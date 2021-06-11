Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга. ФОТО
Український тенісист Сергій Стаховський відреагував на заборону УЄФА використовувати слоган "Героям слава" на футболках збірної України з футболу.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Сам факт того що UEFA переглянула доречність нашої форми на Євро-2020, вже є політичним... тому що вчинили вони це через скаргу російської влади.... So much for your " football no politics" rubbish. Це фото з далекого 2015-го. "Because heroes don't die", - написав Стаховський, прикріпивши фото своїх кросівок зі слоганом "Героям слава" і додавши хештег #Небесна_Сотня.
Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Вот и весь сказ.
Але є така постать серед учених. Це - Вернадський. На превеликий жаль більшість українців навіть не підозрюють подібних велетнів людської думки українського походження. Я тут в міру сил пропагую діяльність українця Алчевського. А відносно Вернадського, то думаю, що світ би не здивувався, якби ми відмітили його память у вигляді зображення на грошовій купюрі.
Про Петлюру. Вы, как и все мы, учили перевранную историю, где фигура Петлюра не только сильно искажена, но и умышленно замалчивалась Москвой, потому нас москали даже называют бандеровцами и никогда петлюровцами. Совсем недавно узнал, что Петлюра был неимоверно популярен среди украинцев, после победы большевиков и колонизации Украины. Но он не просто сидел в эмиграции, а активно готовился к возвращению в Украину. И тогда еврей Шврцбад, застрелил Симона Петлюру в Париже, а с помощью сфальсифицированных чекистами-евреями доказательств, был оправдан судом в Париже. Основным доказательством признали заявление Шварбурга, что петлюровцы устроили в Балте еврейский погром и перебили всю его семью. Но на самом деле погром устроили красные, командира которых очень обидел еврей-комиссар. Есть документы, что во время еврейского погрома Балта находилась под Красными, а не под Петлюровцами.
Суд не смутил даже такой факт, что на петлюровских деньгах надпись была на четырех языках: украинском, руском, польском и иврите!
Боялись в Москве Симона Петлюру и до сих пор боятся и его имени (как символа) и его идей!
Про Нестора Ивановича Махно мне как-то попалась очень интересная книга. Его Фигура так же сильно искажена и переврана большевиками. Это был Гений-самородок, для своего времени придумавший массу интересного и его реальный образ ну очень не совпадает с тем образом, что создан евреями-большевиками-чекистами.
Дійсно ж: нашу історію до сих пір не очистили від наносів брехні. Тож я не буду сперечатися. Бо у кожного є своє бачення тих подій.
которая сотрудничала и заключала договоры с нацистской Германией
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ!
"
Кто музыку заказывает, тот и танцует.
не сильно нагло?
Слава Богу, слава Україні, героям слава