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Новини
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Головні новини 10 червня: УЄФА проти української форми, "Північним потоком-2" завтра пустять газ

Головні новини 10 червня: УЄФА проти української форми,

УЄФА хоче, щоб Україна прибрала з футбольної форми напис "Героям Слава", росіяни обіцяють завтра почати закачувати газ у "Північний потік 2", наші свідчення вакцинації визнали Угорщина і Молдова, - головні новини України 10 червня.

УЄФА вимагає прибрати з форми збірної України напис "Героям слава!"

Головний скандал дня: УЄФА зобов'язала збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснюють тим, що напис нібито має політичний, історичний та військовий контекст. Цьому рішенню дуже зраділи в Росії, Державна Дума навіть запропонувала допомогти нам грошима на нову форму. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму для переговорів з УЄФА. Українські інтернет-користувачі залишають на сторінках УЄФА в соцмережах фрази "Слава Україні" і "Героям слава".

У зоні ООС трагічно загинула 22-річна військовослужбовець, росіяни поранили захисника України

Військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Каріна Шемчук трагічно загинула в зоні ООС під час виконання службових обов'язків. Їй було 22 роки. Про обставини трагедії поки нічого не повідомляють.

Внаслідок обстрілу російськими військами біля Старогнатівки поранено українського воїна. Його доставили в лікарню у стані середньої тяжкості і надають медичну допомогу.

Розмова Зеленського і Столтенберга

Зеленський і Столтенберг провели телефонну розмову напередодні саміту НАТО. Говорили про регіональну безпеку. Зеленський сказав, що сподівається: НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії Росії.

"Північний потік 2" готовий, завтра його почнуть заповнювати газом

"Морська частина першої нитки "Північного потоку 2" технічно завершена. 4 червня була закінчена укладка труб, сьогодні здійснено "захльост" - укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з'єднано між собою", - повідомляє Nord Stream 2 AG. Завтра газопровід почнуть заповнювати газом.

З "Голосу" вийшли вінницькі партійці

Про рішення покинути партію заявили 15 членів Вінницького відділення - половина складу місцевої територіальної організації. А в Чернівцях партійці просять виключити з партії керівника "Голосу" Кіру Рудик, її звинувачують в узурпації влади і таємних переговорах зі "слугами народу". Нардеп "Голосу" Олександра Устінова заявила, що в партії відбувається рейдерство. За її словами, Рудик переписує регіональні партійні осередки на своїх кумів і помічників.

Мер Рівного Третяк потрапив у скандал із висловлюваннями про ромів

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - сказав міський голова про ромів. Але вийшло інакше: Третяку довелося вибачатися. "Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не тільки рівні права, а й рівні обов'язки поводитись по-людськи", - виправдовується тепер Третяк.

Українські свідоцтва про вакцинації стали визнавати за кордоном

Тепер їх визнають в Угорщині і в Молдові. Українці можуть відвідати ці країни з вітчизняними свідоцтвами про вакцинацію.

Автор: 

вакцина (4419) Угорщина (2266) Зеленський Володимир (23729) Молдова (2066) НАТО (6431) Рівне (573) УЄФА (151) футбол (1581) Північний потік (2461) Євро-2020 (99) Столтенберг Єнс (1595) Голос партія (512) роми (25) Третяк Олександр (10)


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Топ коментарі
+4
Значит трубу нафтогаз скоро продаст в металлолом и
финита ля комедия ...
Доигрались с прокачкой.
А , что бы было ,если бы в 2003 году Украина согласилась бы на консорциум с ЕС и Германией....
Труба бы осталась еще лет на 25 и Украина бы получала по 5 млд. за транзит.
В Мире Уважают только сильных.Вот Вам и ответ на подписание кравчуком в августе 1992 года в Москве решения о полной ликвидации ЯО - в третьей в Мире ядерной стране без оплатно т. е .е даром отдали ВСЕ !Круг времени замкнулся и результаты Украины почувствуют на себе -платя налог за огород. Закон 5200 так кажется будет принят зеленым большинством..
Р.S. рф вчера 09.06.2021 года запустила самый большой на восточном побережье в Хабаровске газоперерабатывающий завод с 35 000 (тридцатью пятью) рабочих рук.
История с газом набирает обороты.
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10.06.2021 22:45
+3
Ну значит пропал СП-2
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10.06.2021 22:30
+2
А жизнь-то налаживается
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10.06.2021 22:27
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А жизнь-то налаживается
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10.06.2021 22:27 Відповісти
Нова пляшка (бутьілка кацапською) тобі буде? Не злазитимеш?
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10.06.2021 22:38 Відповісти
"Северный поток 2" готов, завтра его начнут заполнять газом

