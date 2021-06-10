Головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка
Через пост про похорон заступника командира полку Нацгвардії "Азов" Олександра Павлюка Юрія Бутусова забанили в Фейсбуці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Опублікувати нові пости і залишати коментарі журналіст не зможе 3 дні.
Нагадаємо, замкомполка "Азова" по тилу Олександра Павлюка (позивний Чак) провели в останню путь 8 червня.
Топ коментарі
+65 Andriy Zlochevskiy
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+28 Игнатьев Фион
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+24 Ksenia VB
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Еще, если мнение с Генеральной линией партии не совпадает могут.
Пишу без матюков и оскорблений, т.к. с голубями спорить бесполезно.
Субъективность модераторов в журналистике и соцсетях присутствует.
Если бы еще писали в профиле за что именно в бане и дали возможность подать апелляцию, то это было бы еще похоже на порядочность сервиса.