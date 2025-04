УАФ пропонує гаслам на формі збірної України з футболу надати статус офіційних футбольних символів, - Павелко

Українська асоціація футболу (УАФ) пропонує гаслам "Слава Україні" і "Героям Слава" надати статус офіційних футбольних символів.

"Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел "Слава Україні" і "Героям Слава"; про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей)", - написав Павелко на своїй сторінці у фейсбуку ввечері в четвер.

Він подякував уболівальникам за підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної, а також за небайдужість, за відверті публічні позиції та щиру реакцію на поточні події.

"Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надруковані всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!" - підкреслив президент УАФ.

Павелко переконаний, що "за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику".

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

