УАФ пропонує гаслам на формі збірної України з футболу надати статус офіційних футбольних символів, - Павелко
Українська асоціація футболу (УАФ) пропонує гаслам "Слава Україні" і "Героям Слава" надати статус офіційних футбольних символів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомив президент УАФ Андрій Павелко.
"Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань: про затвердження статусу офіційних футбольних символів України - гасел "Слава Україні" і "Героям Слава"; про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей)", - написав Павелко на своїй сторінці у фейсбуку ввечері в четвер.
Він подякував уболівальникам за підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної, а також за небайдужість, за відверті публічні позиції та щиру реакцію на поточні події.
"Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надруковані всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!" - підкреслив президент УАФ.
Павелко переконаний, що "за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику".
Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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https://news.google.com/articles/CAIiEJJLqrXBpeFv7jyn8iJ01voqGAgEKg8IACoHCAowzragCTCEo3AwjOaMAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA%3Auk Путін порівняв Україну з «нацистською Німеччиною» через законопроєкт про корінні народи. Кулеба йому відповів
Відповідь Кулеби сприймалась би адекватною, якби це сказав Лавров, а президенту повинен відповідати президент. Але ж президента треба мати, а у нас криворізький косоворотник.
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні!
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2Fukr%2Fsport%2Ffootball%2Fukraintsi-atakuvali-sotsmerezhi-uefa-pislya-zaboroni-gasla-geroyam-slava-na-formi-zbirnoi.htm%3Ffbclid%3DIwAR2xaJP6XbUEeWA4tykAg3E_byQAwuxonMMzrxghPjFQLTml2VIw687X1XU&h=AT1RJTTK1Bjj3EH38I25z7AyexLR-qKnOhqyRlrbFX090RX_6TVPIdjKM-xmrnrXKEFCRppAQckjQuiE98Sg5nyOVCAiJ3bDPCwmZ6lKuij__RcXshhSROAmx6D4GwVG75b7&__tn__=%2CmH-R&c%5b0%5d=AT1hX-A1ra9gZJtX09HGXbAM-XFzNj28kjvIZJUTlEW4Ygi-hl6mPXbUx0RzgJqqiKOWgKIv8JyUnAEevOq93Doqfb6IphJDpM3vldU7GzvEcYyuYIEb-************************************************************************************************** Наші співвітчизники запустили флешмоб
Під публікаціями УЄФА в https://www.instagram.com/uefa_official/ Instagram , https://www.facebook.com/uefa Facebook і https://twitter.com/UEFA Twitter з'явилася велика кількість коментарів з текстом "Слава Україні - Героям слава!", А також англомовним варіантом вітання: "Glory to Ukraine! Glory to the Heroes!" Також багато користувачів звинуватили Союз у продажності та потуранні інтересам Росії.
Слава Украине - Героям Слава!