Українська команда матиме прекрасний вигляд, - співробітники посольства США сфотографувалися у формі збірної з футболу. ФОТО

Працівники посольства Сполучених Штатів Америки в Україні сфотографувалися у формі української збірної з футболу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посольство повідомило у Твіттері.

"З нетерпінням чекаємо першу гру в неділю! Ми не знаємо, хто переможе, але українська команда матиме прекрасний вигляд!", - сказано в повідомленні.





Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Читайте також: "ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.