Нова радіолокаційна станція від НПК "Іскра" успішно пройшла державні випробовування, - "Укроборонпром". ФОТО

Розробка фахівців КП "НВК "Іскра" - радіолокаційна станція 80К6КС1 - успішно пройшла державні випробовування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Основне призначення нової радіолокаційної станції - виявлення і супровід повітряних об'єктів у зоні огляду, вимірювання їх координат і швидкості", - зазначили в "Укроборонпромі".

Випробовування відбулися за програмою, затвердженою Міністерством оборони України, і тривали майже три місяці. За їх результатами станція підтвердила заявлені тактико-технічні характеристики. Комісія рекомендувала прийняти її на озброєння ЗСУ, а також організувати серійне виробництво цієї техніки.

Зазначається, що ця РЛС є продовженням лінійки радарів типу 79К6 і 80К6 і здатна ефективно діяти в складі зенітних ракетних комплексів, що перебувають на озброєнні ЗСУ та низки іноземних армій.