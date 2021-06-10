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Новини Агресія Росії проти України
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Росія постачає на окупований Донбас системи РЕБ, безпілотники і пальне, - Україна в ОБСЄ

Росія постачає на окупований Донбас системи РЕБ, безпілотники і пальне, - Україна в ОБСЄ

Упродовж двох місяців Росія відправила на окуповані території Донецької та Луганської областей боєприпаси, міномети, системи РЕБ і пальне.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два місяці, з 18 березня по 20 травня, російська сторона поставила 3 ​​залізничні вагони з боєприпасами, 34 автомобілі з боєприпасами, міномети, БПЛА, міни та системи радіоелектронної боротьби "Тритон" та "Леер-3", а також 84 цистерни з паливно-мастильними матеріалами", - заявив дипломат.

За його словами, з огляду на це зрозуміло, чому Росія так рішуче виступає проти будь-яких кроків, спрямованих на підвищення моніторингу українсько-російського державного кордону з боку ОБСЄ.

Цимбалюк також звернув увагу іноземних дипломатів на те, що минулого тижня СММ зафіксувала 139 одиниць важкого озброєння на полігонах на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Очільник місії України в ОБСЄ наголосив, що непередбачувані військові наміри російської сторони залишаються серйозним викликом для безпеки України. "Небажання російської сторони забезпечити необхідну військову прозорість, у тому числі згідно з Віденським документом 2011 року, лише додає причин для занепокоєння", - сказав Цимбалюк.

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Автор: 

росія (65007) Донбас (22354) Цимбалюк Євген (50)


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Топ коментарі
+6
З 2014 року мене мучить одне питання... От всі знають, що кацапи в основному техніку і ********** сєпарам постачають залізницею. Чому жодного разу за 7 років не пустили під укіс потяг з ************ чи танками?? Ну блін, там десятки кілометрів залізниці, ясно що вся вона не охороняється. Невже важко зробити диверсію? Бажано гучну, щоб весь світ побачив...
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10.06.2021 23:39
+6
Кому поставляет, дауны? Кому?! Сама себе? Не "поставляет", а снабжает свои войска.
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11.06.2021 00:45
+3


Россия поставляет на оккупированный Донбасс системы РЭБ, беспилотники и горючее, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6772
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10.06.2021 23:48
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В окупованому Криму почало наповнюватися Аянське водосховище, яке забезпечує прісною водою жителів Сімферополя. Про це на своєму YouTube-каналі повідомляє кримський блогер Заїр Баккал, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України . Важливою передумовою порятунку для окупантів називають рясні дощі, та https://patrioty.org.ua/politic/holovotiapstvo-novykh-oblych-chy-derzhrada-vodna-blokada-krymu-pid-zahrozoiu-zryvu-damba-***********-a-novu-zelenskyi-skazav-ne-buduvatyme-video-378602.html руйнування дамби на Дніпрі, на що Зеленський начебто геть не реагує .
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10.06.2021 23:38 Відповісти
З 2014 року мене мучить одне питання... От всі знають, що кацапи в основному техніку і ********** сєпарам постачають залізницею. Чому жодного разу за 7 років не пустили під укіс потяг з ************ чи танками?? Ну блін, там десятки кілометрів залізниці, ясно що вся вона не охороняється. Невже важко зробити диверсію? Бажано гучну, щоб весь світ побачив...
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10.06.2021 23:39 Відповісти
Потому что потом,прилетит ответка,только сильнее на много.
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11.06.2021 07:31 Відповісти


Россия поставляет на оккупированный Донбасс системы РЭБ, беспилотники и горючее, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6772
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10.06.2021 23:48 Відповісти
патриции жрут
плебеи облизываются
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11.06.2021 05:25 Відповісти
Петька изучает древнюю историю:
- Василий Иванович,- спрашивает он, - как понимать "патриции пригласили гетер и устроили оргию"? Что такое "оргия"?
- Да пьянка.
- Кто такие "гетеры"?
- Проститутки.
- Ну а "патриции" кто такие?
- А здесь, Петька, опечатка - не "патриции", а "партийцы".
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11.06.2021 07:24 Відповісти
ОПа-и-За-Жопу
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11.06.2021 07:45 Відповісти
Росія поставляє на окупований Донбас системи РЕБ, безпілотники і пальне, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4473
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10.06.2021 23:55 Відповісти
Кому поставляет, дауны? Кому?! Сама себе? Не "поставляет", а снабжает свои войска.
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11.06.2021 00:45 Відповісти
советы поставляли арабам оружие и готовили террористов чтобы те убивали евреев
по их вине Израиль потерял много хороших людей и понес огромные убытки
евреи не могли обьявить открытую войну, но сделали так, чтобы этой страны не стало
кацапы не сделали правильных выводов из предыдущих ошибок и пошли той же дорогой, которая в конечном счете приведет к разрушению и развалу их государства
и конец их уже близок
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11.06.2021 00:51 Відповісти
евреи убивали евреев
так выходит?
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11.06.2021 05:14 Відповісти
открою один большой секрет, только никому не говори
особенно хаббадникам и сионистам
Каин убил Аваля, а Каганович и Мехлес - Мандельштама
вот такая куйня, малята
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11.06.2021 08:47 Відповісти
жиди, короче
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11.06.2021 09:46 Відповісти
только в глазки убийцам не надо заглядывать
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11.06.2021 15:16 Відповісти
брехня
ДонБасс - донецкий каменноугольный бассейн
ни больше, ни меньше
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11.06.2021 05:04 Відповісти
Что бы быстрее закончилась ,война , нужно лишить врага , материально технического обеспечения . Украина должна полностью заблокировать Лугандон . Отрезать электричество , газ ,и воду . Не выплачивать пенсии лугандонцам ,заморозить их . Когда освободим ,тогда и выплатим 😡 Лугандонцы даже детей запрещают вывозить , а вы и им пенсии платите ?🙄🤦
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11.06.2021 09:07 Відповісти
и убийц - самое главное почемуто не упомянули
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11.06.2021 11:13 Відповісти
байрактар должен работать по вагонам, а не простаивать
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11.06.2021 15:18 Відповісти
 
 