Нова радіолокаційна станція від НПК "Іскра" успішно пройшла державні випробовування, - "Укроборонпром". ФОТО
Розробка фахівців КП "НВК "Іскра" - радіолокаційна станція 80К6КС1 - успішно пройшла державні випробовування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
Основне призначення нової радіолокаційної станції - виявлення і супровід повітряних об'єктів у зоні огляду, вимірювання їх координат і швидкості", - зазначили в "Укроборонпромі".
Випробовування відбулися за програмою, затвердженою Міністерством оборони України, і тривали майже три місяці. За їх результатами станція підтвердила заявлені тактико-технічні характеристики. Комісія рекомендувала прийняти її на озброєння ЗСУ, а також організувати серійне виробництво цієї техніки.
Зазначається, що ця РЛС є продовженням лінійки радарів типу 79К6 і 80К6 і здатна ефективно діяти в складі зенітних ракетних комплексів, що перебувають на озброєнні ЗСУ та низки іноземних армій.
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Смерть - москапям !
Станцію прийняли ... Де ракети ???
Зроблять ракети ... Де винищувач 6 покоління ???
Винищувач зроблять ... Де авіаносець ???
Спустять авіаносець ... Чому "зірки смерті" нема ???
Цікаво, як це у психології називається ???
И кто же её скёпал при ТОЙ ЗАРПЛАТЕ что получают американские мусорщики
Кстати, аналогов у Рашки нет