Велосипедист зник 9 червня між селами Гатне і Юр'ївка під Києвом. Всіх, хто його бачив, просять надати інформацію. ФОТО
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Увечері 9 червня за Києвом зник велосипедист. Імовірно, був збитий автомобілем. Поліція і родичі просять повідомити про це всю інформацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує фейсбук-спільнота dtp.
"09.06.2021, о 10.58 ранку між селами Гатне і Юр'ївка Києво-Святошинського району пропав велосипедист Н. Андрій Леонідович, 1970 р.н.
Був одягнений у футболку синього кольору, чорні шорти, чорний шолом. Зріст 175 см, вага 120 кг, очі карі.
Велосипед класу МТБ чорного кольору.
Ймовірно був збитий автомобілем.
Прохання надати відео з автомобільних відеореєстраторів та будь-які інші дані свідків цього ДТП в органи поліції і на месенджери за тел.068-3739497", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар10.06.2021 20:55
+4 Alex 6dec27a3
показати весь коментар10.06.2021 22:33
+2 Aragorn 1975
показати весь коментар10.06.2021 21:54
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Будь ласка, зачекайте...
Даже в странах с ВВП под 40 тысяч баксов на душу нет много камер вне городов ...
Это уже мечты о будущем . Я smart city занимался до 2015 года и скажу , что богатые но упрямые решалы с трудом принимают новинки ... Даже менеджеры в фирмах по установке smart city многого не понимают , если никогда сами ничего не разрабатывали ...
А Вы с Авакова слишком много хотите . Ему под 60 ... Айти он никогда не занимался .
Тут им курс нужно читать . Софтвер и хардвер постоянно обновляется и возможности хранения и записи ...
Раньше PTZ выбирали один на десять . Скоро другие камеры потеряется смысл ставить .
Но на PTZ совсем тупого копа не посадишь , он будет использовать дорогую камеру и софт к ней как кузнец электронный микроскоп . ...
- Вы о чём? Вон он на скамейке сидит!
- Ага... А вы подойдите и понюхайте.
щоб по тротуарам не їздив