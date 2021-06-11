УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини
15 661 86

Вірменія відмовляється від назви "коньяк" і отримає від Євросоюзу 3 млн євро компенсації

Вірменія відмовляється від назви

Уряд Вірменії в четвер, 10 червня, схвалив фінансову угоду з Європейським Союзом, яка передбачає поступову відмову країни від використання слова "коньяк" для своєї алкогольної продукції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє PanArmenian.

У Франції та ЄС загалом назва "коньяк" є захищеним географічним найменуванням і може застосовуватися лише щодо окремого виду бренді, який виробляється в департаменті Шампань на південному сході країни, де розташовується однойменний місто.

Але ще раніше в деяких країнах, насамперед на території колишнього СРСР, коньяком називали будь-який вид бренді незалежно від місця виробництва. Так виник, зокрема, і вірменський коньяк.

У листопаді 2017 року ЄС і Вірменія підписали Угоду про комплексне і розширене партнерство, яка, серед іншого, регулювала і використання назви "коньяк". Угода набула чинності 1 березня 2021 року, а 10 червня вірменський уряд затвердив фінансовий механізм її втілення.

Зокрема, для плавної відмови від "коньяку" ЄС виділить Вірменії три мільйони євро в межах Європейського інструменту сусідства. Ці гроші підуть, зокрема, на розробку нової назви для вірменського алкоголю і його рекламу як всередині, так і поза країною.

Перехідний період становитиме 14 років для внутрішнього ринку і 25 - для експорту.

Також читайте: Україна продовжить виробництво і експорт "коньяку" і "шампанського" до 2026 року

Автор: 

