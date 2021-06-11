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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 204 038 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"54 329 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 червня 2021 року. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані - 23 585 людей.

Протягом доби працювали: 442 мобільні бригади, 617 пунктів щеплення.

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Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 599 348 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ 03

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вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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нема діла. 54 тищі це ж на дві дози поділити, так що в реалі у 30 744, другу можна уколоти лише маючи першу.
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11.06.2021 08:54 Відповісти
Продавець милиць рекомендував нам ампутувати ногу. І, звісно, ми одразу погодилися. Не може ж експерт помилятися! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9274
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11.06.2021 09:49 Відповісти
 
 