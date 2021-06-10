Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генсеком НАТО висловив сподівання, що на запланованому саміті Альянсу будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресивний дій РФ.

Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував Єнса Столтенберга про суттєві загрози з боку РФ. Сподіваюся, на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресії РФ. Наголосив на важливості для України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу та чинності рішення від 2008 року щодо ПДЧ для України", - написав він.

Як повідомляється на сайті глави держави, президент поінформував генсека НАТО про ситуацію з безпекою на Донбасі і про збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.

Зеленський подякував Столтенбергу за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України і за підтримку в проведенні реформ у сфері безпеки та оборони.

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