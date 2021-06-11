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УАФ пропонує гаслам на формі збірної України з футболу надати статус офіційних футбольних символів, - Павелко

УАФ пропонує гаслам на формі збірної України з футболу надати статус офіційних футбольних символів, - Павелко

Українська асоціація футболу (УАФ) пропонує гаслам "Слава Україні" і "Героям Слава" надати статус офіційних футбольних символів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

"Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел "Слава Україні" і "Героям Слава"; про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей)", - написав Павелко на своїй сторінці у фейсбуку ввечері в четвер.

Він подякував уболівальникам за підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної, а також за небайдужість, за відверті публічні позиції та щиру реакцію на поточні події.

"Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надруковані всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!" - підкреслив президент УАФ.

Павелко переконаний, що "за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику".

Також читайте: Павелко терміново полетів до Риму на переговори з УЄФА щодо форми збірної України: Це гасло - футбольне

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Читайте також: "ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом

Автор: 

збірна з футболу (224) УЄФА (151) Андрій Павелко (53)


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Топ коментарі
+31
Знаменитий український боксер Олександр Хижняк переміг чемпіона світу-2019 кримчанина Гліба Бакші, який раніше відмовився від УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА і отримав зайвохромосомно-москвощелепний паспорт. Хижняк став переможцем кваліфікаційного олімпійського турніру в Парижі.
УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко - Цензор.НЕТ 48
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11.06.2021 02:55
+27
Напхаємо за комірець продажній УЄФА!
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні!
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11.06.2021 00:44
+20
У преЗедента, який так хвацько недавно критикував Байдена, на відповідь путіну язик кудись у сраку забіг.
https://news.google.com/articles/CAIiEJJLqrXBpeFv7jyn8iJ01voqGAgEKg8IACoHCAowzragCTCEo3AwjOaMAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA%3Auk Путін порівняв Україну з «нацистською Німеччиною» через законопроєкт про корінні народи. Кулеба йому відповів
Відповідь Кулеби сприймалась би адекватною, якби це сказав Лавров, а президенту повинен відповідати президент. Але ж президента треба мати, а у нас криворізький косоворотник.
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11.06.2021 00:42
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УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко - Цензор.НЕТ 9108
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11.06.2021 06:08 Відповісти
Я лично давно поддержал, но надо же внятно писать "освобождении ОТ ДОЛЖНОСТИ".
А то читатель думает, что он, бедняга, в заключении.
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11.06.2021 08:31 Відповісти
И тогда все будет официально. Плюсую.
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11.06.2021 00:41 Відповісти
У преЗедента, який так хвацько недавно критикував Байдена, на відповідь путіну язик кудись у сраку забіг.
https://news.google.com/articles/CAIiEJJLqrXBpeFv7jyn8iJ01voqGAgEKg8IACoHCAowzragCTCEo3AwjOaMAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA%3Auk Путін порівняв Україну з «нацистською Німеччиною» через законопроєкт про корінні народи. Кулеба йому відповів
Відповідь Кулеби сприймалась би адекватною, якби це сказав Лавров, а президенту повинен відповідати президент. Але ж президента треба мати, а у нас криворізький косоворотник.
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11.06.2021 00:42 Відповісти
Не так страшен Путин как его "пехотинец", уже приходилось извиняться.
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11.06.2021 06:43 Відповісти
Напхаємо за комірець продажній УЄФА!
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні!
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11.06.2021 00:44 Відповісти
Сделано)
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11.06.2021 01:00 Відповісти
ты хочеш сказать что в твите у тебя весь текст влез ?да ну нах
