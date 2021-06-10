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Європарламент ухвалив резолюцію із закликом відключити Білорусь від SWIFT і запровадити санкції проти нафтопромислового комплексу

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом відключити Білорусь від SWIFT і запровадити санкції проти нафтопромислового комплексу

Депутати Європарламенту закликали розглянути можливість тимчасово відключити Білорусь від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT.

Європейський парламент 10 червня ухвалив резолюцію "Про систематичні репресії в Білорусі та їхні наслідки для європейської безпеки у зв'язку з викраденнями із цивільного літака ЄС, перехопленого білоруською владою", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Резолюцію ухвалили 626 голосами, проти було 16 євродепутатів, утрималося – 36.

"Європейський парламент рішуче засуджує захоплення і примусове приземлення 23 травня в Мінську рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair і затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги; вважає цей жахливий акт порушенням міжнародного права, що становить акт державного тероризму", – сказано в резолюції.

Депутати Європарламенту закликали розглянути можливість тимчасово від'єднати Білорусь від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів SWIFT.

Також Європарламент закликає негайно ухвалити і ввести суттєві економічні санкції, які "мають здійснювати – наскільки це можливо – негайний вплив на білоруський режим, його прибічників та економічних суб'єктів, які підтримують режим".

Автори резолюції закликали ввести секторальні санкції проти нафтової, калійної, металургійної та деревообробної промисловості Білорусі, припинити співпрацю з білоруськими державними банками й обмежити кредитні лінії філіям міжнародних банків у Білорусі.

Європарламент "настійно закликав" Єврораду "з максимальною терміновістю розпочати реалізацію четвертого пакета санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які брали участь або були причетними до фальсифікації виборів або подальшим порушенням прав людини в Білорусі".

Також євродепутати закликали поширити санкції на тих, хто винен в інциденті з літаком Ryanair, а також на тих, хто займається пропагандою режиму, дезінформацією і розпалюванням ненависті. Зокрема, обмеження просять ввести проти провідного держканалу ОНТ Марата Маркова, який брав "інтерв'ю" в затриманого Протасевича.

Окрім того, Європарламент підтвердив, що не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі та вважає нинішній режим у Білорусі нелегітимним, незаконним і злочинним.

"Європарламент і далі підтримує народ Білорусі в його законних вимогах та прагненнях до вільних і справедливих виборів, основних свобод та прав людини, демократичного представництва, політичної участі й гідності; засуджує придушення тисяч білорусів, які мирно протестували на захист свого права на свободу, демократію і гідність", – підкреслюють у резолюції.

Автор: 

Білорусь (7926) санкції (11794) SWIFT (158)


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Топ коментарі
+90
И вот ведь что интересно.

Когда ***** сбило МН-17 и убило 300 пассажиров, ЕС жевал сопли.
Когда Лука посадил один самолет, арестовал одного пассажира и никого при этом не убил, отключают СВИФТ.

