Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 11 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовані 12 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-мм калібру.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки – з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї. А неподалік Водяного, що біля Донецька, – зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.

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В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку, 11 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-мм калібру. А в напрямку Опитного - здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.





