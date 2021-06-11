За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 204 038 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"54 329 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 червня 2021 року. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані - 23 585 людей.
Протягом доби працювали: 442 мобільні бригади, 617 пунктів щеплення.
Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 599 348 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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показати весь коментар11.06.2021 08:54 Відповісти Мені подобається 0
Пацюк Олег
показати весь коментар11.06.2021 09:49 Відповісти Мені подобається 0
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