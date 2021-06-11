Байден спочатку має зустрітися із Зеленським, а потім з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау

Черговість зустрічей президента США Джо Байдена має бути іншою: спочатку він має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, а потім з Володимиром Путіним.

Про це під час візиту до Риги заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, відповідаючи на питання про запрошення Зеленського в Білий дім після зустрічі Байден-Путін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо йдеться про запрошення пана Президента Зеленського, то це було добрим рішенням, але черговість цих зустрічей, без сумніву, є невідповідною",- підкреслив Рау.

Глава польської дипломатії зазначив, що рішення Вашингтона відмовитися від санкцій проти компаній, залучених до будівництва Nord Stream 2, не викликає розуміння і підтримки з боку Польщі. Він звернув увагу, що питання цього газопроводу у політичному плані ділить країни ЄС і НАТО, підкреслюючи, що Німеччина спільно з Росією реалізовують свої економічні інтереси коштом безпеки регіону, зокрема України та Польщі.

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"Коли ми встановлювали контакти з нинішньою американською адміністрацією, і я особисто з держсекретарем Ентоні Блінкеном, то американська сторона зазначила, що нічого не діятиметься без нас, всі рішення консультуватимуться… Я, і не лише я, а також й інші міністри нашої частини Європи, довідалися про зміну цієї позиції (щодо Nord Stream 2 - ред.), фактично, із ЗМІ", - наголосив Рау.

Міністр підкреслив, що для нього доволі несподіваним є те, що американська адміністрація консультує щодо політику щодо східного флангу (НАТО – ред.) з політиками іншої частини Європи.

"Складно це сприймати як зразкову модель співпраці й ми дуже чекаємо на пояснення у цій справі (Nord Stream 2 – ред.)",- наголосив Рау.

Він зазначив: можна очікувати, що ці пояснення з перспективи Польщі "можуть виявитися непереконливими", адже у Варшаві ніхто не змінив поглядів у питанні Nord Stream 2.

Рау також повідомив, що Польща не змінює своєї думки у питаннях базового елементу політики НАТО – відчинених дверей до членства в Альянсі, зокрема, східних сусідів.

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"Це – найбільш драматичний момент, коли у цій політичній ситуації і при такому перебігу подій, ми не можемо розв’язати цю проблему (надання східним сусідам перспективи членства в НАТО)",- підкреслив Рау.

Він звернув увагу, що Україна у світлі усе більш реальних загроз має не лише право на захист, але, відповідно до статуту ООН, має право очікувати на підтримку і звернутися про таку підтримку до інших країн.

"Усе свідчить про те, що підтримка не означатиме швидкої атлантичної перспективи", - констатував глава польської дипломатії.