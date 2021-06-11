Байден спочатку має зустрітися із Зеленським, а потім з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау
Черговість зустрічей президента США Джо Байдена має бути іншою: спочатку він має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, а потім з Володимиром Путіним.
Про це під час візиту до Риги заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, відповідаючи на питання про запрошення Зеленського в Білий дім після зустрічі Байден-Путін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо йдеться про запрошення пана Президента Зеленського, то це було добрим рішенням, але черговість цих зустрічей, без сумніву, є невідповідною",- підкреслив Рау.
Глава польської дипломатії зазначив, що рішення Вашингтона відмовитися від санкцій проти компаній, залучених до будівництва Nord Stream 2, не викликає розуміння і підтримки з боку Польщі. Він звернув увагу, що питання цього газопроводу у політичному плані ділить країни ЄС і НАТО, підкреслюючи, що Німеччина спільно з Росією реалізовують свої економічні інтереси коштом безпеки регіону, зокрема України та Польщі.
"Коли ми встановлювали контакти з нинішньою американською адміністрацією, і я особисто з держсекретарем Ентоні Блінкеном, то американська сторона зазначила, що нічого не діятиметься без нас, всі рішення консультуватимуться… Я, і не лише я, а також й інші міністри нашої частини Європи, довідалися про зміну цієї позиції (щодо Nord Stream 2 - ред.), фактично, із ЗМІ", - наголосив Рау.
Міністр підкреслив, що для нього доволі несподіваним є те, що американська адміністрація консультує щодо політику щодо східного флангу (НАТО – ред.) з політиками іншої частини Європи.
"Складно це сприймати як зразкову модель співпраці й ми дуже чекаємо на пояснення у цій справі (Nord Stream 2 – ред.)",- наголосив Рау.
Він зазначив: можна очікувати, що ці пояснення з перспективи Польщі "можуть виявитися непереконливими", адже у Варшаві ніхто не змінив поглядів у питанні Nord Stream 2.
Рау також повідомив, що Польща не змінює своєї думки у питаннях базового елементу політики НАТО – відчинених дверей до членства в Альянсі, зокрема, східних сусідів.
"Це – найбільш драматичний момент, коли у цій політичній ситуації і при такому перебігу подій, ми не можемо розв’язати цю проблему (надання східним сусідам перспективи членства в НАТО)",- підкреслив Рау.
Він звернув увагу, що Україна у світлі усе більш реальних загроз має не лише право на захист, але, відповідно до статуту ООН, має право очікувати на підтримку і звернутися про таку підтримку до інших країн.
"Усе свідчить про те, що підтримка не означатиме швидкої атлантичної перспективи", - констатував глава польської дипломатії.
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Так что заявление было ещё более жёсткое, чем у поляков. Польша нас очень поддержала. Но начал говорить правду именно Зеленский! За что ему ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ!!! Вот что значит ОТСТАИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СВОЕЙ СТРАНЫ!!! Чего при Пете не было и в помине!
https://www.youtube.com/watch?v=pd3WUR06gVk
Но сначала Зеленский должен был не быть идиотом и не вычудить с Нафтогазом! Но чтобы Зеленский и не идиот - это нереально!!!
(он искренне не понимает, принцип государственного управления, систему 3х ветвей власти, делегирования власти и почему, он своим царским указом, не может все решить)
Бред какой-то...
"Очерёдность встреч... должна быть другой..."
https://www.youtube.com/watch?v=pd3WUR06gVk
Это сказал министр страны, которая безуспешно пытается вклиниться и организовать встречу Дуды с Байденом до встречи Байдена с путеным.
Херовая игра, господин министр. Вас тоже игнорируют.
А уж Польша-то, казалось бы - главная опора США на Восточном фланге НАТО, союзник США и член ЕС.
А потому если Байден открыто игнорирует Польшу, то уж Зеленскому было бы ожидать встречи крайне странно.
И если польское правительство узнаёт о решениях США из газет, то я даже не знаю откуда Зеленский узнаёт новости о политике США? Наверное смски на пейджер приходят
Я уже кому-то тут говорил, что могу залогиниться, например, под John Smith, но это никак не повлияет на то, что я думаю и пишу.
И второе - а почему я не могу живя в Польше критиковать Польшу?
Разве критика это незаконно? Незаконны незаконные демонстрации, за которые в Польше прилетает сразу и крайне жёстко. А критика в СМИ, тем более в украинских - вовсе нет
Впрочем и на польских форумах я пишу ровно то же самое, что и тут.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__%5b0%5d=AZWpiqdaTXZ-mp7-YnYTzMwtaHe-1v4bwm6QQj-YGdtmfCGbYUX9FyTLjpUvox4FcS6h5308FvOHGDJaczlkH33sgE60kDXE0Q-UQ2atxfmQD6pCJ-WL9mGMnzhf9GQJnCE&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev 15 год ·
Ізраїльське видання Calcalist опублікувало фотографію екс-керівника ПриватБанка Олександра Дубілета, якого розшукують в Україні за співучасть в пограбуванні ПриватБанка і його вкладників мінімум на 5 млрд доларів.
Дубілет живе в домі Коломойського в ізраїльському місті Герцлія.
Але найцікавіше інше: фото зробив приватний детектив, який довго вистежував об'єкт в рамках - увага!!- складного міжнародного розслідування.
Принаймні так написано в статті (посилання в коментарях, але версія лише на івріті).
Отже, Коломойським і компанією слідчі у світі займаються серйозно і впритул.
А у нас він під покровительством Зеленського: отримує знижки на електроенергію, постачає енергоносії з РФ, збільшує статки і робить все, що хоче на своєму спільному з Медведчуком телеканалі.
https://www.calcalist.co.il/market/article/*********
Блинкен все возможности ЗЕ уже видел и оценил.
Должен. А для своих избирателей должен сохранить (если не вернуть) Америке роль свехдержавы, являющейся мировым лидером!
припрятали в шухлядку то есть гарантий шо вова не посадит Байдена нет.......
Чи то може - на коленях в глаза посмотрєть