Не. Я искренне рад, что Луку сажают на бутылку. Но что ж с *****м-то так красиво не получается?
Деньги и общие бизнесы жалко?
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10.06.2021 21:44
+64
Тобто посадка одного транзитного літака з арештом блогера - привід вимкнути СВІФТа для луки, а 7 років війни, захоплення території суверенної держави, більше 10тис. загиблих - нє є приводом таких дій по відношенню до путлєра...
Ото дивина дивна!
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10.06.2021 21:45
+62
Ну, шо тут скажешь? Возбудились лицемерные европи..расы. Никакую Беларусь гнобить весело и безопасно. Здесь они горой за европейские ценности. А кацапского Вову также нахлобучить - очко сжалось.
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10.06.2021 21:44
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А то так вони не там?
Й без ЄС лука лежить під ****** рівненько , іноді ******** коли скажуть.
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11.06.2021 13:06 Відповісти
Молодцы ! Как теперь наши аферисты будут платёжки в Белоруссию за электроэнергию отправлять? На собаках или почтовыми голубями?
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10.06.2021 22:36 Відповісти
Back in the БССР
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10.06.2021 22:36 Відповісти
Была Беларусь, а стала БССР.
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10.06.2021 22:38 Відповісти
Лукашенко забыл старую римскую поговорку: что позволено Юпитеру, не позволено быку.
"Блестящая операция" по аресту Протасевича, по видимому, окажется самой дорогой операцией белорусского гестапо...
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10.06.2021 22:39 Відповісти
саме смішне буде якщо її провернуло не КГБ БССР, а ФСБ мордовії )))
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10.06.2021 23:13 Відповісти
Честно говоря, я в этом не сомневаюсь.
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10.06.2021 23:39 Відповісти
1. СВИФТ это технический инструмент. Выключение его это некоторые технические трудности - да, бесспорно. Ну будет транзакция вместо свифтовых суток проходить за 3 дня и что это поменяет для Луки? Да ему пох вообще.
2. Остановит это торговлю с Беларусью - нет, не остановит.
3. Беларусские банки и фин.организации завершат досрочно подключение к СПФС РФ. Так как сюрприз-сюрприз - они НАЧАЛИ подключаться массово 27 ноября 2020 года.
4. РФ использует пример Беларуси как некий бета-тестинг. Отличный способ проверить как всё работает. И заодно показать всем заинтересованным странам, типа Китая, Ирана и прочих, что система работает, можно подключаться.
5. СВИФТ потеряет ещё одну пачку клиентов и окончательно утратит свою "уникальность", которая из-за китайской и русской системы и так под большим вопросом уже.

Внимание, вопрос - зачем наносить удар, который повлечёт только ВЫГОДУ для основного оппонента - РФ?
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10.06.2021 22:47 Відповісти
затем,что расия великая и не имеет аналоговнет,это же ясно..
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10.06.2021 22:53 Відповісти
с чего Вы взяли? Как раз на текущий момент прямых аналогов по количеству подключённых клиентов у СВИФТа нет.
Функциональность же более-менее одинакова, что у свифта, что у русских, что у китайцев.
Я просто говорю о том, что выключение свифта для Луки ничего не значит. Он не станет получать меньше денег, если так понятнее. Потому что свифт это просто способ обмена инфой. Не более.
И я реально не понимаю, почему вообще речь за свифт идёт.
Если бы остановили закупки нефтянки и калия - вот да, это удар. Вопросов нет.
А вот свифт - это реально как помощь русским в тестировании их аппликухи и подключения новых пользователей.
Я не вижу ни одной причины зачем это делать.
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10.06.2021 23:17 Відповісти
Ударив по нефтянке и калию Беларуси, наносится удар именно по РФ, так как калий контролируют евреи-олигархи, с кацапским гражданством, а нефть перерабатывается поступающая из РФ.
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11.06.2021 00:05 Відповісти
я не про калий и нефть вообще говорю. я говорил исключительно про свифт. А про нефтянку и калий, я наоборот как раз сказал, что прекращение торговли - это да, удар.
В отличие от отключения использования одного из торговых инструментов.
ЧТо касается калия - ну смотрите, Беларусь продала в 2020 удобрений на 2.4 миллиарда. Первые три покупателя - Бразилия, Китай, Индия. Им продали 70%. А сколько же продали в ЕС... - на 195 лямов всего. Вывод - при санкциях ЕС Беларусь потеряет СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ - одну десятую сбыта от 2020 года. Почему-то мне кажется, что Лука найдет покупателей на эти 10%. Вероятнее всего - всё тот же Китай и та же Бразилия с Южной Америкой.

А вот нефтепродукты - это да. Я думаю, что путену придётся выложить бабла Луке на поддержку трусов.
Но мне кажется, что тут задачка тоже просто решается - ровно так же, как ранее при продуктовых санкциях Беларусь экспортировала в РФ знаменитые белорусские креветки и хамон, так и теперь РФ внезапно начнёт экспортировать много больше нефтепродуктов. В ту же самую Англию и прочие Нидерланды.
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11.06.2021 00:24 Відповісти
Китай калий купит, тут ни вопросов , ни сомнений нет.

