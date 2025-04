Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга. ФОТО

Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на заборону УЄФА використовувати слоган "Героям слава" на футболках збірної України з футболу.

"Сам факт того що UEFA переглянула доречність нашої форми на Євро-2020, вже є політичним... тому що вчинили вони це через скаргу російської влади.... So much for your " football no politics" rubbish. Це фото з далекого 2015-го. "Because heroes don't die", - написав Стаховський, прикріпивши фото своїх кросівок зі слоганом "Героям слава" і додавши хештег #Небесна_Сотня.

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

