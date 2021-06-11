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Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга. ФОТО

Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на заборону УЄФА використовувати слоган "Героям слава" на футболках збірної України з футболу.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Сам факт того що UEFA переглянула доречність нашої форми на Євро-2020, вже є політичним... тому що вчинили вони це через скаргу російської влади.... So much for your " football no politics" rubbish. Це фото з далекого 2015-го. "Because heroes don't die", - написав Стаховський, прикріпивши фото своїх кросівок зі слоганом "Героям слава" і додавши хештег #Небесна_Сотня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УАФ веде переговори з УЄФА, щоб залишити слоган "Героям слава" на формі збірної, - ЗМІ

Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве футбол поза політикою не вартує і шеляга 01
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве футбол поза політикою не вартує і шеляга 02

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Читайте також: "ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом

Автор: 

збірна з футболу (224) УЄФА (151) Євро-2020 (99) Стаховський Сергій (12)


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Топ коментарі
+61
Надо фото защитников ДАП разместить на спортивных аренах - пусть эти коррупционеры из УЕФА И ПАСЕ будут опозорены на весь мир .
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11.06.2021 07:39
+53
Гасло Слава Україні ! і Героям Слава ! повинно з'явитися і на оновлених грошових купюрах . Це було б і сильно і дуже розумно . Ну і купюра найвищого номіналу з портретом С.А.Бандери . Це теж боло б сильно і розумно .
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11.06.2021 08:28
+49
никогда особо не любил футбол, а с этими контрацептивами из УЕФА вообще мне нафик не нужен.."Героям Слава" этим обезьянам не нравится...
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11.06.2021 07:32
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никогда особо не любил футбол, а с этими контрацептивами из УЕФА вообще мне нафик не нужен.."Героям Слава" этим обезьянам не нравится...
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11.06.2021 07:32 Відповісти
Ну так: всі народи шанують своїх героїв.
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11.06.2021 08:02 Відповісти
Стахлвський молодець! ... Що тут скажеш
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11.06.2021 08:49 Відповісти
Надо фото защитников ДАП разместить на спортивных аренах - пусть эти коррупционеры из УЕФА И ПАСЕ будут опозорены на весь мир .
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11.06.2021 07:39 Відповісти
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга - Цензор.НЕТ 2961"
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11.06.2021 09:39 Відповісти
Хунта протролила лаптєй, а вони і повелись як лошари.Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 6616
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11.06.2021 07:43 Відповісти
Раз так, то функціонерів УЄФА треба одягти в косоворотки і лапті щоб все відповідало реальності.
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11.06.2021 09:09 Відповісти
Газпром рулит, а бабло не пахнет.
Вот и весь сказ.
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11.06.2021 07:57 Відповісти
Нарулил ваш газпрем огромные долги и убытки за последние неск. лет ,даже любимая команда Гитлера Шальке 04 вылетела из бундеслиги ,лапти...
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11.06.2021 12:01 Відповісти
Гасло Слава Україні ! і Героям Слава ! повинно з'явитися і на оновлених грошових купюрах . Це було б і сильно і дуже розумно . Ну і купюра найвищого номіналу з портретом С.А.Бандери . Це теж боло б сильно і розумно .
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11.06.2021 08:28 Відповісти
Зеля обвалит курс и сделают
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11.06.2021 11:45 Відповісти
Купюра с самым высоким номиналом должна иметь портрет не Степана Бандеры, а Симона Петлюры, а портрет Грушевского заменить на порттрет Шухевича или Коновальца.
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11.06.2021 19:18 Відповісти
Відносно Грушевського погоджуюсь - дядько своєю беззубістю підіграв більшовикам на всі сто. Але Петлюра теж водив народ по соціалістичним стежкам, що й привело нас у лапи комуністів. У Кременчуці є памятничок Махнові (більшість кременчужан навіть не знають де він). Той теж згубив дух боротьби народу на нікчемність. Нема величної постаті серед українських політичних діячів.
Але є така постать серед учених. Це - Вернадський. На превеликий жаль більшість українців навіть не підозрюють подібних велетнів людської думки українського походження. Я тут в міру сил пропагую діяльність українця Алчевського. А відносно Вернадського, то думаю, що світ би не здивувався, якби ми відмітили його память у вигляді зображення на грошовій купюрі.
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13.06.2021 11:56 Відповісти
Вы пишите українською мовою, но не знаете, что в Украине уже ДВА ГОДА, на купюре в 1000 гривен портрет Вернадского? Кстати, очень зря его туда поместили, этот профессор говорил много гадостей против суверенитета Украины!!!

