит... .
показати весь коментар
10.06.2021 20:33 Відповісти
Нормально. Вполне современного вида станция и характеристики на уровне. Теперь скрестить с ЗРК "Купол".
показати весь коментар
10.06.2021 21:06 Відповісти
"Купол" вже вчорашній день.
показати весь коментар
12.06.2021 16:14 Відповісти
судячи із розмірів повинна світити км на 2000
показати весь коментар
10.06.2021 22:25 Відповісти
Головна модифікація локатора полягає в тому, що клістрони приковані товстезними ланцюгами, щоб ДБР не познімало.
показати весь коментар
11.06.2021 05:36 Відповісти
и чо?
показати весь коментар
11.06.2021 05:41 Відповісти
Плешивому ***** в темечко, ещё не придумали ракету?
показати весь коментар
11.06.2021 09:27 Відповісти
та ракету придумали. только моторсич ******* клоун, а чертежи давно есть.
показати весь коментар
11.06.2021 10:40 Відповісти
Клоун до МоторСіч відношення не має.
показати весь коментар
12.06.2021 16:15 Відповісти
 
 