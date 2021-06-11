В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 1603 нові випадки зараження, 5583 людини одужали

В Україні зафіксовано 1603 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

За даними Центру громадського здоров'я станом на 11 червня в Україні зафіксовано 1603 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 75, медпрацівників - 72)", - йдеться в повідомленні.

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Також за останню добу:

госпіталізовано - 762 людини;

летальних випадків - 70;

одужали - 5583 людини.

Здійснено 55 342 тестування за добу, з них методом ПЛР – 25 837, методом ІФА – 10 741, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 764.

За весь час пандемії в країні:

захворіли - 2 221 427 осіб;

одужали - 2 120 780 осіб;

летальних випадків - 51 577;

проведено ПЛР-тестів - 10 460 411.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях", - додали в МОЗ.