Про Петлюру. Вы, как и все мы, учили перевранную историю, где фигура Петлюра не только сильно искажена, но и умышленно замалчивалась Москвой, потому нас москали даже называют бандеровцами и никогда петлюровцами. Совсем недавно узнал, что Петлюра был неимоверно популярен среди украинцев, после победы большевиков и колонизации Украины. Но он не просто сидел в эмиграции, а активно готовился к возвращению в Украину. И тогда еврей Шврцбад, застрелил Симона Петлюру в Париже, а с помощью сфальсифицированных чекистами-евреями доказательств, был оправдан судом в Париже. Основным доказательством признали заявление Шварбурга, что петлюровцы устроили в Балте еврейский погром и перебили всю его семью. Но на самом деле погром устроили красные, командира которых очень обидел еврей-комиссар. Есть документы, что во время еврейского погрома Балта находилась под Красными, а не под Петлюровцами.
Суд не смутил даже такой факт, что на петлюровских деньгах надпись была на четырех языках: украинском, руском, польском и иврите!

Боялись в Москве Симона Петлюру и до сих пор боятся и его имени (как символа) и его идей!

Про Нестора Ивановича Махно мне как-то попалась очень интересная книга. Его Фигура так же сильно искажена и переврана большевиками. Это был Гений-самородок, для своего времени придумавший массу интересного и его реальный образ ну очень не совпадает с тем образом, что создан евреями-большевиками-чекистами.
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13.06.2021 15:27 Відповісти
справді вже є? їй богу не знав Ну тоді я - огого який розумний
Дійсно ж: нашу історію до сих пір не очистили від наносів брехні. Тож я не буду сперечатися. Бо у кожного є своє бачення тих подій.
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14.06.2021 08:02 Відповісти
Все продається і купляється. ЧИновникі "від фудболу" це каста корупціонерів і шахраїв
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11.06.2021 08:36 Відповісти
В скрепоносной Орде всегда были нацисты
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 6904
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11.06.2021 08:38 Відповісти
в том числе на Волгограде
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 1049
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11.06.2021 08:40 Відповісти
У перекладі - "зіг хайль форева Шталінград" )))))
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11.06.2021 09:07 Відповісти
на мокшанских ипенях
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 3357
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11.06.2021 08:43 Відповісти
На мокшанських іпєнях завжди були подвійні стандарти.
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11.06.2021 08:52 Відповісти
Якось підозріло чисто. Нема пляшок (одна не рахується), не наригано, не насрано...
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11.06.2021 12:19 Відповісти
Те, що Московія, яка себе назвала росією окупувала Крим, розпочала війну на Донбасі, де вбили вже більше 15 тисяч українців і навіть футболістів - УЕФА сліпа і не бачить, не відсторонила їх збірну від змагань, а це побачила. Та щоб вам так повилазило - слуги росії. Не запачкались в кров закатованих українців ваші руки російсько-нацистські гроші? Не сняться вам 298 вбитих російськими терористами пасажирів літака у 2014 році над Донбасом?
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11.06.2021 08:44 Відповісти
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 9479
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11.06.2021 08:44 Відповісти
На московской Орде миллионами тиражировали лозунг «Слава КПСС»,
которая сотрудничала и заключала договоры с нацистской Германией
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ!
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11.06.2021 08:49 Відповісти
***** купив УЄФу з потрохами. Блаттер та Платіні у курсі дєла.
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11.06.2021 08:49 Відповісти
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 3026
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11.06.2021 08:50 Відповісти
Если бы "век футболистов"не был таким коротким в спорте ,то я бы сказал ПНХ этот уефа с их газпромовской вонью!!!
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11.06.2021 08:54 Відповісти
Російські ліберали закінчуються на українському питанні, європейські ліберали закінчуються на газпромівськрму баблу.
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11.06.2021 09:12 Відповісти
Властиво! Підсумовуючи сказане: ліберали - сміття. Їхнє місце - під плінтусом.
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11.06.2021 12:21 Відповісти
Оце вчинок патріота. Героям слава!
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11.06.2021 09:15 Відповісти
Пусть скажут в россии скажут спасибо, что не написали на футболках слова из песни фанов харьковского "Металлиста" . Кстати по поводу изображения контурной карты с нашим Крымом не решились что-либо сказать.
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11.06.2021 09:17 Відповісти
_Думаю хотят, но слишком палевно. А непублично возможно и сказали. Подлые подельники людоедов!
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11.06.2021 09:29 Відповісти
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга - Цензор.НЕТ 2176"
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11.06.2021 09:18 Відповісти
Запам'ятай: УЄФА - це "бабло", а футбол, то таке.
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11.06.2021 09:36 Відповісти
а футболка це ...
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга - Цензор.НЕТ 3699"
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11.06.2021 09:37 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26834587.html Кстати, а какие конкретно у России претензии к фразе "Героям слава!"?

Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга - Цензор.НЕТ 3374
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11.06.2021 09:47 Відповісти
Відповідь очевидна: умом расєю ні панять.
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11.06.2021 12:22 Відповісти
А нічого так УЕФА з рашкою пропіарили Україну на весь світ з тим лозунгом "Героям слава", лишнє підтвердження, що Україна не Росія, а незалежна держава.
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11.06.2021 09:54 Відповісти
щас наштамповать этих футболок и пустить болелам на Евро- пиар будет еще тот , только ковать железо быстро не отходя от кассы !! и пусть ето станет в Европе лозунгом на всех заборах в место традиционных рююююских трех букв !!
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11.06.2021 10:07 Відповісти
Колись італьянець казав - гроші не пахнуть. А тут смердить масковскімі грошима.
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11.06.2021 10:37 Відповісти
Когда вы узнаете взнос РФ за членство в УЕФА и сравните со взносом Украины, вопросы отпадут.
Кто музыку заказывает, тот и танцует.
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11.06.2021 10:54 Відповісти
Ну ка ,озвучь,чебураха драная пА-бАгАтАму , как США в НАТО
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11.06.2021 12:09 Відповісти
Кто тебя разбудил? Проспись, подзаборное.
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11.06.2021 12:25 Відповісти
так где цифры?сколько у кацапских пенсионеров украли?
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11.06.2021 20:58 Відповісти
Точнее: за сколько УЕФА купили. Искать пробовал цифры?
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12.06.2021 20:56 Відповісти
ты утверждаешь,а у меня цифры спрашиваешь?
не сильно нагло?
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12.06.2021 21:34 Відповісти
Я не спрашиваю у тебя цифры. Я ответил на твою просьбу. Ответил призывом сделать это самостоятельно. Нагло ли это? ...
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13.06.2021 09:07 Відповісти
Якщо їм футбол внє палітікі, то чо у них повсемісно оце от все BLM з присіданням на коліно???
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11.06.2021 10:59 Відповісти
Потрібно на гульфіку всій команді напрінтити портрет Пуйла і показати труси це вже після ЄВРО, постфактум. І... любуватись як яскраво палатимуть їх дивани.
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11.06.2021 11:20 Відповісти
Або просто написати нейтральний набір літер "ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла"...
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11.06.2021 11:35 Відповісти
***** западло давать
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11.06.2021 11:36 Відповісти
Правильно все сказав, добавити нічого...
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11.06.2021 11:46 Відповісти
Русня получила прямо противоположный эффект. Мало кто приложил так много усилий для популяризации нашего лозунга, как в Украине, так и за рубежом!
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11.06.2021 11:52 Відповісти
І все ж таки Зозуля і Стаховський це виключення з правил яке каже: всі спортсмени це аполітичнні дебіли з засараними моцковською пропагандою мізками. На жаль..
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11.06.2021 20:33 Відповісти
Ось що буває коли кацапський Газпром спонсор футбольних матчей
Слава Богу, слава Україні, героям слава
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11.06.2021 22:22 Відповісти
На самом деле реально футбол должен быть вне политики, я стараюсь не следить за футболом там где политика начинается. Вот в испанской лиге такого не было, Барселона как играла. так и играет ,не смотря на все протесты жителей и так далее на счет Испании и отделения. Кстати если интересно то тут https://www.footboom.com/spain/la-liga можно почитать информацию на счет этой лиги и узнать много интересных новостей оттуда. Рекомендую
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01.08.2021 16:48 Відповісти
 
 