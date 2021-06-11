Резніков про заборону російських окупантів на виїзд дітей з ОРДО: Захоплення заручників у чистому вигляді
На Донбасі окупанти намагаються заблокувати виїзд дітей на контрольовану урядом територію України, змушуючи їх після досягнення 14-річчя отримувати фейкові "документи", а також громадянство Росії.
Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, раніше виїзд дітей 14-16 років з території ОРДО дозволявся на підставі українського свідоцтва про народження. Наразі окупаційні органи заборонили перетин КПВВ, а також тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, вимагаючи незаконних документів.
"Йдеться про захоплення заручників у чистому вигляді... Дітей з батьками просто розвертають", - заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.
За його словами, подібна практика окупантів різко посилилася за останні кілька тижнів.
Міністр заявив, що це відповідь Росії на розширення програми реінтеграції молоді з окупованого Донбасі.
Він розповів, що цього року впроваджено програму додаткової підготовки, коли діти протягом двох місяців зможуть безкоштовно жити в гуртожитках, отримувати стипендію, проходити адаптацію і готуватися до навчання. У програмі беруть участь 23 університети.
Міністр заявив, що Україна повідомить про ситуацію, що склалася США, Франції та Німеччині, а також ОБСЄ.
Він також додав, що Мінреінтеграції працює над спрощенням процедури отримання молоддю з окупованих територій українських паспортів.
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Наблюдал я мамаш,которые приезжали в Харьков(дитятко учится жеж), дерьмом Украину поливают,но при всем этом визжат,что ихним личинкам обязаны предоставить бесплатное обучение и все сопутствующие условия.
где кровью и насилием,
пытками и ненавистью,
ложью и пропагандой,
любого -
заставят быть РАБОМ