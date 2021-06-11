УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11874 відвідувача онлайн
Новини Газова війна Агресія Росії проти України
6 156 62

Байден спочатку має зустрітися із Зеленським, а потім з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау

Байден спочатку має зустрітися із Зеленським, а потім з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау

Черговість зустрічей президента США Джо Байдена має бути іншою: спочатку він має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, а потім з Володимиром Путіним.

Про це під час візиту до Риги заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, відповідаючи на питання про запрошення Зеленського в Білий дім після зустрічі Байден-Путін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо йдеться про запрошення пана Президента Зеленського, то це було добрим рішенням, але черговість цих зустрічей, без сумніву, є невідповідною",- підкреслив Рау.

Глава польської дипломатії зазначив, що рішення Вашингтона відмовитися від санкцій проти компаній, залучених до будівництва Nord Stream 2, не викликає розуміння і підтримки з боку Польщі. Він звернув увагу, що питання цього газопроводу у політичному плані ділить країни ЄС і НАТО, підкреслюючи, що Німеччина спільно з Росією реалізовують свої економічні інтереси коштом безпеки регіону, зокрема України та Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У день саміту Байдена і Путіна жителів Женеви закликають працювати з дому й обмежити пересування містом, - місцеві ЗМІ

"Коли ми встановлювали контакти з нинішньою американською адміністрацією, і я особисто з держсекретарем Ентоні Блінкеном, то американська сторона зазначила, що нічого не діятиметься без нас, всі рішення консультуватимуться… Я, і не лише я, а також й інші міністри нашої частини Європи, довідалися про зміну цієї позиції (щодо Nord Stream 2 - ред.), фактично, із ЗМІ", - наголосив Рау.

Міністр підкреслив, що для нього доволі несподіваним є те, що американська адміністрація консультує щодо політику щодо східного флангу (НАТО – ред.) з політиками іншої частини Європи.

"Складно це сприймати як зразкову модель співпраці й ми дуже чекаємо на пояснення у цій справі (Nord Stream 2 – ред.)",- наголосив Рау.

Він зазначив: можна очікувати, що ці пояснення з перспективи Польщі "можуть виявитися непереконливими", адже у Варшаві ніхто не змінив поглядів у питанні Nord Stream 2.

Рау також повідомив, що Польща не змінює своєї думки у питаннях базового елементу політики НАТО – відчинених дверей до членства в Альянсі, зокрема, східних сусідів.

Також читайте: Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі

"Це – найбільш драматичний момент, коли у цій політичній ситуації і при такому перебігу подій, ми не можемо розв’язати цю проблему (надання східним сусідам перспективи членства в НАТО)",- підкреслив Рау.

Він звернув увагу, що Україна у світлі усе більш реальних загроз має не лише право на захист, але, відповідно до статуту ООН, має право очікувати на підтримку і звернутися про таку підтримку до інших країн.

"Усе свідчить про те, що підтримка не означатиме швидкої атлантичної перспективи", - констатував глава польської дипломатії.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23732) путін володимир (23773) США (22643) Північний потік (2461) Рау Збіґнев (105) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Да должен БЫЛ!
Но сначала Зеленский должен был не быть идиотом и не вычудить с Нафтогазом! Но чтобы Зеленский и не идиот - это нереально!!!
показати весь коментар
11.06.2021 09:04
+13
Будь в Украине президент, так и было бы. Но у нас есть тупая кукла, туго натянутая на руку олигарха. Если отбросить условности, можно спросить так: нахрена Байдену вообще встречаться с Коломойским?
показати весь коментар
11.06.2021 09:11
+11
Зеля не должен продемонстрировать реальную борьбу с олигархом-мафиози Беней, который грабит Украину с утроенным рвением при своей марионетке при власти?

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__%5b0%5d=AZWpiqdaTXZ-mp7-YnYTzMwtaHe-1v4bwm6QQj-YGdtmfCGbYUX9FyTLjpUvox4FcS6h5308FvOHGDJaczlkH33sgE60kDXE0Q-UQ2atxfmQD6pCJ-WL9mGMnzhf9GQJnCE&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev 15 год ·

Ізраїльське видання Calcalist опублікувало фотографію екс-керівника ПриватБанка Олександра Дубілета, якого розшукують в Україні за співучасть в пограбуванні ПриватБанка і його вкладників мінімум на 5 млрд доларів.
Дубілет живе в домі Коломойського в ізраїльському місті Герцлія.

