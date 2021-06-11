Боррель в ООН привітав ініціативу Кримської платформи і заявив про участь у саміті

Високий представник ЄС Жозеп Боррель привітав намір Президента України скликати в серпні саміт Кримської платформи і підтвердив свою участь у цьому заході разом з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це представник ЄС заявив у четвер під час відеоконференції в межах Ради Безпеки ООН, яка була присвячена співробітництву між регіональними організаціями з підтримки міжнародного миру і безпеки.

"Я вітаю ініціативу Президента (України) Зеленського скликати саміт Кримської платформи, маю намір взяти в ньому участь разом із президентом (Європейської Ради) Мішелем, і сподіваюся, там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН", - сказав Високий представник ЄС.

Говорячи про важливість багатосторонніх зусиль у підтриманні миру і стабільності та про ключову роль, яку у цьому покликана відігравати ООН, він зауважив, що світу потрібне глобальне співробітництво, основане на погоджених правилах. Альтернативою таким правилам, за його словами, є закон джунглів, де проблеми не вирішуються, і виникають нові – від нестачі вакцин до появи нових криз у сфері миру й безпеки.

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"Щодо України - я жалкую, що ситуація в цій країні використовується як інструмент з політичними цілями тут, у Раді Безпеки. Щоб бути зрозумілим: шість років після того, як всі члени цієї Ради Безпеки одноголосно підтримали Мінські домовленості, дуже мало зроблено для їхньої імплементації. Росія є стороною конфлікту, і ми враховуємо це, щоб займати конструктивну позицію", - наголосив Боррель.

Конфлікт в Україні та політичну кризу в Білорусі він назвав найближчими до ЄС, як і ситуацію на Західних Балканах, де ЄС сприяє відновленню діалогу між Приштиною і Белградом та соціальному й економічному розвитку усього регіону.

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Говорячи про глобальні явища у сфері безпеки, які потребують втручання Євросоюзу та термінових результатів, Боррель назвав конфлікт між Ізраїлем і Палестино, ситуацію у Сирії, Лівії, в країнах Сахель та Африканського Рогу, а також Іран і міжнародні зусилля навколо його ядерної програми.

"Європа не хоче геостратегічного змагання. Ми хочемо мирного, заможного та стабільного сусідства, вільного від так званих тривалих конфліктів та зон впливу", - додав представник ЄС.

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