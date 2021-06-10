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Новини
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Заступник голови фракції "Батьківщини" Соболєв: Законопроєкт про олігархів створено тільки заради назви

Заступник голови фракції

Замість закону про олігархів слід прийняти антитрастове законодавство і закон про офшори.

Про це заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Він створений тільки для назви. Якщо президент або його фракція дійсно хочуть боротися з таким явищем, як олігарх, то треба було внести два проєкти закону. Перший - про антитрастове законодавство ... Другий законопроєкт - про зміни в податковому законодавстві щодо офшорних юрисдикцій. Там, де відмиваються всі кошти без сплати податків в Україні", - сказав він.

Соболєв припустив, що законопроєкт про олігархів "подали, бо вибрали популярну тему".

"Давайте розберемося, а які будуть санкції після того, як когось визнають олігархом? Добре, оголосили тебе. Поставили клеймо "олігарх". Що далі? Ти не можеш спілкуватися з політиками? Оце "проблема"! Зобов'яжемо кожного депутата декларувати, з ким він зустрічається, і все буде нормально. А то журналісти роблять запити: "хто побував в Офісі президента?" Відповідають: "у нас журнали відвідування засекречені". Так розсекретьте! Ще покажіть, хто заїжджає через бічні в'їзди в ОП. От і буде боротьба з олігархами", - додав він.

Читайте також: Нардеп "Голосу" Юрчишин: мета закону про олігархів - популізм і цензура в ЗМІ

Автор: 

законопроєкт (3584) олігарх (931) Соболєв Сергій (101)


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Топ коментарі
+11
Заступник голови фракції "Батьківщини" Соболєв: Законопроєкт про олігархів створено тільки заради назви - Цензор.НЕТ 9690
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10.06.2021 23:46
+9
Янелох прибере конкурентів на президентських виборах призначивши їх олігархами. Ось суть цього закону.
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10.06.2021 23:36
+9
Важко не погодитись. Поки зелені не розкрадуть усе і не звалять, не заспокоються.
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10.06.2021 23:37
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Коррупционеров даже неловко сравнивать со СВИНЬЯМИ.Даже те в конце концов наедаются.А эти ТВАРИ никак НЕ НАЖРУТСЯ...
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10.06.2021 23:36 Відповісти
Янелох прибере конкурентів на президентських виборах призначивши їх олігархами. Ось суть цього закону.
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10.06.2021 23:36 Відповісти
Маячня, у Зеленського і без цього нема конкурентів
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10.06.2021 23:46 Відповісти
Важко не погодитись. Поки зелені не розкрадуть усе і не звалять, не заспокоються.
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10.06.2021 23:37 Відповісти
Все украдено до них!
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10.06.2021 23:53 Відповісти
О "Заслужений депутат ВР" обізвався !!!))))
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10.06.2021 23:38 Відповісти
теж варіант.
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10.06.2021 23:40 Відповісти
Заступник голови фракції "Батьківщини" Соболєв: Законопроєкт про олігархів створено тільки заради назви - Цензор.НЕТ 9690
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10.06.2021 23:46 Відповісти
Народ дурний на всю голову
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10.06.2021 23:49 Відповісти
может быть
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10.06.2021 23:52 Відповісти
Уже было антикоррупционное бюро - коррупция куда-то делась ?
Возросли лишь зарплаты борцунов с ней.
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10.06.2021 23:54 Відповісти
особам з клеймом "олігарх" зебіли хочуть заборонити пасивне виборче право
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11.06.2021 01:24 Відповісти
Спасибо соболь ты наш соколинный глаз! И всё то ты видишь, знаешь, спокойно подсказываешь---куда, где, зачем, почём, спасибо конечно---итак запросто уже лет с 20. Может пора рыбу ловить с утра и до вечера? Дальше без тебя как нибудь.
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11.06.2021 02:28 Відповісти
Дородний вузькоязичний зелебобік з 95-го криворізького мікрорайону намалювався нарешті?
Тю, і де ви такі мудаки беретесь?!
Чи це з Балалайні з-під VPN таргани лізуть?
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11.06.2021 02:45 Відповісти
Здесь же форум---веди себя прилично---котях ты траншейный прошлогодний! Сходи к дверям, зыркни косорылый на номер с другой стороны---а вдруг 6? Где вы сохатые лохматые, кацюрбатые водитесь? Вас папуасов учишь-учишь---а оно опять насрал на пол! Тараканов хоть не трогай. Ищи шукач промеж пальцев ног не нюхая. Здрысни в люлю--спать пора. Ущучил текст?
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11.06.2021 03:07 Відповісти
То ты у нас окащывается таракан!))
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11.06.2021 08:52 Відповісти
Тут промолчу---хотя зачитать могу запросто! Ник прочёл---всё поздно идти где рубахи с длинным рукавом проверятся или вдруг на комиссию какую. Не ходи---не выпустят. Поешь пока харчей на воле. В тех конторах мало сейчас финансирования---повезло тебе!
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11.06.2021 20:37 Відповісти
У одного Соболева интеллекту больше , чем всех фотографов й бодибилдеров из "Служек урода" вместе взятых ... Включая моложавого профессора-теоретика из Трускавца . Он ещё с "революции на граните" в ВР . Т.е. 30 лет .
И вот прикинь , за целых 30 лет , собачек на на платёжку менять не предлагал , в карантины не отрывался в своёй ресторации . Погонял бандитских никогда не носил . Пальцы веером перед бойцами не распускал (типа нелох) . Про некачественных детей не хохмил . И про корабельную сосну не быдлячил казарменными жудко-уймаром ..
И в магазине его с банкой краденного пива охранник не хапал . И тачка у него по-проще за 7 каденций в Раде , чем у десятка тех , у кого ВР это первая запись в трудовой .
Рим в 4-м веке кто только не брал . Это глупые историки горят , что хотели пограбить и поубивать всех . Реально варвары хотели просто тупо жить как римляне и даже пытались им подражать . Но только в Африке вест-готам что-то удалось . А в Риме прежнего расцвета только через тысячу лет , в эпоху Ренесанса и то поняв , что не папуасничать нужно строя акведуки из навоза и арки из песка молясь на магическое Cargo , а культуру перенимать , образование и технологии .

