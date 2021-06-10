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Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генсеком НАТО висловив сподівання, що на запланованому саміті Альянсу будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресивний дій РФ.

Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поінформував Єнса Столтенберга про суттєві загрози з боку РФ. Сподіваюся, на саміті НАТО будуть розглянуті дієві кроки щодо стримування агресії РФ. Наголосив на важливості для України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу та чинності рішення від 2008 року щодо ПДЧ для України", - написав він.

Як повідомляється на сайті глави держави, президент поінформував генсека НАТО про ситуацію з безпекою на Донбасі і про збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.

Зеленський подякував Столтенбергу за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету та територіальної цілісності України і за підтримку в проведенні реформ у сфері безпеки та оборони.

Читайте також: Столтенберг і Зеленський обговорили регіональну безпеку і майбутній саміт НАТО
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Топ коментарі
+9
Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ - Цензор.НЕТ 3198
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10.06.2021 21:03
+9
А що зробила зелена пліснява щоб стримати російську агресію??? ))))
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10.06.2021 21:07
+7
Тебя приличные люди на порог не пускают…А надеяться особо не стоит, без тебя все решат.
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10.06.2021 21:03
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Давно пора думать не о сдерживании агрессии, а о её прекращении и деоккупации оккупированных Украинских территорий.
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10.06.2021 21:02 Відповісти
Тебя приличные люди на порог не пускают…А надеяться особо не стоит, без тебя все решат.
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10.06.2021 21:03 Відповісти
Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ - Цензор.НЕТ 3198
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10.06.2021 21:03 Відповісти
Як стримати російську агресію?? Легко!! Треба просто припинити стріляти і жодної агресіі в бік агресора та окупанта !!!)))
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10.06.2021 21:04 Відповісти
На НАТО надеяться не стоит ,НАТО за последние 7 лет это полностью подтвердило .
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10.06.2021 21:04 Відповісти
Тада.
Не то, что ярый верховный главком ВСУ ЗЕ, который непримиримо торгует с Роисей.
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10.06.2021 21:09 Відповісти
Точно, через Медведчука!!!
Или то его попередник був?!
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10.06.2021 21:14 Відповісти
Ты даун?
Или умеешь сегодня смотреть в позавчера?

Кто сегодня запрещает ВСУ стрелять в кацапов?
Кто сегодня из трусов выпрыгивает, чтобы встретиться с ******?
Кто сегодня закупает электроэнергию, уголь и гах у Роиси?
Кто слил операцию "вагнеровцев" ФСБ?

Неужели попередники?
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10.06.2021 21:17 Відповісти
Ты, мягко говоря, не очень умный человек, с памятью как у аквариумной рыбки.
Или ты считаешь то дерьмо которое наворотил твой шоколадный кумир с подписанием Минского договорняка само собой рассосется, типа и не было ничего?
Помнишь как заявлял твой "сывочолый" о безальтернативности минского процесса?
Так что ЖРИТЕ, не заляпайтесь, и кстати то совсем не шоколад.
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10.06.2021 21:57 Відповісти
Еще раз для кацапов и ЗЕленых подкацапников:
Кто сегодня запрещает ВСУ стрелять в кацапов?
Кто сегодня из трусов выпрыгивает, чтобы встретиться с ******?
Кто сегодня закупает электроэнергию, уголь и гах у Роиси?
Кто слил операцию "вагнеровцев" ФСБ?

Какие критерии ты использовал, когда решил, что наркоман-антиукраинец ЗЕ достоин стать президентом Украины?

П.С. Можно простить и понять идиота.
Но вот такого упоротокого кацапского упыря, как ты, надо на ремни разматывать.
Знаешь, как раньше поступали с предателями в Европе?
Медленно вешали и еще дергающемуся в петле вспарывали живот, чтобы кишки выпали на землю.
Поверь. Твой выбор рано или поздно тебя все равно настигнет.
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11.06.2021 01:44 Відповісти
"Патриотизм" это вылизывание шоколадного глаза?
Ню-ню.
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11.06.2021 05:20 Відповісти
Ты и патриотизм - на разных полюсах сознания.

Хотя, если ты про кацапский патриотизм, то твое предпочтение ватного клоуна-наркомана ЗЕ вполне понятно.
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11.06.2021 09:51 Відповісти
Та мне похер кто, каждая тварь должна получить то что заслуживает и не тебе проплаченная мразь мне морали читать.
Тебе завтра скажут писать про Зеленского гения современности и ты также будешь у пены со рта всем об этом доказывать, ведь деньги не пахнут?!!
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11.06.2021 16:01 Відповісти
Где ты, а где мораль, животное...

Я даже не пытался тебе про мораль. Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ - Цензор.НЕТ 9563 Я тебе про твою судьбину нелегкую.
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11.06.2021 16:29 Відповісти
Таких тварей как ты нужно на площадях показывать в натуральном виде.
Иди жри свою пайку утырок, понабирали на цензор тупорылых троллей, сидят круглые сутки своего шоколадного боХа облизывают, своё убожество показывают.
Что ж свой комент убрал где вся ваша гнилая суть была видна?
Чему удивляться какой поп такой и приход.
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11.06.2021 17:09 Відповісти
А давай покажи.

Только для начала найди в реале еще хоть одного такого же упоротого ублюдка, как сам. Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ - Цензор.НЕТ 2171 Бо куда-то вы все подевались. И было вас не густо, а стало совсем пусто.

