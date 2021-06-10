10 червня набуває чинності закон про використання електронних трудових книжок, - Мінсоцполітики
10 червня набуває чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", яким запроваджено електронні трудові книжки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Починаючи з 2004 року призначення пенсійних виплат здійснюється за даними обліку трудової діяльності працівника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Законом встановлено, що відсутні відомості про трудову діяльність, які є в паперових трудових книжках і відсутні в електронному вигляді, вноситимуться в Держреєстр упродовж 5 років. Тобто, впродовж цього періоду враховується як паперова трудова книжка, так і електронна форма.
Якщо у людини є трудовий стаж до 2004 року, внести цю інформацію в електронний реєстр можна самостійно або за допомогою роботодавця.
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Германия признаёт трудовой стаж в России и в Казахстане -- пенсия идёт не германскую банковскую карточку, без потерь за перевод. И без налогов+немецкая!
...это без политики -- чиста бабки...
А с политкой? -- в Израиловке про украинскую пенсию спросите... -- Зеля тудой подсуетился... *)