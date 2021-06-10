Європарламент ухвалив резолюцію із закликом відключити Білорусь від SWIFT і запровадити санкції проти нафтопромислового комплексу
Депутати Європарламенту закликали розглянути можливість тимчасово відключити Білорусь від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.
Європейський парламент 10 червня ухвалив резолюцію "Про систематичні репресії в Білорусі та їхні наслідки для європейської безпеки у зв'язку з викраденнями із цивільного літака ЄС, перехопленого білоруською владою", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Резолюцію ухвалили 626 голосами, проти було 16 євродепутатів, утрималося – 36.
"Європейський парламент рішуче засуджує захоплення і примусове приземлення 23 травня в Мінську рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair і затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги; вважає цей жахливий акт порушенням міжнародного права, що становить акт державного тероризму", – сказано в резолюції.
Депутати Європарламенту закликали розглянути можливість тимчасово від'єднати Білорусь від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.
Також Європарламент закликає негайно ухвалити і ввести суттєві економічні санкції, які "мають здійснювати – наскільки це можливо – негайний вплив на білоруський режим, його прибічників та економічних суб'єктів, які підтримують режим".
Автори резолюції закликали ввести секторальні санкції проти нафтової, калійної, металургійної та деревообробної промисловості Білорусі, припинити співпрацю з білоруськими державними банками й обмежити кредитні лінії філіям міжнародних банків у Білорусі.
Європарламент "настійно закликав" Єврораду "з максимальною терміновістю розпочати реалізацію четвертого пакета санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які брали участь або були причетними до фальсифікації виборів або подальшим порушенням прав людини в Білорусі".
Також євродепутати закликали поширити санкції на тих, хто винен в інциденті з літаком Ryanair, а також на тих, хто займається пропагандою режиму, дезінформацією і розпалюванням ненависті. Зокрема, обмеження просять ввести проти провідного держканалу ОНТ Марата Маркова, який брав "інтерв'ю" в затриманого Протасевича.
Окрім того, Європарламент підтвердив, що не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі та вважає нинішній режим у Білорусі нелегітимним, незаконним і злочинним.
"Європарламент і далі підтримує народ Білорусі в його законних вимогах та прагненнях до вільних і справедливих виборів, основних свобод та прав людини, демократичного представництва, політичної участі й гідності; засуджує придушення тисяч білорусів, які мирно протестували на захист свого права на свободу, демократію і гідність", – підкреслюють у резолюції.
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Й без ЄС лука лежить під ****** рівненько , іноді ******** коли скажуть.
"Блестящая операция" по аресту Протасевича, по видимому, окажется самой дорогой операцией белорусского гестапо...
2. Остановит это торговлю с Беларусью - нет, не остановит.
3. Беларусские банки и фин.организации завершат досрочно подключение к СПФС РФ. Так как сюрприз-сюрприз - они НАЧАЛИ подключаться массово 27 ноября 2020 года.
4. РФ использует пример Беларуси как некий бета-тестинг. Отличный способ проверить как всё работает. И заодно показать всем заинтересованным странам, типа Китая, Ирана и прочих, что система работает, можно подключаться.
5. СВИФТ потеряет ещё одну пачку клиентов и окончательно утратит свою "уникальность", которая из-за китайской и русской системы и так под большим вопросом уже.
Внимание, вопрос - зачем наносить удар, который повлечёт только ВЫГОДУ для основного оппонента - РФ?
Функциональность же более-менее одинакова, что у свифта, что у русских, что у китайцев.
Я просто говорю о том, что выключение свифта для Луки ничего не значит. Он не станет получать меньше денег, если так понятнее. Потому что свифт это просто способ обмена инфой. Не более.
И я реально не понимаю, почему вообще речь за свифт идёт.
Если бы остановили закупки нефтянки и калия - вот да, это удар. Вопросов нет.
А вот свифт - это реально как помощь русским в тестировании их аппликухи и подключения новых пользователей.
Я не вижу ни одной причины зачем это делать.
В отличие от отключения использования одного из торговых инструментов.
