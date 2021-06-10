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Головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка

Головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка

Через пост про похорон заступника командира полку Нацгвардії "Азов" Олександра Павлюка Юрія Бутусова забанили в Фейсбуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Опублікувати нові пости і залишати коментарі журналіст не зможе 3 дні.

Нагадаємо, замкомполка "Азова" по тилу Олександра Павлюка (позивний Чак) провели в останню путь 8 червня.

Головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка 01

Автор: 

Facebook (725) Бутусов Юрій (3582)


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Топ коментарі
+65
Рашисти воюють з нами на всіх фронтах
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10.06.2021 20:28
+28
Фейсбук та й інші соціальні мережі модеруються з роїсі, нічого дивного, що весь світ грає на їх дудку.
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10.06.2021 20:32
+24
Може це і боти люськи арестовича.
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10.06.2021 20:34
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Тупий проросійський фб блокує всіх, хто негативно говорить про жидів і москалів, незалежно від сюжету. Він (фб) не звертає увагу на скаргу з цього приводу. Одному тупому тіпа експерту я довів що він тупий, то він ще більше образився. А керівництво нашої держави також не звертає увагу на цю дискримінацію, скільки не звертались.
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10.06.2021 21:25 Відповісти
Ага, Порох блокує 😂
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10.06.2021 21:51 Відповісти
Трампа тоже забанили, так что Бутусов в хорошей компании )
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10.06.2021 21:40 Відповісти
Меня тоже забанили за проклятия кремлёвской крысе, за критику предательских художеств Зеленского и его пропутинской кодлы... Аристовичу вставлял за прокремлёвские высеРы.... Зелёных слуг на сайте ВР не оставлял без внимания .... В итоге - я лишний на Фейсбуке.... Заткнули рот ПРАВДЕ.... Спасибо "Цензору" - мирятся с моей расшатанной нервной системой и фонтанами эмоций ....
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10.06.2021 21:42 Відповісти
Бутусов, используй сейчас свободное время, общайся с нами, простыми людьми!
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10.06.2021 21:45 Відповісти
нехай свій сайт до норм мовного закону приводить - стартова українською за замовчуванням і статті спочатку українською, а потім переклад на російську.
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11.06.2021 08:24 Відповісти
Dу шприхст мир аус дер зееле...
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11.06.2021 08:27 Відповісти
Мокши правят бал.
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10.06.2021 21:52 Відповісти
Ради интереса забил в поиск "модераторы фейсбука", был приятно удивлён. Оказывается что всем роssийским сегментом соц. сети управляют с Украины, и офис фейсбука который блокирует прям в Киеве находится.
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10.06.2021 21:58 Відповісти
Мрій і надалі...
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10.06.2021 23:13 Відповісти
"С" Украины?! Ну-ну! Палишь контору, мокша!
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11.06.2021 07:47 Відповісти
Наталия, я не с роssий, я на этом сайте старый посетитель. Старожилы меня помнят. С Одесской области я. А то что "с" прописал - это происки поиска в гугл.
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11.06.2021 08:50 Відповісти
Попробую поверить! Но, чтобы в последний раз!
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11.06.2021 10:04 Відповісти
Комментировать в большинстве СМИ можно только через ФБ...Выходит что ФБ контролирует большинство СМИ!!! Это что, мафия, масоны или заговор? Про задне приводных скажешь-банят, про ислам пикнишь--тоже, про негров заикнешься--хана! Меня 11 раз банили и 3 раза по месяцу!
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10.06.2021 22:11 Відповісти
Совершенно верно . А сам цукер рошильдов отпрыск .
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11.06.2021 00:08 Відповісти
Меня первый раз забанили за выражение "черножопый", а за что второй раз и уже навсегда я даже не понял. Очевидно что фейсбук самая задолбанная социальная сеть где можно только о природе, погоде и постить фотки кошечек. Очевидно, что именно поэтому многие интернет издания регистрируют только исключительно через фейсбук.
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11.06.2021 05:43 Відповісти
...за то что я ФБ отпечатал слово тьфу меня на месяц забанил.
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11.06.2021 17:12 Відповісти
Тоалитарные режими типа кремлевского подонка давным- давно имеют кибервойска вертикально интегрированные,которые умело пользуются своими и чужими соцсетями ,сайтами и нагло продвигают сумасбродные и фальшивые насквозь идеи ,разделяют и властвуют на большинстве не только украинских сайтов.Это чувствуется по риторике ,по скоординированности антиукраинских компаний.А наша власть и патриоты не могут скоординировать сканирование их киберразбойников и алгоритм забанивания через массовые жалобы менеджменту сетей,ответственных за бан.Тотально проигрываем кибервойну.
