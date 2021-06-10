Українська команда матиме прекрасний вигляд, - співробітники посольства США сфотографувалися у формі збірної з футболу. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Працівники посольства Сполучених Штатів Америки в Україні сфотографувалися у формі української збірної з футболу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це посольство повідомило у Твіттері.
"З нетерпінням чекаємо першу гру в неділю! Ми не знаємо, хто переможе, але українська команда матиме прекрасний вигляд!", - сказано в повідомленні.
Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.
Будь ласка, зачекайте...
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні! 👍🏼👍🏼👍🏼
Слава Украине!
с концлагерями?
Невелика, але в певному значенні сенсаційна знахідка.
В Архіві СБУ були виявлені дві раніше не опубліковані світлини Володимири Бандери - рідної сестри Степана.
На фото вона у 1956 р. після повернення з таборів разом із донькою Гук Мирославою, зятем, а також внуками Віктором та Галею.
Світлина робилася для КҐБешної газети "За повернення на Батьківщину". Як писали чекісти, "...щоб підкреслити, що злочини Бандери не можуть заплямувати його родичів, які є чесними радянськими громадянами". Дуже брехливе твердження, як на мене, враховуючи, що пані Володимира щойно повернулась із ув'язнення у концтаборах ГУЛАГу, де відбула 10 років.
Більше про Володимиру Бандеру можна прочитати тут -
https://****.gov.ua/istorychnyy-kalendar/berezen/10/1913-narodylasya-volodymyra-bandera
Він же 2 роки просидів у концтаборі й його два брати там були вбиті .
Слава їй, хай живе Україна !
Жюль Верн теж США захоплювався свого часу.
Бгг...
Вот флешмобов можем провести сколько хотите.
...пока крымским татарам не перехотелось... -- это их земля.
Я боксёр! -- люблю одиночное плаванье...*)
https://images.app.goo.gl/Xc2oxLDci4xpgb85A
Путін порівняв Україну з «нацистською Німеччиною» через законопроєкт про корінні народи. Кулеба йому відповів
Відповідь Кулеби сприймалась би адекватною, якби це сказав Лавров, а президенту повинен відповідати президент. Але ж президента треба мати, а у нас криворізький косоворотник.
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні!
Й дійсно , не требо нічого писати про захист Батьківщини, як одна обуренна дама почала ...
Тий гнойник таким не проймешь . Головне требо повторівати : Мельдоній , Полоній , Новачок . Вбивства французького уболювальника нагадати , вбиство не *********** , а "професійне" з почерком ФСБ . Що з Московії усі спортсмени й спортивні журналісти й лікаря , хто хотів займатись спортом без політики усі втікли . Так за їми ФСБ по усьому світу полює й постійно загрожує . Й що може хтось в офіційно с Московій й вибачився за допінг скандал, але жодного каяття , жодного визнання нема . Навпаки -- Московія має нахабство усіх звинувачувати .
В Україні чекають, поки прийде наступна партія.
Не встигла на це Євро. Мало часу було.
Але придбаю обов*язково на подальші матчі та турніри !
Слава Україні ! Героям Слава !