Имей в виду. Те, кто вместе с тобой голосовали в 2019 году за ЗЕ, сейчас могут тебе и хрюкало свернуть. Так что ищи единомышленников осторожно.
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11.06.2021 22:53 Відповісти
Цензор перебанил всех нормальных, осталось десятка два упоротых порохоботов из секты "Святого Пети", я так между банами заглядываю вас палкой потыкать и тупо поржать с "истинно верующих"
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11.06.2021 23:37 Відповісти
Цензор перебанил всех нормальных

Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ - Цензор.НЕТ 5494
Причем еще в 2014-2015 году.

Но в 2019 произошло нашествие Василиев Васильевых и Петей Петровых. И Фейсбук кацапские ботофермы ЗЕ тоже уже банил. О чем неоднократно писалось.
Так что не плач - такая уж ваша ботвинская судьба.
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12.06.2021 01:42 Відповісти
І відмазки галімі як солтберійські шпилі.
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10.06.2021 21:36 Відповісти
надейся и жди все впереди
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10.06.2021 21:04 Відповісти
зеленський нічого не робе для країни,тільки краде. хоче, щоб всі працювали за нього.
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10.06.2021 21:05 Відповісти
А що зробила зелена пліснява щоб стримати російську агресію??? ))))
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10.06.2021 21:07 Відповісти
Ну как вам не стыдно, Дмитро!
Оно же видосики регулярно снимает, старается.
А вы!! Ай! Ай! Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ - Цензор.НЕТ 7606
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10.06.2021 21:18 Відповісти
Проблема в чому?? Я ТБ не дивлюсь взагалі, ні відосікі ,ні Сватів з Кварталами,ні вселякі ток-шоу !!!)))
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10.06.2021 21:21 Відповісти
Вот! Поэтому вы и не в курсе как старается этот урод.
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10.06.2021 21:25 Відповісти
Щоб побачити гігантські зрушення ТБ не потрібно,видко неозброєним оком -платіжки ЖКГ,цінники в магазинах та моя власна мінімальна пенсія !!!))))
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10.06.2021 21:29 Відповісти
Війська відводить.
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11.06.2021 06:56 Відповісти
Ніт, ЗЄля, тебе знову натовчуть мордою в корупуію і закличуть проводити реформи.
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10.06.2021 21:07 Відповісти
Надейся,дегенерат...
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10.06.2021 21:09 Відповісти
"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. "
...денег Бене не дадут! ...проинформировал я Зеленского, в очередной лишний раз...*)
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10.06.2021 21:11 Відповісти
Через 7...10 хвилин після вступу України до НАТОЗеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ - Цензор.НЕТ 4091
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10.06.2021 21:11 Відповісти
вобщем то они так себе и представляют.
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10.06.2021 22:01 Відповісти
шаги столтенберга будут шире зешагов
т.к он выше , на целую голову
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10.06.2021 21:12 Відповісти
ЛЮДИ ВИ ТОКА НА МИНУТОЧКУ ПОСЛУШАЙТЕ ЕТОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЦА!
Министром обороны им назначен урод ходящий при папиреднике под ст.111за госизмену, начальник Генерального Штаба аж четырехквартирный хенерал, ВСУ не дофинансировано тока по денежному довольствию на 1 миллиард 255 миллионов и оно не повышаетя как при папиреднике, ракетные программы свернуты, техника и вооружения в ВСУ не поставляються, закупается у чехов откровенное старье по завышенным ценам, ВСУ оставило выгодные позиции политые кровью цвета нашей страны и т.д. и т.п., а ОНО еще имеет тупую нагдость такое звявлять Столтенбергу!
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10.06.2021 21:22 Відповісти
За опечатки пардонте, эмоции знаете ли....
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10.06.2021 21:24 Відповісти
чужими руками жар загребать ... это так по малански
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10.06.2021 21:28 Відповісти
Хорошо хоть не сказал должны,а то ему в последнее время все должны,и НАТО и Европа и Америка
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10.06.2021 21:38 Відповісти
этот поц думает что ему все должны
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10.06.2021 21:52 Відповісти
ЦУ роздав, всіх озадачив - можна і відпочить.
Найвеличніший лідор, кулє)
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10.06.2021 22:02 Відповісти
Який наглий. З тобою не хотять мати справи, а він вказівки людям роздає. Навчись вести себе з світом, то і світ не буде повертатись до тебе ...опою.До пятого світ стояв обличчям.
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10.06.2021 22:07 Відповісти
а свои повестки в унитаз...гнида гундосая...
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10.06.2021 22:33 Відповісти
Воистину Зеленский не просто дурачек-наркоман, а пророссийский мудак, который последовательно уничтожает поддержку западных союзников.

Кстати, именно поэтому недавно ***** заявило, что ему всегда есть о чем поговорить с ЗЕ.
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11.06.2021 01:47 Відповісти
хорошо, всё правильно.
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11.06.2021 05:17 Відповісти
блазень
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11.06.2021 05:40 Відповісти
А чого по тільки по телефону? Особисто би на самміті пояснив. Але не для нього "калачний ряд", там же не корпоратив.
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11.06.2021 06:59 Відповісти
Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ - Цензор.НЕТ 6718
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11.06.2021 08:20 Відповісти
 
 