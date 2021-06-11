Вірменія відмовляється від назви "коньяк" і отримає від Євросоюзу 3 млн євро компенсації

Уряд Вірменії в четвер, 10 червня, схвалив фінансову угоду з Європейським Союзом, яка передбачає поступову відмову країни від використання слова "коньяк" для своєї алкогольної продукції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє PanArmenian.

У Франції та ЄС загалом назва "коньяк" є захищеним географічним найменуванням і може застосовуватися лише щодо окремого виду бренді, який виробляється в департаменті Шампань на південному сході країни, де розташовується однойменний місто.

Але ще раніше в деяких країнах, насамперед на території колишнього СРСР, коньяком називали будь-який вид бренді незалежно від місця виробництва. Так виник, зокрема, і вірменський коньяк.

У листопаді 2017 року ЄС і Вірменія підписали Угоду про комплексне і розширене партнерство, яка, серед іншого, регулювала і використання назви "коньяк". Угода набула чинності 1 березня 2021 року, а 10 червня вірменський уряд затвердив фінансовий механізм її втілення.

Зокрема, для плавної відмови від "коньяку" ЄС виділить Вірменії три мільйони євро в межах Європейського інструменту сусідства. Ці гроші підуть, зокрема, на розробку нової назви для вірменського алкоголю і його рекламу як всередині, так і поза країною.

Перехідний період становитиме 14 років для внутрішнього ринку і 25 - для експорту.

Також читайте: Україна продовжить виробництво і експорт "коньяку" і "шампанського" до 2026 року