Але найцікавіше інше: фото зробив приватний детектив, який довго вистежував об'єкт в рамках - увага!!- складного міжнародного розслідування.
Принаймні так написано в статті (посилання в коментарях, але версія лише на івріті).

Отже, Коломойським і компанією слідчі у світі займаються серйозно і впритул.
А у нас він під покровительством Зеленського: отримує знижки на електроенергію, постачає енергоносії з РФ, збільшує статки і робить все, що хоче на своєму спільному з Медведчуком телеканалі.

https://www.calcalist.co.il/market/article/*********
показати весь коментар
11.06.2021 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так это в Польше имеют смелость подобное заявлять, а зебизяны только пресмыкаться могут и заносчиво лебезить перед хозяином, заглядывая в рот!
показати весь коментар
11.06.2021 09:03 Відповісти
заносчиво лебезить... сложная конструкция. Наш дурачок на такое вряд ли способен.
показати весь коментар
11.06.2021 09:09 Відповісти
наши отважные ссыкунишки и не на такое способны, например бескомпромиссно менять свою позицию или стойко прогибаться в зависимости от обстоятельств.
показати весь коментар
11.06.2021 14:16 Відповісти
Что, зебизяна, аж корёжит тебя?!
показати весь коментар
11.06.2021 09:18 Відповісти
? это все равно что сравнивать сторожевого пса с болонкой
показати весь коментар
11.06.2021 09:49 Відповісти
"Жму руку!!!", - "Обнимаю". Чули...
показати весь коментар
11.06.2021 10:19 Відповісти
США теж чули, сказали зліпили на колінці, і ввалили санкції Деркачу, назвавши його російським шпигуном. Ти теж кацапський шпигун?
показати весь коментар
11.06.2021 10:38 Відповісти
Польша фактически повторила слова Зеленского. Он давал интервью иностранным СМИ, которое почему-то ЦН не осветили. Там он сказал, что снять санкции с СП-2- это фактически дать патроны для оружия хутина. И задался вопросом- сколько жизней украинцев будет стоить "налаживание отношений между США и Германией?" Также Зеленский сказал, что об изменении позиции США по СП-2 мы узнали только из СМИ.

Так что заявление было ещё более жёсткое, чем у поляков. Польша нас очень поддержала. Но начал говорить правду именно Зеленский! За что ему ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ!!! Вот что значит ОТСТАИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СВОЕЙ СТРАНЫ!!! Чего при Пете не было и в помине!
https://www.youtube.com/watch?v=pd3WUR06gVk