Вірменія (738) коньяк (36)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Ну вот похоже и заканчивается туфта залипуха длиною в лет 40 под названием коньяк армянский! Одно конечно не отнять---бабла умяли крепко на туфте! В далёкие совковые годы почти при сралине и чуть позже ещё соблюдали технологию. Были даже высокие бренды---*Двин* и *40-летие Армении*. Относились к разряду *К О С*, коньяк очень старый. И грузинчики тогда не шутили. *Енисели*, *Арагви*, тоже были хороши. Позже молдаване запустили массовый и хороший *Дойна* и *Тиса*. По Украине был терпимый за 6р *Большой Приз* с конской мордой на рубашке бутылки, но в прозрачной бутылке. Чего по стандартам коньячным быть не может. Но это эпоха 1960---1970гг. Потом пошло не то и у всех. Кстати и во Франции уже давненько не держат в бочках дубовых. А в резервуарах с нержавейки но бросают много туда дубовой стружки, щепы---быстрее идёт процес ароматизации спиртов. В совдепии в эпоху бровеносца как ни странно коньяк из Франции был ещё вот откуда. Вахтовики наши прибывая с вахт сдуру-спьяну привозили за крепкую зарплату с буровых мест *Мартель* за 20 и 40 руб за бутылку. 3-звезды и 5. Интурист в ресторанах для иностранцев продавал но с наценкой сильной---такое не пили наши---дорого. Чешскому пиву тогда радовались как в Сибире колбасе!
показати весь коментар
11.06.2021 02:56
+13
Шмурдьяк.
показати весь коментар
11.06.2021 04:09
+11
Якщо ви не проти, я відмовлюсь з вами в спілкуванні, бо ви на інщій гілці писали ганебни цитати щодо підрозділу нацгвардії України "Азов".
Щаститиме.
показати весь коментар
11.06.2021 02:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
__ну,в принципе не так уж долго для раскрутки .четверть века.А пока -типа напиток алкогольный .Солидно.
показати весь коментар
11.06.2021 01:57 Відповісти
У них есть раскрученная марка "Арманьяк". Все понимают что это коньяк
показати весь коментар
11.06.2021 09:10 Відповісти
вот шо ти несешь! Хранцузи заранее все сперли:
Арманья́к (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Armagnac) - крепкий спиртной напиток (подвид https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8 бренди ), производимый посредством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F дистилляции белого виноградного вина в провинции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C Гасконь .
показати весь коментар
11.06.2021 09:13 Відповісти
Ну значит я лоханулся. Когда я неправ, признаю!
показати весь коментар
11.06.2021 10:51 Відповісти
"Арменьяк"
показати весь коментар
11.06.2021 10:56 Відповісти
самое оно) арам подойдет)
показати весь коментар
11.06.2021 12:04 Відповісти
арманьяк это конечно не коньяк, но армяне ошиблись изначально в выборе названия для своей настойки)
показати весь коментар
11.06.2021 12:04 Відповісти
А какой украинский бренди неплохой?
Может кто-то посоветовать?
показати весь коментар
11.06.2021 02:01 Відповісти
Якщо ви не проти, я відмовлюсь з вами в спілкуванні, бо ви на інщій гілці писали ганебни цитати щодо підрозділу нацгвардії України "Азов".
Щаститиме.
показати весь коментар
11.06.2021 02:10 Відповісти
На три литра своего самогона стакан мяты. Месяц настаивать. Лучше блек лейбла. Дегустировали вместе.
показати весь коментар
11.06.2021 02:58 Відповісти
nemiroff
показати весь коментар
11.06.2021 04:26 Відповісти
Самжене "Три гички".
показати весь коментар
11.06.2021 05:57 Відповісти
Коблево и Таврия. На мой вкус.
показати весь коментар
11.06.2021 07:53 Відповісти
Фу
показати весь коментар
11.06.2021 08:51 Відповісти
Каховский, в полтарушках. Есть и с шоколадными тонами. Брал, сам непьющий, но когда употребляю, голова потом не болит, пьется мягко. Хотя не знаю, я не спец, но то что голова потом не болит для меня показатель.
показати весь коментар
11.06.2021 09:44 Відповісти
Был при совке был ужгородского коньячного завода, "Карпаты" и "Ужгород"..
показати весь коментар
11.06.2021 10:11 Відповісти
Помню Три звезды был чуть дороже водки
показати весь коментар
11.06.2021 10:57 Відповісти
Таврия скорей всего, Каховка или Шустов одесский
показати весь коментар
11.06.2021 12:06 Відповісти
Може все ж таки треба перевіряти текст статей? Нема такого департаменту Шампань. І колишня провінція Шампань, яка розташована на північному сході, а не на південному сході, до виробництва кон'яка не має ніякого відношення. А місто Кон'як знаходиться на південному заході, у департаменті Шаранта.
показати весь коментар
11.06.2021 02:47 Відповісти
Да какая разница) Ну смешались в кучу кони, люди) Коньяк,Шампанское) Кто там будет вникать в эти детали) И вот это рукожопство у нас во всем...
показати весь коментар
11.06.2021 08:46 Відповісти
Ну вот похоже и заканчивается туфта залипуха длиною в лет 40 под названием коньяк армянский! Одно конечно не отнять---бабла умяли крепко на туфте! В далёкие совковые годы почти при сралине и чуть позже ещё соблюдали технологию. Были даже высокие бренды---*Двин* и *40-летие Армении*. Относились к разряду *К О С*, коньяк очень старый. И грузинчики тогда не шутили. *Енисели*, *Арагви*, тоже были хороши. Позже молдаване запустили массовый и хороший *Дойна* и *Тиса*. По Украине был терпимый за 6р *Большой Приз* с конской мордой на рубашке бутылки, но в прозрачной бутылке. Чего по стандартам коньячным быть не может. Но это эпоха 1960---1970гг. Потом пошло не то и у всех. Кстати и во Франции уже давненько не держат в бочках дубовых. А в резервуарах с нержавейки но бросают много туда дубовой стружки, щепы---быстрее идёт процес ароматизации спиртов. В совдепии в эпоху бровеносца как ни странно коньяк из Франции был ещё вот откуда. Вахтовики наши прибывая с вахт сдуру-спьяну привозили за крепкую зарплату с буровых мест *Мартель* за 20 и 40 руб за бутылку. 3-звезды и 5. Интурист в ресторанах для иностранцев продавал но с наценкой сильной---такое не пили наши---дорого. Чешскому пиву тогда радовались как в Сибире колбасе!
показати весь коментар
11.06.2021 02:56 Відповісти
Проблема не в качестве , а названии города , которого ни в Армении , ни Молдове , ни в Украине не водилось . И даже во Франции , все , что не из города Коньяк , все это бренди .
Со словом шампанское ведь уже давно разобрались ... Но когда только в Париже 500 тысяч армян и Азнаувр ещё жив , то как-то удавалось хитро пролазить через капельки .
А Азнавур как запоёт да ещё Каспарян на волшебном дудуке , и не хочется этому народу дурное желать ...

