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10 червня набуває чинності закон про використання електронних трудових книжок, - Мінсоцполітики

10 червня набуває чинності закон про використання електронних трудових книжок, - Мінсоцполітики

10 червня набуває чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", яким запроваджено електронні трудові книжки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Починаючи з 2004 року призначення пенсійних виплат здійснюється за даними обліку трудової діяльності працівника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Законом встановлено, що відсутні відомості про трудову діяльність, які є в паперових трудових книжках і відсутні в електронному вигляді, вноситимуться в Держреєстр упродовж 5 років. Тобто, впродовж цього періоду враховується як паперова трудова книжка, так і електронна форма.

Якщо у людини є трудовий стаж до 2004 року, внести цю інформацію в електронний реєстр можна самостійно або за допомогою роботодавця.

Читайте також: "Голос України" опублікував Закон про електронні трудові книжки

Автор: 

Міністерство соціальної політики (1269) трудова книжка (36)


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Хакери готують мішки для бабла.
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10.06.2021 22:38 Відповісти
Та вам із вашим супер смартфоном це не загрожує.
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10.06.2021 22:44 Відповісти
То есть -- моя родная Трудовуха -- 1974-1996 беспрерывного стажа -- пропала, чы шо?
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10.06.2021 22:47 Відповісти
так Ви вже на пенсіі нашо вона тобі )))
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11.06.2021 07:52 Відповісти
После случайного не случайного сбоя человек легким движением, легким движением, человек превращается, превращается человек - в элегантного тунеядца, который вообще не работал ни дня. Таким же легким движением появляются Геракылы, имеющие стаж лет по сто пятьдесят. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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10.06.2021 22:48 Відповісти
Хакеры будут в шоколаде!
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10.06.2021 22:51 Відповісти
А шо ещё интересно!

Германия признаёт трудовой стаж в России и в Казахстане -- пенсия идёт не германскую банковскую карточку, без потерь за перевод. И без налогов+немецкая!
...это без политики -- чиста бабки...
А с политкой? -- в Израиловке про украинскую пенсию спросите... -- Зеля тудой подсуетился... *)
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10.06.2021 22:53 Відповісти
і шо так всім понаєхавшим..даже пенсам з Бангладешу або Сіріі?
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11.06.2021 07:54 Відповісти
 
 