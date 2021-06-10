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До кінця року з'явиться зразок української вакцини, готовий до клінічних випробувань, - академік Комісаренко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

До кінця року з'явиться зразок української вакцини, готовий до клінічних випробувань, - академік Комісаренко

Інститут біохімії імені О.В.Палладіна займається протеїновою субодиничною вакциною проти коронавірусу, і до кінця року буде зроблено зразок, готовий для клінічного випробування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказав директор інституту, академік Сергій Комісаренко.

"Інститут має прототип вакцини, який зараз вдосконалює з тим, щоб зрештою зробити вакцину. Ну, сподіваємося, що до кінця року в нас буде завершений зразок вакцини, готовий до клінічного випробування", - сказав він.

Академік також пояснив, що вакцинами у Національній академії наук займаються два інститути - їхній та Інститут біології клітин у Львові. Вони розробляють субодиничну білкову вакцину.

На уточнююче запитання, чи буде у разі успіху запущено масове виробництво препарату, Комісаренко відповів: "Національна академія наук є головною науковою установою нашої країни, яка займається фундаментальними дослідженнями, зокрема у царині медико-біологічних наук. Але ніхто не звертався, щоб ми займалися виробництвом вакцин".

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За словами академіка, обидва інститути з власної ініціативи подали пропозиції на конкурс Національного фонду досліджень й отримали кошти. Проте ці кошти мінімальні як на створення вакцини. Водночас створення, випробування і впровадження виробництва вакцини коштує приблизно 2-3 мільярди доларів.

"Це була наша (науковців - ред) ініціатива, ми пішли на неї, отримали певні кошти, явно недостатні, щоб купити нове устаткування, яке потрібне для того, щоб вивчати вірус, його структуру, функціювання та синтезувати його складові", - зауважив Комісаренко.

Він також розповів, що в Інституті Палладіна є багато унікальних, але незатребуваних медичних розробок. За словами академіка, не існує соціального замовлення на вітчизняні ліки, імунобіологічні препарати тощо. Ліки закуповуються майже виключно за кордоном.

"У мене на полицях стоять ліки, які зроблені в цьому інституті. З них тільки три чи чотири можна купити в аптеці. Якби наші винаходи – чи діагностикумів, чи ліків – були впроваджені, а вони не гірші, ніж закордонні, а деякі унікальні, то мій інститут, можливо, міг би й не отримувати бюджетні кошти. Чи, скажімо, витрачав бюджетні кошти на зарплату, але купував устаткування сучасне, якого ми не можемо купити", - заявив Комісаренко.

Академік розповів, що серед напрацювань інституту - ліки, які допомагають відновлювати когнітивні можливості, діагностичні набори, які свідчать про загрозу тромбоутворення, препарат, де серед інших сполук є й вітамін D, "який є, можливо, найбільш ефективним у світі в боротьбі з остеопорозом".
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Топ коментарі
+2
На зелених партійцях хай клінічні досліди проводять.
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10.06.2021 19:55
+2
гарна вакцина !
з кропиви ЗЕльоной ! До кінця року з'явиться зразок української вакцини, готовий до клінічних випробувань, - академік Комісаренко - Цензор.НЕТ 8174
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10.06.2021 20:22
+1
Ключові слова:"Но никто не обращался, чтобы мы занимались производством вакцин Источник: https://censor.net/ru/n3270712"
Все, що треба знати про зелених виродків...
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10.06.2021 19:59
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И шо?...
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10.06.2021 19:53 Відповісти
А, це все пісенькі для чутливих. Одна справа лабораторні зразки, інша - промвиробництво. Різниця в роках, купі грошей та наявності технологій. Можна не читати.
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10.06.2021 20:20 Відповісти
гарна вакцина !
з кропиви ЗЕльоной ! До кінця року з'явиться зразок української вакцини, готовий до клінічних випробувань, - академік Комісаренко - Цензор.НЕТ 8174
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10.06.2021 20:22 Відповісти
На зелених партійцях хай клінічні досліди проводять.
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10.06.2021 19:55 Відповісти
До кінця якого року??
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10.06.2021 19:57 Відповісти
Ключові слова:"Но никто не обращался, чтобы мы занимались производством вакцин Источник: https://censor.net/ru/n3270712"
Все, що треба знати про зелених виродків...
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10.06.2021 19:59 Відповісти
До речі, шмаркля обіцяла за вакцину міль йон долярів винагороди. Цікаво, дасть, чи як завжди?
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10.06.2021 20:00 Відповісти
Я бы, сперва, выпустил бы Украинский вакцино-паспорт, адоптивный в ЕС... ...а украинская вакцина? -- то дело третье... -- купил бы неликвид и излишки у буржуев...*)
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10.06.2021 20:00 Відповісти
и кто будут испытатели?
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10.06.2021 20:02 Відповісти
Ти просто виродок чи зелений виродок?
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10.06.2021 20:04 Відповісти
интересная статья... даже не про вакцину...а про наличие своих украинских разработок, которые ничем не уступают закордонным (разве в цене) ... и вот на это у государства тупо нет денег...но аптечная мафия жиреет на проталкивании по космическим ценам другие препараты (аналоги которых могла б выпускать мы, в разы дешевле)
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10.06.2021 20:16 Відповісти
першу фазу (дослідження на тваринах) теж пропустите? як це зробили виробники усіх відомих вакцин від ковіду
тільки астра зенеку встигли дати кільком макакам, і ті усі здохли... тому одразу перейшли до перевірки на добровольцях (тобто другої фази)
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10.06.2021 20:34 Відповісти
"...а шо,мля,если нет?
шо будет если нет?"(с)
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10.06.2021 21:00 Відповісти
шырните клоуна, може нам лохам пофартить
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10.06.2021 21:00 Відповісти
Яка наука чи медицина - 800 млн з ковідного фонду мусорам ЗЕпоц офірував...
Чує падло, що помре не від COVID-19....
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10.06.2021 22:00 Відповісти
Тобто мордовську вакцину нам завозитимуть під виглядом виробництва нашої?
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10.06.2021 22:27 Відповісти
В Украине есть все возможности и мощности для проведения испытаний.
Оч надеюсь,что у Украины все получиться.
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10.06.2021 22:37 Відповісти
Если переспектива аферы сомнительна, то нахера в нее влазить, тратить время и деньги. Не будет украинской вакцины, никто ее не будет ни испытывать ни выпускать ни сегодня ни завтра ни через год. Это все имитация деятельности для освоения бюджета. Купите лучше 30 млн. дозпфайзера, попрививайте всех, и забудьте. А то эти ученые еще 5 лет ее будут разрабатывать, потом 2 года готовить производство, и через 8 лет, освоив 3 млрд грвен, выпустят шмурдяк на кшалт спутника. Нахер оно надо?
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10.06.2021 23:39 Відповісти
 
 