Представник Держдепу Прайс про позиції США і ФРН щодо "Північного потоку-2": Розбіжності між країнами - звична справа

США і ФРН мають різні погляди на проєкт газопроводу "Північний потік 2", проте розбіжності між країнами - звична справа.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли йдеться про подібні масштабні, активні відносини, трапляються теми, з яких є розбіжності", - сказав він, відповідаючи на запитання про позицію ФРН щодо "Північного потоку-2".

Прайс підкреслив, що США систематично порушували цю тему у контактах з Берліном.

"У президента Байдена буде можливість при зустрічі з канцлером Меркель обговорити весь спектр наших тісних відносин", - додав він.

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Представник Держдепу також зазначив, що США планують продовжувати обговорювати з партнерами, як не допустити, щоб "Росія використовувала енергоносії як важіль тиску" в Східній Європі.

Байден раніше на цьому тижні почав поїздку країнами Європи. Очікується, що він проведе переговори з лідерами ключових європейських країн.