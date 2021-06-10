Велосипедист зник 9 червня між селами Гатне і Юр'ївка під Києвом. Всіх, хто його бачив, просять надати інформацію. ФОТО

Увечері 9 червня за Києвом зник велосипедист. Імовірно, був збитий автомобілем. Поліція і родичі просять повідомити про це всю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує фейсбук-спільнота dtp.

"09.06.2021, о 10.58 ранку між селами Гатне і Юр'ївка Києво-Святошинського району пропав велосипедист Н. Андрій Леонідович, 1970 р.н.

Був одягнений у футболку синього кольору, чорні шорти, чорний шолом. Зріст 175 см, вага 120 кг, очі карі.

Велосипед класу МТБ чорного кольору.

Ймовірно був збитий автомобілем.

Прохання надати відео з автомобільних відеореєстраторів та будь-які інші дані свідків цього ДТП в органи поліції і на месенджери за тел.068-3739497", - сказано в повідомленні.