Головні новини 10 червня: УЄФА проти української форми, "Північним потоком-2" завтра пустять газ

УЄФА хоче, щоб Україна прибрала з футбольної форми напис "Героям Слава", росіяни обіцяють завтра почати закачувати газ у "Північний потік 2", наші свідчення вакцинації визнали Угорщина і Молдова, - головні новини України 10 червня.

УЄФА вимагає прибрати з форми збірної України напис "Героям слава!"

Головний скандал дня: УЄФА зобов'язала збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснюють тим, що напис нібито має політичний, історичний та військовий контекст. Цьому рішенню дуже зраділи в Росії, Державна Дума навіть запропонувала допомогти нам грошима на нову форму. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму для переговорів з УЄФА. Українські інтернет-користувачі залишають на сторінках УЄФА в соцмережах фрази "Слава Україні" і "Героям слава".

У зоні ООС трагічно загинула 22-річна військовослужбовець, росіяни поранили захисника України

Військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Каріна Шемчук трагічно загинула в зоні ООС під час виконання службових обов'язків. Їй було 22 роки. Про обставини трагедії поки нічого не повідомляють.

Внаслідок обстрілу російськими військами біля Старогнатівки поранено українського воїна. Його доставили в лікарню у стані середньої тяжкості і надають медичну допомогу.

Розмова Зеленського і Столтенберга

Зеленський і Столтенберг провели телефонну розмову напередодні саміту НАТО. Говорили про регіональну безпеку. Зеленський сказав, що сподівається: НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії Росії.

"Північний потік 2" готовий, завтра його почнуть заповнювати газом

"Морська частина першої нитки "Північного потоку 2" технічно завершена. 4 червня була закінчена укладка труб, сьогодні здійснено "захльост" - укладені з боку Росії і Німеччини морські секції газопроводу з'єднано між собою", - повідомляє Nord Stream 2 AG. Завтра газопровід почнуть заповнювати газом.

З "Голосу" вийшли вінницькі партійці

Про рішення покинути партію заявили 15 членів Вінницького відділення - половина складу місцевої територіальної організації. А в Чернівцях партійці просять виключити з партії керівника "Голосу" Кіру Рудик, її звинувачують в узурпації влади і таємних переговорах зі "слугами народу". Нардеп "Голосу" Олександра Устінова заявила, що в партії відбувається рейдерство. За її словами, Рудик переписує регіональні партійні осередки на своїх кумів і помічників.

Мер Рівного Третяк потрапив у скандал із висловлюваннями про ромів

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - сказав міський голова про ромів. Але вийшло інакше: Третяку довелося вибачатися. "Незалежно від етнічного походження, адже всі рівні і мають не тільки рівні права, а й рівні обов'язки поводитись по-людськи", - виправдовується тепер Третяк.

Українські свідоцтва про вакцинації стали визнавати за кордоном

Тепер їх визнають в Угорщині і в Молдові. Українці можуть відвідати ці країни з вітчизняними свідоцтвами про вакцинацію.