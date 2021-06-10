Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ
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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генсеком НАТО висловив сподівання, що на запланованому саміті Альянсу будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресивний дій РФ.
Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поінформував Єнса Столтенберга про суттєві загрози з боку РФ. Сподіваюся, на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресії РФ. Наголосив на важливості для України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу та чинності рішення від 2008 року щодо ПДЧ для України", - написав він.
Як повідомляється на сайті глави держави, президент поінформував генсека НАТО про ситуацію з безпекою на Донбасі і про збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.
Зеленський подякував Столтенбергу за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України і за підтримку в проведенні реформ у сфері безпеки та оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Не то, что ярый верховный главком ВСУ ЗЕ, который непримиримо торгует с Роисей.
Или то его попередник був?!
Или умеешь сегодня смотреть в позавчера?
Кто сегодня запрещает ВСУ стрелять в кацапов?
Кто сегодня из трусов выпрыгивает, чтобы встретиться с ******?
Кто сегодня закупает электроэнергию, уголь и гах у Роиси?
Кто слил операцию "вагнеровцев" ФСБ?
Неужели попередники?
Или ты считаешь то дерьмо которое наворотил твой шоколадный кумир с подписанием Минского договорняка само собой рассосется, типа и не было ничего?
Помнишь как заявлял твой "сывочолый" о безальтернативности минского процесса?
Так что ЖРИТЕ, не заляпайтесь, и кстати то совсем не шоколад.
Кто сегодня запрещает ВСУ стрелять в кацапов?
Кто сегодня из трусов выпрыгивает, чтобы встретиться с ******?
Кто сегодня закупает электроэнергию, уголь и гах у Роиси?
Кто слил операцию "вагнеровцев" ФСБ?
Какие критерии ты использовал, когда решил, что наркоман-антиукраинец ЗЕ достоин стать президентом Украины?
П.С. Можно простить и понять идиота.
Но вот такого упоротокого кацапского упыря, как ты, надо на ремни разматывать.
Знаешь, как раньше поступали с предателями в Европе?
Медленно вешали и еще дергающемуся в петле вспарывали живот, чтобы кишки выпали на землю.
Поверь. Твой выбор рано или поздно тебя все равно настигнет.
Ню-ню.
Хотя, если ты про кацапский патриотизм, то твое предпочтение ватного клоуна-наркомана ЗЕ вполне понятно.
Тебе завтра скажут писать про Зеленского гения современности и ты также будешь у пены со рта всем об этом доказывать, ведь деньги не пахнут?!!
Я даже не пытался тебе про мораль. Я тебе про твою судьбину нелегкую.
Иди жри свою пайку утырок, понабирали на цензор тупорылых троллей, сидят круглые сутки своего шоколадного боХа облизывают, своё убожество показывают.
Что ж свой комент убрал где вся ваша гнилая суть была видна?
Чему удивляться какой поп такой и приход.
Только для начала найди в реале еще хоть одного такого же упоротого ублюдка, как сам. Бо куда-то вы все подевались. И было вас не густо, а стало совсем пусто.
Имей в виду. Те, кто вместе с тобой голосовали в 2019 году за ЗЕ, сейчас могут тебе и хрюкало свернуть. Так что ищи единомышленников осторожно.
Причем еще в 2014-2015 году.
Но в 2019 произошло нашествие Василиев Васильевых и Петей Петровых. И Фейсбук кацапские ботофермы ЗЕ тоже уже банил. О чем неоднократно писалось.
Так что не плач - такая уж ваша ботвинская судьба.
Оно же видосики регулярно снимает, старается.
А вы!! Ай! Ай!
...денег Бене не дадут! ...проинформировал я Зеленского, в очередной лишний раз...*)
т.к он выше , на целую голову
Министром обороны им назначен урод ходящий при папиреднике под ст.111за госизмену, начальник Генерального Штаба аж четырехквартирный хенерал, ВСУ не дофинансировано тока по денежному довольствию на 1 миллиард 255 миллионов и оно не повышаетя как при папиреднике, ракетные программы свернуты, техника и вооружения в ВСУ не поставляються, закупается у чехов откровенное старье по завышенным ценам, ВСУ оставило выгодные позиции политые кровью цвета нашей страны и т.д. и т.п., а ОНО еще имеет тупую нагдость такое звявлять Столтенбергу!
Найвеличніший лідор, кулє)
Кстати, именно поэтому недавно ***** заявило, что ему всегда есть о чем поговорить с ЗЕ.