Индия, которая часть стран Британского содружества, скорее всего нет.

Бразилия? Купят. В пику США купят. Но!!! Но как и Китай однозначно потребуют очень большую скидку с цены.

РФ может экспортировать нефть, но не нефтепродукты вместо Беларуси. Дело в том, что Беларусь и Литва очень сильно модернизировали свои НПЗ, потому на выходе у них бензины и дизтопливо, очень высокого качества, значительно превышающее нормативы ЕС. А РФ технологически не может дать такое качество переработки нефти.

С морепродуктами для московских прилавков теперь вообще проблемы. Товар быстро портится, а прямых авиарейсов в ближайшее время не будет...
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11.06.2021 16:20 Відповісти
частично согласен с Вами.
Про нефтепродукты - я имел в виду, что РФ будет ровно также поставлять нефть в Беларусь.
Беларусь будет их перерабатывать и реэкспортировать в РФ
А РФ под видом своего бенза или соляры или чего угодно продавать это ровно тем же самым потребителям.
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11.06.2021 17:20 Відповісти
А разве рынок нефтепродуктов на территории РФ не распределён? Там нет места нефтепродуктам из Беларуси. И удобрения из Беларуси девать будет некуда, если введут эмбарго. Сейчас уже встанут беларуский автобусный и тракторный...
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11.06.2021 19:12 Відповісти
При чем тут рынок нефтепродуктов на территории РФ?
я же написал выше схему: РФ продолжит поставлять нефть в Беларуси. Беларусь продолжит перерабатывать нефть. Беларусь начнёт экспорт нефтепродуктов в РФ. РФ будет реэкспортировать белорусские нефтепродукты ТЕМ ЖЕ клиентам, которые раньше в Беларуси их покупали.
Или ещё проще: будут продавать вообще прямо с тех же белорусских предприятий, образовав прокладку из фирмы РФ. Или Венесуэлы. или ещё чего угодно. Пока что планируется запрет на покупку на приобретение нефтепродуктов у белорусских производителей.
Поэтому схема 1 или 2, выше вполне себе рабочие.
Эти схемы разве по ОРДЛовскому угольку не знакомы вам?
Нет ничего нового под солнцем.
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12.06.2021 08:36 Відповісти
Сейчас важнее временно прекратить поставки из Беларуси. Кременчугский НПЗ не загружен и на 25% и вполне может обеспечивать всю Украину. А есть еще и Одеский НПЗ и маленький Херсонский, только электромобили рекомендуют их не запускать, не тратить деньги.
А еще у нас есть принадлежащая саудитам с/х компания "Мрия", с банком земли в 200 000 Га - так саудиты занимаются проблемой своей продовольственной безопасности. С ними можно договорится о поставках нефти на Одеский терминал, а Турция наверняка не станет препятствовать проходу проливами танкеров из Саудовской Аравии, как никак тоже мусульмане.
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12.06.2021 10:23 Відповісти
когда ты в православном "свифте" один, это не считается аналогом. Это как проводить у себя олимпийские игры, каждый год, не приглашая других участников
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11.06.2021 12:34 Відповісти
Если бы там была одна РФ, то я бы вообще слова бы не сказал.
Но в их спфс уже большое кол-во иностранных банков, в том числе и немецкие и швейцарские.
А как только они допилят с китайцами интерфейс в этом году и выкатят в прод, то еще и китайцы там будут.
СВИФТ надо было рубить лет 5 назад.
Сейчас это уже ни о чём.
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11.06.2021 17:30 Відповісти
такая же безсмыслица как запрещать полеты Белавия в Европу.
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11.06.2021 21:34 Відповісти
ну в общем да.
А вот запрещение Белавиа летать в Украину - это вот вообще полный бред.
Я не согласен с реакцией ЕС, но я её хоть понять могу.
А вот реакция Зеленского мне вообще непонятна. Он-то куда лезет?
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12.06.2021 08:28 Відповісти
щоб зробити РФ сильніше - що не ясного?
