Нардеп "Голосу" Юрчишин: мета закону про олігархів - популізм і цензура в ЗМІ

Олігархи не втратять владу після ухвалення президентського законопроєкту. А от ОП може отримати важіль впливу на ЗМІ та домогтися потрібного висвітлення діяльності президента.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин. Він вважає, що у законопроєкту зовсім не ті цілі, що декларує президент.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин. Он считает, что у законопроекта совсем не те цели, что декларирует президент.

"Перша – популістична: показати, що ведеться якась боротьба із олігархами. Причому бажано, щоб від неї жоден із них суттєво не зазнав втрат. Якщо брати аналіз "Наших грошей", то переважна більшість чинних олігархів не постраждають. Наприклад, буде складно довести бенефіціарну власність на монопольні структури", - сказав Юрчишин.

Друга мета, за його словами - контроль над ЗМІ з боку Офісу президента.

"скоріш за все, піаргрупа Зеленського, розуміючи, що ускладнюються стосунки із Коломойським (який був ключовим "рупором" під час попередньої кампанії), хочуть створити неефективну (але в реаліях України діючу) систему тиску. Звісно, будь-яке рішення в цьому напрямку оскаржуватиметься в судах. Тому розподілити ринок за цим законом буде достатньо складно. Хіба що вдасться клонувати РНБО і штампувати рішення та укази із турбошвидкістю", - підкреслив нардеп.

"Голос" у першому читанні цей законопроєкт не підтримає.

" Офіс президента одразу захоче охрестити тих, хто проголосує проти, прислужниками олігархів. Не забувайте, що у парламентській більшості є люди Павлюка, Ахметова, Пінчука, Коломойського та навіть Медведчука і Фірташа. Хоча вони можуть й проголосувати за проєкт закону в першому читанні, щоб показати, як вони борються (насправді, імітують) із олігархами. Чи потрібен їм цей закон у другому читанні – велике питання", - підсумував Юрчишин.