https://www.youtube.com/watch?v=QsdfpiBGnDA (21) Mелодия для души - дудук, саксофон и флейта. A wonderful Melody - duduk, saxophone and flute - YouTube
показати весь коментар
11.06.2021 05:16 Відповісти
Есть единственное исключение!
Например, Шустов имеет право называться коньяком. Они получили это право в 1900 выиграв Гран-При во Франции.
Т.е. на текущий момент во всем мире выпускать коньяк может только Франция и Шустовский завод в Украине.
PS На месте Франции, я бы выкупил этот завод.
показати весь коментар
11.06.2021 09:24 Відповісти
Бытует история о том, что на Всемирной выставке 1900 года в Париже подданный Российской империи Николай Шустов анонимно представил для оценки образцы продукции принадлежащих ему коньячных заводов в Ереване и Одессе. Эксперты присудили этому коньяку первое место[3][4], а после раскрытия инкогнито производителя коньяка Николай Шустов получил разрешение называть свою продукцию словом «Сognac» - привилегия, которую во Франции ранее не имел ни один из зарубежных производителей[4][5][6]. Однако, существование такой привилегии ставится под сомнение; возможно, что история - вымысел самого Шустова, известного использованием широкомасштабной, изобретательной и агрессивной рекламы[7]. Хотя «Шустов и сыновья» действительно был лауреатом Grand-prix в классе «Sirops et liqueurs; spiritueux divers; alcools d'industrie»[8], некоторые источники отмечают, что первым коньяком Шустова, получившим какие-либо международные награды, был «Фин-шампань отборный», появившийся в 1901 году[9].
показати весь коментар
11.06.2021 22:33 Відповісти
Спасибо за продолжение темы. В те времена конечно было неслыхано бодяжить всячину. Если уровень конечно брался высокий. Бренд лелеят и берегут. Он и кормит веками потом. Сегодня эта марка конечно дежурная скажем так. Как и всё почти остальное. Коньяк напиток сложный чуть, тут опрокидывать и огурец искать не стоит. Пришлось поработать чуть с напитками разными, давно правда, но не технологически, просто была возможность сравнить, пробовать, очень многое и разное со всех концов света что лучшее на мировом рынке. Пас-флот ЧМП, служба ресторана, бармен, 10 лет, ещё при бровеносце и позже. Звонкая была эпоха.
показати весь коментар
11.06.2021 22:57 Відповісти
Шмурдьяк.
показати весь коментар
11.06.2021 04:09 Відповісти
на святое.
конец близок
показати весь коментар
11.06.2021 04:49 Відповісти
и это правильно, пить эту армянскую дрянь теперь не возможно .. хотя в советские времена их пойло было вполне терпимым ..
показати весь коментар
11.06.2021 05:21 Відповісти
скорее всего что это был контрафакт изготовленный неподалёку в гаражах а настоящее
армянское пойло как и грузинское если оно действительно качественное на первых местах
в мире......
показати весь коментар
11.06.2021 08:08 Відповісти
то есть коньяк который продаётся в атб под названием армения делают в ближайшем гараже ? буду знать ..
показати весь коментар
11.06.2021 08:59 Відповісти
это утрировано ну пусть на ликёро-водочном даже но это покрашенный самый дешовый
спирт то есть сути не меняет
показати весь коментар
11.06.2021 11:05 Відповісти
Хитрые армяне и тут из воздуха деньги получили!), мы молча переименовали в игристое вино))
показати весь коментар
11.06.2021 06:40 Відповісти
Будет "Арманьяк" Употреблю с удовольствием)))
показати весь коментар
11.06.2021 06:45 Відповісти
