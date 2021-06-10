Заступник голови фракції "Батьківщини" Соболєв: Законопроєкт про олігархів створено тільки заради назви
Замість закону про олігархів слід прийняти антитрастове законодавство і закон про офшори.
Про це заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв сказав у коментарі Цензор.НЕТ.
"Він створений тільки для назви. Якщо президент або його фракція дійсно хочуть боротися з таким явищем, як олігарх, то треба було внести два проєкти закону. Перший - про антитрастове законодавство ... Другий законопроєкт - про зміни в податковому законодавстві щодо офшорних юрисдикцій. Там, де відмиваються всі кошти без сплати податків в Україні", - сказав він.
Соболєв припустив, що законопроєкт про олігархів "подали, бо вибрали популярну тему".
"Давайте розберемося, а які будуть санкції після того, як когось визнають олігархом? Добре, оголосили тебе. Поставили клеймо "олігарх". Що далі? Ти не можеш спілкуватися з політиками? Оце "проблема"! Зобов'яжемо кожного депутата декларувати, з ким він зустрічається, і все буде нормально. А то журналісти роблять запити: "хто побував в Офісі президента?" Відповідають: "у нас журнали відвідування засекречені". Так розсекретьте! Ще покажіть, хто заїжджає через бічні в'їзди в ОП. От і буде боротьба з олігархами", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Коррупционеров даже неловко сравнивать со СВИНЬЯМИ.Даже те в конце концов наедаются.А эти ТВАРИ никак НЕ НАЖРУТСЯ...
Возросли лишь зарплаты борцунов с ней.
Тю, і де ви такі мудаки беретесь?!
Чи це з Балалайні з-під VPN таргани лізуть?
И вот прикинь , за целых 30 лет , собачек на на платёжку менять не предлагал , в карантины не отрывался в своёй ресторации . Погонял бандитских никогда не носил . Пальцы веером перед бойцами не распускал (типа нелох) . Про некачественных детей не хохмил . И про корабельную сосну не быдлячил казарменными жудко-уймаром ..
И в магазине его с банкой краденного пива охранник не хапал . И тачка у него по-проще за 7 каденций в Раде , чем у десятка тех , у кого ВР это первая запись в трудовой .
Рим в 4-м веке кто только не брал . Это глупые историки горят , что хотели пограбить и поубивать всех . Реально варвары хотели просто тупо жить как римляне и даже пытались им подражать . Но только в Африке вест-готам что-то удалось . А в Риме прежнего расцвета только через тысячу лет , в эпоху Ренесанса и то поняв , что не папуасничать нужно строя акведуки из навоза и арки из песка молясь на магическое Cargo , а культуру перенимать , образование и технологии .
А так ПТУшников в АН тоже можно выбрать , да и Ибукович ся не иначе как проффффесЫром называл . А тут к нему и Кива подтянулся . Токо бамбуковый самолёт папуасам никогда не привезёт магическое Cargo ...
За точність діанозу без будь якого перебільшення й панічних атак як в Петі та в Голосу .
Коли 72% землі український хочуть продати агрокортелям й банкам , це не гра , це дійсно катастрофа , бо шр тоді захищають воякі на сході ? Офіси на Печерських пагорбах , чи то кілька заводів Піали з Пінчуком да Фірташем ?!
А коли дитячий садок грає в папірцеву боротьбу з олігархами , то й його значення не більше рівня середньої группи . До першого класу вже не дотягує ,,, Бєня реготав з тіх остольопів кілька днів . Ринат висловився в тому дусі , шо немає звички читати дитячі казки з бульварнії преси в сортирі .
Тут блин Окружная пока за 100 потом 300 Лямов на подходе а он такое предлагает....ну нет слов !