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11.06.2021 09:01 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fukr%2Fsport%2Ffootball%2Fukraintsi-atakuvali-sotsmerezhi-uefa-pislya-zaboroni-gasla-geroyam-slava-na-formi-zbirnoi.htm%3Ffbclid%3DIwAR2xaJP6XbUEeWA4tykAg3E_byQAwuxonMMzrxghPjFQLTml2VIw687X1XU&h=AT1RJTTK1Bjj3EH38I25z7AyexLR-qKnOhqyRlrbFX090RX_6TVPIdjKM-xmrnrXKEFCRppAQckjQuiE98Sg5nyOVCAiJ3bDPCwmZ6lKuij__RcXshhSROAmx6D4GwVG75b7&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT1hX-A1ra9gZJtX09HGXbAM-XFzNj28kjvIZJUTlEW4Ygi-hl6mPXbUx0RzgJqqiKOWgKIv8JyUnAEevOq93Doqfb6IphJDpM3vldU7GzvEcYyuYIEb-**************************************************************************************************
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fukr%2Fsport%2Ffootball%2Fukraintsi-atakuvali-sotsmerezhi-uefa-pislya-zaboroni-gasla-geroyam-slava-na-formi-zbirnoi.htm%3Ffbclid%3DIwAR2xaJP6XbUEeWA4tykAg3E_byQAwuxonMMzrxghPjFQLTml2VIw687X1XU&h=AT1RJTTK1Bjj3EH38I25z7AyexLR-qKnOhqyRlrbFX090RX_6TVPIdjKM-xmrnrXKEFCRppAQckjQuiE98Sg5nyOVCAiJ3bDPCwmZ6lKuij__RcXshhSROAmx6D4GwVG75b7&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT1hX-A1ra9gZJtX09HGXbAM-XFzNj28kjvIZJUTlEW4Ygi-hl6mPXbUx0RzgJqqiKOWgKIv8JyUnAEevOq93Doqfb6IphJDpM3vldU7GzvEcYyuYIEb-************************************************************************************************** https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fukr%2Fsport%2Ffootball%2Fukraintsi-atakuvali-sotsmerezhi-uefa-pislya-zaboroni-gasla-geroyam-slava-na-formi-zbirnoi.htm%3Ffbclid%3DIwAR2xaJP6XbUEeWA4tykAg3E_byQAwuxonMMzrxghPjFQLTml2VIw687X1XU&h=AT1RJTTK1Bjj3EH38I25z7AyexLR-qKnOhqyRlrbFX090RX_6TVPIdjKM-xmrnrXKEFCRppAQckjQuiE98Sg5nyOVCAiJ3bDPCwmZ6lKuij__RcXshhSROAmx6D4GwVG75b7&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT1hX-A1ra9gZJtX09HGXbAM-XFzNj28kjvIZJUTlEW4Ygi-hl6mPXbUx0RzgJqqiKOWgKIv8JyUnAEevOq93Doqfb6IphJDpM3vldU7GzvEcYyuYIEb-************************************************************************************************** Українці атакували соцмережі УЄФА після заборони гасла ''Героям слава!'' на формі збірної
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fukr%2Fsport%2Ffootball%2Fukraintsi-atakuvali-sotsmerezhi-uefa-pislya-zaboroni-gasla-geroyam-slava-na-formi-zbirnoi.htm%3Ffbclid%3DIwAR2xaJP6XbUEeWA4tykAg3E_byQAwuxonMMzrxghPjFQLTml2VIw687X1XU&h=AT1RJTTK1Bjj3EH38I25z7AyexLR-qKnOhqyRlrbFX090RX_6TVPIdjKM-xmrnrXKEFCRppAQckjQuiE98Sg5nyOVCAiJ3bDPCwmZ6lKuij__RcXshhSROAmx6D4GwVG75b7&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT1hX-A1ra9gZJtX09HGXbAM-XFzNj28kjvIZJUTlEW4Ygi-hl6mPXbUx0RzgJqqiKOWgKIv8JyUnAEevOq93Doqfb6IphJDpM3vldU7GzvEcYyuYIEb-************************************************************************************************** Наші співвітчизники запустили флешмоб
Під публікаціями УЄФА в https://www.instagram.com/uefa_official/ Instagram , https://www.facebook.com/uefa Facebook і https://twitter.com/UEFA Twitter з'явилася велика кількість коментарів з текстом "Слава Україні - Героям слава!", А також англомовним варіантом вітання: "Glory to Ukraine! Glory to the Heroes!" Також багато користувачів звинуватили Союз у продажності та потуранні інтересам Росії.
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11.06.2021 02:54 Відповісти
сделайти прямые ссылки .
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11.06.2021 08:55 Відповісти
по прямой ссылке на сайт УЕФА нет фопума для коментов они только в твитере инсте и фейсбук ..К примеру фраза на английском в твите невлезла что вы даете там ограничение в чате и это всегда было ..
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11.06.2021 09:00 Відповісти
а также обязать всех без исключения чиновников и госслужащих приветствовать друг друга только таким способом....
Слава Украине - Героям Слава!
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11.06.2021 00:45 Відповісти
Добре сказав.
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11.06.2021 00:48 Відповісти
І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні! ", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!" Степан Бандера
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11.06.2021 00:57 Відповісти
УЕФА с их спонсорм газпромом в этой истории сделали автогол. Молодцы, продолжайте нас пиарить дальше
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11.06.2021 00:58 Відповісти
Объясните Машке-дуре, что Степан Бандера во время второй мировой сидел в немецком концлагере
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11.06.2021 01:00 Відповісти
Машка сидит на бутылке и на стакане.
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11.06.2021 06:12 Відповісти
А Червона армія з тисячами танків і літаків разом і нацистською Німеччиною напали у 1939 році на Польщу і Західну Україну, а ще генерали Власови і Краснови у нацистській формі і з "власовським" прапором, який сьогодні на кремлі і на формі російських спортсменів, знищували всі народи Європи.
