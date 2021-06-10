Заступник голови фракції "Батьківщини" Соболєв: Законопроєкт про олігархів створено тільки заради назви

Замість закону про олігархів слід прийняти антитрастове законодавство і закон про офшори.

Про це заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"Він створений тільки для назви. Якщо президент або його фракція дійсно хочуть боротися з таким явищем, як олігарх, то треба було внести два проєкти закону. Перший - про антитрастове законодавство ... Другий законопроєкт - про зміни в податковому законодавстві щодо офшорних юрисдикцій. Там, де відмиваються всі кошти без сплати податків в Україні", - сказав він.

Соболєв припустив, що законопроєкт про олігархів "подали, бо вибрали популярну тему".

"Давайте розберемося, а які будуть санкції після того, як когось визнають олігархом? Добре, оголосили тебе. Поставили клеймо "олігарх". Що далі? Ти не можеш спілкуватися з політиками? Оце "проблема"! Зобов'яжемо кожного депутата декларувати, з ким він зустрічається, і все буде нормально. А то журналісти роблять запити: "хто побував в Офісі президента?" Відповідають: "у нас журнали відвідування засекречені". Так розсекретьте! Ще покажіть, хто заїжджає через бічні в'їзди в ОП. От і буде боротьба з олігархами", - додав він.

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