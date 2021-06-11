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Представник Держдепу Прайс про позиції США і ФРН щодо "Північного потоку-2": Розбіжності між країнами - звична справа

Представник Держдепу Прайс про позиції США і ФРН щодо

США і ФРН мають різні погляди на проєкт газопроводу "Північний потік 2", проте розбіжності між країнами - звична справа.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли йдеться про подібні масштабні, активні відносини, трапляються теми, з яких є розбіжності", - сказав він, відповідаючи на запитання про позицію ФРН щодо "Північного потоку-2".

Прайс підкреслив, що США систематично порушували цю тему у контактах з Берліном.

"У президента Байдена буде можливість при зустрічі з канцлером Меркель обговорити весь спектр наших тісних відносин", - додав він.

Також читайте: Держдеп США вживатиме нових заходів щодо "Північного потоку-2", - Прайс

Представник Держдепу також зазначив, що США планують продовжувати обговорювати з партнерами, як не допустити, щоб "Росія використовувала енергоносії як важіль тиску" в Східній Європі.

Байден раніше на цьому тижні почав поїздку країнами Європи. Очікується, що він проведе переговори з лідерами ключових європейських країн.

Автор: 

Держдепартамент США (1619) Північний потік (2461) Прайс Нед (144)


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байден для начала должен вспомнить - как его самого зовут затем ему напомнят что он - президент США, потом ему расскажут кто такой путин и куда он вообще летит. Потом он приляжет поспать в обед и снова всё забудет.
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11.06.2021 09:08 Відповісти
Кому Байден должен?
И сколько?
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11.06.2021 09:09 Відповісти
Разногласие - обычная вещь.
И не нужно сразу искать врагов.
Каждая страна, прежде всего, должна защищать интересы своих граждан.
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11.06.2021 09:09 Відповісти
Это стратегический вопрос, и не надо его пытаться запихнуть в категорию "обычных разногласий". От его решения зависит будущее целой страны.
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11.06.2021 09:14 Відповісти
Интересы защищены.сегодня запуск сп-2.где здесь интересы Украины?
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11.06.2021 09:34 Відповісти
При первом слове о СП-2
Надо было бить во все колокола
Теперь когда он готов на 90%
Поздно !!
Умники кричали у России нет техники
не построят
За оставшееся время договора
Они обкатают и запустят на полную мощность СП-2
И будет ЕС зависить от России и только
И мы будем покупать российский газ на 30%
Дороже у ЕС ,,и это будет очередное достижение власти ,,
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11.06.2021 10:48 Відповісти
 
 