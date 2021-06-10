США і Велика Британія домовилися про подальше зміцнення співпраці у сфері оборони, - Байден провів зустріч з Джонсоном

США та Велика Британія й надалі зміцнюватимуть співробітництво у сфері оборони, безпеки та розвідки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"Ми зобов'язуємося й надалі зміцнювати найсильніше в світі двостороннє партнерство у сфері оборони, безпеки й розвідки для подолання мінливих загроз XXI століття", - йдеться в заяві.

До таких загроз лідери двох держав відносять виклики, пов'язані з кіберпростором, іноземним втручанням, кампаніями шкідливого впливу, незаконним фінансуванням, насильницькими конфліктами та екстремізмом, а також тероризмом у всіх його проявах.

У заяві також наголошується, що сторони працюватимуть "над формуванням і забезпеченням міжнародного порядку майбутнього", у якому НАТО буде основою колективної оборони. США та Велика Британія працюватимуть разом над подальшим зміцненням і модернізацією НАТО та збільшенням загального фінансування, "щоб Альянс міг використовувати весь спектр військових і невійськових можливостей для боротьби з наявними та новими загрозами, включаючи зловмисну ​​кіберактівность і атаки, що випробовують стійкість наших суспільств".

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Лідери нагадали, що минулого місяця перший бойовий виліт здійснив новий авіаносець Великої Британії HMS QUEEN ELIZABETH, який разом з літаками F-35 США продемонстрував "унікальну функціональну сумісність" збройних сил.

Наголошується, що сторони співробітничатимуть у сфері модернізації ЗС, контролю над озброєннями та ядерної безпеки.

Відповідно до заяви, у майбутньому набуде чинності двостороння угода про доступ до даних, яка дасть змогу правоохоронним органам по обидва боки Атлантики отримувати матеріали, необхідні для притягнення правопорушників до відповідальності.