ЧТо касается калия - ну смотрите, Беларусь продала в 2020 удобрений на 2.4 миллиарда. Первые три покупателя - Бразилия, Китай, Индия. Им продали 70%. А сколько же продали в ЕС... - на 195 лямов всего. Вывод - при санкциях ЕС Беларусь потеряет СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ - одну десятую сбыта от 2020 года. Почему-то мне кажется, что Лука найдет покупателей на эти 10%. Вероятнее всего - всё тот же Китай и та же Бразилия с Южной Америкой.
А вот нефтепродукты - это да. Я думаю, что путену придётся выложить бабла Луке на поддержку трусов.
Но мне кажется, что тут задачка тоже просто решается - ровно так же, как ранее при продуктовых санкциях Беларусь экспортировала в РФ знаменитые белорусские креветки и хамон, так и теперь РФ внезапно начнёт экспортировать много больше нефтепродуктов. В ту же самую Англию и прочие Нидерланды.
Индия, которая часть стран Британского содружества, скорее всего нет.
Бразилия? Купят. В пику США купят. Но!!! Но как и Китай однозначно потребуют очень большую скидку с цены.
РФ может экспортировать нефть, но не нефтепродукты вместо Беларуси. Дело в том, что Беларусь и Литва очень сильно модернизировали свои НПЗ, потому на выходе у них бензины и дизтопливо, очень высокого качества, значительно превышающее нормативы ЕС. А РФ технологически не может дать такое качество переработки нефти.
С морепродуктами для московских прилавков теперь вообще проблемы. Товар быстро портится, а прямых авиарейсов в ближайшее время не будет...
Про нефтепродукты - я имел в виду, что РФ будет ровно также поставлять нефть в Беларусь.
Беларусь будет их перерабатывать и реэкспортировать в РФ
А РФ под видом своего бенза или соляры или чего угодно продавать это ровно тем же самым потребителям.
я же написал выше схему: РФ продолжит поставлять нефть в Беларуси. Беларусь продолжит перерабатывать нефть. Беларусь начнёт экспорт нефтепродуктов в РФ. РФ будет реэкспортировать белорусские нефтепродукты ТЕМ ЖЕ клиентам, которые раньше в Беларуси их покупали.
Или ещё проще: будут продавать вообще прямо с тех же белорусских предприятий, образовав прокладку из фирмы РФ. Или Венесуэлы. или ещё чего угодно. Пока что планируется запрет на покупку на приобретение нефтепродуктов у белорусских производителей.
Поэтому схема 1 или 2, выше вполне себе рабочие.
Эти схемы разве по ОРДЛовскому угольку не знакомы вам?
Нет ничего нового под солнцем.
А еще у нас есть принадлежащая саудитам с/х компания "Мрия", с банком земли в 200 000 Га - так саудиты занимаются проблемой своей продовольственной безопасности. С ними можно договорится о поставках нефти на Одеский терминал, а Турция наверняка не станет препятствовать проходу проливами танкеров из Саудовской Аравии, как никак тоже мусульмане.
Но в их спфс уже большое кол-во иностранных банков, в том числе и немецкие и швейцарские.
А как только они допилят с китайцами интерфейс в этом году и выкатят в прод, то еще и китайцы там будут.
СВИФТ надо было рубить лет 5 назад.
Сейчас это уже ни о чём.
А вот запрещение Белавиа летать в Украину - это вот вообще полный бред.
Я не согласен с реакцией ЕС, но я её хоть понять могу.
А вот реакция Зеленского мне вообще непонятна. Он-то куда лезет?
Я уже писал неоднократно здесь, что свифт это просто инструмент для убыстрения торговли.
СССР подключился к нему только в 1989 году.
А до того спокойно торговал БЕЗ всякого свифта.
И сейчас РФ и Беларусь тем более обойдутся без него.
Да, будет геморрой пока клиенты переподключатся через СПФС, и какое-то время платежи будут задерживаться, так как пойдут не через свифт, а обычными банк переводами.
Ну ок, не 24 часа будет бабло путену и луке идти, а трое суток. Повлияет это как-то на них? НЕТ. Вообще никак.
Повлияет на фин.ситуацию в РФ и Беларуси только прекращение Западом торговли с ними как таковой, а не отключение одной из систем по которой делаются расчёты.
Неужто это непонятно?
К сожалению, политики хорошо разбираются только в политике.
СВИФТ у всех на слуху и потому все уже так привыкли, что угроза его отключением воспринимается как нечто сродни ядерному удару
"Экономика в клочья" (с) Обама
Хотя конечно это не так.