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10.06.2021 23:14 Відповісти
так отрубили бы и РФ сразу тогда.
Я уже писал неоднократно здесь, что свифт это просто инструмент для убыстрения торговли.
СССР подключился к нему только в 1989 году.
А до того спокойно торговал БЕЗ всякого свифта.
И сейчас РФ и Беларусь тем более обойдутся без него.
Да, будет геморрой пока клиенты переподключатся через СПФС, и какое-то время платежи будут задерживаться, так как пойдут не через свифт, а обычными банк переводами.
Ну ок, не 24 часа будет бабло путену и луке идти, а трое суток. Повлияет это как-то на них? НЕТ. Вообще никак.
Повлияет на фин.ситуацию в РФ и Беларуси только прекращение Западом торговли с ними как таковой, а не отключение одной из систем по которой делаются расчёты.
Неужто это непонятно?
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10.06.2021 23:21 Відповісти
Ваши слова, да ЕСу бы в уши %)
К сожалению, политики хорошо разбираются только в политике.
СВИФТ у всех на слуху и потому все уже так привыкли, что угроза его отключением воспринимается как нечто сродни ядерному удару
"Экономика в клочья" (с) Обама
Хотя конечно это не так.
И, кстати, не так ИМЕННО по той причине, что Запад этим угрожал Москве.
И Москва (а глядя на неё и Китай) крайне серьезно к этому отнеслась и разработала контр-меры.
А сейчас у русских и китайцев в марте появился договор об ускорении интеграции их замены свифту и к 2023 они должны закончить подключение ВСЕХ своих банков на эти системы.
А учитывая, что СНГшные банки тоже довольно активно подключаются, да и уже и немецкие и швейцарские банки подключённые есть, то ещё годик и угроза отключения от свифта будет вообще неактуальной для РФ и её стран-партнёров.
В целом эта история отличный пример того, что если достал пистолет, то надо стрелять, а не угрожать им.
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11.06.2021 00:09 Відповісти
Полностью согласен. Могу подписаться под каждым словом.
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11.06.2021 00:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473119, так ведь и у тебя при ссср не было интернета, а представляешь себе, если щас тебя отключить? (доходчиво обьяснил?)
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11.06.2021 00:20 Відповісти
меня и при СССР не очень то и было
Но Вашу аналогию я не понял. Извините, уж.
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11.06.2021 00:26 Відповісти
Затем что у власти в Европе и США идиоты .
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10.06.2021 23:50 Відповісти
приятно видеть,как возбудились ********** тролли!
значит правильное решение принял ЕС!
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11.06.2021 00:23 Відповісти
Никакого решения они не приняли , а все что принимают бьет по простым гражданам , а не по лукадрищу или путину . Торговлишку лесом калийными удобрениями и нефтепродуктами не остановили , зато запретили беларусам летать в Европу .
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11.06.2021 21:38 Відповісти
А на расее?
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11.06.2021 00:23 Відповісти
Маленькое уточнение. СПФС и китайская CIPS, европейская INSTEX это всё для внутренних платежей. А касательно нефтянки и химии, дык уже. Команда "фас" прозвучала. Результат увидим скоро.
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11.06.2021 11:13 Відповісти
в том-то и дело, что нет.
Зайдите на сайт СПФС и прочитайте, КТО в его клиентах уже.
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11.06.2021 17:28 Відповісти
СВИФТ это все пурга, вот нефтянка это нормальная тема, у сябров сразу бензин подешевеет если введут санкции по типу иранских, тут явно только на пользу😁
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10.06.2021 22:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/367934, с тебя такой економист, как с гомна-пуля!

