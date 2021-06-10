Головні новини 10 червня: УЄФА проти української форми, "Північним потоком-2" завтра пустять газ
УЄФА хоче, щоб Україна прибрала з футбольної форми напис "Героям Слава", росіяни обіцяють завтра почати закачувати газ у "Північний потік 2", наші свідчення вакцинації визнали Угорщина і Молдова, - головні новини України 10 червня.
УЄФА вимагає прибрати з форми збірної України напис "Героям слава!"
Головний скандал дня: УЄФА зобов'язала збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснюють тим, що напис нібито має політичний, історичний та військовий контекст. Цьому рішенню дуже зраділи в Росії, Державна Дума навіть запропонувала допомогти нам грошима на нову форму. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму для переговорів з УЄФА. Українські інтернет-користувачі залишають на сторінках УЄФА в соцмережах фрази "Слава Україні" і "Героям слава".
У зоні ООС трагічно загинула 22-річна військовослужбовець, росіяни поранили захисника України
Військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Каріна Шемчук трагічно загинула в зоні ООС під час виконання службових обов'язків. Їй було 22 роки. Про обставини трагедії поки нічого не повідомляють.
Внаслідок обстрілу російськими військами біля Старогнатівки поранено українського воїна. Його доставили в лікарню у стані середньої тяжкості і надають медичну допомогу.
Розмова Зеленського і Столтенберга
Зеленський і Столтенберг провели телефонну розмову напередодні саміту НАТО. Говорили про регіональну безпеку. Зеленський сказав, що сподівається: НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії Росії.
"Північний потік 2" готовий, завтра його почнуть заповнювати газом
"Морська частина першої нитки "Північного потоку 2" технічно завершена. 4 червня була закінчена укладка труб, сьогодні здійснено "захльост" - укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з'єднано між собою", - повідомляє Nord Stream 2 AG. Завтра газопровід почнуть заповнювати газом.
З "Голосу" вийшли вінницькі партійці
Про рішення покинути партію заявили 15 членів Вінницького відділення - половина складу місцевої територіальної організації. А в Чернівцях партійці просять виключити з партії керівника "Голосу" Кіру Рудик, її звинувачують в узурпації влади і таємних переговорах зі "слугами народу". Нардеп "Голосу" Олександра Устінова заявила, що в партії відбувається рейдерство. За її словами, Рудик переписує регіональні партійні осередки на своїх кумів і помічників.
Мер Рівного Третяк потрапив у скандал із висловлюваннями про ромів
"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - сказав міський голова про ромів. Але вийшло інакше: Третяку довелося вибачатися. "Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не тільки рівні права, а й рівні обов'язки поводитись по-людськи", - виправдовується тепер Третяк.
Українські свідоцтва про вакцинації стали визнавати за кордоном
Тепер їх визнають в Угорщині і в Молдові. Українці можуть відвідати ці країни з вітчизняними свідоцтвами про вакцинацію.
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...ну и вот... ...всех, хто меня матюкал за истекший период по этому поводу -- прошу принести ваши извинения! ...я ж всё пойму...*)
Теперь их признают https://censor.net/ru/news/3270676/ukraina_i_vengriya_vzaimno_priznali_svidetelstva_o_vaktsinatsii_kuleba и https://censor.net/ru/news/3270692/ukraina_i_moldova_dogovorilis_o_vzaimnom_priznanii_svidetelstv_o_vaktsinatsii_ot_koronavirusa. Украинцы могут посетить эти страны с отечественными свидетельствами о вакцинации. - Афуительная заграница БГГ!!!
Файна відповідь двом кацапам, які під своїм прапором соромляться писати.
финита ля комедия ...
Доигрались с прокачкой.
А , что бы было ,если бы в 2003 году Украина согласилась бы на консорциум с ЕС и Германией....
Труба бы осталась еще лет на 25 и Украина бы получала по 5 млд. за транзит.
В Мире Уважают только сильных.Вот Вам и ответ на подписание кравчуком в августе 1992 года в Москве решения о полной ликвидации ЯО - в третьей в Мире ядерной стране без оплатно т. е .е даром отдали ВСЕ !Круг времени замкнулся и результаты Украины почувствуют на себе -платя налог за огород. Закон 5200 так кажется будет принят зеленым большинством..
Р.S. рф вчера 09.06.2021 года запустила самый большой на восточном побережье в Хабаровске газоперерабатывающий завод с 35 000 (тридцатью пятью) рабочих рук.
История с газом набирает обороты.
Все у нас в стране отлично , можно каждую третью новость про футболки.