показати весь коментар
11.06.2021 15:35 Відповісти
Да должен БЫЛ!
Но сначала Зеленский должен был не быть идиотом и не вычудить с Нафтогазом! Но чтобы Зеленский и не идиот - это нереально!!!
показати весь коментар
11.06.2021 09:04 Відповісти
Знов зесрань намагається пояснити,що зедегенерат не дегенерат)))
показати весь коментар
11.06.2021 10:11 Відповісти
Вава любит говорить, что никому ничего не должен, но в то же время любит говорить, что все ему должны. Чистокровный маланец. Отсюда и отношение Байдена к этому придурку. Плохо, что это сказывается на всей стране.
показати весь коментар
11.06.2021 10:50 Відповісти
Оно думает, что поймало бога за бороду и теперь он царь Украины
(он искренне не понимает, принцип государственного управления, систему 3х ветвей власти, делегирования власти и почему, он своим царским указом, не может все решить)
показати весь коментар
11.06.2021 10:56 Відповісти
Ничего он не должен.
Бред какой-то...
"Очерёдность встреч... должна быть другой..."
показати весь коментар
11.06.2021 09:04 Відповісти
Опять должен,никому он ничего не должен, зеленскому так точно.
показати весь коментар
11.06.2021 09:08 Відповісти
А что ДОЛЖЕН нам Байден?
показати весь коментар
11.06.2021 09:11 Відповісти
Байден должен перед встречей провести принудительное наркообследование зекриворогу
показати весь коментар
11.06.2021 11:04 Відповісти
Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 6575
показати весь коментар
11.06.2021 09:09 Відповісти
Контур агрессора на карте поразительно похож на обезглавленный раскоряченный труп дохлой СВИНЬИ, лежащей плашмя на животе.
показати весь коментар
11.06.2021 09:35 Відповісти
Будь в Украине президент, так и было бы. Но у нас есть тупая кукла, туго натянутая на руку олигарха. Если отбросить условности, можно спросить так: нахрена Байдену вообще встречаться с Коломойским?
показати весь коментар
11.06.2021 09:11 Відповісти
Кукла была с 2014 по 2019. А сейчас у нас НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ НАЦИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ.
https://www.youtube.com/watch?v=pd3WUR06gVk
показати весь коментар
11.06.2021 15:39 Відповісти
Ты, на пару с неадекватной истеричкой таней лайф, иди в жопу и не отсвечивай. Коломойский это не Украина. И про ермаков с татаровыми нам расскажи, да свяжи их с интересами Украины. А мы поржем с тебя да с тани. Ну шо ж такое? Как не зелебобик, так и псих?!
показати весь коментар
11.06.2021 16:01 Відповісти
Ты уже там.
показати весь коментар
11.06.2021 16:13 Відповісти
И всё же добавлю. Ты ссылку смотрел? А теперь сбрось мне видео с подобными заявами времён плавления "не куклы"!
показати весь коментар
11.06.2021 16:18 Відповісти
А шо это за издание такое крутющее Акцион? Ты слышал о нем раньше? Я нет. И никто не слышал. Это не Нью-Йорк Таймс, не Вашингтон Пост, не Уол Стрит Джорнел. Эти ребята уже не хотят говорить с зелей. Зачем? Чтобы услышать пустой чёс? Эта заява - такой же видосик-гундосик, как и новогодняя шняга с детками, только типа для международной аудитории. Когда в Европе и США окончательно убедились, что личной проукраинской позиции зеля не имеет, к нему потеряли всякий интерес. Лидер государства именно тем и интересен, что свято блюдёт интересы своей страны и грамотно сопрягает их с интересами других стран и блоков. Внутренние выходки зели в Украине вообще поставили его вне круга общения мировых лидеров. Косяки с Трампом, уголовные дела на Байдена-младшего, торговли эл/энергией с ****** при своем избыточном рынке, прикрывание Коломойского от судов в США и Украине. Короче, мне кажется, я напрасно трачу время на тебя. Ты тупой и восторженный поклонник клоуна. Ну что ж, имеешь право. Даже вопреки здравому смыслу, национальной гордости и экономической целесообразности. Иди с миром. Бог подаст.
показати весь коментар
12.06.2021 10:06 Відповісти
