Європарламент ухвалив резолюцію із закликом відключити Білорусь від SWIFT і запровадити санкції проти нафтопромислового комплексу

Депутати Європарламенту закликали розглянути можливість тимчасово відключити Білорусь від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

Європейський парламент 10 червня ухвалив резолюцію "Про систематичні репресії в Білорусі та їхні наслідки для європейської безпеки у зв'язку з викраденнями із цивільного літака ЄС, перехопленого білоруською владою", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Резолюцію ухвалили 626 голосами, проти було 16 євродепутатів, утрималося – 36.



"Європейський парламент рішуче засуджує захоплення і примусове приземлення 23 травня в Мінську рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair і затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги; вважає цей жахливий акт порушенням міжнародного права, що становить акт державного тероризму", – сказано в резолюції.



Депутати Європарламенту закликали розглянути можливість тимчасово від'єднати Білорусь від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.



Також Європарламент закликає негайно ухвалити і ввести суттєві економічні санкції, які "мають здійснювати – наскільки це можливо – негайний вплив на білоруський режим, його прибічників та економічних суб'єктів, які підтримують режим".



Автори резолюції закликали ввести секторальні санкції проти нафтової, калійної, металургійної та деревообробної промисловості Білорусі, припинити співпрацю з білоруськими державними банками й обмежити кредитні лінії філіям міжнародних банків у Білорусі.



Європарламент "настійно закликав" Єврораду "з максимальною терміновістю розпочати реалізацію четвертого пакета санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які брали участь або були причетними до фальсифікації виборів або подальшим порушенням прав людини в Білорусі".



Також євродепутати закликали поширити санкції на тих, хто винен в інциденті з літаком Ryanair, а також на тих, хто займається пропагандою режиму, дезінформацією і розпалюванням ненависті. Зокрема, обмеження просять ввести проти провідного держканалу ОНТ Марата Маркова, який брав "інтерв'ю" в затриманого Протасевича.



Окрім того, Європарламент підтвердив, що не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі та вважає нинішній режим у Білорусі нелегітимним, незаконним і злочинним.



"Європарламент і далі підтримує народ Білорусі в його законних вимогах та прагненнях до вільних і справедливих виборів, основних свобод та прав людини, демократичного представництва, політичної участі й гідності; засуджує придушення тисяч білорусів, які мирно протестували на захист свого права на свободу, демократію і гідність", – підкреслюють у резолюції.