...ну и вот... ...всех, хто меня матюкал за истекший период по этому поводу -- прошу принести ваши извинения! ...я ж всё пойму...*)
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10.06.2021 22:28 Відповісти
А где взять эти свидетельства?
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10.06.2021 22:28 Відповісти
ну,не пустят газ,а всего лишь заполнят газопровод
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10.06.2021 22:29 Відповісти
Ну значит пропал СП-2
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10.06.2021 22:30 Відповісти
та чо пропал?кто надо попилил сколько надо...все польза кацапским пенсионерам
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10.06.2021 22:34 Відповісти
Украинские свидетельства о вакцинации стали признавать за границей
Теперь их признают https://censor.net/ru/news/3270676/ukraina_i_vengriya_vzaimno_priznali_svidetelstva_o_vaktsinatsii_kuleba и https://censor.net/ru/news/3270692/ukraina_i_moldova_dogovorilis_o_vzaimnom_priznanii_svidetelstv_o_vaktsinatsii_ot_koronavirusa. Украинцы могут посетить эти страны с отечественными свидетельствами о вакцинации. - Афуительная заграница БГГ!!!
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10.06.2021 22:29 Відповісти
Відносно росососії то так і є.
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10.06.2021 22:33 Відповісти

Файна відповідь двом кацапам, які під своїм прапором соромляться писати.
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10.06.2021 22:35 Відповісти
Бачу вже мінус один кацап!
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10.06.2021 22:36 Відповісти
Все флаги в гости к нам.(С)
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10.06.2021 22:35 Відповісти
Зеля звинуватив Байдена, а що сам ніфіга не протидіяв ПП-2 і тільки сприяв його добудові, то ніщітаіцца.
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10.06.2021 22:33 Відповісти
Да все тихо будет с этой формой... Матчи же в Питере пройдут, большой скандал России не нужен, от слова совсем, главное провести мероприятие....
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10.06.2021 22:40 Відповісти
Головні новини 10 червня: УЄФА проти української форми, "Північним потоком 2" завтра пустять газ - Цензор.НЕТ 749
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10.06.2021 23:38 Відповісти
Значит трубу нафтогаз скоро продаст в металлолом и
финита ля комедия ...
Доигрались с прокачкой.
А , что бы было ,если бы в 2003 году Украина согласилась бы на консорциум с ЕС и Германией....
Труба бы осталась еще лет на 25 и Украина бы получала по 5 млд. за транзит.
В Мире Уважают только сильных.Вот Вам и ответ на подписание кравчуком в августе 1992 года в Москве решения о полной ликвидации ЯО - в третьей в Мире ядерной стране без оплатно т. е .е даром отдали ВСЕ !Круг времени замкнулся и результаты Украины почувствуют на себе -платя налог за огород. Закон 5200 так кажется будет принят зеленым большинством..
Р.S. рф вчера 09.06.2021 года запустила самый большой на восточном побережье в Хабаровске газоперерабатывающий завод с 35 000 (тридцатью пятью) рабочих рук.
История с газом набирает обороты.
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10.06.2021 22:45 Відповісти
Та звідки ж ви потвори кацапські вилазите...?
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10.06.2021 22:46 Відповісти
Так давно уже ясно было-все президенты Украины до 2014 года-предатели и соглашатели в отношении московии.дай бог,чтобы нынешний комик додумался и поумнел(и то врядли)
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11.06.2021 09:28 Відповісти
Главные новости 10 июня: УЕФА против украинской формы, по "Северному потоку 2" завтра пустят газ - Цензор.НЕТ 5780
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10.06.2021 22:50 Відповісти
Лучшим пиарщиком формы сборной Украины признана Россия. Фирма Joma благодарит российские СМИ, чиновников и прочих за увеличение продаж.Главные новости 10 июня: УЕФА против украинской формы, по "Северному потоку 2" завтра пустят газ - Цензор.НЕТ 5997
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10.06.2021 22:54 Відповісти
Головні новини 10 червня: УЄФА проти української форми, "Північним потоком 2" завтра пустять газ - Цензор.НЕТ 9774
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10.06.2021 23:37 Відповісти
Странная история с этой формой нашей сборной... Истерика россии прорекламировала нас лучше, чем можно было ожидать. мож поблагодарить полезных идиотов?))) и пусть лают громче?
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11.06.2021 00:17 Відповісти
Та да , перемога так перемога.
Все у нас в стране отлично , можно каждую третью новость про футболки.
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11.06.2021 06:36 Відповісти
 
 