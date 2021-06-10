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Нардеп "Голосу" Юрчишин: мета закону про олігархів - популізм і цензура в ЗМІ

Нардеп

Олігархи не втратять владу після ухвалення президентського законопроєкту. А от ОП може отримати важіль впливу на ЗМІ та домогтися потрібного висвітлення діяльності президента.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин. Він вважає, що у законопроєкту зовсім не ті цілі, що декларує президент.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин. Он считает, что у законопроекта совсем не те цели, что декларирует президент.

"Перша – популістична: показати, що ведеться якась боротьба із олігархами. Причому бажано, щоб від неї жоден із них суттєво не зазнав втрат. Якщо брати аналіз "Наших грошей", то переважна більшість чинних олігархів не постраждають. Наприклад, буде складно довести бенефіціарну власність на монопольні структури", - сказав Юрчишин.

Друга мета, за його словами - контроль над ЗМІ з боку Офісу президента.

"скоріш за все, піаргрупа Зеленського, розуміючи, що ускладнюються стосунки із Коломойським (який був ключовим "рупором" під час попередньої кампанії), хочуть створити неефективну (але в реаліях України діючу) систему тиску. Звісно, будь-яке рішення в цьому напрямку оскаржуватиметься в судах. Тому розподілити ринок за цим законом буде достатньо складно. Хіба що вдасться клонувати РНБО і штампувати рішення та укази із турбошвидкістю", - підкреслив нардеп.

"Голос" у першому читанні цей законопроєкт не підтримає.

" Офіс президента одразу захоче охрестити тих, хто проголосує проти, прислужниками олігархів. Не забувайте, що у парламентській більшості є люди Павлюка, Ахметова, Пінчука, Коломойського та навіть Медведчука і Фірташа. Хоча вони можуть й проголосувати за проєкт закону в першому читанні, щоб показати, як вони борються (насправді, імітують) із олігархами. Чи потрібен їм цей закон у другому читанні – велике питання", - підсумував Юрчишин.

Автор: 

законопроєкт (3584) олігарх (931) Юрчишин Ярослав (153)


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Топ коментарі
+13
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 4852
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10.06.2021 23:20
+12
Есть законы, есть Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, есть антикоррупционное законодательство и т.д. Все это уже есть. А они вместо этого лепят очередную чушь, нарушающую конституцию, и еще рассказывают об этом с каждого утюга.
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10.06.2021 23:23
+9
Да. При этом цензурировать новости. Как в Макшании. Но Бубочка хер угадал.
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10.06.2021 23:20
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Ограничение вливания в уши олигархами лжи для своих интересов? Я за такую цензуру.
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10.06.2021 23:19 Відповісти
У нас есть независимая журналистика? Громадське? И норм. А всякие газетенки типа вестей пусть исчезнут.
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10.06.2021 23:20 Відповісти
А может ты исчезнешь? Не вонял шоб тут.
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10.06.2021 23:22 Відповісти
Да. При этом цензурировать новости. Как в Макшании. Но Бубочка хер угадал.
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10.06.2021 23:20 Відповісти
Есть законы, есть Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, есть антикоррупционное законодательство и т.д. Все это уже есть. А они вместо этого лепят очередную чушь, нарушающую конституцию, и еще рассказывают об этом с каждого утюга.
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10.06.2021 23:23 Відповісти
це з тієї ж серії що і "МВФ змушує нас зменшувати пенсії та підвищувати комунальні тарифи"
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10.06.2021 23:25 Відповісти
В цьому сенс імітаціі,як гучніше кукурікати про гіпотетичні досягнення !!!)))
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10.06.2021 23:29 Відповісти
Предлагаю принять закон против нищих. Запретить им спать на мусорках и просить милостыню на вокзалах. И запретить ходить в рваных носках.
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10.06.2021 23:19 Відповісти
Треба ще заборонити прихід зими і наднизьких температур, а також кожному українцю по земельній ділянці на березі Чорного моря
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10.06.2021 23:23 Відповісти
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 4852
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10.06.2021 23:20 Відповісти
Таємниця Полішинеля-Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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10.06.2021 23:22 Відповісти
Читая комменты по этой теме на Цензоре,
складывается впечатление что все население Украины
против закона об олигархах!
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10.06.2021 23:22 Відповісти
просто населення вже нажерлося цього "борцуна з олігархами" та його брехні
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10.06.2021 23:24 Відповісти
ой не пались...
твое фамильё Ахметов или Пинчук?
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10.06.2021 23:25 Відповісти
Мендель.
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10.06.2021 23:27 Відповісти
А ти , мабуть , Беня ? 😀
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11.06.2021 00:58 Відповісти
Не может быть никакого отдельного закона для определенной группы граждан. Все равны перед законом. И законы должны быть для всех. Плюс не может один Кловун из квартала95 решать кто угоден а кого наказать.
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10.06.2021 23:27 Відповісти
вот еще один неравнодушный: "Свободу олигархам!"
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10.06.2021 23:29 Відповісти
По сути есть шо сказать? Или просто перднул и дальше поскакал, как Бубочка? Все вы президенты?
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10.06.2021 23:31 Відповісти
читай мой верхний мой пост...
в нем ирония о том, что все ботофермы тех самых олигархов
подняты по тревоге и истрят сейчас вместе с тобой
чтобы защитить из от этого закона...
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10.06.2021 23:36 Відповісти
Два класса церковно-приходской школы?
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10.06.2021 23:59 Відповісти
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 3120 Зеля створює диктатуру. Буде другий Лука.
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10.06.2021 23:27 Відповісти
Воно ще не розуміє де воно стало президентом.
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10.06.2021 23:30 Відповісти
Ви цей закон бачили? Там половина олігархів за критеріями цього закону олігархами не вважатимуться! От Косюк зі своїм палацом і 100-метровою яхтою за цим законом ні разу не олігарх!
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10.06.2021 23:36 Відповісти
А у Вас не виникає думка, що т усе "розведення" та узурпація влади? Ну, не має і не було подібних законів в інших країнах. "Найвеличнійший" видумав
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10.06.2021 23:43 Відповісти
А ты закон-то читал? Назначает лицо олигархом СНБО, который у нас подчиняется Клоуну. То есть, если Клоун решил, что ты являешься олигархом, значит так тому и быть. Ты реально это называешь законом? Случайно, не вместе с Зелей "учился"?
Если будут работать суды и АМКУ, то никаких костылей в виде недозаконов не понадобится. Но для дебилов это слишком туго доходит.
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11.06.2021 01:26 Відповісти
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 9321
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10.06.2021 23:24 Відповісти
Циркова вистава про боротьбу олігархів з олігархатом триває !!!)))
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10.06.2021 23:27 Відповісти
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 9555
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10.06.2021 23:31 Відповісти
Непотрібно. Так як олігархи своїх холуїв годують. А так треба працювати . А ума нуль.
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10.06.2021 23:53 Відповісти
Вот признает зюзя по приказу ермака Бутусова олигархом... Думаете, быдлоквартал не пробьет и это дно?
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11.06.2021 00:44 Відповісти
как в один голос закричали.........про али бабу....а саим баблишко гребут для законов аллии бабы
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11.06.2021 03:55 Відповісти
брехня.
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11.06.2021 05:05 Відповісти
да не пиарте тот сраный голос, минетчицу пинчука
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11.06.2021 07:05 Відповісти
 
 