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11.06.2021 08:26 Відповісти
уефа, конечно, все равно болт наложит на это решение. Но надо с чего-то начинать
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11.06.2021 01:05 Відповісти
Треба "limited edition" зробити - з надписом: "Путін - *****".
УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко - Цензор.НЕТ 3456
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11.06.2021 01:11 Відповісти
Знаменитий український боксер Олександр Хижняк переміг чемпіона світу-2019 кримчанина Гліба Бакші, який раніше відмовився від УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА і отримав зайвохромосомно-москвощелепний паспорт. Хижняк став переможцем кваліфікаційного олімпійського турніру в Парижі.
УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко - Цензор.НЕТ 48
показати весь коментар
11.06.2021 02:55 Відповісти
УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко - Цензор.НЕТ 9299
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11.06.2021 02:56 Відповісти
УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко - Цензор.НЕТ 7674
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11.06.2021 02:58 Відповісти
А этот тут при чем?
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11.06.2021 04:38 Відповісти
А чтоб у тебя рвануло.
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11.06.2021 06:14 Відповісти
Да ну, не рвануло, а улыбнуло... Впрочем, как и всех нормальных.
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11.06.2021 07:35 Відповісти
Значит от нашей футбольной формы кацапню тоже улыбнуло. Зарево аж до Аляски от такой улыбки.
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11.06.2021 07:42 Відповісти
Ага.
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11.06.2021 07:44 Відповісти
Путин прощитал подлетное время своих какашек в унитазе... 15 минут если Нато в Польше и 7 минут если в Харькове
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11.06.2021 03:01 Відповісти
У населения можновладци нарушив коонституцию забрали майно-землю,надра, публичну властнисть,через тарифы и цены делают жебраками. Но влада как Остап Бендер сует под нос ситечко с футболкам абориганам. А сама выносит стулья при этом.
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11.06.2021 04:00 Відповісти
А какой глубинный смысл в спрятанной надписи?
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11.06.2021 04:40 Відповісти
Какой смысл в лаптеногом дебиле Туманове?
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11.06.2021 05:32 Відповісти
Ты на вопрос не ответил. Крыть нечем?
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11.06.2021 07:33 Відповісти
А теперь включайте логику и догадайтесь, за что сборная Украины была выброшена из группы А в турнире Лиги наций? Этот швейцарский ган... простите кантон, думаете случайно влез со своим лепилой в мировой футбол? Его туда поманило газпромовское бабло через этих позорных уефистов. Уроды, мрази! Коррумпируванные европейские свиньи! Еще хватает совести указывать пальчиком на коррупцию в Украине.
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11.06.2021 05:05 Відповісти
І чого мокшани зі свого болота завили про форму нашої збірної. На трусах же не було напису "Раша гудбай".
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11.06.2021 06:48 Відповісти
В Украине не учитывают одно обстоятельство - это отношение Израиля к Бандере, а еврейское лобби во всех международных организациях представлено в большом объеме. Думаю это в первую очередь и было причиной в запрете лозунга УПА на футболках и бороться с этим бесполезно.
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11.06.2021 07:47 Відповісти
тю, а кацапи в тебе коли євреями стали?
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11.06.2021 08:09 Відповісти
грязьпром партнер лиги чемпионов уефа. миллер председатель правления грязьпрома. и при чем тут эуреи?!
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11.06.2021 10:20 Відповісти
УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко - Цензор.НЕТ 5039
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11.06.2021 07:54 Відповісти
можна написати після вердикту суда.
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11.06.2021 08:09 Відповісти
Гасло Слава Україні ! і Героям Слава ! повинно з'явитися і на оновлених грошових купюрах . Це було б і сильно і дуже розумно . Ну і купюра найвищого номіналу з портретом С.А.Бандери . Це теж боло б сильно .
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11.06.2021 08:26 Відповісти
Україні подати до УЄФА скаргу на форму російської збірної на якій є кольори власівського аквафрешу та дивізії Russland.
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11.06.2021 08:36 Відповісти
 
 