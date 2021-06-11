Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ "Гнутове" в зоні ООС. ФОТО
10 червня на КПВВ "Гнутове" з візитом перебували депутати Національних зборів Французької Республіки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби .
Французькі парламентарії ознайомились із ситуацією в межах гуманітарного дорожнього коридору, де пересування громадян зараз блокується російсько-окупаційними військами.
"Переміщення людей повністю блокується на тимчасово окупованій території України. Тоді як у нас в контрольному пункті перебуває достатня кількість прикордонників, готових забезпечити пропуск", - розповів гостям в.о. начальника Донецького прикордонного загону полковник Сергій Лозинський.
"Франція пишається героїзмом українців і займається ситуацією, яка склалася. Сподіваємося на швидке й успішне її врегулювання. Ми докладемо всіх зусиль, які від нас залежать", - від імені французьких парламентаріїв заявив депутат нацзборів Франції П'єр Персон.
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А взяти і пройти з екскурсією на територію окупованої кремлівськими
фашистами )(уйла кривавої бандитської резервації (лугандоніі - ордло),
що вони не побажали? А шкода а то ближче впритул познайомилися з
кривавим ординським кацапським світом замаскованим навіть під нібито російський.