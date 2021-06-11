Порошенко про "плівки Бігуса": Використовувати питання полонених у політичній боротьбі - це скотство

Використовувати тему заручників і полонених для політичних атак проти опонентів – це перетин "червоних ліній".

Про це в інтерв’ю журналісту Валерію Калнишу заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він детально розповів про те, як відбувався процес звільнення заручників, починаючи з 2014 року, і, зокрема, історію кіборга, майора Гречанова (позивний "Рахман").

"Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених в політичній боротьбі. Але я готовий і до цього. Мене вже нічим не здивуєш", – емоційно говорить Порошенко.

"Коли вони кажуть, що до Медведчука півтори тисячі заручників були звільнені без нього, – я це підтверджую. Питання заручників було з першого дня для мене абсолютно принциповим. На першому етапі, зараз я вже можу це розкрити, для звільнення заручників і обміну полонених використовувалися сили СБУ. Робилося це на базі батальйонного або бригадного рівня. Зізвонювалися, обмінювалися – і це робилося за лічені дні після потрапляння в полон. Ще більш болючим питанням була евакуація 200-х", – розповідає Порошенко.

"Потім російська армія видала наказ – обміни заборонити і сформувати "обмінний фонд", – нагадав п’ятий Президент.

Політик перелічив тих, до кого звертався на всіх можливих переговорних майданчиках. "Жодна моя міжнародна зустріч не проходила без конкретних переговорів, що ми маємо зробити", – говорить Порошенко.

Лідер "Євросолідарності", зокрема, розповів про переговори з Папою Франциском, з керівництвом США і тоді віце-президентом Джозефом Байденом, колишнім президентом Ізраїлю, нині покійним Шимоном Пересом.

"Я звертався до Єврокомісії, до Європарламенту. За нашою ініціативою було прийнято чотири резолюції. Я звертався до президента Туреччини Ердогана. І я хочу подякувати Ердогану за те, що починаючи від Ахтема Чийгоза і закінчуючи іншими українськими політв’язнями, які були в окупованому Криму, нам вдалося їх витягати", – нагадав Порошенко.

"І я би звертався до будь-кого – включно з Медведчуком для того, щоб додому повернути наших воїнів. Питання, що цим має займатися Медведчук, – це ж стенограма Нормандського формату. Це було запропоновано учасниками Нормандського формату. Ці пропозиції прозвучали в тому числі і від Путіна. І я на це погодився. Тому що я готовий, я хочу повторити, хоч з "чортом лисим" говорити, для того щоб повернути людей додому. І ми повернули за перші півтора роки моєї каденції за даними СБУ 2947 людей, за даними гуманітарних представників за перші два роки – 3278", – наголошує Порошенко.

Він обурився озвученій інформації в програмі Бігуса про звільнення кіборга "Рахмана".

"Я дуже активно боровся конкретно за "Рахмана". Це можуть підтвердити і члени моєї команди, і волонтери, і добровольці, які дуже опікувалися визволенням наших заручників. Я дякую кожному. Я дякую Мочанову, який докладав до цього максимум зусиль, намагаючись витягнути свого друга. Я дякую Тані Ричковій, бо я двічі відправляв її на "передок", тому що у нас двічі зривалося це звільнення. Вона пробула півтори доби на "передку", чекаючи, коли його привезуть", – згадує Порошенко.

"Я точно не дякую Рубану як агенту російських спецслужб, який намагався заробляти на цьому, виконуючи інші доручення російської влади. Він пропонував – нехай Порошенко відпустить майора російської армії, який був ключовим свідком-доказом російської агресії проти України, безпосередньої участі Російської Федерації. І єдиним доказом для цього має бути рішення суду", – переконаний Порошенко.

За його словами, відпустити російського майора Старкова без рішення суду – означало позбавити Україну надзвичайно важливих аргументів у суді проти Російської Федерації, доказів злочинів Кремля, які здійснювалися за наказом Путіна і начальника Генерального штабу збройних сил РФ Герасимова.

"25 вересня суд виніс таке рішення щодо вироку – до 14 років цього майора засудити. Після цього в нього залишається час на апеляцію, який мав займати три-чотири місяці. Члени нашої команди, я так м’яко сформулюю, переконали його апеляцію не подавати. Він зробив відеозвернення до Путіна і сказав, що "я – майор збройних сил РФ, номер такий-то, частина така-то, 19 років я служу у збройних силах РФ, приїхав сюди за наказом свого командування на Україну, вбивати українців, і я прошу – витягніть мене звідси", – нагадав Порошенко.

"Це була дилема. Ти маєш з одного боку долю конкретного українця, який знаходиться в полоні, а з іншого боку – доля 42 мільйонів українців, і ти маєш захистити українську землю і українську державу", – відверто говорить п’ятий Президент.

Він також спростував інформацію про те, нібито "Рахман" був змушений чекати Президента в аеропорту: "Повертаючись з паризького саміту по клімату, я твердо можу сказати, що ніхто мене не чекав, "Рахмана" привезли з Харкова".

"Я хочу скористатися цією можливістю і подякувати цьому справжньому воїну, захиснику України за відмову брати участь у спектаклі, який розгортається з однією метою – політичної атаки на опозицію і розповсюдження теорії "зради", під якою я прожив п’ять років. І яка чітко координувалася з Кремля, а зараз – я вже не знаю, як там Єрмак переговорюється з Козаком чи з Сурковим і звідки він бере ці інструкції. Але я думаю, що Єрмаку краще подумати про свої розмови з Джуліані і про свою участь у справі "Вагнера", – застерігає Порошенко.

"Я пишаюся тим, що ми витягли майже 3300 українців. І мені дуже сумно, що з квітня 2020 року – вже більше року в Україну не повернувся жоден заручник. Більше того, ви на сьогоднішній день не почуєте, що про політв’язнів, заручників влада турбується, опікується їхніми долями, бо вони залишили все, що мали, в Донецьку, Луганську. Вони мають хворих дітей-інвалідів. Вони не мають ніякого доступу хоча б через іпотеку, через кредити, їм нема де жити. Ми на сьогоднішній день опікуємося частиною з них – ми сплачуємо їх житло. Але це – скотство так ставитися до людей, нічого не робити і намагатися висмикнути. Щоб у такий спосіб намагатися дискредитувати і розсіяти "зраду". Я думаю, що ви перейшли "червону лінію". Так не можна робити", – резюмує Петро Порошенко.