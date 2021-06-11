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Новини Окуповані території
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Резніков про заборону російських окупантів на виїзд дітей з ОРДО: Захоплення заручників у чистому вигляді

Резніков про заборону російських окупантів на виїзд дітей з ОРДО: Захоплення заручників у чистому вигляді

На Донбасі окупанти намагаються заблокувати виїзд дітей на контрольовану урядом територію України, змушуючи їх після досягнення 14-річчя отримувати фейкові "документи", а також громадянство Росії.

Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, раніше виїзд дітей 14-16 років з території ОРДО дозволявся на підставі українського свідоцтва про народження. Наразі окупаційні органи заборонили перетин КПВВ, а також тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, вимагаючи незаконних документів.

"Йдеться про захоплення заручників у чистому вигляді... Дітей з батьками просто розвертають", - заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи в ОРДО обмежили виїзд дітей старших за 14 років, у яких немає "паспорта ДНР", РФ або України, - Денісова

За його словами, подібна практика окупантів різко посилилася за останні кілька тижнів.

Міністр заявив, що це відповідь Росії на розширення програми реінтеграції молоді з окупованого Донбасі.

Він розповів, що цього року впроваджено програму додаткової підготовки, коли діти протягом двох місяців зможуть безкоштовно жити в гуртожитках, отримувати стипендію, проходити адаптацію і готуватися до навчання. У програмі беруть участь 23 університети.

Міністр заявив, що Україна повідомить про ситуацію, що склалася США, Франції та Німеччині, а також ОБСЄ.

Він також додав, що Мінреінтеграції працює над спрощенням процедури отримання молоддю з окупованих територій українських паспортів.

Автор: 

діти (5054) паспорт (1152) Донбас (22354) Резніков Олексій (1446) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+14
чему вы удивляетесь? захват заложников это программа совка с первых дней его основания. Россия достойный приемник дикого позорища под названием СССР, и эта сепарная мразь тоже ...
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11.06.2021 07:44
+8
"Программа реинтеграции молодежи с оккупированной части" - хйуня это все.
Наблюдал я мамаш,которые приезжали в Харьков(дитятко учится жеж), дерьмом Украину поливают,но при всем этом визжат,что ихним личинкам обязаны предоставить бесплатное обучение и все сопутствующие условия.
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11.06.2021 07:59
+8
паРаша это срана,
где кровью и насилием,
пытками и ненавистью,
ложью и пропагандой,
любого -
заставят быть РАБОМ
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11.06.2021 08:05
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чему вы удивляетесь? захват заложников это программа совка с первых дней его основания. Россия достойный приемник дикого позорища под названием СССР, и эта сепарная мразь тоже ...
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11.06.2021 07:44 Відповісти
СУТЬ ОРДЫНЦЕВ :РАЗБОЙ! ГРАБЕЖ! ЗАЛОЖНИКИ!
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11.06.2021 08:42 Відповісти
поподробнее с координатами, и не пишите это "русские" руСкие жили на РУСИ . А мрази безпринципной скидайте корды хоть фейсбук у них ща тема извиняться
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11.06.2021 13:44 Відповісти
вернее на Руси жили "русичи" слово русскии это падеж(чей кем)
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11.06.2021 14:11 Відповісти
Тих дітей 7 років вчили ненавидіти Україну.
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11.06.2021 07:46 Відповісти
Не милить дурниць, никто никого не спрашивает, захватили территорию и творят что хотят.
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11.06.2021 08:24 Відповісти
Резніков про заборону російських окупантів на виїзд дітей з ОРДО: Захоплення заручників у чистому вигляді - Цензор.НЕТ 2099
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11.06.2021 08:40 Відповісти
"Программа реинтеграции молодежи с оккупированной части" - хйуня это все.
Наблюдал я мамаш,которые приезжали в Харьков(дитятко учится жеж), дерьмом Украину поливают,но при всем этом визжат,что ихним личинкам обязаны предоставить бесплатное обучение и все сопутствующие условия.
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11.06.2021 07:59 Відповісти
Ну и как вы думаете, кто может выехать оттуда, мамаши и детки боевиков только.
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11.06.2021 08:26 Відповісти
паРаша это срана,
где кровью и насилием,
пытками и ненавистью,
ложью и пропагандой,
любого -
заставят быть РАБОМ
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11.06.2021 08:05 Відповісти
как раз тот случай "чем хуже тем лучше"....
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11.06.2021 08:10 Відповісти
русские и в германии своих детей в заложники здают - в язьіковьіе совковьіе школьі.
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11.06.2021 08:17 Відповісти
да Германии пох...Если бы хотели уже давно бы перекрыли финансирование оккупанту россии ..Эмбарго и проч....И в 2014 когда можно было своими силами освободить оккупированные территории, требовали от порошенко не оказывать сопротивление, а тот дурак слушал и выполнял.
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11.06.2021 08:33 Відповісти
В 14 успешно освобождали пока регулярные части рабсеи не зашли потому что наполчленцы стали заканчиваться.
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11.06.2021 08:40 Відповісти
у германии на рашке много бизенса завязано. не було вимоги припинити наступ, була ціль зупинити людиновбивство і спробувати вирішити мирно.
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11.06.2021 08:40 Відповісти
Хотели ГУЛАГ Сралина и получили его по полному тарифу....Коменданский час вам в дупу,стадо баранов...
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11.06.2021 08:36 Відповісти
Не доросли вы еще до уровня Порошенко...73 % вам в дупу...
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11.06.2021 08:37 Відповісти
Это нормальная ситуация, как-то был док фильм про Приднестровье, оттуда вся молодежь валит стройными рядами, остаются одни пенсионеры, на этих кацапские помойках нечего делать, тупиковая ветвь развития
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11.06.2021 08:47 Відповісти
Дохлая доктор Лиза вывезла из ДАУНбасса 500 детей на РАБссию в 2014 году,судьба детей неизвестна до сих пор...,еще круче было в Тамбовской губернии во время Майдана,чЛенин и Сралин задушили их химическим оружием будущих маршалов ССср, Тухачевского и Жукова...,один командовал парадом второй стрелял из Пушки...,жаль мало...
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11.06.2021 08:48 Відповісти
8 років то вже яничари, будьте трохи реалістами . іх батькив убили укри і врятувала Ліза , 500 кровніків
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11.06.2021 14:20 Відповісти
Все как вяликий тупин утвердил рашистскую стратегию: "мы будем стоять позади детей и женщин".
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11.06.2021 09:03 Відповісти
Так вы прведите очередные переговоры. Это же ваши партнеры. Заодно и мириу них в глазах увидите.
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11.06.2021 12:29 Відповісти
 
 