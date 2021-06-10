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ДТП (4098) велосипедисти (101)

Велосипедист зник 9 червня між селами Гатне і Юр'ївка під Києвом. Всіх, хто його бачив, просять надати інформацію. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Увечері 9 червня за Києвом зник велосипедист. Імовірно, був збитий автомобілем. Поліція і родичі просять повідомити про це всю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує фейсбук-спільнота dtp.

"09.06.2021, о 10.58 ранку між селами Гатне і Юр'ївка Києво-Святошинського району пропав велосипедист Н. Андрій Леонідович, 1970 р.н.

Був одягнений у футболку синього кольору, чорні шорти, чорний шолом. Зріст 175 см, вага 120 кг, очі карі.

Велосипед класу МТБ чорного кольору.

Ймовірно був збитий автомобілем.

Прохання надати відео з автомобільних відеореєстраторів та будь-які інші дані свідків цього ДТП в органи поліції і на месенджери за тел.068-3739497", - сказано в повідомленні.

Велосипедист зник 9 червня між селами Гатне і Юрївка під Києвом. Всіх, хто його бачив, просять надати інформацію 01
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Топ коментарі
+6
только позавчера писал что все улици должны просматриваться камерами. все без исключения. но аваков почему то против. радары важнее.
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10.06.2021 20:55
+4
пан правильно сказал - якщо було ДТП, то тіло могли прибрати включно із великом та викинути десь у глухому місці - треба дивитись камери хто їздив у той час
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10.06.2021 22:33
+2
от дебила слышу.
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10.06.2021 21:54
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только позавчера писал что все улици должны просматриваться камерами. все без исключения. но аваков почему то против. радары важнее.
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10.06.2021 20:55 Відповісти
Так то дорога между сёлами ...

Даже в странах с ВВП под 40 тысяч баксов на душу нет много камер вне городов ...
Это уже мечты о будущем . Я smart city занимался до 2015 года и скажу , что богатые но упрямые решалы с трудом принимают новинки ... Даже менеджеры в фирмах по установке smart city многого не понимают , если никогда сами ничего не разрабатывали ...

А Вы с Авакова слишком много хотите . Ему под 60 ... Айти он никогда не занимался .

Тут им курс нужно читать . Софтвер и хардвер постоянно обновляется и возможности хранения и записи ...

Раньше PTZ выбирали один на десять . Скоро другие камеры потеряется смысл ставить .

Но на PTZ совсем тупого копа не посадишь , он будет использовать дорогую камеру и софт к ней как кузнец электронный микроскоп . ...
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10.06.2021 21:27 Відповісти
Гадаю, скринька відкривається ще простіше. Гражданін А-ффак-офф (той, що Чорт) зацікавлений лише в одному - хапнути якнайбільше вічнозелених купюр. А камери-шмамери нафіг йому здалися: на них так не хапнути.
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11.06.2021 01:22 Відповісти
дивився мапу - там практично село переходить в друге. поряд озеро і напевно купа людей вештається.
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11.06.2021 08:31 Відповісти
та скоро всім додому по камері поставлять, що ви вже зовсім не могли нічого зробити без їхнього відома
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10.06.2021 22:31 Відповісти
ви,це хто? камери по вулицях заважають тільки злонцям. норм людям допомагають
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11.06.2021 09:16 Відповісти
если дтп то нашли бы остатки велика.а так голословные обвинения.
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10.06.2021 21:18 Відповісти
пан иксперд? после дтп все всегда остается на месте? я огорчу пана. пан-дебил.
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10.06.2021 21:25 Відповісти
от дебила слышу.
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10.06.2021 21:54 Відповісти
пан правильно сказал - якщо було ДТП, то тіло могли прибрати включно із великом та викинути десь у глухому місці - треба дивитись камери хто їздив у той час
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10.06.2021 22:33 Відповісти
з урахуванням того, що ти набір крапок на моєму моніторі, то чуєш ти це від якогось члєна твоєї родини, дебіл
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11.06.2021 16:29 Відповісти
ты не более того.
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11.06.2021 19:20 Відповісти
он не более тебя? )))
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11.06.2021 23:46 Відповісти
ДТП,багажник,посадка. обычное для бандюков дело. у меня в городе был точно такой случай и даже зафиксированный камерами. но нет теле,нет дела.
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11.06.2021 11:26 Відповісти
Mnogije uzhe padumali....shoo , ZEvelosipedist prapal ?????
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10.06.2021 21:26 Відповісти
Який Ви оптиміст та мрійник.
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11.06.2021 01:11 Відповісти
Ну так при нём же был телефон - вот вам время и место проишествия. Может, и со звуком.
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10.06.2021 22:24 Відповісти
Тут незрозуміла ситуація. Часом телефони безслідно зникають. Разом з власниками. І мусори, якщо їм не давати копен-дупен, навіть не почешуться. Та й навіть копен-дупен не завжди допомагає. Якщо, приміром, мусори в тємє і в долє.
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11.06.2021 01:30 Відповісти
- У нас тут велосипедист пропал!
- Вы о чём? Вон он на скамейке сидит!
- Ага... А вы подойдите и понюхайте.
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11.06.2021 01:18 Відповісти
НЛО його забрав
щоб по тротуарам не їздив
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11.06.2021 11:44 Відповісти
 
 