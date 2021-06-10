Росія постачає на окупований Донбас системи РЕБ, безпілотники і пальне, - Україна в ОБСЄ

Упродовж двох місяців Росія відправила на окуповані території Донецької та Луганської областей боєприпаси, міномети, системи РЕБ і пальне.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За два місяці, з 18 березня по 20 травня, російська сторона поставила 3 ​​залізничні вагони з боєприпасами, 34 автомобілі з боєприпасами, міномети, БПЛА, міни та системи радіоелектронної боротьби "Тритон" та "Леер-3", а також 84 цистерни з паливно-мастильними матеріалами", - заявив дипломат.

За його словами, з огляду на це зрозуміло, чому Росія так рішуче виступає проти будь-яких кроків, спрямованих на підвищення моніторингу українсько-російського державного кордону з боку ОБСЄ.

Цимбалюк також звернув увагу іноземних дипломатів на те, що минулого тижня СММ зафіксувала 139 одиниць важкого озброєння на полігонах на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Очільник місії України в ОБСЄ наголосив, що непередбачувані військові наміри російської сторони залишаються серйозним викликом для безпеки України. "Небажання російської сторони забезпечити необхідну військову прозорість, у тому числі згідно з Віденським документом 2011 року, лише додає причин для занепокоєння", - сказав Цимбалюк.

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