Никто никому ничего не должен! Это с самого начала изрёк наш **********!
показати весь коментар
11.06.2021 09:12 Відповісти
Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным. Неужели глава МИД Польши Рау так и сказал: ДОЛЖЕН?
показати весь коментар
11.06.2021 09:13 Відповісти
Читать умеем? Не? )) Цитаты изложены по тексту, а суть- в заголовке. И да. ДОЛЖЕН. Исходя из Будапешсткого меморандума, согласно которому мы лишились ЯО!
показати весь коментар
11.06.2021 16:16 Відповісти
Читать многие умеют! А понимать смысл прочитанного не всем дается. Слово ДОЛЖЕН в дипломатии не используется. Даже при упоминании меморандума в Будапеште. Есть много и разных слов, которые не заводят переговоры в тупик.
показати весь коментар
11.06.2021 17:32 Відповісти
Байден спочатку повинен зустрітись із Зеленським і вирішити з ним,що робити з Путіним.Потім викликати Путю до себе і сказати - ми тут з Зєлєю посовіщались і рєшилі шоб ти сильно не викобелювався і забрався нахрєн з Криму і Донбасу...Так мало би бути,але чомусь є з точністю до навпаки...
показати весь коментар
11.06.2021 09:14 Відповісти
Зеля ему расскажет о желании мира в глазах пуйтина.
показати весь коментар
11.06.2021 09:25 Відповісти
Да-да. Байден должен поменять график встреч и встретиться сперва с Зеленским.
Это сказал министр страны, которая безуспешно пытается вклиниться и организовать встречу Дуды с Байденом до встречи Байдена с путеным.
Херовая игра, господин министр. Вас тоже игнорируют.
А уж Польша-то, казалось бы - главная опора США на Восточном фланге НАТО, союзник США и член ЕС.
А потому если Байден открыто игнорирует Польшу, то уж Зеленскому было бы ожидать встречи крайне странно.
И если польское правительство узнаёт о решениях США из газет, то я даже не знаю откуда Зеленский узнаёт новости о политике США? Наверное смски на пейджер приходят
показати весь коментар
11.06.2021 09:21 Відповісти
Что Иванов, критикующий Польшу, делает в Польше?
показати весь коментар
11.06.2021 09:27 Відповісти
А что Вы так прицепились к "Иванов"?
Я уже кому-то тут говорил, что могу залогиниться, например, под John Smith, но это никак не повлияет на то, что я думаю и пишу.
И второе - а почему я не могу живя в Польше критиковать Польшу?
Разве критика это незаконно? Незаконны незаконные демонстрации, за которые в Польше прилетает сразу и крайне жёстко. А критика в СМИ, тем более в украинских - вовсе нет
Впрочем и на польских форумах я пишу ровно то же самое, что и тут.
показати весь коментар
11.06.2021 09:39 Відповісти
Мне непонятно почему человек, явно рожденный не в Польше, живет в такой "плохой" Польше.
показати весь коментар
11.06.2021 09:41 Відповісти
А кацапы всегда срут где живут-в США на таких уродов насмотрелись- обсырают штаты по полной...включают записи с "голубыми огоньками",а когда амеры начинают ржать с вида Кобзона с нашлепкой на бошке и наклеенными бровями -кацапам обидно до слез))а ещё прикол,что они не признают своих земляков,делая вид,что коренные американцы)))
показати весь коментар
11.06.2021 10:19 Відповісти
Мій знайомий психотерапевт, доктор наум між іншим, стверджує, що в виборі нікнеймів нема нічого випадкового, вони не впливають на те що ти думаєш, але проливають світло на твій внутрішній світ і потаємні думки.
показати весь коментар
11.06.2021 10:43 Відповісти
Не путайте причины и следствия. США после 2014 утратив авторитет в международных отношениях, что теперь кто угодно тыкает их носов в их безсилие. И все эти желания встреч, переговоров, договоров абсолютно бессмысленное занятие о котором просто говорят, но которое ничего не решает.
показати весь коментар
11.06.2021 12:36 Відповісти
Шо б ты **** недоехал.......
показати весь коментар
11.06.2021 09:32 Відповісти
Зеля не должен продемонстрировать реальную борьбу с олигархом-мафиози Беней, который грабит Украину с утроенным рвением при своей марионетке при власти?

