Представник Держдепу Прайс про позиції США і ФРН щодо "Північного потоку-2": Розбіжності між країнами - звична справа
США і ФРН мають різні погляди на проєкт газопроводу "Північний потік 2", проте розбіжності між країнами - звична справа.
Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Коли йдеться про подібні масштабні, активні відносини, трапляються теми, з яких є розбіжності", - сказав він, відповідаючи на запитання про позицію ФРН щодо "Північного потоку-2".
Прайс підкреслив, що США систематично порушували цю тему у контактах з Берліном.
"У президента Байдена буде можливість при зустрічі з канцлером Меркель обговорити весь спектр наших тісних відносин", - додав він.
Представник Держдепу також зазначив, що США планують продовжувати обговорювати з партнерами, як не допустити, щоб "Росія використовувала енергоносії як важіль тиску" в Східній Європі.
Байден раніше на цьому тижні почав поїздку країнами Європи. Очікується, що він проведе переговори з лідерами ключових європейських країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И сколько?
И не нужно сразу искать врагов.
Каждая страна, прежде всего, должна защищать интересы своих граждан.
Надо было бить во все колокола
Теперь когда он готов на 90%
Поздно !!
Умники кричали у России нет техники
не построят
За оставшееся время договора
Они обкатают и запустят на полную мощность СП-2
И будет ЕС зависить от России и только
И мы будем покупать российский газ на 30%
Дороже у ЕС ,,и это будет очередное достижение власти ,,