Президент Чехії Земан закликав Європу не робити з Навального героя через позицію щодо Криму
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Чехії Мілош Земан закликав європейські країни "не героїзувати" російського опозиційного політика Олексія Навального і нагадав про його позицію щодо Криму і масові депортації.
Про це він сказав під час пресконференції у Відні 10 червня повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"У своїх публічних виступах Навальний підтримував російських націоналістів. Він також досить толерантно і майже схвально висловлювався про деякі моменти колишньої російської політики. Наприклад, про масові депортації. Ці факти треба знати і пам'ятати, щоб позбавити фігуру пана Навального від міфу", - сказав Земан.
Він підкреслив, що європейцям не варто підтримувати Навального, раніше підтримав окупацію Криму Росією.
Нагадаємо, за свою політичну кар'єру Олексій Навальний неодноразово висловлювався про Крим.
В одному з інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви", яке відбулося через кілька місяців після того, як Москва оголосила про встановлення суверенітету над Кримом, ведучий прямо запитав опозиціонера, чий Крим, на що Навальний відповів: "Крим - тих людей, хто живе в Криму". І додав: "Крим залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України". Пізніше Навальний обмовився, що "...Крим є частиною Росії де-факто", але "був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм". Ближче до завершення розмови Навальний сказав ту фразу, яка стала коронною і з якої в підсумку і стала асоціюватися кримська позиція російського політика. Дослівно ця фраза звучала так:
"Крим - це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? [...] З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний", - заявив Навальний.
У подальших інтерв'ю Навальний зізнався, що метафора "Крим - не бутерброд" не найвдаліша, але вона продовжує переслідувати його з 2014 року.
З 2017 року позиція Навального щодо Криму стала більш "оборонною". Він став заявляти, що "не бачить вирішення кримської проблеми", оскільки за останній час жоден територіальний конфлікт (між двома державами. - Ред.) так і не було вирішено.
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Президент Чехії Земан визнав Крим частиною Росії
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/30/7230537/
московська курва он.....
Вот же ж мудак. С себя начните. У вас там после референдумов, ****, в составе России одна Красная площадь останется.
у небутерброда тактика ждуна......
Навальный, - не бутерброд. Раз посадили, - то пусть уже сидит, не дергать же его туда-сюда.
Нет, скорее у него раздвоение личности.
Кстати, для эрудиции - много случаев когда в одном мозгу уживались более десятка личностей. Описан случай у американца их было больше двадцати.
Шо такое та Чехия? ... "первый муж моей второй жены"
Хотя -- в Праге есть места -- где можно молодость вспомнить! ...киевскую...*)
Ещё, у чехов вкусно кормят -- в столовках и ресторанах... -- этого у Земана не отнять!
Навальный - герой, отважный человек, борец с пу.
а кто тут про бутеброд выше написал - полезные кремлю идийоты.