Арманьяк уже есть, тоже зарегистрировано. Наверное хачаняк будет
показати весь коментар
11.06.2021 06:59 Відповісти
ютуб показував технологію виготовлення віски в США. береться самий низькосортний солод - меляса від виробництва цукру з тростинни, пятикратна перегонка до 96.6 і пятирічна витримка в дубових бочках в семиповерхових деревязних сховижа. Потім розведиться до 40 і вперед, можна і без закуски. Для Шотландського віски основа - жито, для чеського пива - хміль і ячмінь. А для росії настойка бояришника зійде на метиловому спирту, колись в них був "модний" огуречний лосьон, по святах-одеколон САША. Оскільки в Франції величезна вірменська діаспора, то вони і торгували коньяком по світу. Ну а родичі у Вірменії вирішили, а ми що гірші. До цього часу хвастаються що Черчилль пив саме вірменський коньяк. Мало виторгували.
показати весь коментар
11.06.2021 07:47 Відповісти
Арменія зараз не в тій ситуаії щоб торгуватися.. А тим більше із французами
показати весь коментар
11.06.2021 08:54 Відповісти
Дайте Армении ещё бабла и они откажутся от названия своей страны - продажные лярвы, они во всем продажные..
показати весь коментар
11.06.2021 08:03 Відповісти
Похоже суть именно в этом, все на продажу , духовные мля скрепы 😁😁
показати весь коментар
11.06.2021 08:53 Відповісти
так же как и всем остальным и нам в том числе прийдётся отказаться от шампанского....
показати весь коментар
11.06.2021 08:04 Відповісти
Нормальна компенсація. Якраз на ящик коньяку "Hennessy Beaute du Siecle" або на пару пляшок "Henri IV, Cognac Grande Champagne".
показати весь коментар
11.06.2021 08:25 Відповісти
Продались за 3 млн.?
Название "Армянский коньяк" возникло раньше, чем зарегистрирован бренд в ЕС.
Нужно было назвать какое нибудь село или пригорок "Коньяк", и не париться.
показати весь коментар
11.06.2021 08:40 Відповісти
Буде вірменський шмурдяк?
показати весь коментар
11.06.2021 08:45 Відповісти
И напрасно...должен быть бренд "Армянский Коньяк" а не просто "коньяк"
показати весь коментар
11.06.2021 08:54 Відповісти
Украина тоже с 2025 года без коньяка
показати весь коментар
11.06.2021 09:03 Відповісти
Напомним, в декабре 2019 года https://korrespondent.net/business/economics/4175662-ukrayna-otkazalas-ot-koniaka-y-shampanskoho Украина также отказалась от "коньяка " и "шампанского". В соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать продукты с названиями "вино игристое" и "бренди".
Названия "коньяк" и "шампанское" Украина https://korrespondent.net/business/financial/4178695-ukrayna-prodolzhyt-proyzvodyt-koniak-y-shampanskoe имеет право использовать до конца 2025 года.
показати весь коментар
11.06.2021 09:04 Відповісти
Логично. Если в стране начинается конкретная экономическая жопа, что становится невозможным производство основных национальных продуктов, то " с паршивой овцы хоть шерсти клок"(с). Можно попрощаться с армянским коньяком и помахать ручкой уходящей эпохе.
показати весь коментар
11.06.2021 09:43 Відповісти
Для русскоязычного рынка сделают бренд с фото коня и яка и будет ТМ КоньЯк.
показати весь коментар
11.06.2021 09:53 Відповісти
Я тоже наверное откажусь... Где получить три лимона?
показати весь коментар
11.06.2021 10:01 Відповісти
Ой!
А многие тут отличат французский от армянского на вкус?
показати весь коментар
11.06.2021 10:14 Відповісти
самогон будет зваться самогоном. делов-то...
показати весь коментар
11.06.2021 10:37 Відповісти
 
 