Росія на переговорах стосовно Донбасу відмовилася обміняти чотирьох важкохворих українців, - Арестович

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, що Росія відмовилася віддавати Україні чотирьох важкохворих полонених. З ініціативою обміну на минулому засіданні ТКГ виступив глава делегації України Леонід Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі токшоу "Право на владу".

"Кравчук виступив вчора з ініціативою: давайте обміняємо чотирьох важкохворих людей, вони там у реанімації. Відмовлено", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ в середу, 9 червня, українська сторона в ТКГ закликала проросійських бойовиків віддати Україні чотирьох важкохворих полонених українців. Кравчук мотивував цю пропозицію тим, що Україна зможе забезпечити належне лікування громадян.

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