просто Беларусь станет для ******** еще одним чемоданом без ручки!
( приднестровье,абхазия,осетия, лугандон, Крым а теперь еще и Беларусь)
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11.06.2021 00:26 Відповісти
У меня три класса образования и мне 67 лет, на экономиста не учился, зато с юмором было все норм, в отличие от многих здесь 😁😁😁😁😁😁
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11.06.2021 18:03 Відповісти
да уж не припомню в истории ни одного случая
чтобы митингующим с цветами мирным барашкам -
волки просто так передали власть ...
теперь барашки будут у волков под пытками
говорить на весь мир всё, что им скажут,
ибо нет на свете ни одного человека который бы выдержал
нечеловеческие пытки !
(кроме лени голикова марата казея зины портновой вити коробкова вали котика и пр.совковой пропаганды ...конешно)
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10.06.2021 23:12 Відповісти
Степан разин, Гонта... а так же советкие двоешники которые не выучили матчасть
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10.06.2021 23:25 Відповісти
Шось дійсно жорстко вчинили по відношенню до Білорусі.
Як на мене санкцій проти авіасполучення було б достатньо
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10.06.2021 23:12 Відповісти
Не белоруссию, а копростан давно пора отключить от SWIFT, ну и белоруссию а придачу, пока не станет Беларуси!
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10.06.2021 23:16 Відповісти
Читаем текст -
временно
о з а б о ч е н ы в ЕС.
*****
А в коментах много букв.
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10.06.2021 23:18 Відповісти
Тепер уявіть як нам заздритимуть білоруси у яких гроші будуть йти днями а то й тижнями з рахунку на рахунок і у нас коли гроші потрапляють за хвилини....
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10.06.2021 23:19 Відповісти
За Протасевича на Білорусь накидають санкції по жорсткості як на Іран за ядерну програму.
Стосовно кацапів ЄС накладає санкції на рівні "глибокої стурбованості", хоча троїли людей в Британії, підривали склади в Чехії і Болгарії, а за збиття малазійського боїнга взагалі мовчу(
Примусово заганяти Білорусь в Мордор санкціями - це явний перебор!
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10.06.2021 23:23 Відповісти
а с другой стороны Беларусь сядет на шею ***** и обрушит економику ********
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11.06.2021 00:29 Відповісти
Беларусь для ******** удобный транзитный хаб , прокси для торговли оружием , отмыванием денег и размещения войск . Так что даже если всех беларусов посадить на пособие по безработице Беларусь будет выгоднее чем любой расейский регион . .
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11.06.2021 21:41 Відповісти
Ясно, що Лукашенко кінчена сволота, але він не окуповував Молдову, Грузію, Азербайджан,Україну, не вбивав десятки тисяч людей. Він не викидав мільярди доларів на підривну діяльність і пропоганду проти своїх сусідів. Він не пхав свого носа в вибори в США, Франції та інших країнах.Він не підтримував грошима та зброєю червоно-мафіозні режими.А так ,європейські клерки допомогають загнати бульбафюрера разом з Білоруссю, в кремлівське стійло.
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10.06.2021 23:31 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474355,наивный!

