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США і Велика Британія домовилися про подальше зміцнення співпраці у сфері оборони, - Байден провів зустріч з Джонсоном

США і Велика Британія домовилися про подальше зміцнення співпраці у сфері оборони, - Байден провів зустріч з Джонсоном

США та Велика Британія й надалі зміцнюватимуть співробітництво у сфері оборони, безпеки та розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"Ми зобов'язуємося й надалі зміцнювати найсильніше в світі двостороннє партнерство у сфері оборони, безпеки й розвідки для подолання мінливих загроз XXI століття", - йдеться в заяві.

До таких загроз лідери двох держав відносять виклики, пов'язані з кіберпростором, іноземним втручанням, кампаніями шкідливого впливу, незаконним фінансуванням, насильницькими конфліктами та екстремізмом, а також тероризмом у всіх його проявах.

У заяві також наголошується, що сторони працюватимуть "над формуванням і забезпеченням міжнародного порядку майбутнього", у якому НАТО буде основою колективної оборони. США та Велика Британія працюватимуть разом над подальшим зміцненням і модернізацією НАТО та збільшенням загального фінансування, "щоб Альянс міг використовувати весь спектр військових і невійськових можливостей для боротьби з наявними та новими загрозами, включаючи зловмисну ​​кіберактівность і атаки, що випробовують стійкість наших суспільств".

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Лідери нагадали, що минулого місяця перший бойовий виліт здійснив новий авіаносець Великої Британії HMS QUEEN ELIZABETH, який разом з літаками F-35 США продемонстрував "унікальну функціональну сумісність" збройних сил.

Наголошується, що сторони співробітничатимуть у сфері модернізації ЗС, контролю над озброєннями та ядерної безпеки.

Відповідно до заяви, у майбутньому набуде чинності двостороння угода про доступ до даних, яка дасть змогу правоохоронним органам по обидва боки Атлантики отримувати матеріали, необхідні для притягнення правопорушників до відповідальності.

Автор: 

Байден Джо (2883) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+5
редакторы,авианосцы не могут совершать вылеты .они могут только носить совершающих вылеты...

Лидеры напомнили, что в прошлом месяце первый боевой вылет совершил новый авианосец Великобритании HMS QUEEN ELIZABETH, который вместе с самолетами F-35 США продемонстрировал "уникальную функциональную совместимость" вооруженных сил.Источник: https://censor.net/ru/n3270730
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10.06.2021 22:13
+4
В своё время Черчилль предложил Трумэну разбомбить Москву и разные "Арзамасы" атомными бомбами. Не послушал Трумэн умного человека, и теперь всё человечество имеет кучу проблем с взбесившейся бензоколонкой. Байден и Джонсон- вы не то обсуждаете: прислушайтесь к старине Черчиллю пока не поздно.
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10.06.2021 22:19
+3
Дорослі,серйозні дядькі завжди домовляться ,цеж не лялькі балаганні !!!))
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10.06.2021 22:10
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Дорослі,серйозні дядькі завжди домовляться ,цеж не лялькі балаганні !!!))
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10.06.2021 22:10 Відповісти
На дядю надейся -- а с тётей не плошай...*)
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10.06.2021 22:14 Відповісти
тоже ДА
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10.06.2021 22:16 Відповісти
а с кем же ******** договорится перед встречей с Байденом?
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10.06.2021 22:11 Відповісти
с фифой например.......... героям слава !!!
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10.06.2021 22:17 Відповісти
Оборону от Бени, тоже обсудили, я надеюсь...*)
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10.06.2021 22:13 Відповісти
редакторы,авианосцы не могут совершать вылеты .они могут только носить совершающих вылеты...

Лидеры напомнили, что в прошлом месяце первый боевой вылет совершил новый авианосец Великобритании HMS QUEEN ELIZABETH, который вместе с самолетами F-35 США продемонстрировал "уникальную функциональную совместимость" вооруженных сил.Источник: https://censor.net/ru/n3270730
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10.06.2021 22:13 Відповісти
Щас к тебе приплывут и прилетят... -- ...слухай дверные звонки и стуки в дверь! *)
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10.06.2021 22:15 Відповісти
ну этож наши переводчики так переводят сливочное масло.... по сути он прав...
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10.06.2021 22:19 Відповісти
Небыло бы масла -- небыло б меня! (с) *)
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10.06.2021 22:21 Відповісти
літають, але дуже-дуже низько
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10.06.2021 22:18 Відповісти
В своё время Черчилль предложил Трумэну разбомбить Москву и разные "Арзамасы" атомными бомбами. Не послушал Трумэн умного человека, и теперь всё человечество имеет кучу проблем с взбесившейся бензоколонкой. Байден и Джонсон- вы не то обсуждаете: прислушайтесь к старине Черчиллю пока не поздно.
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10.06.2021 22:19 Відповісти
эти уже знают точно что для плодотворных и содержательных переговоров мордовским буря
там нужно выписать пи....ды пусть это даже будет на уровне каких то батальонов в каких ни
будь бантустанах/сириях/эфиопиях но пи...ды надо выписать обязательно.
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10.06.2021 22:24 Відповісти
США и Великобритания договорились в дальнейшем проявлять глубоко объединенную и нерушимую озабоченность !
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11.06.2021 07:47 Відповісти
 
 