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10.06.2021 22:36 Відповісти
Фейсбук знаходиться в однопартійній каліфорнії. Всі однопартійні системи однакові - вони не терплять інакодумства. Крім того в каліфорнії вирує "боротьба з фашизмом", так само як і в росії. Як казали колись "два міра - два образа жізні". Виявляється один образ є тотожним віддзеркаленням іншого.
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10.06.2021 22:41 Відповісти
фейсбук ублюдочноя говносеть
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10.06.2021 22:45 Відповісти
бо для укрсегменту офіс у мацквє.
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11.06.2021 08:28 Відповісти
Меня за свинособак на сутки забанили
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10.06.2021 23:08 Відповісти
за "кацапа" вже місяць. а як їм не подобається, коли баб курками називаєш! при чому коментом вище своє узькомозгле написало те саме, йому нічого.
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11.06.2021 08:30 Відповісти
вони не мають з ціль відучити тебе цими словами користуватись, вони просто користуються цим цензом для затикання рота іншому огляду на їх вчинки.
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11.06.2021 08:31 Відповісти
Ось що значить кацапская адміністрація Фейсбука
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10.06.2021 23:11 Відповісти
Подумаешь беда. Все давно понятно, что Фейсбук-говно. Странно переживать по этому поводу.
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10.06.2021 23:58 Відповісти
не сам фейсбук, а його постраднський сегмент. офіс у макцві то.
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11.06.2021 08:32 Відповісти
Пусть обжалует, в апеляшке более адекватние сидят, в первой инстаним за: "руские алкаши" - 30 дней дают.
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11.06.2021 00:45 Відповісти
У цукера и его приспешников поддержка только левых,других мнений они не признают!!!Они и Трампа забанила с 85 млн.электората.Что о себе он возомнил эта рыжая собака...?!
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11.06.2021 01:38 Відповісти
кто не был в бане, тот не понял вкуса игры
Головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка - Цензор.НЕТ 6302
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11.06.2021 05:01 Відповісти
Меня банили трижды - и за совершенно неполитические посты. Дело в том, что решение о бане в ФБ делают роботы на основе только им известных алгоритмов. При этом совершенно идентичные посты но с другой формулировкой проходят. Явные нацисты и антисемиты могут спокойно выражать своё мнение, жаловаться на них бесполезно.
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11.06.2021 08:40 Відповісти
какая важная новость....
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11.06.2021 09:10 Відповісти
этот фейсбук уже давно стал конченой помойкой... покинул его 3 года назад и не жалею....
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11.06.2021 11:03 Відповісти
Ничего страшного. Тут все переодически на три дня уходят в бан. Причем обычно за возможно резкие посты вате,которая продолжает постить ненависть к Украине.
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11.06.2021 11:18 Відповісти
ДЯКУЄМО Юрію Бутусову за ПАТРІОТИЗМ, ПРАВДИВІСТЬ, І ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ!!! ДЯКУЄМО ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЧУДОВІ СТАТТІ!!! МИ УКРАЇНЦІ З ВАМИ ПОРЯД ЗАВЖДИ!!!
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11.06.2021 11:25 Відповісти
На цензоре тоже банят людей без разбору
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11.06.2021 15:51 Відповісти
Москали или их сторонники сидят везде и в ФБ и в обсирателе и как только могут пакостят это их обязанность.
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11.06.2021 17:06 Відповісти
Москали или их сторонники сидят везде и в ФБ и в обсирателе и как только могут пакостят это их обязанность.
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11.06.2021 17:13 Відповісти
Мой Фейсб.вообще закрыт больше года.После предложения всем кавказцам наз-ть хайскими арабми( по матери они арабские цыгане у историка .глав.ред. популярного журнала "Кавказ" ,крупного общественного деятеля А.Величко.конец 19в.), тех кого сейчас наз-ют армянами,хотя их переселяли по указу 1824г как "переселение евреев".И еще моего обращения ко всем арабам-туристам( а некоторые даже квартиры купили в Баку!!) ВАЛИТЬ ИЗ ГОРОДА И БОЛЬШЕ ЗДЕСЬ НЕ ПОЯВЛЯТЬСЯ.Цуберб?Так что.А Бутусов и подавно обойдется без него.Скоро и фейс зафейсит,нет ничего вечного.А он уже много блатует и наглеет в защите определенной части граждан.Вали Фейс из Кавказа ,а может и из Украины?
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11.06.2021 18:04 Відповісти
На Цензоре тоже банят ни за что на 3 дня. За цитату Закона о разведке забанили недавно!
Еще, если мнение с Генеральной линией партии не совпадает могут.
Пишу без матюков и оскорблений, т.к. с голубями спорить бесполезно.
Субъективность модераторов в журналистике и соцсетях присутствует.
Если бы еще писали в профиле за что именно в бане и дали возможность подать апелляцию, то это было бы еще похоже на порядочность сервиса.
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29.11.2021 10:21 Відповісти
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