А так ПТУшников в АН тоже можно выбрать , да и Ибукович ся не иначе как проффффесЫром называл . А тут к нему и Кива подтянулся . Токо бамбуковый самолёт папуасам никогда не привезёт магическое Cargo ...
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11.06.2021 06:05 Відповісти
ребяты вам же понять надо...коррупцмя.. суды... а потом на встречу.....в июле....
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11.06.2021 03:46 Відповісти
зрада. олигархи против.
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11.06.2021 05:05 Відповісти
Ось за це я й за "Батьківщину" з 2004 року .

За точність діанозу без будь якого перебільшення й панічних атак як в Петі та в Голосу .

Коли 72% землі український хочуть продати агрокортелям й банкам , це не гра , це дійсно катастрофа , бо шр тоді захищають воякі на сході ? Офіси на Печерських пагорбах , чи то кілька заводів Піали з Пінчуком да Фірташем ?!

А коли дитячий садок грає в папірцеву боротьбу з олігархами , то й його значення не більше рівня середньої группи . До першого класу вже не дотягує ,,, Бєня реготав з тіх остольопів кілька днів . Ринат висловився в тому дусі , шо немає звички читати дитячі казки з бульварнії преси в сортирі .
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11.06.2021 05:42 Відповісти
Дуже самодостатня, виважена, розумна, толерантна людина і аналітик. Соромно лише за його вибір партії(((
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11.06.2021 07:25 Відповісти
Соболев прав. Законом об олигархах Зеля устраняет на пути возможных конкурентов на будущих выборах.
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11.06.2021 08:11 Відповісти
Ну не совсем, скорее ради одного ненавистного олигарха, сами знаете кого 😁😁😁
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11.06.2021 08:59 Відповісти
Вы Соболев с ума сошли, а куда Бубочка бабло будет складывать!
Тут блин Окружная пока за 100 потом 300 Лямов на подходе а он такое предлагает....ну нет слов !
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11.06.2021 10:20 Відповісти
 
 