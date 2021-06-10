Президент Чехії Земан закликав Європу не робити з Навального героя через позицію щодо Криму

Президент Чехії Мілош Земан закликав європейські країни "не героїзувати" російського опозиційного політика Олексія Навального і нагадав про його позицію щодо Криму і масові депортації.

Про це він сказав під час пресконференції у Відні 10 червня повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У своїх публічних виступах Навальний підтримував російських націоналістів. Він також досить толерантно і майже схвально висловлювався про деякі моменти колишньої російської політики. Наприклад, про масові депортації. Ці факти треба знати і пам'ятати, щоб позбавити фігуру пана Навального від міфу", - сказав Земан.

Він підкреслив, що європейцям не варто підтримувати Навального, раніше підтримав окупацію Криму Росією.

Нагадаємо, за свою політичну кар'єру Олексій Навальний неодноразово висловлювався про Крим.

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В одному з інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви", яке відбулося через кілька місяців після того, як Москва оголосила про встановлення суверенітету над Кримом, ведучий прямо запитав опозиціонера, чий Крим, на що Навальний відповів: "Крим - тих людей, хто живе в Криму". І додав: "Крим залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України". Пізніше Навальний обмовився, що "...Крим є частиною Росії де-факто", але "був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм". Ближче до завершення розмови Навальний сказав ту фразу, яка стала коронною і з якої в підсумку і стала асоціюватися кримська позиція російського політика. Дослівно ця фраза звучала так:

"Крим - це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? [...] З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний", - заявив Навальний.

У подальших інтерв'ю Навальний зізнався, що метафора "Крим - не бутерброд" не найвдаліша, але вона продовжує переслідувати його з 2014 року.

З 2017 року позиція Навального щодо Криму стала більш "оборонною". Він став заявляти, що "не бачить вирішення кримської проблеми", оскільки за останній час жоден територіальний конфлікт (між двома державами. - Ред.) так і не було вирішено.