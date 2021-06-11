УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10141 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 924 7

Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ "Гнутове" в зоні ООС. ФОТО

10 червня на КПВВ "Гнутове" з візитом перебували депутати Національних зборів Французької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби .

Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ Гнутове в зоні ООС 01

Французькі парламентарії ознайомились із ситуацією в межах гуманітарного дорожнього коридору, де пересування громадян зараз блокується російсько-окупаційними військами.

Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ Гнутове в зоні ООС 02

"Переміщення людей повністю блокується на тимчасово окупованій території України. Тоді як у нас в контрольному пункті перебуває достатня кількість прикордонників, готових забезпечити пропуск", - розповів гостям в.о. начальника Донецького прикордонного загону полковник Сергій Лозинський.

Читайте також: Сторони ТКГ підтвердили гарантії безпеки для роботи КПВВ в Щасті і Золотому, - Арестович (оновлено)

Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ Гнутове в зоні ООС 03

"Франція пишається героїзмом українців і займається ситуацією, яка склалася. Сподіваємося на швидке й успішне її врегулювання. Ми докладемо всіх зусиль, які від нас залежать", - від імені французьких парламентаріїв заявив депутат нацзборів Франції П'єр Персон.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5948) Франція (3052) Донбас (22354) КПВВ (330)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну і який сенс від цієї туристичної екскурсіі ???))))
показати весь коментар
11.06.2021 00:09 Відповісти
А ты шо, не знал? -- денег Бене не дадут... -- я уже устал повторять...*)
показати весь коментар
11.06.2021 00:11 Відповісти
Та через зелену плісняву Україну вже по замовчуванню нах.... послали !!!)))
показати весь коментар
11.06.2021 00:13 Відповісти
-- сама пішла...
показати весь коментар
11.06.2021 00:21 Відповісти
УБД наверно хотят ))
показати весь коментар
11.06.2021 00:11 Відповісти
Они дают понять раше, что проверили пункты пропуска, которые Украина открыла согластно Минску, и убедились лично в том, что раша свои обязательства не выполняет. Формальность такая, шоб те потом не орали типа "а ты меня за руку поймал?"
показати весь коментар
11.06.2021 00:31 Відповісти
Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ "Гнутове" в зоні ООС - Цензор.НЕТ 1441


А взяти і пройти з екскурсією на територію окупованої кремлівськими
фашистами )(уйла кривавої бандитської резервації (лугандоніі - ордло),
що вони не побажали? А шкода а то ближче впритул познайомилися з
кривавим ординським кацапським світом замаскованим навіть під нібито російський.
показати весь коментар
11.06.2021 09:35 Відповісти
 
 