Белорусь уже давно в стойле ********
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11.06.2021 00:31 Відповісти
Путин вам скажет спасибо , евроидиоты . Сделать из Беларуси внютреннюю область расейской ********* путин без вашей помощи бы не смог . А теперь ему Беларусь идет в руки сама , твари безмозглые .
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10.06.2021 23:35 Відповісти
Трохи занадто. Проти Росії би так але кишка тонка.
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10.06.2021 23:55 Відповісти
для разминки отключения СВИФТа и удара по нефтегазу по рашке сойдет и Лука мудищев
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11.06.2021 00:01 Відповісти
Да, а заодно финансовые разведки Запада отработают те системы, по которым Лука и Путин попытаются вести торговлю.
"У палки два конца" - народная мудрость.
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11.06.2021 00:08 Відповісти
так это открытые для подключения системы.
Все разведки мира о них могут всё найти в интернете.
И любой банк может к ним подключиться.
Что там эти самые фин.разведки будут искать?
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11.06.2021 00:11 Відповісти
Тщательно отследят те, новые системы и способы, к которым уже подготовилась РФ и ее контрагенты. А заодно выявят тех контрагентов, для которых деньги соооовсем не пахнут, и передадут их данные в сильнейшие банки мира, а у тех есть такой инструмент, как "ваши деньги имеют сомнительный источник происхождения". Знаете про такую опцию?
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11.06.2021 16:11 Відповісти
так в том-то и дело, я еще раз повторюсь: без запрета на торговлю, отключение свифта особой роли уже не играет. Потому что свифт это инструмент. Не более.
И не надо будет выявлять никаких контрагентов. Потому что те же, кто покупал и будут продолжать покупать. Запрета-то нет.
А вот если появится запрет - то никакой СПФС их не скроет, это да. Но вряд ли какой-то банк будет при запрете на торговлю с Беларусью надеяться на то, что проводка платежей через СПФС такие сделки скроет Конечно же не скроет.
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11.06.2021 17:16 Відповісти
Но вы же видите, что они пока не хотят вводить полное эмбарго.
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11.06.2021 19:08 Відповісти
потому я и говорю, что просто само отключение СВИФТа никак Беларуси не угрожает.
И я не понимаю логики за этим решением.
Санкции типа направлены на то, чтобы изменить поведение страны в отношении которой они накладываются.
Но тут 100% Беларусь ничего не поменяет просто потому что ничего не почувствует.
То есть подобными санкцциями ЕС только толкает Луку к Кремлю, а взамен не приобретает НИЧЕГО.
Это и глупо.
Также как могучие американские и ЕСовские "персональные санкции" против РФ
Вы глядите чего они добились - того только, что чиновники РФ массово перестали бабло вывозить в страны ЕС и США. Изменило это как-то политику Кремля? НЕТ. И не изменит.
Эмбарго - да, может изменить, со временем.
Но эмбарго Запад делать не хочет потому что это и ему навредит.
Вот такие дела
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12.06.2021 08:41 Відповісти
а самое главное: если перекроют санкциями беларуський газопровод.то тогда Украине и северный поток 2 не страшен
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11.06.2021 00:33 Відповісти
Лукашенко попав
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11.06.2021 00:07 Відповісти
и я скажу даже больше: Лукашенко попал на бутылку!
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11.06.2021 00:34 Відповісти
Донахлобучиваются. Опять дракой все кончится.
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11.06.2021 00:24 Відповісти
какой еще дракой? просто Луку отпетрушат как шкодливого котенка веником,
а в ответ https://focus.ua/world/484861-lukashenko-sdelal-gosudarstvennym-prazdnikom-den-napadeniya-sssr-na-polshu-v-1939 Лукашенко сделал государственным праздником день нападения ссср на Польшу...
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11.06.2021 00:38 Відповісти
А вы глядите дальше, что это за собой потом потянет. Чем крепче санкции, тем крепче друба его дружба с ******.
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11.06.2021 00:53 Відповісти
просто западные аналитики немного умнее нас с тобой и давно поняли что слияния Беларуси с *********-не избежать и приняли единственно правильное решение
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11.06.2021 01:02 Відповісти
Может и верное. Хотя в условии коронобесия и тп, я уже не в чем не уверен. Потом нашим детям разгребать ошибки прошлого.
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11.06.2021 01:13 Відповісти
Эти западные аналитеги точно также подумали об Украине . Или ты наивный думаешь после инкорпорации Беларуси раха сразу остановиться и вернет Донбасс с Крымом ?
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11.06.2021 21:44 Відповісти
Отключайте!
Давите таракана и его банду по полной программе!
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11.06.2021 01:26 Відповісти
Европарламент... отключить Беларусь от SWIFT -это не более декларации, как и будапештский фарс.
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11.06.2021 02:29 Відповісти