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__%5b0%5d=AZWpiqdaTXZ-mp7-YnYTzMwtaHe-1v4bwm6QQj-YGdtmfCGbYUX9FyTLjpUvox4FcS6h5308FvOHGDJaczlkH33sgE60kDXE0Q-UQ2atxfmQD6pCJ-WL9mGMnzhf9GQJnCE&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev 15 год ·

Ізраїльське видання Calcalist опублікувало фотографію екс-керівника ПриватБанка Олександра Дубілета, якого розшукують в Україні за співучасть в пограбуванні ПриватБанка і його вкладників мінімум на 5 млрд доларів.
Дубілет живе в домі Коломойського в ізраїльському місті Герцлія.

Але найцікавіше інше: фото зробив приватний детектив, який довго вистежував об'єкт в рамках - увага!!- складного міжнародного розслідування.
Принаймні так написано в статті (посилання в коментарях, але версія лише на івріті).

Отже, Коломойським і компанією слідчі у світі займаються серйозно і впритул.
А у нас він під покровительством Зеленського: отримує знижки на електроенергію, постачає енергоносії з РФ, збільшує статки і робить все, що хоче на своєму спільному з Медведчуком телеканалі.

https://www.calcalist.co.il/market/article/*********
показати весь коментар
11.06.2021 09:34 Відповісти
Зеля в доле
показати весь коментар
11.06.2021 11:40 Відповісти
"Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен!!"
показати весь коментар
11.06.2021 09:39 Відповісти
Байден, как и США никому ничего не должны. И нужно быть полным идиотом, чтоб надеяться на то, что прийдёт дядя Сэм и освободит Украину от *****, олигархов, мародёров, клоунов и т.д. Если кому и должен Байден, так это точно не украинцы. Так что не ждите, что придёт американский солдат и отдаст свою жизнь за свободу Украины.
показати весь коментар
11.06.2021 09:43 Відповісти
Навіщо тоді Зєля верещіть "байден, чому ми не в НАТО?!" ?
показати весь коментар
11.06.2021 09:57 Відповісти
Шановна, це питання не до мене, а до Зелі. Тут на Цензорі теж дуже багато тих, хто верещить, але віз і нині там
показати весь коментар
11.06.2021 10:05 Відповісти
Ну так это наш менталитет) Никак в голове не укладывается, что канцлер Германии делает для немцев, президенты США, Франции... для своих стран. А нам все должны, нам все обязаны и это все на фоне руководства Украины маниакально грабящего свою же страну.
показати весь коментар
11.06.2021 09:57 Відповісти
О,знову з*явилась кацапська мантра,що американці не будуть воювати за Україну,стара мантра 14-го року,а для чого ти тут її співаєш?Тут всі знають,що самі все маєм робити і воювати,правда нема з ким,клоуни бояться самого слова війна.
показати весь коментар
11.06.2021 13:44 Відповісти
А до чого тут кацапська мантра? Невже до цих пір не зрозуміло, що Байден у першу чергу піклуєтся про американців, Меркель про німців, Макрон про французів і т.д. То до чого тут вислів " Що Байден комусь щось винен"?
показати весь коментар
11.06.2021 14:04 Відповісти
як би всі порохоботи ,були би такими як зеленські чмошникі ,то ми би не молили Бога, щоб Байден зустрівся з зеленським раніше ніж з ..йлом. може і правда Байден зглянеться на народ України ?... if Poroshenko looked like a green chmoshnik, we would not pray to God that Biden would meet with Zelenisk in front of ..yol. maybe Biden will really look at the people of Ukraine? ...
показати весь коментар
11.06.2021 09:45 Відповісти
Зачем?

Блинкен все возможности ЗЕ уже видел и оценил.
показати весь коментар
11.06.2021 09:57 Відповісти
Треба. Вава зробить все для того, щоб цього не сталось.
показати весь коментар
11.06.2021 10:21 Відповісти
если Байден кому и должен, то только тем, кто его избрал. а для зеленского есть Делавэр - родина Байдена
показати весь коментар
11.06.2021 10:28 Відповісти
Та ты шо? А чего же это он перед выборами рассказывал, что Украина будет в приоритете его внешней политики? Чтобы за него голосовала украинская диаспора США? Так уж "никому ничего ни должен"! Никому, кроме Меркель?!

Должен. А для своих избирателей должен сохранить (если не вернуть) Америке роль свехдержавы, являющейся мировым лидером!
показати весь коментар
11.06.2021 15:24 Відповісти
для чого спочатку зустрічатись з посередником, якщо можна зразу напряму? зелений вже багато раз довів, що нічо не може...
показати весь коментар
11.06.2021 11:01 Відповісти
извините мы какбэ не против но у вовы на Джо дело вроде даже как уголовное.... пока
припрятали в шухлядку то есть гарантий шо вова не посадит Байдена нет.......
показати весь коментар
11.06.2021 11:09 Відповісти
Навіщо Байдену зустрічатися із Зеленським? Що він від нього може почути? "Посмотреть в глаза Путіну", "Стать на колєна"?
Чи то може - на коленях в глаза посмотрєть
Байден спочатку має зустрітися із Зеленським, а потім з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 2203
показати весь коментар
11.06.2021 13:23 Відповісти
 
 