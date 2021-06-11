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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС

Ворог за добу 12 разів порушив режим

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 11 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А неподалік Водяного, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.

Також дивіться: Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ "Гнутове" в зоні ООС. ФОТО

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку, 11 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-мм калібру. А в напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Ворог за добу 12 разів порушив режим тиші на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС 01
Ворог за добу 12 разів порушив режим тиші на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС 02
Ворог за добу 12 разів порушив режим тиші на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС 03

Автор: 

обстріл (28316) Донбас (22354) найманці рф (2050) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+10
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.06.2021 07:44
+8
У меня вопрос: а почему русские не стреляли, когда Бубочка был в ООС?
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11.06.2021 08:11
+7
Яке порушення якого неіснуючого режиму тиші?! Задовбали!!! Замість писати "здійснили 12 обстрілів", військове керівництво використовує на догоду єрмакам оцю ідіотичну безглузду фразу.
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11.06.2021 08:26
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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.06.2021 07:44 Відповісти
Це їх ковбасить футбольна форма.
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11.06.2021 07:52 Відповісти
У меня вопрос: а почему русские не стреляли, когда Бубочка был в ООС?
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11.06.2021 08:11 Відповісти
У рашорков штраф за открытие огня по посадкам кукурузы когда там Бубочка прячется.
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11.06.2021 08:34 Відповісти
Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3071
...
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11.06.2021 13:33 Відповісти
Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4522
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11.06.2021 08:26 Відповісти
Яке порушення якого неіснуючого режиму тиші?! Задовбали!!! Замість писати "здійснили 12 обстрілів", військове керівництво використовує на догоду єрмакам оцю ідіотичну безглузду фразу.
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11.06.2021 08:26 Відповісти
А цим нам показують,що не тільки президент лох.Це насмішка над нами.
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11.06.2021 08:32 Відповісти
Потому ,что 🤢🤡 внушает ,что сейчас «не стреляют, а только гром гремит» !
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11.06.2021 08:30 Відповісти
Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 218
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11.06.2021 08:46 Відповісти
До саммита 5 дней. Все это время пуйло будет увеличивать обстрелы.
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11.06.2021 08:48 Відповісти
10.06.21 09:30 "Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней."

Швидкого одужання нашому захиснику.
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11.06.2021 10:07 Відповісти
 
 