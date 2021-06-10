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Президент Чехії Земан закликав Європу не робити з Навального героя через позицію щодо Криму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Чехії Земан закликав Європу не робити з Навального героя через позицію щодо Криму

Президент Чехії Мілош Земан закликав європейські країни "не героїзувати" російського опозиційного політика Олексія Навального і нагадав про його позицію щодо Криму і масові депортації.

Про це він сказав під час пресконференції у Відні 10 червня повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У своїх публічних виступах Навальний підтримував російських націоналістів. Він також досить толерантно і майже схвально висловлювався про деякі моменти колишньої російської політики. Наприклад, про масові депортації. Ці факти треба знати і пам'ятати, щоб позбавити фігуру пана Навального від міфу", - сказав Земан.

Він підкреслив, що європейцям не варто підтримувати Навального, раніше підтримав окупацію Криму Росією.

Нагадаємо, за свою політичну кар'єру Олексій Навальний неодноразово висловлювався про Крим.

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В одному з інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви", яке відбулося через кілька місяців після того, як Москва оголосила про встановлення суверенітету над Кримом, ведучий прямо запитав опозиціонера, чий Крим, на що Навальний відповів: "Крим - тих людей, хто живе в Криму". І додав: "Крим залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України". Пізніше Навальний обмовився, що "...Крим є частиною Росії де-факто", але "був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм". Ближче до завершення розмови Навальний сказав ту фразу, яка стала коронною і з якої в підсумку і стала асоціюватися кримська позиція російського політика. Дослівно ця фраза звучала так:

"Крим - це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? [...] З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний", - заявив Навальний.

У подальших інтерв'ю Навальний зізнався, що метафора "Крим - не бутерброд" не найвдаліша, але вона продовжує переслідувати його з 2014 року.

З 2017 року позиція Навального щодо Криму стала більш "оборонною". Він став заявляти, що "не бачить вирішення кримської проблеми", оскільки за останній час жоден територіальний конфлікт (між двома державами. - Ред.) так і не було вирішено.
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Топ коментарі
+17
"Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", - заявил Навальный.

Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму - Цензор.НЕТ 3993 Вот же ж мудак. С себя начните. У вас там после референдумов, ****, в составе России одна Красная площадь останется.
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10.06.2021 20:15
+13
да, да, конечно

Президент Чехії Земан визнав Крим частиною Росії


https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/30/7230537/

московська курва он..... Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму - Цензор.НЕТ 1112
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10.06.2021 20:19
+10
Правильно. Навального можна підтримувати лише для того, щоб він завалив те, що путін наклав.
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10.06.2021 20:15
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да, да, конечно

Президент Чехії Земан визнав Крим частиною Росії


https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/30/7230537/

московська курва он..... Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму - Цензор.НЕТ 1112
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10.06.2021 20:19 Відповісти
Ще одна московська курва може згине на рейках
Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму - Цензор.НЕТ 1005
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10.06.2021 20:29 Відповісти
Поєдинки зараз мало проводять от і заходить всяка хрвнь в голову. А в січні слабо було сісти на рейки голою дупою? Джошуа точно такого не повторив би.😄
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10.06.2021 21:13 Відповісти
а кто это?
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10.06.2021 21:21 Відповісти
Усік.
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10.06.2021 21:45 Відповісти
анна каренина Президент Чехії Земан закликав Європу не робити з Навального героя через позицію щодо Криму - Цензор.НЕТ 5194 с усами))
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11.06.2021 10:42 Відповісти
МОЦКАЛЬСЬКА курва с Альцгеймером єто АТАС !!!!!!!!!!!!! Президент Чехії Земан закликав Європу не робити з Навального героя через позицію щодо Криму - Цензор.НЕТ 9815
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10.06.2021 20:49 Відповісти
Правильно. Навального можна підтримувати лише для того, щоб він завалив те, що путін наклав.
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10.06.2021 20:15 Відповісти
Добра,жорстка.) Абсолютно верно...враг моего врага.На сегодня Наваленный Украине точно хлебный кент.А что касается Земана,то они с ним одного Х дети.Только один бутербродом не хочет делиться,а Земан предлагал продать лаптям подороже..:
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10.06.2021 20:20 Відповісти
Я пам'ятаю Земана. Він не про Крим піклується, а про фуйла. В нас наразі якраз він цікавить . Якщо навальний йому піднавалить , то нам менше мороки буде.
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10.06.2021 20:30 Відповісти
"Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", - заявил Навальный.

Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму - Цензор.НЕТ 3993 Вот же ж мудак. С себя начните. У вас там после референдумов, ****, в составе России одна Красная площадь останется.
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10.06.2021 20:15 Відповісти
земан як ласковоє тєля одночасно двох маток сосе- догоджає пуйлу(кримнаш) і ізраїльскому лобі(обіцяв визнати за ізраїлем анексію сх.єрусалиму). і як не дивно найактивніші прорашинські країни єс( угорщина, австрія, чехія в особі земана) одночасно є найбільш проізраїльскими. бо два лобі є найбагатшими, а який європеєць не лю лаве? а демократія шмамократія, права людини...бабло !
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10.06.2021 20:15 Відповісти
Чия б корова мичала, а Земана мовчала. Земан - це те чмо що закликало Україну визнати Крим рашистським.
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10.06.2021 20:18 Відповісти
расейские слюнявые либералы ждут что им их лидера освободит весь мир а сами даже 100000 в многомилионной мацкве не могут собрать.......
у небутерброда тактика ждуна......
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10.06.2021 20:19 Відповісти
Земан тут прав, но говорит он это не из любви к Украине и Крыму, а дабы выгородить )(уйла и Рашку от санкций.
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10.06.2021 20:20 Відповісти
нам украинцам конечно по фигу этот имперец навальный, мы знаем все что он там про крым вякал! но вы посмотрите как еврей земан своему другану плешивому помогает.... вот это и есть троллинг наивысшего уровня.....
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10.06.2021 20:23 Відповісти
земан, ты конечно хитрый чешский еврей!!! долго думал над этой своеобразной отмазкой для твоего другана по погонялу куйло??? молодец, теперь тебя плешивый точно в газпром возьмёт на миллионную зарплату!!!!
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10.06.2021 20:20 Відповісти
Зе-ман...
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10.06.2021 20:27 Відповісти
да вы правы, есть в этой абревиатуре что неуловимо до боли знакомое....
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10.06.2021 22:47 Відповісти
не можете карлика убить - то хоть мавзолей взорвите!
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10.06.2021 20:21 Відповісти
Та цей земан-алкаш не є дієздатним. Шо воно, взагалі, в президентах робить? Хоча наш наркоша ненабагато кращій. Тікі шо пересуваеться самостійно. Поки шо... Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму - Цензор.НЕТ 7113
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10.06.2021 20:22 Відповісти
сложно не согласиться с путинской подстилкой Земаном в вопросе героизации Навального!
Навальный, - не бутерброд. Раз посадили, - то пусть уже сидит, не дергать же его туда-сюда.
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10.06.2021 20:22 Відповісти
Неужто Земан протрезвел?
Нет, скорее у него раздвоение личности.
Кстати, для эрудиции - много случаев когда в одном мозгу уживались более десятка личностей. Описан случай у американца их было больше двадцати.
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10.06.2021 20:28 Відповісти
Це смачний цілунок в путінські пляцкі.
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10.06.2021 20:30 Відповісти
Консерва просила не героизировать небутерброд
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10.06.2021 20:30 Відповісти
Президент Чехии Земан призвал
Шо такое та Чехия? ... "первый муж моей второй жены"
Хотя -- в Праге есть места -- где можно молодость вспомнить! ...киевскую...*)
Ещё, у чехов вкусно кормят -- в столовках и ресторанах... -- этого у Земана не отнять!
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10.06.2021 20:31 Відповісти
та земан просто засцяв після подвигів "сапогів" два роки петляв, не давав ходу через своїх клевретів. А тепер тягне ласту за Путіна по Навальному. Та шо там говорити, його найближчий соратник, який зробив його презом разом учився в Академії ФСБ з Якушиним, який відповідав за Чехію і є соратником путіна. А примус чехії бабіш навіть ховав свого сина в Криму від правосуддя як ненормального.
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10.06.2021 20:40 Відповісти
Агенту Земану методичку прислали))
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10.06.2021 20:41 Відповісти
На перший погляд ЗЄман правду сказав, але, все таки, лизнув гудок х...лу.
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10.06.2021 20:44 Відповісти
здайте старого алкаша в дурку ,нехай не страждає !
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10.06.2021 20:45 Відповісти
Президент Чехії Земан закликав Європу не робити з Навального героя через позицію щодо Криму - Цензор.НЕТ 33
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10.06.2021 21:43 Відповісти
Земан, поздно флюгером махать, все знают, что ты русская подстилка
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10.06.2021 21:54 Відповісти
Ми й без Земана знаємо що хороші москалі тільки в трунах бувають.
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10.06.2021 22:43 Відповісти
земан - шавка платная брехливая кремля.
Навальный - герой, отважный человек, борец с пу.
а кто тут про бутеброд выше написал - полезные кремлю идийоты.
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11.06.2021 05:20 Відповісти
С каких это пор старый алкаш, который находится на содержании кремля, стал беспокоится о судьбе Крыма? Скорее всего эта тварь просто выполняет работу своих хозяев по дискредитации Навального в глазах европейцев.
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11.06.2021 05:33 Відповісти
Українці: "От і добре! Нехай світ бачить, що не ми одні придурків обираєм..."
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11.06.2021 05:33 Відповісти
а шо крим у навального більше не бутерброт?
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11.06.2021 08:35 Відповісти
 
 