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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 1603 нові випадки зараження, 5583 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 1603 нові випадки зараження, 5583 людини одужали

В Україні зафіксовано 1603 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

За даними Центру громадського здоров'я станом на 11 червня в Україні зафіксовано 1603 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 75, медпрацівників - 72)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна третя в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Також за останню добу:

госпіталізовано - 762 людини;
летальних випадків - 70;
одужали - 5583 людини.

Здійснено 55 342 тестування за добу, з них методом ПЛР – 25 837, методом ІФА – 10 741, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 764.

За весь час пандемії в країні:

захворіли - 2 221 427 осіб;
одужали - 2 120 780 осіб;
летальних випадків - 51 577;
проведено ПЛР-тестів - 10 460 411.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях", - додали в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 1603 нові випадки зараження, 5583 людини одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 1603 нові випадки зараження, 5583 людини одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 70 осіб, зафіксовано 1603 нові випадки зараження, 5583 людини одужали 03

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Огромная смертность в последнее время, надо соотнести кривую смертности и даты изменеий протокола так называемого лечения Ковида в Украине. Почти наверняка найдем связь межлу ростом смертноси (по относительным показателям) в протоколе собака зарыта
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11.06.2021 08:17 Відповісти
Шото многовато , как на второй год 😡 Где вакцины ?
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11.06.2021 08:43 Відповісти
эти данные о новых зараженных на основе экспрестеста анализ крови я например жду со вторника но сегодня к терапевту на осмотр ..Что сказать нкприятные ощущения темпа под вечер аж до 39 прыгала ...Ходиш как зомби все болит как будто в футбол играл полдня ..Еще и психологически давит что ковид ..
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11.06.2021 08:43 Відповісти
сами себе диагноз поставили? может, все таки свиной грипп?
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11.06.2021 09:52 Відповісти
на шестой день сделайте КТ, у меня КТ показало поражение лёгких в 50 % - госпитализировали (хотя по уровню сатурации, и дыханию ничего необычного не было).
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11.06.2021 10:48 Відповісти
 
 