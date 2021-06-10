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Оформлення електронних лікарняних працюватиме в перехідному режимі з червня по серпень, - Федоров

Оформлення електронних лікарняних працюватиме в перехідному режимі з червня по серпень, - Федоров

В Україні з червня по серпень у перехідному режимі почала працювати послуга електронних лікарняних, які видаються медичними установами пацієнтам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці .

"На цьому тижні команда Мінцифри разом із Міністерством охорони здоров'я, НСЗУ, Мінсоцполітики, ПФУ, ФССУ запустили електронні лікарняні. Це один із найважливіших кроків для введення режиму paperless у медичній та соціальній сферах", - написав.

Послуга працюватиме в перехідному режимі з червня по серпень - медичні установи формуватимуть електронні медичні висновки про тимчасову непрацездатність, а також видаватимуть паперові.

Федоров зазначив, що кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), подивившись, коли і на який період його було видано.

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За його словами, е-лікарняні мінімізують корупційні зловживання в медичній сфері та зможуть заощадити купу паперу, часу і грошей.

Віцепрем'єр також розповів, що для можливості виписувати медустановою пацієнтам е-лікарняні, вона має підключитися до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ). Також необхідно мати медичну інформаційну систему (МІС), яка забезпечує інтерфейс для лікарів щодо внесення даних, які стікаються в центральну базу даних. Також е-лікарняний можна отримати, якщо захворів хтось із членів сім'ї і за ним потрібно доглядати.

Федоров пояснив принцип роботи е-лікарняних, який полягає в тому, що спочатку пацієнт приходить в лікарню на обстеження, де йому лікар проведе огляд і сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність. "У ньому буде користувача категорія захворювання і скільки днів людина не зможе працювати. Це документ після обстеження лікаря. У ньому немає інформації про виплати. Лікар обов'язково підписує його своїм КЕП. Як тільки висновок буде створено, пацієнт отримає повідомлення від електронної системи охорони здоров'я", - написав віцепрем'єр-міністр.

Крім того, е-лікарняний закривається автоматично в останній день захворювання, якщо немає необхідності його продовження.

"Далі інформація направляється до Реєстру Пенсійного Фонду. Там формується електронний листок непрацездатності, за якими вам нараховують виплати. Ви також отримаєте повідомлення від ПФУ про це. А потім зможете переглянути е-лікарняний у власному кабінеті на сайті Пенсійного фонду. Роботодавець також зможе знайти ваш е-лікарняний у кабінеті страхувальника на порталі ПФУ", - сказано в повідомленні.

Автор: 

лікарняний (124) Федоров Михайло (876) диджиталізація (275)


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Топ коментарі
+4
Вы долги по больничным верните, а потом уже тупые сказки для лохов вещать будете. Уже больше 3 млрд. долга и задержка в 3 месяца.
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10.06.2021 22:26
+2
Головне як голосніше прокукурікати про наступну імітацію державної діяльності !!!)))
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10.06.2021 22:28
+1
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
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10.06.2021 22:29
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Соціалізм і діджіталізація всієї країни !!!))))
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10.06.2021 22:24 Відповісти
Вы долги по больничным верните, а потом уже тупые сказки для лохов вещать будете. Уже больше 3 млрд. долга и задержка в 3 месяца.
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10.06.2021 22:26 Відповісти
Головне як голосніше прокукурікати про наступну імітацію державної діяльності !!!)))
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10.06.2021 22:28 Відповісти
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
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10.06.2021 22:29 Відповісти
Голімий популізм !!!)))
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10.06.2021 22:36 Відповісти
Якщо нема реальних зрушень,лишається лише імітація діяльності !!!)))
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10.06.2021 22:39 Відповісти
-- а мне за больничкой, нужно с личной мордой к дохтуру бежать...
Как хорошо в стране немецкой жить! *)
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10.06.2021 22:37 Відповісти
В Вильнюсе, кстати -- тоже поликлиническая система мед. обслуживания -- с очередями, записью и больничными карточками!!! ...
-- я, как узнал -- так сразу и выздоровел от всех болезней... *)
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10.06.2021 22:42 Відповісти
эти больничные какое то издевательство над людьми. попробуй его выбегай в очередях . времени нервов и здоровья оставишь немало. и тех денег не захочется. в електронном виде воорбще хер че получишь
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10.06.2021 22:54 Відповісти
А как же теперь будут зарабатывать на липовых регрессах..инвалидностях..? Задним числом больничные и эпикризы уже не напишешь как сейчас(девочки и днем и ночью строчат истории болезней как Анка пулеметчица)..или все таки эту опцию предусмотрели..ибо как они там ВТЭКах и на Саксаганского в институте профзаболеваний харчеваться будут...Доктора -смерть за это сожрали..вздохнули с облегчением и тут снова..напряг пошел )))
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11.06.2021 08:01 Відповісти
 
 