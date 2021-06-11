Вірменія відмовляється від назви "коньяк" і отримає від Євросоюзу 3 млн євро компенсації
Уряд Вірменії в четвер, 10 червня, схвалив фінансову угоду з Європейським Союзом, яка передбачає поступову відмову країни від використання слова "коньяк" для своєї алкогольної продукції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє PanArmenian.
У Франції та ЄС загалом назва "коньяк" є захищеним географічним найменуванням і може застосовуватися лише щодо окремого виду бренді, який виробляється в департаменті Шампань на південному сході країни, де розташовується однойменний місто.
Але ще раніше в деяких країнах, насамперед на території колишнього СРСР, коньяком називали будь-який вид бренді незалежно від місця виробництва. Так виник, зокрема, і вірменський коньяк.
У листопаді 2017 року ЄС і Вірменія підписали Угоду про комплексне і розширене партнерство, яка, серед іншого, регулювала і використання назви "коньяк". Угода набула чинності 1 березня 2021 року, а 10 червня вірменський уряд затвердив фінансовий механізм її втілення.
Зокрема, для плавної відмови від "коньяку" ЄС виділить Вірменії три мільйони євро в межах Європейського інструменту сусідства. Ці гроші підуть, зокрема, на розробку нової назви для вірменського алкоголю і його рекламу як всередині, так і поза країною.
Перехідний період становитиме 14 років для внутрішнього ринку і 25 - для експорту.
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Арманья́к (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Armagnac) - крепкий спиртной напиток (подвид https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8 бренди ), производимый посредством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F дистилляции белого виноградного вина в провинции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C Гасконь .
Может кто-то посоветовать?
Щаститиме.
Со словом шампанское ведь уже давно разобрались ... Но когда только в Париже 500 тысяч армян и Азнаувр ещё жив , то как-то удавалось хитро пролазить через капельки .
А Азнавур как запоёт да ещё Каспарян на волшебном дудуке , и не хочется этому народу дурное желать ...
https://www.youtube.com/watch?v=QsdfpiBGnDA (21) Mелодия для души - дудук, саксофон и флейта. A wonderful Melody - duduk, saxophone and flute - YouTube
Например, Шустов имеет право называться коньяком. Они получили это право в 1900 выиграв Гран-При во Франции.
Т.е. на текущий момент во всем мире выпускать коньяк может только Франция и Шустовский завод в Украине.
PS На месте Франции, я бы выкупил этот завод.
конец близок
армянское пойло как и грузинское если оно действительно качественное на первых местах
в мире......
спирт то есть сути не меняет
Название "Армянский коньяк" возникло раньше, чем зарегистрирован бренд в ЕС.
Нужно было назвать какое нибудь село или пригорок "Коньяк", и не париться.
Названия "коньяк" и "шампанское" Украина https://korrespondent.net/business/financial/4178695-ukrayna-prodolzhyt-proyzvodyt-koniak-y-shampanskoe имеет право использовать до конца 2025 года.
А многие тут отличат французский от армянского на вкус?