И, кстати, не так ИМЕННО по той причине, что Запад этим угрожал Москве.
И Москва (а глядя на неё и Китай) крайне серьезно к этому отнеслась и разработала контр-меры.
А сейчас у русских и китайцев в марте появился договор об ускорении интеграции их замены свифту и к 2023 они должны закончить подключение ВСЕХ своих банков на эти системы.
А учитывая, что СНГшные банки тоже довольно активно подключаются, да и уже и немецкие и швейцарские банки подключённые есть, то ещё годик и угроза отключения от свифта будет вообще неактуальной для РФ и её стран-партнёров.
В целом эта история отличный пример того, что если достал пистолет, то надо стрелять, а не угрожать им.
Но Вашу аналогию я не понял. Извините, уж.
значит правильное решение принял ЕС!
Зайдите на сайт СПФС и прочитайте, КТО в его клиентах уже.
просто Беларусь станет для ******** еще одним чемоданом без ручки!
( приднестровье,абхазия,осетия, лугандон, Крым а теперь еще и Беларусь)
чтобы митингующим с цветами мирным барашкам -
волки просто так передали власть ...
теперь барашки будут у волков под пытками
говорить на весь мир всё, что им скажут,
ибо нет на свете ни одного человека который бы выдержал
нечеловеческие пытки !
(кроме лени голикова марата казея зины портновой вити коробкова вали котика и пр.совковой пропаганды ...конешно)
Як на мене санкцій проти авіасполучення було б достатньо
временно
о з а б о ч е н ы в ЕС.
*****
А в коментах много букв.
Стосовно кацапів ЄС накладає санкції на рівні "глибокої стурбованості", хоча троїли людей в Британії, підривали склади в Чехії і Болгарії, а за збиття малазійського боїнга взагалі мовчу(
Примусово заганяти Білорусь в Мордор санкціями - це явний перебор!
Белорусь уже давно в стойле ********
"У палки два конца" - народная мудрость.
Все разведки мира о них могут всё найти в интернете.
И любой банк может к ним подключиться.
Что там эти самые фин.разведки будут искать?
И не надо будет выявлять никаких контрагентов. Потому что те же, кто покупал и будут продолжать покупать. Запрета-то нет.
А вот если появится запрет - то никакой СПФС их не скроет, это да. Но вряд ли какой-то банк будет при запрете на торговлю с Беларусью надеяться на то, что проводка платежей через СПФС такие сделки скроет Конечно же не скроет.
И я не понимаю логики за этим решением.
Санкции типа направлены на то, чтобы изменить поведение страны в отношении которой они накладываются.
Но тут 100% Беларусь ничего не поменяет просто потому что ничего не почувствует.
То есть подобными санкцциями ЕС только толкает Луку к Кремлю, а взамен не приобретает НИЧЕГО.
Это и глупо.
Также как могучие американские и ЕСовские "персональные санкции" против РФ
Вы глядите чего они добились - того только, что чиновники РФ массово перестали бабло вывозить в страны ЕС и США. Изменило это как-то политику Кремля? НЕТ. И не изменит.
Эмбарго - да, может изменить, со временем.
Но эмбарго Запад делать не хочет потому что это и ему навредит.
Вот такие дела
а в ответ https://focus.ua/world/484861-lukashenko-sdelal-gosudarstvennym-prazdnikom-den-napadeniya-sssr-na-polshu-v-1939 Лукашенко сделал государственным праздником день нападения ссср на Польшу...
Давите таракана и его банду по полной программе!
"Чем меньше товарооборот с диктатурой - тем быстрее и мощнее санкции".
У Луки не будет другого выхода, как фактически объединяться с РФ.
красавцы шо сказать.... нет у бацьки на вас ядерной гранатки.....
ет раздел Украины и эту гадость в принципе до конца можно и не доделывать потому шо уже
сама движуха в этом направлении доставит вышеупомянутым таваристчам массу проблем.....
а гадость заключается во взаимном движении Канады и Украины по созданию единого госу-
дарства..... опять же намекаю - что не обязательно завершать этот процесс но продвижение
по созданию всевозможнейших баз и платформ может сильно нам помочь.
Абсолютно тупое решение...
Я не думал, что ЕС такие глупые.