Вот так вот:
"Чем меньше товарооборот с диктатурой - тем быстрее и мощнее санкции".
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11.06.2021 02:38 Відповісти
А почему расею не отключить от SWIFT? С неё надо было начинать.
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11.06.2021 02:39 Відповісти
Свіфт- це не найголовне. ООН, асамблея про виключення Рашки з складу Ради Безпеки- ось ще одна для них страшилка. Але там поки Гуттеераш,ніякої допомоги Україні і не світить. Цей португалець був у Мокві недавно,але схоже туди за грошима приїжджав лише,бо йому аудієнцій особливих не було: приїхав, отримав чек і поїхав назад "Без коментарів". І тепер ООН " заглохло" по Україні і не чутно навіть.
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11.06.2021 04:32 Відповісти
щаз потренируются на уссатом как давить моль
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11.06.2021 04:56 Відповісти
Как всегда,двойные стандарты. За боинг над донбассом никак не отреагировали и до сих пор играются в непонимание судом. За одного гражданина ось так жестко. Раше поток-2 этому эмбарго. А" патаму" что ЯО и 1/7 суши. Нет правды,есть интересы и манипуляции.
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11.06.2021 06:29 Відповісти
абсолютно по боку! піде бабло через кацапські банки і всього-то ділів!! А кацапів гейропейці в житті не відключать, бо гейропейці *******, коли москалі їм присувають і засувають...
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11.06.2021 08:10 Відповісти
ЕС всё сильнее толкает Белорусь в лапы *****, зачем?
У Луки не будет другого выхода, как фактически объединяться с РФ.
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11.06.2021 08:58 Відповісти
Вот что было бы с Рашей если европейцы не сидели у них на подсосе.
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11.06.2021 08:59 Відповісти
А смелые какие, это ж не Россия, на маленькую Белорусь они со всей принципиальностью. Тьфу мерзость.
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11.06.2021 09:03 Відповісти
ФРС теж приватна лавочка.
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11.06.2021 11:56 Відповісти
как эти двуличные евротолерасты отстаивают ценности, прямо загляденье. в паРаше происходит все то же, только в гораздо ухудшенном варианте, самолет вообще сбили, убив всех на борту, а не просто посадили, татары в Крыму семьями пропадают, гебисты из паРашы травят химическим оружием людей по всему миру, не только у себя в паРаше и еще дохрена всего, включая захват территорий других государств, развязывание войн - в ответ озабоченность. а тут сразу и за SWIFT заговорили, тридварасы озабоченные.
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11.06.2021 10:07 Відповісти
Та зробіть вже хоч що небуть нарешті! Ви, з вашою толерантністю таки доведете світ до Третьої світової війни. Історія вас нічому так і не навчила!
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11.06.2021 11:22 Відповісти
тут шота не стали ждать 8 лет быренько оформили законность показали принципиальность....
красавцы шо сказать.... нет у бацьки на вас ядерной гранатки.....
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11.06.2021 11:24 Відповісти
ну шо я вам скажу задумал я одну гадость которая явно поперёк всем кого интересует и раду
ет раздел Украины и эту гадость в принципе до конца можно и не доделывать потому шо уже
сама движуха в этом направлении доставит вышеупомянутым таваристчам массу проблем.....
а гадость заключается во взаимном движении Канады и Украины по созданию единого госу-
дарства..... опять же намекаю - что не обязательно завершать этот процесс но продвижение
по созданию всевозможнейших баз и платформ может сильно нам помочь.
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11.06.2021 11:58 Відповісти
Скоро Пу подключится к борьбе против плохого диктатора и провернёт афганский вариант: возьмёт штурмом резиденцию бульбофюрера и посадит нового. Хорошего. Своего.
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11.06.2021 12:46 Відповісти
Лукашенко полностью устраивает путина . Он все делает что ему скажет москва , а сейчас даже вякнуть ничего лишнего не может.
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11.06.2021 21:47 Відповісти
Тонкий намек Путинило на примере Луки.
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11.06.2021 13:30 Відповісти
Із Європарламєнта оп'ять раздался прізивний свіфт?
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11.06.2021 13:42 Відповісти
вот это дело и ПИД,,,рашенский Фекалистан не забудьте!!!!
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11.06.2021 13:44 Відповісти
Если бы они отключили паРашу от свифта - это был бы успех. А так - они лишь увеличат границы московитов.
Абсолютно тупое решение...
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11.06.2021 20:18 Відповісти
Все любят обижать маленьких. Дурдом этот ЕС. Отключением Беларуси от свифта ЕС толкает Беларусь на вхождение в Московию. Так как Московию от системы никогда не отключат. За газ ЕС же как-то надо расплачиваться.
Я не думал, что ЕС такие глупые.
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07.12.2021 00:55 Відповісти
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